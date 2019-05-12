Бразилия: Серия A 2019

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Атлетико Минейро
0:2
Конец матча
Палмейрас
0'
36' Желтая карточка
Raphael Veiga
42' Желтая карточка
Diogo VII
0:1
44' Гол
Энрике Бруно
0:2
53' Гол
Энрике Бруно
73' Желтая карточка
Мело Фелипе
77' Желтая карточка
Натан Аллан
90'+8
1
Victor
IV
98
Guga
4
Ревер
Умберто
16
Igor
Rabello
6
Fabio
Santos
IV
7
Mendes
Elias
II
21
Варкен
Адилсон
49
Жеуванио
27
Luan
III
8
Чара
Йимми
9
Оливейра
Рикардо
II
21
Вевертон
Перейра
2
Роша
Маркос
13
Luan
IV
15
Гомес
Густаво
6
Diogo
VII
19
Энрике
Бруно
30
Мело
Фелипе
8
Ze
Rafael
23
Raphael
Veiga
7
Dudu
X
16
Дейверсон
Силва
Атлетико Минейро
4-2-3-1
Палмейрас
4-2-3-1

Ход матча

36'
 
Raphael Veiga
42'
 
Diogo VII
44'
0:1
Энрике Бруно
53'
0:2
Энрике Бруно
54'
Натан Аллан
Варкен Адилсон
 
66'
Alerrandro
Оливейра Рикардо II
 
68'
 
Мойсес Лима
Raphael Veiga
73'
 
Мело Фелипе
75'
Vinicius X
Жеуванио
 
77'
Натан Аллан
 
85'
 
Hyoran
Ze Rafael
89'
 
Перес Фелипе
Dudu X

Предыдущие игры

Атлетико Минейро Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Самора 1:2 Атлетико Минейро Сеара 1:2 Атлетико Минейро Васко да Гама 1:2 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:1 Аваи
Атлетико Минейро 0:1 Насьонал Мадейра Атлетико Минейро 1:1 Крузейро Крузейро 2:1 Атлетико Минейро Серро Портеньо 4:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 5:0 Боа Эспорте Клуб Атлетико Минейро 3:2 Самора Боа Эспорте Клуб 0:0 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 3:1 Tupynambas Tupynambas 1:2 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 3:2 Америка Минейро Насьонал Мадейра 1:0 Атлетико Минейро Патросиненсе 0:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 0:1 Серро Портеньо Атлетико Минейро 0:0 Дефенсор Спортинг Атлетико Минейро 3:1 Вилла Нова Дефенсор Спортинг 0:2 Атлетико Минейро
Палмейрас Последние 20 матчей: +12 =6 -2
Палмейрас 1:0 Сан-Лоренсо Палмейрас 1:0 Интернасьональ Алагоано 1:1 Палмейрас Палмейрас 4:0 Форталеза
Мелгар 0:4 Палмейрас Палмейрас 3:0 Хуниор Палмейрас 0:0 Сан-Паулу Сан-Лоренсо 1:0 Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Палмейрас 5:0 Новоризонтину Новоризонтину 1:1 Палмейрас Палмейрас 1:0 Понте-Прета Сан-Паулу 0:1 Палмейрас Палмейрас 3:0 Мелгар Мирасол 1:1 Палмейрас Хуниор 0:2 Палмейрас Палмейрас 3:2 Итуано Палмейрас 0:0 Сантос Ферровиария 0:0 Палмейрас Палмейрас 2:0 Брагантино

Последние игры между собой

Атлетико Минейро: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 4
Палмейрас: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 10
Атлетико Минейро 1:1 Палмейрас Серия A Палмейрас 3:2 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 1:1 Палмейрас Серия A Палмейрас 0:0 Атлетико Минейро Серия A
Атлетико Минейро 1:1 Палмейрас Серия A Палмейрас 0:1 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 2:1 Палмейрас Серия A Палмейрас 2:2 Атлетико Минейро Серия A Палмейрас 0:2 Атлетико Минейро Бразилейро Серия А Атлетико Минейро 2:0 Палмейрас Кубок Бразилии Палмейрас 0:1 Атлетико Минейро Кубок Бразилии Атлетико Минейро 2:1 Палмейрас Бразилейро Серия А Атлетико Минейро 3:0 Палмейрас Серия A Атлетико Минейро 1:0 Палмейрас Серия A Атлетико Минейро 2:1 Палмейрас Серия A Палмейрас 3:2 Атлетико Минейро Серия A Палмейрас 0:2 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 1:2 Палмейрас Серия A Палмейрас 3:1 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 1:1 Палмейрас Серия A
Команда И В Н П Г О
1. Палмейрас 4 3 1 0 8 - 1 10
2. Сантос 3:0 4 3 1 0 7 - 2 10
3. Атлетико Минейро 4 3 0 1 6 - 5 9
4. Ботафого Рибейрао 4 3 0 1 5 - 4 9
5. Сан-Паулу 3 2 1 0 5 - 2 7
6. Фламенго 4 2 1 1 7 - 5 7
7. Байя 3 2 0 1 6 - 5 6
8. Гойяс 4 2 0 2 5 - 5 6
9. Интернасьональ 4 2 0 2 5 - 5 6
10. Крузейро 4 2 0 2 5 - 7 6
11. Коринтианс 4 1 2 1 4 - 4 5
12. Атлетико Паранаэнсе 3 1 1 1 6 - 4 4
13. Шапекоэнсе 4 1 1 2 4 - 4 4
14. Форталеза 3 1 0 2 2 - 6 3
15. Сеара 4 1 0 3 6 - 5 3
16. Флуминенсе 4 1 0 3 6 - 8 3
17. Алагоано 3 0 2 1 1 - 5 2
18. Гремио 4 0 2 2 6 - 8 2
19. Аваи 3 0 1 2 2 - 4 1
20. Васко да Гама 0:3 4 0 1 3 3 - 10 1
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О Л - Энрике Бруно бьет в цель!
  • Желтая карточка
    42'
    Барбоса Менданьо Диого получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    36'
    Raphael Veiga получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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