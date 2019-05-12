Норвегия: Типпелиген 2019
Хёугесунн
1:1
Конец матча
Стадион: Хуагесунд Зрители: 3777
Будё-Глимт
23' Желтая карточкаTorbjoern Kallevaag
25' Вторая желтая карточкаTorbjoern Kallevaag
44' Желтая карточкаРейтан Эрленд Даль
63' Желтая карточкаIbrahima Wadji
73' Желтая карточкаДеслер Миккел
0:1
75' ПенальтиJens Hauge
1:1
76' ГолСтёлос Александер
77' Желтая карточкаPatrick Berg
16
Лейте
Бруно
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Лейте БруноПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Йостейн Гриндхауг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Amor LayoniНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Исидоро ХосеЗащитник
- Полузащитник
-
11 Jens HaugeНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
15 Runar Hauge
-
Главный тренер: Kjetil Knutsen
Ход матча
63'
73'
75'
0:1
76'
77'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 2
-
8 Удары в створ 8
-
5 Угловые 7
-
2 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 6
-
3 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
34 Владение мячом, % 66
Предыдущие игры
Хёугесунн Последние 20 матчей: +10 =1 -9Хёугесунн 1:2 Мольде Окра 0:4 Хёугесунн Лиллестрём 1:0 Хёугесунн Хёугесунн 3:0 Стабек
Ранхейм 0:2 Хёугесунн Хёугесунн 1:1 Сарпсборг-08 Стрёмсгодсет 3:2 Хёугесунн Викинг 4:0 Хёугесунн Одд 4:0 Хёугесунн Хёугесунн 3:0 Санднес Бранн 3:0 Хёугесунн Хёугесунн 3:1 Старт Локомотив Москва 3:1 Хёугесунн Хёугесунн 3:1 Нест-Сотра Хёугесунн 3:1 Старт Мольде 2:0 Хёугесунн Хёугесунн 2:0 Ранхейм Сарпсборг-08 2:1 Хёугесунн Хёугесунн 2:0 Одд Стрёмсгодсет 0:1 Хёугесунн
Будё-Глимт Последние 20 матчей: +13 =5 -2Будё-Глимт 4:0 Лиллестрём Aaga FC 0:8 Будё-Глимт Стабек 2:0 Будё-Глимт Будё-Глимт 1:1 Сарпсборг-08
Будё-Глимт 3:2 Мольде Мьёндален 4:5 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:0 Русенборг Тромсё 2:4 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:0 Бранн Будё-Глимт 1:0 Старт Волеренга 3:2 Будё-Глимт Будё-Глимт 3:0 Олесунн Стрёмсгодсет 0:5 Будё-Глимт Будё-Глимт 3:0 Тромсдален Будё-Глимт 9:0 Мьёльнер Будё-Глимт 7:0 Юнкерен Русенборг 1:1 Будё-Глимт Будё-Глимт 1:1 Волеренга Лиллестрём 1:1 Будё-Глимт Будё-Глимт 1:1 Стабек
Последние игры между собой
Хёугесунн: победы: 7, ничьи: 0, поражения: 4
Будё-Глимт: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 7
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|8
|6
|1
|1
|18 - 6
|19
|2.
|Одд
|7
|5
|1
|1
|11 - 6
|16
|3.
|Будё-Глимт
|7
|4
|2
|1
|16 - 10
|14
|4.
|Волеренга
|8
|4
|2
|2
|15 - 10
|14
|5.
|Кристиансунд
|8
|4
|1
|3
|8 - 8
|13
|6.
|Викинг
|6
|3
|1
|2
|9 - 8
|10
|7.
|Бранн
|0:0
|8
|2
|3
|3
|9 - 10
|9
|8.
|Хёугесунн
|7
|2
|2
|3
|10 - 8
|8
|9.
|Мьёндален
|7
|2
|2
|3
|10 - 12
|8
|10.
|Стабек
|0:0
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|11.
|Лиллестрём
|7
|2
|2
|3
|5 - 10
|8
|12.
|Ранхейм
|7
|2
|1
|4
|9 - 13
|7
|13.
|Сарпсборг-08
|7
|1
|4
|2
|5 - 6
|7
|14.
|Русенборг
|7
|1
|3
|3
|4 - 10
|6
|15.
|Стрёмсгодсет
|6
|1
|2
|3
|9 - 11
|5
|16.
|Тромсё
|7
|1
|1
|5
|6 - 13
|4
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