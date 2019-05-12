Норвегия: Типпелиген 2019

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  4. Типпелиген 2019
Тромсё
1:2
Конец матча

Стадион: Зрители: 2514
Одд
0'
1:0
41' Гол
Эспейор Рунар
1:1
75' Гол
Joshua Kitolano
1:2
84' Гол
Борвен Торгейр
90'+5
1
Gudmund
Taksdal
Kongshavn
15
Андерсен
Магнус
5
Anders
Jenssen
3
Антонсен
Кент-Аре
6
Пиринен
Юха
7
Педерсен
Мортен-Гамст
11
Тейлор
Роберт
18
Onni
Valakari
17
Бернтсен
Даниэль
30
Эспейор
Рунар
10
Mikael
Ingebrigtsen
1
Россбах
Сондре
2
Рууд
Эспен
3
Семб-Берге
Фредрик
21
Хаген
Стеффен
5
Риса
Бирк
17
Markus
Andre
Kaasa
7
Олдруп-Йенсен
Фредрик
6
Хофф
Вебьёрн
11
Рашани
Эльбасан
22
Борвен
Торгейр
10
Свеннсен
Сандер
Тромсё
4-1-2-1-2
Одд
4-3-3

Ход матча

31'
Кьяергор Оливер
Бернтсен Даниэль
 
41'
Эспейор Рунар
(Андерсен Магнус)
1:0
46'
 
Joshua Kitolano
Markus Andre Kaasa
63'
Bryan Rojas
Эспейор Рунар
 
66'
 
Леуритсен Тобиас
Олдруп-Йенсен Фредрик
75'
1:1
Joshua Kitolano
(Борвен Торгейр)
81'
August Mikkelsen
Mikael Ingebrigtsen
 
84'
1:2
Борвен Торгейр
(Рашани Эльбасан)
87'
 
Сёдлунн Андре
Свеннсен Сандер

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 5
  • 7 Удары в створ 10
  • 4 Угловые 6
  • 1 Офсайды 1
  • 19 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 45 Владение мячом, % 55

Предыдущие игры

Тромсё Последние 20 матчей: +6 =2 -12
Кристиансунд 1:0 Тромсё Норилд 1:8 Тромсё Тромсё 1:2 Бранн Мьёндален 1:1 Тромсё
Волеренга 4:1 Тромсё Тромсё 0:2 Викинг Ранхейм 1:2 Тромсё Тромсё 2:4 Будё-Глимт Тромсё 0:0 Мьёльнер Мьёндален 5:1 Тромсё Волеренга 2:0 Тромсё Тромсё 1:2 Тромсдален Стабек 2:1 Тромсё Тромсё 3:0 Альта Тромсё 3:2 Слован Братислава Рубин 0:1 Тромсё Тромсё 0:2 Сарпсборг-08 Ранхейм 1:2 Тромсё Тромсё 2:4 Мольде Одд 1:0 Тромсё
Одд Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Одд 2:1 Стрёмсгодсет IF Storm 2:7 Одд Волеренга 1:0 Одд Одд 1:0 Викинг
Одд 2:0 Кристиансунд Русенборг 1:1 Одд Одд 3:2 Бранн Ольборг 0:2 Одд Одд 4:0 Хёугесунн Одд 1:2 Стабек Одд 1:1 Викинг Одд 1:0 Мьёндален Одд 3:0 Ваттенс Одд 0:0 Согндаль ЦСКА Москва 3:0 Одд Одд 5:1 Рёуфосс Гётеборг 2:1 Одд Бранн 1:0 Одд Одд 0:3 Стабек Русенборг 3:1 Одд

Последние игры между собой

Тромсё: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 3
Одд: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 3
Одд 1:0 Тромсё Типпелиген Тромсё 2:1 Одд Типпелиген Тромсё 2:2 Одд Типпелиген Одд 1:0 Тромсё Типпелиген
Тромсё 3:1 Одд Типпелиген Тромсё 3:2 Одд Кубок Одд 0:0 Тромсё Типпелиген Одд 3:2 Тромсё Типпелиген Тромсё 2:2 Одд Типпелиген
Команда И В Н П Г О
1. Мольде 8 6 1 1 18 - 6 19
2. Одд 7 5 1 1 11 - 6 16
3. Будё-Глимт 7 4 2 1 16 - 10 14
4. Волеренга 8 4 2 2 15 - 10 14
5. Кристиансунд 8 4 1 3 8 - 8 13
6. Викинг 6 3 1 2 9 - 8 10
7. Бранн 0:0 8 2 3 3 9 - 10 9
8. Хёугесунн 7 2 2 3 10 - 8 8
9. Мьёндален 7 2 2 3 10 - 12 8
10. Стабек 0:0 7 2 2 3 6 - 9 8
11. Лиллестрём 7 2 2 3 5 - 10 8
12. Ранхейм 7 2 1 4 9 - 13 7
13. Сарпсборг-08 7 1 4 2 5 - 6 7
14. Русенборг 7 1 3 3 4 - 10 6
15. Стрёмсгодсет 6 1 2 3 9 - 11 5
16. Тромсё 7 1 1 5 6 - 13 4
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Alfheim Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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