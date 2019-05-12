Норвегия: Типпелиген 2019
0:0
48' Не забитый пенальтиКвоеме Охи
1:0
61' ГолХаральдсейд Кристоффер
84' Желтая карточкаSondre Solholm Johansen
10
Джеймс
Леке
19
Хестад
Эйрик
99
Квоеме
Охи
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Джеймс ЛекеПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Хестад ЭйрикПолузащитник
-
99 Квоеме ОхиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
45 Emil Breivik
-
Главный тренер: Моэ Эрлинг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Латифу АкимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Vegard Hansen
Ход матча
48'
0:0
61'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 1
-
16 Удары в створ 9
-
6 Угловые 3
-
2 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
63 Владение мячом, % 37
Предыдущие игры
Мольде Последние 20 матчей: +12 =5 -3Хёугесунн 1:2 Мольде Эйде-Омень 0:5 Мольде Мольде 3:0 Русенборг Лиллестрём 0:2 Мольде
Будё-Глимт 3:2 Мольде Мольде 4:1 Волеренга Мольде 3:0 Стабек Сарпсборг-08 1:1 Мольде Мольде 4:1 Эстерсунд Русенборг 0:1 Мольде Лиллестрём 1:1 Мольде Мольде 1:2 Вентспилс Локомотив Москва 1:1 Мольде Мольде 3:1 Нымме Калью Олесунн 0:2 Мольде Мольде 2:2 Кристиансунд Нордшелланн 1:1 Мольде ЦСКА Москва 2:1 Мольде Саннефьёрд 1:3 Мольде Мольде 2:0 Хёугесунн
Мьёндален Последние 20 матчей: +11 =4 -5Мьёндален 1:0 Стабек Хёнефосс 0:2 Мьёндален Сарпсборг-08 1:1 Мьёндален Мьёндален 1:1 Тромсё
Стрёмсгодсет 2:3 Мьёндален Мьёндален 4:5 Будё-Глимт Волеренга 2:0 Мьёндален Мьёндален 0:1 Стабек Мьёндален 5:1 Тромсё Мьёндален 3:1 Скейд Мьёндален 2:1 Саннефьёрд Одд 1:0 Мьёндален Мьёндален 3:3 Норрбю Волеренга 0:2 Мьёндален Мьёндален 2:2 Фредрикстад Нутодден 1:3 Мьёндален Рёуфосс 1:3 Мьёндален Флурё 0:2 Мьёндален Мьёндален 2:4 Викинг Хам-Кам 1:3 Мьёндален
Последние игры между собой
Мольде: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 0
Мьёндален: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 4
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|8
|6
|1
|1
|18 - 6
|19
|2.
|Одд
|7
|5
|1
|1
|11 - 6
|16
|3.
|Будё-Глимт
|7
|4
|2
|1
|16 - 10
|14
|4.
|Волеренга
|8
|4
|2
|2
|15 - 10
|14
|5.
|Кристиансунд
|8
|4
|1
|3
|8 - 8
|13
|6.
|Викинг
|6
|3
|1
|2
|9 - 8
|10
|7.
|Бранн
|0:0
|8
|2
|3
|3
|9 - 10
|9
|8.
|Хёугесунн
|7
|2
|2
|3
|10 - 8
|8
|9.
|Мьёндален
|7
|2
|2
|3
|10 - 12
|8
|10.
|Стабек
|0:0
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|11.
|Лиллестрём
|7
|2
|2
|3
|5 - 10
|8
|12.
|Ранхейм
|7
|2
|1
|4
|9 - 13
|7
|13.
|Сарпсборг-08
|7
|1
|4
|2
|5 - 6
|7
|14.
|Русенборг
|7
|1
|3
|3
|4 - 10
|6
|15.
|Стрёмсгодсет
|6
|1
|2
|3
|9 - 11
|5
|16.
|Тромсё
|7
|1
|1
|5
|6 - 13
|4
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