Бразилия: Серия A 2019

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2019
Атлетико Паранаэнсе
1:0
Второй тайм: 84'
Байя
0'
1:0
11' Гол
Roni III
13' Желтая карточка
Виктор Пауло
19' Желтая карточка
Erick
84'
1
Aderbar
Santos
26
Erick
13
Андре
Пауло
22
Лео
Перейра
12
Renan
Lodi
5
Веллингтон
III
11
Nikao
7
Roni
III
39
Bruno
Moura
18
Лео
Ситтадини
9
Рубен
Марко
1
Douglas
Friedrich
2
Nino
Paraiba
14
Эрнандо
28
Lucas
Fonseca
16
Виктор
Пауло
18
Douglas
Gomes
26
Gregore
98
Artur
Guimaraes
10
Рамирес
Сантос
90
Рожерио
Жозе
20
Фернандао
Атлетико Паранаэнсе
4-2-3-1
Байя
4-2-3-1

Ход матча

11'
Roni III
1:0
13'
 
Виктор Пауло
19'
Erick
 

Предыдущие игры

Атлетико Паранаэнсе Последние 20 матчей: +12 =2 -6
Бока Хуниорс 2:1 Атлетико Паранаэнсе Шапекоэнсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе Форталеза 2:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 4:1 Васко да Гама
Вильстерман 3:2 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:0 Толедо Толедо 1:0 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:1 Куритиба Атлетико Паранаэнсе 1:0 Депортес Толима Атлетико Паранаэнсе 3:0 Риу-Бранку Атлетико Паранаэнсе 3:0 Бока Хуниорс Атлетико Паранаэнсе 2:1 Фоз до Игуасу Атлетико Паранаэнсе 3:0 Операрио Ферровиарио Маринга 0:4 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 4:0 Вильстерман Депортес Толима 1:0 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:0 Сианорте Парана 1:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:2 Куритиба Риу-Бранку 0:2 Атлетико Паранаэнсе
Байя Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Байя 1:0 Аваи Ботафого Рибейрао 3:2 Байя Байя 3:2 Коринтианс Лондрина ЭК 2:1 Байя
Байя 1:0 Баия де Фейра Байя 4:0 Лондрина ЭК Баия де Фейра 1:1 Байя Байя 1:0 Клуб Регатас Бразил Клуб Регатас Бразил 1:1 Байя Сампайо Корреа 1:0 Байя Atletico Alagoinhas 0:2 Байя Байя 3:0 Сальгиеро Байя 3:0 Atletico Alagoinhas Жекие 0:5 Байя Байя 0:1 Сержипи Байя 0:0 Витория Санта-Крус РН 0:1 Байя Альтос 0:5 Байя Жакуипенсе 1:0 Байя Форталеза 2:2 Байя

Последние игры между собой

Атлетико Паранаэнсе: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 3
Байя: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 5
Атлетико Паранаэнсе 0:1 Байя Копа Судамерикана Байя 0:1 Атлетико Паранаэнсе Копа Судамерикана Атлетико Паранаэнсе 2:0 Байя Серия A Байя 0:0 Атлетико Паранаэнсе Серия A
Атлетико Паранаэнсе 4:1 Байя Серия A Байя 6:2 Атлетико Паранаэнсе Серия A Байя 1:0 Атлетико Паранаэнсе Серия A Атлетико Паранаэнсе 0:2 Байя Серия A Атлетико Паранаэнсе 5:0 Байя Кубок Бразилии Байя 1:1 Атлетико Паранаэнсе Кубок Бразилии
Команда И В Н П Г О
1. Палмейрас 4 3 1 0 8 - 1 10
2. Сантос 4 3 1 0 7 - 2 10
3. Сан-Паулу 1:0 4 3 1 0 6 - 2 10
4. Атлетико Минейро 4 3 0 1 6 - 5 9
5. Ботафого Рибейрао 4 3 0 1 5 - 4 9
6. Атлетико Паранаэнсе 1:0 4 2 1 1 7 - 4 7
7. Фламенго 4 2 1 1 7 - 5 7
8. Гойяс 4 2 0 2 5 - 5 6
9. Байя 0:1 4 2 0 2 6 - 6 6
10. Интернасьональ 4 2 0 2 5 - 5 6
11. Крузейро 4 2 0 2 5 - 7 6
12. Коринтианс 4 1 2 1 4 - 4 5
13. Шапекоэнсе 4 1 1 2 4 - 4 4
14. Сеара 4 1 0 3 6 - 5 3
15. Флуминенсе 4 1 0 3 6 - 8 3
16. Форталеза 0:1 4 1 0 3 2 - 7 3
17. Алагоано 0:0 4 0 3 1 1 - 5 3
18. Гремио 4 0 2 2 6 - 8 2
19. Аваи 0:0 4 0 2 2 2 - 4 2
20. Васко да Гама 4 0 1 3 3 - 10 1
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    19'
    Erick получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    13'
    Виктор Пауло получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    11'
    Г О О О О Л - Roni бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Загрузка...