Норвегия: Типпелиген 2019
Ранхейм
1:5
Конец матча
Стадион: EXTRA Arena Зрители: 1950
Волеренга
28' Желтая карточкаФуру Ивар
0:1
53' ГолВильяльмссон Маттиас
0:2
55' ГолВега Дейвер
1:2
58' ПенальтиMichael Karlsen
1:3
64' ГолВега Дейвер
1:4
73' ГолЭджук Чидера
77' Желтая карточкаOeyvind Alseth
84' Желтая карточкаРегиниуссен Мадс
1:5
90' ГолЭджук Чидера
90' Желтая карточкаНесберг Иван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Magnus LenesВратарь
-
15 Erik ToenneЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Svein Maalen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Несберг ИванЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 Эджук ЧидераПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Хорн МайерПолузащитник
-
26 Доннум АронПолузащитник
-
11 Финне БорПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Дейла Ронни
Ход матча
28'
53'
55'
0:2
58'
1:2
64'
1:3
72'
73'
1:4
77'
84'
90'
1:5
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 6
-
4 Удары в створ 6
-
2 Угловые 6
-
2 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 9
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
51 Владение мячом, % 49
Предыдущие игры
Ранхейм Последние 20 матчей: +8 =3 -9Бранн 0:1 Ранхейм Колстад 1:3 Ранхейм Ранхейм 5:2 Викинг Кристиансунд 0:0 Ранхейм
Ранхейм 0:2 Хёугесунн Лиллестрём 2:1 Ранхейм Ранхейм 1:2 Тромсё Ранхейм 1:1 Сундсвалль Ранхейм 2:1 Левангер Ранхейм 1:0 Русенборг Вентспилс 3:1 Ранхейм Ранхейм 0:0 Стрёмсгодсет Ранхейм 4:1 Бюосен Ранхейм 2:3 Кристиансунд Ранхейм 6:1 Колстад Ранхейм 4:0 Схьёрдал-Блинк Ранхейм 0:2 Эстерсунд Волеренга 2:1 Ранхейм Ранхейм 1:2 Тромсё Хёугесунн 2:0 Ранхейм
Волеренга Последние 20 матчей: +10 =5 -5Викинг 1:1 Волеренга Фааберг 0:3 Волеренга Волеренга 1:0 Одд Бранн 1:1 Волеренга
Волеренга 4:1 Тромсё Мольде 4:1 Волеренга Кристиансунд 2:0 Волеренга Волеренга 2:0 Мьёндален Волеренга 4:4 Лиллестрём Волеренга 1:1 Стрёмсгодсет Волеренга 2:0 Тромсё Волеренга 3:2 Будё-Глимт Волеренга 3:0 Нымме Калью Волеренга 2:1 Конгсвингер Волеренга 1:1 Ростов Волеренга 1:2 Динамо Киев Волеренга 0:2 Мьёндален Волеренга 3:1 Улленсакер-Киса Волеренга 4:1 Стрёммен Сарпсборг-08 4:0 Волеренга
Последние игры между собой
Ранхейм: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 1
Волеренга: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|8
|6
|1
|1
|18 - 6
|19
|2.
|Одд
|7
|5
|1
|1
|11 - 6
|16
|3.
|Будё-Глимт
|7
|4
|2
|1
|16 - 10
|14
|4.
|Волеренга
|8
|4
|2
|2
|15 - 10
|14
|5.
|Кристиансунд
|8
|4
|1
|3
|8 - 8
|13
|6.
|Викинг
|6
|3
|1
|2
|9 - 8
|10
|7.
|Бранн
|0:0
|8
|2
|3
|3
|9 - 10
|9
|8.
|Хёугесунн
|7
|2
|2
|3
|10 - 8
|8
|9.
|Мьёндален
|7
|2
|2
|3
|10 - 12
|8
|10.
|Стабек
|0:0
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|11.
|Лиллестрём
|7
|2
|2
|3
|5 - 10
|8
|12.
|Ранхейм
|7
|2
|1
|4
|9 - 13
|7
|13.
|Сарпсборг-08
|7
|1
|4
|2
|5 - 6
|7
|14.
|Русенборг
|7
|1
|3
|3
|4 - 10
|6
|15.
|Стрёмсгодсет
|6
|1
|2
|3
|9 - 11
|5
|16.
|Тромсё
|7
|1
|1
|5
|6 - 13
|4
Загрузка...