Бразилия: Серия A 2019
Атлетико Минейро
0:2
Конец матча
Палмейрас
36' Желтая карточкаRaphael Veiga
42' Желтая карточкаDiogo VII
0:1
44' ГолЭнрике Бруно
0:2
53' ГолЭнрике Бруно
73' Желтая карточкаМело Фелипе
77' Желтая карточкаНатан Аллан
98
Guga
16
Igor
Rabello
49
Жеуванио
27
Luan
III
13
Luan
IV
19
Энрике
Бруно
30
Мело
Фелипе
7
Dudu
X
- Основной состав
- Вратарь
-
98 GugaЗащитник
- Защитник
-
16 Igor RabelloЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
49 ЖеуваниоПолузащитник
-
27 Luan IIIПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Iago MaidanaЗащитник
-
10 Касарес ХуанПолузащитник
-
14 Jose WelisonПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Натан АлланПолузащитник
-
-
88 Jair II
-
-
29 Vinicius X
-
-
44 Alerrandro
-
Главный тренер: Кульпи Левир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Luan IVЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Энрике БруноПолузащитник
-
30 Мело ФелипеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 Dudu XПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Луис ВикторЗащитник
-
12 Майке РошаЗащитник
-
27 Перес ФелипеПолузащитник
-
28 HyoranПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Мойсес ЛимаПолузащитник
- Полузащитник
-
-
39 Arthur VII
-
-
-
Главный тренер: Оливейра Марсело
Ход матча
36'
42'
44'
0:1
53'
0:2
73'
75'
77'
89'
Предыдущие игры
Атлетико Минейро Последние 20 матчей: +12 =3 -5Самора 1:2 Атлетико Минейро Сеара 1:2 Атлетико Минейро Васко да Гама 1:2 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:1 Аваи
Атлетико Минейро 0:1 Насьонал Мадейра Атлетико Минейро 1:1 Крузейро Крузейро 2:1 Атлетико Минейро Серро Портеньо 4:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 5:0 Боа Эспорте Клуб Атлетико Минейро 3:2 Самора Боа Эспорте Клуб 0:0 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 3:1 Tupynambas Tupynambas 1:2 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 3:2 Америка Минейро Насьонал Мадейра 1:0 Атлетико Минейро Патросиненсе 0:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 0:1 Серро Портеньо Атлетико Минейро 0:0 Дефенсор Спортинг Атлетико Минейро 3:1 Вилла Нова Дефенсор Спортинг 0:2 Атлетико Минейро
Палмейрас Последние 20 матчей: +12 =6 -2Палмейрас 1:0 Сан-Лоренсо Палмейрас 1:0 Интернасьональ Алагоано 1:1 Палмейрас Палмейрас 4:0 Форталеза
Мелгар 0:4 Палмейрас Палмейрас 3:0 Хуниор Палмейрас 0:0 Сан-Паулу Сан-Лоренсо 1:0 Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Палмейрас 5:0 Новоризонтину Новоризонтину 1:1 Палмейрас Палмейрас 1:0 Понте-Прета Сан-Паулу 0:1 Палмейрас Палмейрас 3:0 Мелгар Мирасол 1:1 Палмейрас Хуниор 0:2 Палмейрас Палмейрас 3:2 Итуано Палмейрас 0:0 Сантос Ферровиария 0:0 Палмейрас Палмейрас 2:0 Брагантино
Последние игры между собой
Атлетико Минейро: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 4
Палмейрас: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 10
Атлетико Минейро 1:1 Палмейрас Серия A Палмейрас 0:1 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 2:1 Палмейрас Серия A Палмейрас 2:2 Атлетико Минейро Серия A Палмейрас 0:2 Атлетико Минейро Бразилейро Серия А Атлетико Минейро 2:0 Палмейрас Кубок Бразилии Палмейрас 0:1 Атлетико Минейро Кубок Бразилии Атлетико Минейро 2:1 Палмейрас Бразилейро Серия А Атлетико Минейро 3:0 Палмейрас Серия A Атлетико Минейро 1:0 Палмейрас Серия A Атлетико Минейро 2:1 Палмейрас Серия A Палмейрас 3:2 Атлетико Минейро Серия A Палмейрас 0:2 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 1:2 Палмейрас Серия A Палмейрас 3:1 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 1:1 Палмейрас Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|2.
|Сантос
|3:0
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|3.
|Атлетико Минейро
|4
|3
|0
|1
|6 - 5
|9
|4.
|Ботафого Рибейрао
|4
|3
|0
|1
|5 - 4
|9
|5.
|Сан-Паулу
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|6.
|Фламенго
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|7.
|Байя
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|8.
|Гойяс
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|9.
|Интернасьональ
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|10.
|Крузейро
|4
|2
|0
|2
|5 - 7
|6
|11.
|Коринтианс
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|12.
|Атлетико Паранаэнсе
|3
|1
|1
|1
|6 - 4
|4
|13.
|Шапекоэнсе
|4
|1
|1
|2
|4 - 4
|4
|14.
|Форталеза
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|15.
|Сеара
|4
|1
|0
|3
|6 - 5
|3
|16.
|Флуминенсе
|4
|1
|0
|3
|6 - 8
|3
|17.
|Алагоано
|3
|0
|2
|1
|1 - 5
|2
|18.
|Гремио
|4
|0
|2
|2
|6 - 8
|2
|19.
|Аваи
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|20.
|Васко да Гама
|0:3
|4
|0
|1
|3
|3 - 10
|1
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