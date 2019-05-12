Бразилия: Серия A 2019
Атлетико Паранаэнсе
1:0
Второй тайм: 84'
Байя
1:0
11' ГолRoni III
13' Желтая карточкаВиктор Пауло
19' Желтая карточкаErick
26
Erick
13
Андре
Пауло
22
Лео
Перейра
12
Renan
Lodi
11
Nikao
7
Roni
III
39
Bruno
Moura
14
Эрнандо
16
Виктор
Пауло
26
Gregore
90
Рожерио
Жозе
20
Фернандао
- Основной состав
- Вратарь
-
26 ErickЗащитник
-
13 Андре ПаулоЗащитник
-
22 Лео ПерейраЗащитник
-
12 Renan LodiЗащитник
- Полузащитник
-
11 NikaoПолузащитник
-
7 Roni IIIПолузащитник
-
39 Bruno MouraПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Кайо РанхелНападающий
- Нападающий
-
21 Lucas Halter
-
-
14 Robson Bambu
-
10 Marcelo XIII
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 ЭрнандоЗащитник
- Защитник
-
16 Виктор ПаулоЗащитник
- Полузащитник
-
26 GregoreПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Рожерио ЖозеПолузащитник
-
20 ФернандаоНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
71 Иаго ЛопесЗащитник
-
12 ClaytinhoПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Elton I
-
27 Shaylon
-
-
-
Ход матча
11'
1:0
13'
19'
Предыдущие игры
Атлетико Паранаэнсе Последние 20 матчей: +12 =2 -6Бока Хуниорс 2:1 Атлетико Паранаэнсе Шапекоэнсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе Форталеза 2:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 4:1 Васко да Гама
Вильстерман 3:2 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:0 Толедо Толедо 1:0 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:1 Куритиба Атлетико Паранаэнсе 1:0 Депортес Толима Атлетико Паранаэнсе 3:0 Риу-Бранку Атлетико Паранаэнсе 3:0 Бока Хуниорс Атлетико Паранаэнсе 2:1 Фоз до Игуасу Атлетико Паранаэнсе 3:0 Операрио Ферровиарио Маринга 0:4 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 4:0 Вильстерман Депортес Толима 1:0 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:0 Сианорте Парана 1:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:2 Куритиба Риу-Бранку 0:2 Атлетико Паранаэнсе
Байя Последние 20 матчей: +11 =4 -5Байя 1:0 Аваи Ботафого Рибейрао 3:2 Байя Байя 3:2 Коринтианс Лондрина ЭК 2:1 Байя
Байя 1:0 Баия де Фейра Байя 4:0 Лондрина ЭК Баия де Фейра 1:1 Байя Байя 1:0 Клуб Регатас Бразил Клуб Регатас Бразил 1:1 Байя Сампайо Корреа 1:0 Байя Atletico Alagoinhas 0:2 Байя Байя 3:0 Сальгиеро Байя 3:0 Atletico Alagoinhas Жекие 0:5 Байя Байя 0:1 Сержипи Байя 0:0 Витория Санта-Крус РН 0:1 Байя Альтос 0:5 Байя Жакуипенсе 1:0 Байя Форталеза 2:2 Байя
Последние игры между собой
Атлетико Паранаэнсе: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 3
Байя: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 5
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|2.
|Сантос
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|3.
|Сан-Паулу
|1:0
|4
|3
|1
|0
|6 - 2
|10
|4.
|Атлетико Минейро
|4
|3
|0
|1
|6 - 5
|9
|5.
|Ботафого Рибейрао
|4
|3
|0
|1
|5 - 4
|9
|6.
|Атлетико Паранаэнсе
|1:0
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|7.
|Фламенго
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|8.
|Гойяс
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|9.
|Байя
|0:1
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|10.
|Интернасьональ
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|11.
|Крузейро
|4
|2
|0
|2
|5 - 7
|6
|12.
|Коринтианс
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|13.
|Шапекоэнсе
|4
|1
|1
|2
|4 - 4
|4
|14.
|Сеара
|4
|1
|0
|3
|6 - 5
|3
|15.
|Флуминенсе
|4
|1
|0
|3
|6 - 8
|3
|16.
|Форталеза
|0:1
|4
|1
|0
|3
|2 - 7
|3
|17.
|Алагоано
|0:0
|4
|0
|3
|1
|1 - 5
|3
|18.
|Гремио
|4
|0
|2
|2
|6 - 8
|2
|19.
|Аваи
|0:0
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|20.
|Васко да Гама
|4
|0
|1
|3
|3 - 10
|1
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