Норвегия: Типпелиген 2019
1:0
41' ГолЭспейор Рунар
1:1
75' ГолJoshua Kitolano
1:2
84' ГолБорвен Торгейр
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Lasse NilsenЗащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Simo Valakari
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Egil SelvikВратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Даг-Эйлев Фагермо
Ход матча
41'
1:0
75'
84'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 5
-
7 Удары в створ 10
-
4 Угловые 6
-
1 Офсайды 1
-
19 Нарушения правил 11
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
45 Владение мячом, % 55
Предыдущие игры
Тромсё Последние 20 матчей: +6 =2 -12Кристиансунд 1:0 Тромсё Норилд 1:8 Тромсё Тромсё 1:2 Бранн Мьёндален 1:1 Тромсё
Волеренга 4:1 Тромсё Тромсё 0:2 Викинг Ранхейм 1:2 Тромсё Тромсё 2:4 Будё-Глимт Тромсё 0:0 Мьёльнер Мьёндален 5:1 Тромсё Волеренга 2:0 Тромсё Тромсё 1:2 Тромсдален Стабек 2:1 Тромсё Тромсё 3:0 Альта Тромсё 3:2 Слован Братислава Рубин 0:1 Тромсё Тромсё 0:2 Сарпсборг-08 Ранхейм 1:2 Тромсё Тромсё 2:4 Мольде Одд 1:0 Тромсё
Одд Последние 20 матчей: +10 =3 -7Одд 2:1 Стрёмсгодсет IF Storm 2:7 Одд Волеренга 1:0 Одд Одд 1:0 Викинг
Последние игры между собой
Тромсё: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 3
Одд: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 3
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|8
|6
|1
|1
|18 - 6
|19
|2.
|Одд
|7
|5
|1
|1
|11 - 6
|16
|3.
|Будё-Глимт
|7
|4
|2
|1
|16 - 10
|14
|4.
|Волеренга
|8
|4
|2
|2
|15 - 10
|14
|5.
|Кристиансунд
|8
|4
|1
|3
|8 - 8
|13
|6.
|Викинг
|6
|3
|1
|2
|9 - 8
|10
|7.
|Бранн
|0:0
|8
|2
|3
|3
|9 - 10
|9
|8.
|Хёугесунн
|7
|2
|2
|3
|10 - 8
|8
|9.
|Мьёндален
|7
|2
|2
|3
|10 - 12
|8
|10.
|Стабек
|0:0
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|11.
|Лиллестрём
|7
|2
|2
|3
|5 - 10
|8
|12.
|Ранхейм
|7
|2
|1
|4
|9 - 13
|7
|13.
|Сарпсборг-08
|7
|1
|4
|2
|5 - 6
|7
|14.
|Русенборг
|7
|1
|3
|3
|4 - 10
|6
|15.
|Стрёмсгодсет
|6
|1
|2
|3
|9 - 11
|5
|16.
|Тромсё
|7
|1
|1
|5
|6 - 13
|4
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