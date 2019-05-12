Норвегия: Первый дивизион 2019

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Нест-Сотра
0:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 372
Старт
0'
29' Желтая карточка
Erlend Segberg
0:1
45' Гол
Mathias Bringaker
67' Желтая карточка
Лав Дэмион
83' Желтая карточка
Aremu Afeez
90'+6
1
Фей
Рензе
5
Bjarte
Haugsdal
3
Daniel
Arrocha
26
Izuchukwu
Anthony
6
Peter
Soerensen
Nergaard
29
Kristoffer
Nesse
Stephensen
4
Jonas
Hestetun
19
Ховен
Андреас
7
Jo
Sondre
Aas
9
Lee
Rochester
Soerensen
77
Marcus
Mehnert
1
Доймеланд
Йонас
27
Eirik
Wichne
31
Лав
Дэмион
6
Йоргенсен
Йоаким
15
Henrik
Robstad
23
Erlend
Segberg
4
Aremu
Afeez
19
Скаанес
Каспер
10
Tobias
Christensen
II
11
Сигурдарсон
Арон
20
Mathias
Bringaker
Нест-Сотра
3-4-1-2
Старт
4-2-3-1

Ход матча

29'
 
Erlend Segberg
41'
 
Espen Hammer Berger
Йоргенсен Йоаким
45'
0:1
Mathias Bringaker
(Сигурдарсон Арон)
63'
Thor Kristian Oekland
Ховен Андреас
 
63'
Alexander Dang
Jonas Hestetun
 
67'
 
Лав Дэмион
83'
 
Aremu Afeez
86'
 
Adnan Hadzic III
Tobias Christensen II
87'
Mads Sande
Peter Soerensen Nergaard
 

Предыдущие игры

Нест-Сотра Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Саннефьёрд 2:1 Нест-Сотра IL Froeya 1:6 Нест-Сотра Нест-Сотра 2:0 Улленсакер-Киса КФУМ 2:1 Нест-Сотра
Нест-Сотра 2:0 Хам-Кам Санднес 0:0 Нест-Сотра Нест-Сотра 1:2 Рёуфосс Викинг 2:3 Нест-Сотра Хёугесунн 3:1 Нест-Сотра Бранн 2:1 Нест-Сотра Олесунн 1:0 Нест-Сотра Нест-Сотра 1:0 Осане Конгсвингер 2:2 Нест-Сотра Нест-Сотра 2:0 Тромсдален Санднес 1:1 Нест-Сотра Нест-Сотра 1:0 Нутодден Согндаль 1:0 Нест-Сотра Нест-Сотра 0:1 Флурё Левангер 0:1 Нест-Сотра Нест-Сотра 0:2 Стрёммен
Старт Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Старт 4:0 Стрёммен Фрам Ларвик 1:0 Старт Старт 2:2 Саннефьёрд Санднес 2:0 Старт
Старт 2:1 Рёуфосс КФУМ 1:2 Старт Старт 0:1 Олесунн Стрёмсгодсет 1:1 Старт Будё-Глимт 1:0 Старт Хёугесунн 3:1 Старт Ерв 0:1 Старт Бранн 1:1 Старт Хёугесунн 3:1 Старт Старт 0:1 Русенборг Саннефьёрд 4:1 Старт Русенборг 2:1 Старт Старт 1:3 Мольде Тромсё 1:2 Старт Старт 1:0 Сарпсборг-08 Волеренга 3:2 Старт
Команда И В Н П Г О
1. Олесунн 7 6 1 0 13 - 5 19
2. Саннефьёрд 7 4 3 0 15 - 9 15
3. Старт 7 4 1 2 11 - 7 13
4. Рёуфосс 7 4 1 2 10 - 8 13
5. Конгсвингер 7 3 3 1 7 - 4 12
6. Улленсакер-Киса 7 3 1 3 15 - 9 10
7. КФУМ 7 3 1 3 13 - 10 10
8. Ерв 6 2 3 1 7 - 8 9
9. Санднес 7 2 3 2 10 - 10 9
10. Скейд 7 2 2 3 11 - 11 8
11. Согндаль 7 2 2 3 11 - 13 8
12. Хам-Кам 7 2 2 3 6 - 8 8
13. Нест-Сотра 7 2 1 4 7 - 7 7
14. Нутодден 7 1 1 5 6 - 12 4
15. Стрёммен 7 0 4 3 3 - 9 4
16. Тромсдален 6 0 1 5 6 - 21 1
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Mathias Bringaker бьет в цель!
  • 41'
    Старт делает замену. Йоргенсен Йоаким уходит с поля, а Espen Hammer Berger выходит на его замену.
  • Желтая карточка
    29'
    Erlend Segberg получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aagotnes Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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