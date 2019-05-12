Норвегия: Первый дивизион 2019
Нест-Сотра
0:1
Конец матча
Стадион: Ааготнес Зрители: 372
Старт
29' Желтая карточкаErlend Segberg
0:1
45' ГолMathias Bringaker
67' Желтая карточкаЛав Дэмион
83' Желтая карточкаAremu Afeez
27
Eirik
Wichne
31
Лав
Дэмион
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Mads SandeПолузащитник
-
-
Главный тренер: Steffen Landro
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Eirik WichneЗащитник
-
31 Лав ДэмионЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Johannes Thor Hardarson
Ход матча
Предыдущие игры
Нест-Сотра Последние 20 матчей: +8 =3 -9Саннефьёрд 2:1 Нест-Сотра IL Froeya 1:6 Нест-Сотра Нест-Сотра 2:0 Улленсакер-Киса КФУМ 2:1 Нест-Сотра
Нест-Сотра 2:0 Хам-Кам Санднес 0:0 Нест-Сотра Нест-Сотра 1:2 Рёуфосс Викинг 2:3 Нест-Сотра Хёугесунн 3:1 Нест-Сотра Бранн 2:1 Нест-Сотра Олесунн 1:0 Нест-Сотра Нест-Сотра 1:0 Осане Конгсвингер 2:2 Нест-Сотра Нест-Сотра 2:0 Тромсдален Санднес 1:1 Нест-Сотра Нест-Сотра 1:0 Нутодден Согндаль 1:0 Нест-Сотра Нест-Сотра 0:1 Флурё Левангер 0:1 Нест-Сотра Нест-Сотра 0:2 Стрёммен
Старт Последние 20 матчей: +6 =3 -11Старт 4:0 Стрёммен Фрам Ларвик 1:0 Старт Старт 2:2 Саннефьёрд Санднес 2:0 Старт
Старт 2:1 Рёуфосс КФУМ 1:2 Старт Старт 0:1 Олесунн Стрёмсгодсет 1:1 Старт Будё-Глимт 1:0 Старт Хёугесунн 3:1 Старт Ерв 0:1 Старт Бранн 1:1 Старт Хёугесунн 3:1 Старт Старт 0:1 Русенборг Саннефьёрд 4:1 Старт Русенборг 2:1 Старт Старт 1:3 Мольде Тромсё 1:2 Старт Старт 1:0 Сарпсборг-08 Волеренга 3:2 Старт
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олесунн
|7
|6
|1
|0
|13 - 5
|19
|2.
|Саннефьёрд
|7
|4
|3
|0
|15 - 9
|15
|3.
|Старт
|7
|4
|1
|2
|11 - 7
|13
|4.
|Рёуфосс
|7
|4
|1
|2
|10 - 8
|13
|5.
|Конгсвингер
|7
|3
|3
|1
|7 - 4
|12
|6.
|Улленсакер-Киса
|7
|3
|1
|3
|15 - 9
|10
|7.
|КФУМ
|7
|3
|1
|3
|13 - 10
|10
|8.
|Ерв
|6
|2
|3
|1
|7 - 8
|9
|9.
|Санднес
|7
|2
|3
|2
|10 - 10
|9
|10.
|Скейд
|7
|2
|2
|3
|11 - 11
|8
|11.
|Согндаль
|7
|2
|2
|3
|11 - 13
|8
|12.
|Хам-Кам
|7
|2
|2
|3
|6 - 8
|8
|13.
|Нест-Сотра
|7
|2
|1
|4
|7 - 7
|7
|14.
|Нутодден
|7
|1
|1
|5
|6 - 12
|4
|15.
|Стрёммен
|7
|0
|4
|3
|3 - 9
|4
|16.
|Тромсдален
|6
|0
|1
|5
|6 - 21
|1
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