Бразилия: Серия A 2019

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  4. Серия A 2019
Интернасьональ
3:1
Конец матча
Крузейро
0'
1:0
32' Гол
Густаво
1:1
36' Гол
Деде
2:1
56' Гол
Герреро Паоло
3:1
83' Гол
Моледо Родриго
90' Красная карточка
Эдилсон Мендеш
90'+6
12
Marcelo
Lomba
37
Зе
Карлос
4
Моледо
Родриго
15
Куэста
Виктор
28
Иаго
Лопес
8
Эденилсон
дос
Сантос
19
Rodrigo
I
33
Густаво
10
Д'Алессандро
Андрес
9
Герреро
Паоло
7
Лопес
Нико
1
Фабио
Лопес
2
Эдилсон
Мендеш
26
Деде
3
Лео
Ренан
18
Додо
Родолфо
16
Lucas
Silva
IV
29
Lucas
Daniel
Romero
27
Jadson
III
10
Тиаго
Невес
32
Роша
Педро
9
Fred
II
Интернасьональ
4-3-3
Крузейро
4-2-3-1

Ход матча

32'
Густаво
1:0
36'
1:1
Деде
(Тиаго Невес)
56'
Герреро Паоло
2:1
67'
 
David VI
Jadson III
67'
 
Rodriguinho I
Роша Педро
70'
Paraguaio
Густаво
 
74'
Собис Рафаэл
Д'Алессандро Андрес
 
79'
 
Sassa II
Fred II
83'
Моледо Родриго
3:1
83'
Martin Sarrafiore
Герреро Паоло
 
90'
 
Эдилсон Мендеш

Предыдущие игры

Интернасьональ Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Ривер Плейт 2:2 Интернасьональ Палмейрас 1:0 Интернасьональ Интернасьональ 2:1 Фламенго Шапекоэнсе 2:0 Интернасьональ
Альянса Лима 0:1 Интернасьональ Гремио 0:0 Интернасьональ Интернасьональ 0:0 Гремио Интернасьональ 3:2 Палестино Интернасьональ 2:0 Кахиас Интернасьональ 2:2 Ривер Плейт Кахиас 1:2 Интернасьональ Интернасьональ 0:1 Нову-Амбургу Нову-Амбургу 0:2 Интернасьональ Интернасьональ 2:0 Нову-Амбургу Гремио 1:0 Интернасьональ Интернасьональ 2:0 Альянса Лима Интернасьональ 2:0 Айморе Палестино 0:1 Интернасьональ Авенида 0:1 Интернасьональ Интернасьональ 2:1 Кахиас
Крузейро Последние 20 матчей: +15 =3 -2
Крузейро 1:2 Эмелек Крузейро 2:1 Гойяс Крузейро 1:0 Сеара Фламенго 3:1 Крузейро
Депортиво Лара 0:2 Крузейро Атлетико Минейро 1:1 Крузейро Крузейро 2:1 Атлетико Минейро Крузейро 4:0 Уракан Крузейро 3:0 Америка Минейро Эмелек 0:1 Крузейро Америка Минейро 2:3 Крузейро Крузейро 2:0 Депортиво Лара Крузейро 5:0 Патросиненсе Крузейро 3:0 Калденсе Тупи 0:3 Крузейро Крузейро 2:0 Томбенсе Уракан 0:1 Крузейро УРТ 1:1 Крузейро Америка Минейро 0:0 Крузейро Крузейро 3:0 Tupynambas

Последние игры между собой

Интернасьональ: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
Крузейро: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
Крузейро 0:0 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 0:0 Крузейро Серия A Крузейро 0:0 Интернасьональ Гаушо Крузейро 0:2 Интернасьональ Гаушо 1
Интернасьональ 3:1 Крузейро Гаушо 1 Интернасьональ 1:2 Крузейро Гаушо 1 Интернасьональ 1:0 Крузейро Серия A Крузейро 4:2 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 4:0 Крузейро Чемпионат Гаушо Интернасьональ 2:0 Крузейро Серия A Крузейро 0:0 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 2:2 Крузейро Чемпионат Гаушо Крузейро 0:0 Интернасьональ Чемпионат Гаушо Крузейро 2:1 Интернасьональ Бразилейро Серия А Интернасьональ 1:3 Крузейро Бразилейро Серия А Интернасьональ 1:2 Крузейро Бразилейро Серия А Крузейро 2:2 Интернасьональ Бразилейро Серия А Крузейро 0:0 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 2:1 Крузейро Серия A Крузейро 1:0 Интернасьональ Серия A
Команда И В Н П Г О
1. Палмейрас 4 3 1 0 8 - 1 10
2. Сантос 3:0 4 3 1 0 7 - 2 10
3. Атлетико Минейро 4 3 0 1 6 - 5 9
4. Ботафого Рибейрао 4 3 0 1 5 - 4 9
5. Сан-Паулу 3 2 1 0 5 - 2 7
6. Фламенго 4 2 1 1 7 - 5 7
7. Байя 3 2 0 1 6 - 5 6
8. Гойяс 4 2 0 2 5 - 5 6
9. Интернасьональ 4 2 0 2 5 - 5 6
10. Крузейро 4 2 0 2 5 - 7 6
11. Коринтианс 4 1 2 1 4 - 4 5
12. Атлетико Паранаэнсе 3 1 1 1 6 - 4 4
13. Шапекоэнсе 4 1 1 2 4 - 4 4
14. Форталеза 3 1 0 2 2 - 6 3
15. Сеара 4 1 0 3 6 - 5 3
16. Флуминенсе 4 1 0 3 6 - 8 3
17. Алагоано 3 0 2 1 1 - 5 2
18. Гремио 4 0 2 2 6 - 8 2
19. Аваи 3 0 1 2 2 - 4 1
20. Васко да Гама 0:3 4 0 1 3 3 - 10 1
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    36'
    Г О О О О Л - Деде бьет в цель!
  • Описание гола
    32'
    Г О О О О Л - Густаво бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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