Бразилия: Серия A 2019

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Аваи
0:0
Второй тайм: 84'
Алагоано
0'
19' Желтая карточка
Luan Pereira
40' Желтая карточка
Нилтон Феррейра
59' Желтая карточка
Castan da Silva Luciano
84'
89
Владимир
14
Ricardo
Thalheimer
3
Betao
Amansio
Ebert
II
5
Москера
Джонни
22
Иури
Фрейтас
7
Pedro
Castro
21
Luan
Pereira
23
Miguel
Castro
Rocha
Igor
II
19
Паулу
Жоау
28
Daniel
Amorim
99
Getulio
12
Jordi
22
Celsinho
13
Gerson
Guimaraes
4
Castan
da
Silva
Luciano
27
Армеро
Пабло
19
Didira
5
Ronaldo
Aparecido
Rodrigues
II
20
Кассиано
Диас
7
Formagini
Caridade
Madson
Micao
10
Matheus
Savio
9
Нилтон
Феррейра
Аваи
4-3-3
Алагоано
4-4-2

Ход матча

19'
Luan Pereira
 
40'
 
Нилтон Феррейра
46'
Lourenco
Иури Фрейтас
 
59'
 
Maranhao II
Formagini Caridade Madson Micao
59'
 
Castan da Silva Luciano

Предыдущие игры

Аваи Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Байя 1:0 Аваи Аваи 1:1 Гремио Атлетико Минейро 2:1 Аваи Аваи 1:1 Шапекоэнсе
Аваи 1:1 Крисьюма Аваи 0:1 Васко да Гама Шапекоэнсе 1:2 Аваи Бруске 0:4 Аваи Аваи 2:0 Атлетико Тубарао Крисьюма 0:2 Аваи Аваи 3:1 Марсильо Диас Аваи 0:0 Фигейренсе Васко да Гама 3:2 Аваи Херсилиу Луж 1:0 Аваи Аваи 2:0 Бразилия Аваи 3:0 Жоинвилль Аваи 1:0 Шапекоэнсе Метрополитано 0:3 Аваи Аваи 0:0 Бруске Реал Арикумес 1:4 Аваи
Алагоано Последние 20 матчей: +10 =7 -3
Алагоано 0:0 Сантос Алагоано 1:1 Палмейрас Сеара 4:0 Алагоано Клуб Регатас Бразил 1:0 Алагоано
Алагоано 1:0 Клуб Регатас Бразил Botafogo PB 3:1 Алагоано Алагоано 1:1 Корурипе Альтос 1:2 Алагоано Корурипе 2:6 Алагоано Алагоано 2:0 Сержипи Корурипе 1:1 Алагоано Алагоано 3:1 АСА Санта-Круз 1:1 Алагоано Алагоано 0:0 Клуб Регатас Бразил Алагоано 1:0 Ольходагуэнсе Алагоано 1:0 Сальгиеро Клуб Регатас Бразил 0:0 Алагоано Миксто 1:0 Алагоано Сампайо Корреа 0:3 Алагоано Алагоано 2:1 Муриси

Последние игры между собой

Аваи: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Алагоано: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Алагоано 0:1 Аваи Серия B Аваи 0:0 Алагоано Серия B
Команда И В Н П Г О
1. Палмейрас 4 3 1 0 8 - 1 10
2. Сантос 4 3 1 0 7 - 2 10
3. Сан-Паулу 1:0 4 3 1 0 6 - 2 10
4. Атлетико Минейро 4 3 0 1 6 - 5 9
5. Ботафого Рибейрао 4 3 0 1 5 - 4 9
6. Атлетико Паранаэнсе 1:0 4 2 1 1 7 - 4 7
7. Фламенго 4 2 1 1 7 - 5 7
8. Гойяс 4 2 0 2 5 - 5 6
9. Байя 0:1 4 2 0 2 6 - 6 6
10. Интернасьональ 4 2 0 2 5 - 5 6
11. Крузейро 4 2 0 2 5 - 7 6
12. Коринтианс 4 1 2 1 4 - 4 5
13. Шапекоэнсе 4 1 1 2 4 - 4 4
14. Сеара 4 1 0 3 6 - 5 3
15. Флуминенсе 4 1 0 3 6 - 8 3
16. Форталеза 0:1 4 1 0 3 2 - 7 3
17. Алагоано 0:0 4 0 3 1 1 - 5 3
18. Гремио 4 0 2 2 6 - 8 2
19. Аваи 0:0 4 0 2 2 2 - 4 2
20. Васко да Гама 4 0 1 3 3 - 10 1
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    40'
    Нилтон Феррейра получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    19'
    Luan Pereira получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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