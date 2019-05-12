Норвегия: Типпелиген 2019

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  4. Типпелиген 2019
Ранхейм
1:5
Конец матча

Стадион: Зрители: 1950
Волеренга
0'
28' Желтая карточка
Фуру Ивар
0:1
53' Гол
Вильяльмссон Маттиас
0:2
55' Гол
Вега Дейвер
1:2
58' Пенальти
Michael Karlsen
1:3
64' Гол
Вега Дейвер
1:4
73' Гол
Эджук Чидера
77' Желтая карточка
Oeyvind Alseth
84' Желтая карточка
Региниуссен Мадс
1:5
90' Гол
Эджук Чидера
90' Желтая карточка
Несберг Иван
90'+5
1
Even
Barli
5
Oeyvind
Alseth
3
Daniel
Kvande
4
Фуру
Ивар
24
Aleksander
Foosnaes
23
Adria
Mateo
Lopez
11
Eirik
Valla
Doennem
7
Региниуссен
Мадс
10
Сторфлор
Эйвинн
9
Michael
Karlsen
26
Ola
Solbakken
21
Adam
Larsen
II
5
Эфрайн
Хуарес
4
Натьон
Йонатан
3
Бьердаль
Йохан-Ледре
22
Несберг
Иван
8
Леквен
Магнус
6
Шала
Херолинд
40
Эджук
Чидера
10
Вильяльмссон
Маттиас
7
Вега
Дейвер
9
Fitim
Azemi
Ранхейм
4-3-3
Волеренга
4-2-3-1

Ход матча

28'
Фуру Ивар
 
53'
0:1
Вильяльмссон Маттиас
(Шала Херолинд)
55'
0:2
Вега Дейвер
(Эфрайн Хуарес)
58'
Michael Karlsen
1:2
59'
Magnus Blakstad
Adria Mateo Lopez
 
64'
1:3
Вега Дейвер
(Леквен Магнус)
68'
 
Доннум Арон
Вега Дейвер
71'
Erik Toenne
Сторфлор Эйвинн
 
72'
 
Финне Бор
Fitim Azemi
73'
1:4
Эджук Чидера
(Доннум Арон)
76'
 
Хорн Майер
Леквен Магнус
77'
Oeyvind Alseth
 
81'
Sondre Soerloekk
Eirik Valla Doennem
 
84'
Региниуссен Мадс
 
90'
1:5
Эджук Чидера
(Шала Херолинд)
90'
 
Несберг Иван

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 6
  • 4 Удары в створ 6
  • 2 Угловые 6
  • 2 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 9
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 51 Владение мячом, % 49

Предыдущие игры

Ранхейм Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Бранн 0:1 Ранхейм Колстад 1:3 Ранхейм Ранхейм 5:2 Викинг Кристиансунд 0:0 Ранхейм
Ранхейм 0:2 Хёугесунн Лиллестрём 2:1 Ранхейм Ранхейм 1:2 Тромсё Ранхейм 1:1 Сундсвалль Ранхейм 2:1 Левангер Ранхейм 1:0 Русенборг Вентспилс 3:1 Ранхейм Ранхейм 0:0 Стрёмсгодсет Ранхейм 4:1 Бюосен Ранхейм 2:3 Кристиансунд Ранхейм 6:1 Колстад Ранхейм 4:0 Схьёрдал-Блинк Ранхейм 0:2 Эстерсунд Волеренга 2:1 Ранхейм Ранхейм 1:2 Тромсё Хёугесунн 2:0 Ранхейм
Волеренга Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Викинг 1:1 Волеренга Фааберг 0:3 Волеренга Волеренга 1:0 Одд Бранн 1:1 Волеренга
Волеренга 4:1 Тромсё Мольде 4:1 Волеренга Кристиансунд 2:0 Волеренга Волеренга 2:0 Мьёндален Волеренга 4:4 Лиллестрём Волеренга 1:1 Стрёмсгодсет Волеренга 2:0 Тромсё Волеренга 3:2 Будё-Глимт Волеренга 3:0 Нымме Калью Волеренга 2:1 Конгсвингер Волеренга 1:1 Ростов Волеренга 1:2 Динамо Киев Волеренга 0:2 Мьёндален Волеренга 3:1 Улленсакер-Киса Волеренга 4:1 Стрёммен Сарпсборг-08 4:0 Волеренга

Последние игры между собой

Ранхейм: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 1
Волеренга: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 0
Волеренга 2:1 Ранхейм Типпелиген Волеренга 0:0 Ранхейм Товарищеские матчи Ранхейм 2:2 Волеренга Типпелиген
Команда И В Н П Г О
1. Мольде 8 6 1 1 18 - 6 19
2. Одд 7 5 1 1 11 - 6 16
3. Будё-Глимт 7 4 2 1 16 - 10 14
4. Волеренга 8 4 2 2 15 - 10 14
5. Кристиансунд 8 4 1 3 8 - 8 13
6. Викинг 6 3 1 2 9 - 8 10
7. Бранн 0:0 8 2 3 3 9 - 10 9
8. Хёугесунн 7 2 2 3 10 - 8 8
9. Мьёндален 7 2 2 3 10 - 12 8
10. Стабек 0:0 7 2 2 3 6 - 9 8
11. Лиллестрём 7 2 2 3 5 - 10 8
12. Ранхейм 7 2 1 4 9 - 13 7
13. Сарпсборг-08 7 1 4 2 5 - 6 7
14. Русенборг 7 1 3 3 4 - 10 6
15. Стрёмсгодсет 6 1 2 3 9 - 11 5
16. Тромсё 7 1 1 5 6 - 13 4
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    28'
    Фуру Ивар получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на EXTRA Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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