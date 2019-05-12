Норвегия: Первый дивизион 2019
Скейд
2:3
Конец матча
Стадион: Nordre Asen Зрители: 590
Рёуфосс
0:1
5' ГолRyan Doghman
63' Желтая карточкаSalomon Owusu
1:1
67' ГолDavid Tavakoli
2:1
71' ГолMesut Can
2:2
81' ГолSnorre Nilsen
2:3
89' ГолIkhsan Fandi Ahmad
10
Mesut
Can
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Mesut CanНападающий
- Запасные игроки
-
12 Emil FiskvikВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Том Нордли
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ryan DoghmanНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Christian Johnsen
Ход матча
5'
0:1
63'
67'
1:1
71'
2:1
81'
89'
Предыдущие игры
Скейд Последние 20 матчей: +12 =2 -6Улленсакер-Киса 3:2 Скейд Ряди 0:9 Скейд Скейд 3:0 Тромсдален Олесунн 4:2 Скейд
Рёуфосс Последние 20 матчей: +10 =4 -6Рёуфосс 0:0 Конгсвингер Тотен 2:5 Рёуфосс Согндаль 1:3 Рёуфосс Рёуфосс 1:0 Стрёммен
Старт 2:1 Рёуфосс Рёуфосс 0:2 Саннефьёрд Нест-Сотра 1:2 Рёуфосс Одд 5:1 Рёуфосс Рёуфосс 1:3 Мьёндален Берум 3:2 Рёуфосс Рёуфосс 3:2 Фрам Ларвик Оддс Баллклубб-2 2:3 Рёуфосс Рёуфосс 6:1 Хёнефосс Мьёльнер 2:0 Рёуфосс Рёуфосс 3:1 Фредрикстад Мосс 2:2 Рёуфосс Рёуфосс 3:3 Аскер Альта 1:2 Рёуфосс Рёуфосс 4:0 Гроруд Стабек-2 1:1 Рёуфосс
Последние игры между собой
Скейд: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Рёуфосс: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олесунн
|7
|6
|1
|0
|13 - 5
|19
|2.
|Саннефьёрд
|7
|4
|3
|0
|15 - 9
|15
|3.
|Старт
|7
|4
|1
|2
|11 - 7
|13
|4.
|Рёуфосс
|7
|4
|1
|2
|10 - 8
|13
|5.
|Конгсвингер
|7
|3
|3
|1
|7 - 4
|12
|6.
|Улленсакер-Киса
|7
|3
|1
|3
|15 - 9
|10
|7.
|КФУМ
|7
|3
|1
|3
|13 - 10
|10
|8.
|Ерв
|6
|2
|3
|1
|7 - 8
|9
|9.
|Санднес
|7
|2
|3
|2
|10 - 10
|9
|10.
|Скейд
|7
|2
|2
|3
|11 - 11
|8
|11.
|Согндаль
|7
|2
|2
|3
|11 - 13
|8
|12.
|Хам-Кам
|7
|2
|2
|3
|6 - 8
|8
|13.
|Нест-Сотра
|7
|2
|1
|4
|7 - 7
|7
|14.
|Нутодден
|7
|1
|1
|5
|6 - 12
|4
|15.
|Стрёммен
|7
|0
|4
|3
|3 - 9
|4
|16.
|Тромсдален
|6
|0
|1
|5
|6 - 21
|1
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