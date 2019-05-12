Норвегия: Типпелиген 2019

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  4. Типпелиген 2019
Хёугесунн
1:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 3777
Будё-Глимт
0'
23' Желтая карточка
Torbjoern Kallevaag
25' Вторая желтая карточка
Torbjoern Kallevaag
44' Желтая карточка
Рейтан Эрленд Даль
63' Желтая карточка
Ibrahima Wadji
73' Желтая карточка
Деслер Миккел
0:1
75' Пенальти
Jens Hauge
1:1
76' Гол
Стёлос Александер
77' Желтая карточка
Patrick Berg
90'+4
12
Сандвик
Хельге
19
Деслер
Миккел
4
Кнудсен
Фредрик
5
Хансен
Беньямин
22
Стёлос
Александер
14
Torbjoern
Kallevaag
8
Тронстад
Сондре
16
Лейте
Бруно
23
Thore
Pedersen
7
Гринхейм
Кристиан
17
Ibrahima
Wadji
1
Рикардо
II
29
Рейтан
Эрленд
Даль
2
Marius
Lode
4
Берган
Вегар
24
Frederik
Andre
Bjoerkan
6
Vegard
Leikvoll
Moberg
14
Ulrik
Saltnes
7
Patrick
Berg
10
Philip
Zinckernagel
21
Geir
Andre
Herrem
20
Amor
Layoni
Хёугесунн
4-4-1-1
Будё-Глимт
4-3-3

Ход матча

23'
Torbjoern Kallevaag
 
25'
Torbjoern Kallevaag
 
44'
 
Рейтан Эрленд Даль
58'
 
Jens Hauge
Vegard Leikvoll Moberg
63'
Ibrahima Wadji
 
71'
Kristoffer Velde
Лейте Бруно
 
73'
Деслер Миккел
 
75'
0:1
Jens Hauge
76'
Стёлос Александер
(Кнудсен Фредрик)
1:1
77'
 
Patrick Berg
78'
Самуэльсен Мартин
Ibrahima Wadji
 
83'
 
Конрадсен Мортен
Philip Zinckernagel
88'
Бергквист Даг
Thore Pedersen
 
90'
 
Endre Kupen
Geir Andre Herrem

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 2
  • 8 Удары в створ 8
  • 5 Угловые 7
  • 2 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 6
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 34 Владение мячом, % 66

Предыдущие игры

Хёугесунн Последние 20 матчей: +10 =1 -9
Хёугесунн 1:2 Мольде Окра 0:4 Хёугесунн Лиллестрём 1:0 Хёугесунн Хёугесунн 3:0 Стабек
Ранхейм 0:2 Хёугесунн Хёугесунн 1:1 Сарпсборг-08 Стрёмсгодсет 3:2 Хёугесунн Викинг 4:0 Хёугесунн Одд 4:0 Хёугесунн Хёугесунн 3:0 Санднес Бранн 3:0 Хёугесунн Хёугесунн 3:1 Старт Локомотив Москва 3:1 Хёугесунн Хёугесунн 3:1 Нест-Сотра Хёугесунн 3:1 Старт Мольде 2:0 Хёугесунн Хёугесунн 2:0 Ранхейм Сарпсборг-08 2:1 Хёугесунн Хёугесунн 2:0 Одд Стрёмсгодсет 0:1 Хёугесунн
Будё-Глимт Последние 20 матчей: +13 =5 -2
Будё-Глимт 4:0 Лиллестрём Aaga FC 0:8 Будё-Глимт Стабек 2:0 Будё-Глимт Будё-Глимт 1:1 Сарпсборг-08
Будё-Глимт 3:2 Мольде Мьёндален 4:5 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:0 Русенборг Тромсё 2:4 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:0 Бранн Будё-Глимт 1:0 Старт Волеренга 3:2 Будё-Глимт Будё-Глимт 3:0 Олесунн Стрёмсгодсет 0:5 Будё-Глимт Будё-Глимт 3:0 Тромсдален Будё-Глимт 9:0 Мьёльнер Будё-Глимт 7:0 Юнкерен Русенборг 1:1 Будё-Глимт Будё-Глимт 1:1 Волеренга Лиллестрём 1:1 Будё-Глимт Будё-Глимт 1:1 Стабек

Последние игры между собой

Хёугесунн: победы: 7, ничьи: 0, поражения: 4
Будё-Глимт: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 7
Хёугесунн 1:0 Будё-Глимт Типпелиген Будё-Глимт 0:3 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 2:1 Будё-Глимт Типпелиген Будё-Глимт 3:3 Хёугесунн Кубок
Будё-Глимт 3:4 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 2:4 Будё-Глимт Типпелиген Будё-Глимт 1:2 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 3:0 Будё-Глимт Товарищеские матчи Хёугесунн 1:2 Будё-Глимт Типпелиген Будё-Глимт 2:1 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 1:1 Будё-Глимт Кубок НМ
Команда И В Н П Г О
1. Мольде 8 6 1 1 18 - 6 19
2. Одд 7 5 1 1 11 - 6 16
3. Будё-Глимт 7 4 2 1 16 - 10 14
4. Волеренга 8 4 2 2 15 - 10 14
5. Кристиансунд 8 4 1 3 8 - 8 13
6. Викинг 6 3 1 2 9 - 8 10
7. Бранн 0:0 8 2 3 3 9 - 10 9
8. Хёугесунн 7 2 2 3 10 - 8 8
9. Мьёндален 7 2 2 3 10 - 12 8
10. Стабек 0:0 7 2 2 3 6 - 9 8
11. Лиллестрём 7 2 2 3 5 - 10 8
12. Ранхейм 7 2 1 4 9 - 13 7
13. Сарпсборг-08 7 1 4 2 5 - 6 7
14. Русенборг 7 1 3 3 4 - 10 6
15. Стрёмсгодсет 6 1 2 3 9 - 11 5
16. Тромсё 7 1 1 5 6 - 13 4
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    44'
    Рейтан Эрленд Даль получил желтую карточку от судьи
  • 25'
    Torbjoern Kallevaag получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • Желтая карточка
    23'
    Torbjoern Kallevaag получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Haugesund Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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