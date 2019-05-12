Бразилия: Серия A 2019
Интернасьональ
3:1
Конец матча
Крузейро
1:0
32' ГолГуставо
1:1
36' ГолДеде
2:1
56' ГолГерреро Паоло
3:1
83' ГолМоледо Родриго
90' Красная карточкаЭдилсон Мендеш
37
Зе
Карлос
28
Иаго
Лопес
19
Rodrigo
I
33
Густаво
26
Деде
18
Додо
Родолфо
27
Jadson
III
10
Тиаго
Невес
32
Роша
Педро
9
Fred
II
- Основной состав
- Вратарь
-
37 Зе КарлосЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Иаго ЛопесЗащитник
- Полузащитник
-
19 Rodrigo IПолузащитник
-
33 ГуставоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
6 UendelЗащитник
- Защитник
-
16 RithelyПолузащитник
- Нападающий
-
23 Собис РафаэлНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
77 Paraguaio
-
21 Camilo III
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 ДедеЗащитник
- Защитник
-
18 Додо РодолфоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Jadson IIIПолузащитник
-
10 Тиаго НевесПолузащитник
-
32 Роша ПедроПолузащитник
-
9 Fred IIНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
39 Vitor Eudes
-
-
12 Рафаэл Пирес
-
-
-
99 Sassa II
-
11 David VI
-
Ход матча
32'
1:0
36'
1:1
56'
2:1
67'
83'
3:1
90'
Предыдущие игры
Интернасьональ Последние 20 матчей: +12 =3 -5Ривер Плейт 2:2 Интернасьональ Палмейрас 1:0 Интернасьональ Интернасьональ 2:1 Фламенго Шапекоэнсе 2:0 Интернасьональ
Альянса Лима 0:1 Интернасьональ Гремио 0:0 Интернасьональ Интернасьональ 0:0 Гремио Интернасьональ 3:2 Палестино Интернасьональ 2:0 Кахиас Интернасьональ 2:2 Ривер Плейт Кахиас 1:2 Интернасьональ Интернасьональ 0:1 Нову-Амбургу Нову-Амбургу 0:2 Интернасьональ Интернасьональ 2:0 Нову-Амбургу Гремио 1:0 Интернасьональ Интернасьональ 2:0 Альянса Лима Интернасьональ 2:0 Айморе Палестино 0:1 Интернасьональ Авенида 0:1 Интернасьональ Интернасьональ 2:1 Кахиас
Крузейро Последние 20 матчей: +15 =3 -2Крузейро 1:2 Эмелек Крузейро 2:1 Гойяс Крузейро 1:0 Сеара Фламенго 3:1 Крузейро
Депортиво Лара 0:2 Крузейро Атлетико Минейро 1:1 Крузейро Крузейро 2:1 Атлетико Минейро Крузейро 4:0 Уракан Крузейро 3:0 Америка Минейро Эмелек 0:1 Крузейро Америка Минейро 2:3 Крузейро Крузейро 2:0 Депортиво Лара Крузейро 5:0 Патросиненсе Крузейро 3:0 Калденсе Тупи 0:3 Крузейро Крузейро 2:0 Томбенсе Уракан 0:1 Крузейро УРТ 1:1 Крузейро Америка Минейро 0:0 Крузейро Крузейро 3:0 Tupynambas
Последние игры между собой
Интернасьональ: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
Крузейро: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
Интернасьональ 3:1 Крузейро Гаушо 1 Интернасьональ 1:2 Крузейро Гаушо 1 Интернасьональ 1:0 Крузейро Серия A Крузейро 4:2 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 4:0 Крузейро Чемпионат Гаушо Интернасьональ 2:0 Крузейро Серия A Крузейро 0:0 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 2:2 Крузейро Чемпионат Гаушо Крузейро 0:0 Интернасьональ Чемпионат Гаушо Крузейро 2:1 Интернасьональ Бразилейро Серия А Интернасьональ 1:3 Крузейро Бразилейро Серия А Интернасьональ 1:2 Крузейро Бразилейро Серия А Крузейро 2:2 Интернасьональ Бразилейро Серия А Крузейро 0:0 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 2:1 Крузейро Серия A Крузейро 1:0 Интернасьональ Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|2.
|Сантос
|3:0
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|3.
|Атлетико Минейро
|4
|3
|0
|1
|6 - 5
|9
|4.
|Ботафого Рибейрао
|4
|3
|0
|1
|5 - 4
|9
|5.
|Сан-Паулу
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|6.
|Фламенго
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|7.
|Байя
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|8.
|Гойяс
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|9.
|Интернасьональ
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|10.
|Крузейро
|4
|2
|0
|2
|5 - 7
|6
|11.
|Коринтианс
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|12.
|Атлетико Паранаэнсе
|3
|1
|1
|1
|6 - 4
|4
|13.
|Шапекоэнсе
|4
|1
|1
|2
|4 - 4
|4
|14.
|Форталеза
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|15.
|Сеара
|4
|1
|0
|3
|6 - 5
|3
|16.
|Флуминенсе
|4
|1
|0
|3
|6 - 8
|3
|17.
|Алагоано
|3
|0
|2
|1
|1 - 5
|2
|18.
|Гремио
|4
|0
|2
|2
|6 - 8
|2
|19.
|Аваи
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|20.
|Васко да Гама
|0:3
|4
|0
|1
|3
|3 - 10
|1
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