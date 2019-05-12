Норвегия: Первый дивизион 2019

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  4. Первый дивизион 2019
Скейд
2:3
Конец матча

Стадион: Зрители: 590
Рёуфосс
0'
0:1
5' Гол
Ryan Doghman
63' Желтая карточка
Salomon Owusu
1:1
67' Гол
David Tavakoli
2:1
71' Гол
Mesut Can
2:2
81' Гол
Snorre Nilsen
2:3
89' Гол
Ikhsan Fandi Ahmad
90'+5
30
Idar
Nordby
Lysgaard
3
Stian
Pettersen
II
17
Ayoub
Aleesami
18
Fredrik
Tobias
Berglie
5
Tom
Even
Skogsrud
7
Hassan
Mohamed
Yousef
6
Mohammed
Mahnin
16
Johannes
Andres
Nunez
Godoy
11
Будусон
Джонни
9
David
Tavakoli
10
Mesut
Can
1
Ole
Kristian
Gjefle
Lauvli
6
Snorre
Nilsen
17
Salomon
Owusu
19
Parfait
Bizoza
4
Stian
Simenstad
11
Mikkel
Maigaard
7
Emile
Dadjo
8
Matias
Belli
Moldskred
10
Ryan
Doghman
9
Anton
Henningsson
I
14
Oscar
Johannes
Loeken
Скейд
4-3-3
Рёуфосс
4-3-3

Ход матча

5'
0:1
Ryan Doghman
63'
 
Salomon Owusu
67'
David Tavakoli
1:1
71'
Mesut Can
(Будусон Джонни)
2:1
75'
 
Ikhsan Fandi Ahmad
Ryan Doghman
81'
2:2
Snorre Nilsen
(Anton Henningsson I)
87'
 
Gard Simenstad
Oscar Johannes Loeken
89'
2:3
Ikhsan Fandi Ahmad
(Mikkel Maigaard)
90'
 
Расе Эдвард
Anton Henningsson I

Предыдущие игры

Скейд Последние 20 матчей: +12 =2 -6
Улленсакер-Киса 3:2 Скейд Ряди 0:9 Скейд Скейд 3:0 Тромсдален Олесунн 4:2 Скейд
Скейд 0:0 Ерв Нутодден 1:1 Скейд Скейд 1:0 Хам-Кам Мьёндален 3:1 Скейд Флеккерёй 2:5 Скейд Скейд 2:0 Брюне Скейд 1:0 Арендал Хёдд 2:1 Скейд Скейд 2:1 Браттвог Видар 0:4 Скейд Скейд 2:1 Эгерсунд Волеренга-2 2:3 Скейд Скейд 2:3 КФУМ Вард Хёугесунн 1:3 Скейд Скейд 3:1 Схьёрдал-Блинк Нардо 1:0 Скейд
Рёуфосс Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Рёуфосс 0:0 Конгсвингер Тотен 2:5 Рёуфосс Согндаль 1:3 Рёуфосс Рёуфосс 1:0 Стрёммен
Старт 2:1 Рёуфосс Рёуфосс 0:2 Саннефьёрд Нест-Сотра 1:2 Рёуфосс Одд 5:1 Рёуфосс Рёуфосс 1:3 Мьёндален Берум 3:2 Рёуфосс Рёуфосс 3:2 Фрам Ларвик Оддс Баллклубб-2 2:3 Рёуфосс Рёуфосс 6:1 Хёнефосс Мьёльнер 2:0 Рёуфосс Рёуфосс 3:1 Фредрикстад Мосс 2:2 Рёуфосс Рёуфосс 3:3 Аскер Альта 1:2 Рёуфосс Рёуфосс 4:0 Гроруд Стабек-2 1:1 Рёуфосс

Последние игры между собой

Скейд: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Рёуфосс: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Скейд 1:1 Рёуфосс Второй дивизион Рёуфосс 2:1 Скейд Второй дивизион
Команда И В Н П Г О
1. Олесунн 7 6 1 0 13 - 5 19
2. Саннефьёрд 7 4 3 0 15 - 9 15
3. Старт 7 4 1 2 11 - 7 13
4. Рёуфосс 7 4 1 2 10 - 8 13
5. Конгсвингер 7 3 3 1 7 - 4 12
6. Улленсакер-Киса 7 3 1 3 15 - 9 10
7. КФУМ 7 3 1 3 13 - 10 10
8. Ерв 6 2 3 1 7 - 8 9
9. Санднес 7 2 3 2 10 - 10 9
10. Скейд 7 2 2 3 11 - 11 8
11. Согндаль 7 2 2 3 11 - 13 8
12. Хам-Кам 7 2 2 3 6 - 8 8
13. Нест-Сотра 7 2 1 4 7 - 7 7
14. Нутодден 7 1 1 5 6 - 12 4
15. Стрёммен 7 0 4 3 3 - 9 4
16. Тромсдален 6 0 1 5 6 - 21 1
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    5'
    Г О О О О Л - Ryan Doghman бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nordre Asen. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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