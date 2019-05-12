Норвегия: Типпелиген 2019

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  4. Типпелиген 2019
Мольде
1:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 6995
Мьёндален
0'
0:0
48' Не забитый пенальти
Квоеме Охи
1:0
61' Гол
Харальдсейд Кристоффер
84' Желтая карточка
Sondre Solholm Johansen
90'+4
1
Линде
Андреас
18
Харальдсейд
Кристоффер
2
Martin
Bjoernbak
4
Габриэльсен
Рубен
22
Реммер
Кристофер
8
Fredrik
Sjoelstad
17
Эурснес
Фредрик
10
Джеймс
Леке
7
Эйкрем
Магнус
19
Хестад
Эйрик
99
Квоеме
Охи
32
Mathias
Eriksen
II
4
William
Saelid
Sell
2
Quint
Jansen
23
Sondre
Solholm
Johansen
6
Joachim
Solberg
Olsen
7
Tonny
Brochmann
11
Christian
Gauseth
33
Stian
Semb
Aasmundsen
3
Vetle
Dragsnes
9
Sondre
Liseth
8
Брустад
Фредрик
Мольде
4-2-3-1
Мьёндален
4-3-3

Ход матча

48'
Квоеме Охи
0:0
58'
 
Оксеан Оливье
Брустад Фредрик
61'
Харальдсейд Кристоффер
(Габриэльсен Рубен)
1:0
73'
Martin Ellingsen
Fredrik Sjoelstad
 
79'
Кнутсон Эрлинг
Джеймс Леке
 
79'
 
Jibril Bojang
William Saelid Sell
84'
 
Sondre Solholm Johansen
85'
 
Латифу Аким
Vetle Dragsnes
89'
Мострем Маттиас
Эйкрем Магнус
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 1
  • 16 Удары в створ 9
  • 6 Угловые 3
  • 2 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 63 Владение мячом, % 37

Предыдущие игры

Мольде Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Хёугесунн 1:2 Мольде Эйде-Омень 0:5 Мольде Мольде 3:0 Русенборг Лиллестрём 0:2 Мольде
Будё-Глимт 3:2 Мольде Мольде 4:1 Волеренга Мольде 3:0 Стабек Сарпсборг-08 1:1 Мольде Мольде 4:1 Эстерсунд Русенборг 0:1 Мольде Лиллестрём 1:1 Мольде Мольде 1:2 Вентспилс Локомотив Москва 1:1 Мольде Мольде 3:1 Нымме Калью Олесунн 0:2 Мольде Мольде 2:2 Кристиансунд Нордшелланн 1:1 Мольде ЦСКА Москва 2:1 Мольде Саннефьёрд 1:3 Мольде Мольде 2:0 Хёугесунн
Мьёндален Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Мьёндален 1:0 Стабек Хёнефосс 0:2 Мьёндален Сарпсборг-08 1:1 Мьёндален Мьёндален 1:1 Тромсё
Стрёмсгодсет 2:3 Мьёндален Мьёндален 4:5 Будё-Глимт Волеренга 2:0 Мьёндален Мьёндален 0:1 Стабек Мьёндален 5:1 Тромсё Мьёндален 3:1 Скейд Мьёндален 2:1 Саннефьёрд Одд 1:0 Мьёндален Мьёндален 3:3 Норрбю Волеренга 0:2 Мьёндален Мьёндален 2:2 Фредрикстад Нутодден 1:3 Мьёндален Рёуфосс 1:3 Мьёндален Флурё 0:2 Мьёндален Мьёндален 2:4 Викинг Хам-Кам 1:3 Мьёндален

Последние игры между собой

Мольде: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 0
Мьёндален: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 4
Мольде 3:3 Мьёндален Товарищеские матчи Мольде 3:1 Мьёндален Типпелиген Мьёндален 0:3 Мольде Типпелиген Мольде 4:1 Мьёндален Кубок НМ
Мольде 2:0 Мьёндален Кубок НМ
Команда И В Н П Г О
1. Мольде 8 6 1 1 18 - 6 19
2. Одд 7 5 1 1 11 - 6 16
3. Будё-Глимт 7 4 2 1 16 - 10 14
4. Волеренга 8 4 2 2 15 - 10 14
5. Кристиансунд 8 4 1 3 8 - 8 13
6. Викинг 6 3 1 2 9 - 8 10
7. Бранн 0:0 8 2 3 3 9 - 10 9
8. Хёугесунн 7 2 2 3 10 - 8 8
9. Мьёндален 7 2 2 3 10 - 12 8
10. Стабек 0:0 7 2 2 3 6 - 9 8
11. Лиллестрём 7 2 2 3 5 - 10 8
12. Ранхейм 7 2 1 4 9 - 13 7
13. Сарпсборг-08 7 1 4 2 5 - 6 7
14. Русенборг 7 1 3 3 4 - 10 6
15. Стрёмсгодсет 6 1 2 3 9 - 11 5
16. Тромсё 7 1 1 5 6 - 13 4
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aker Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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