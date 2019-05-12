Бразилия: Серия A 2019
19' Желтая карточкаLuan Pereira
40' Желтая карточкаНилтон Феррейра
59' Желтая карточкаCastan da Silva Luciano
89
Владимир
22
Иури
Фрейтас
21
Luan
Pereira
19
Паулу
Жоау
99
Getulio
- Основной состав
-
89 ВладимирВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Иури ФрейтасЗащитник
- Полузащитник
-
21 Luan PereiraПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Паулу ЖоауНападающий
- Нападающий
-
99 GetulioНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
29 Матеус ЛейтеЗащитник
- Полузащитник
-
97 LourencoПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
94 Matheus III
-
20 Gege II
-
83 Gledson I
- Основной состав
-
12 JordiВратарь
-
22 CelsinhoЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Армеро ПаблоЗащитник
-
19 DidiraПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
25 Maranhao II
-
-
15 Lucas Dias
-
8 Dawhan
-
18 Jhon Cley
-
Ход матча
Предыдущие игры
Аваи Последние 20 матчей: +12 =3 -5Байя 1:0 Аваи Аваи 1:1 Гремио Атлетико Минейро 2:1 Аваи Аваи 1:1 Шапекоэнсе
Аваи 1:1 Крисьюма Аваи 0:1 Васко да Гама Шапекоэнсе 1:2 Аваи Бруске 0:4 Аваи Аваи 2:0 Атлетико Тубарао Крисьюма 0:2 Аваи Аваи 3:1 Марсильо Диас Аваи 0:0 Фигейренсе Васко да Гама 3:2 Аваи Херсилиу Луж 1:0 Аваи Аваи 2:0 Бразилия Аваи 3:0 Жоинвилль Аваи 1:0 Шапекоэнсе Метрополитано 0:3 Аваи Аваи 0:0 Бруске Реал Арикумес 1:4 Аваи
Алагоано Последние 20 матчей: +10 =7 -3Алагоано 0:0 Сантос Алагоано 1:1 Палмейрас Сеара 4:0 Алагоано Клуб Регатас Бразил 1:0 Алагоано
Алагоано 1:0 Клуб Регатас Бразил Botafogo PB 3:1 Алагоано Алагоано 1:1 Корурипе Альтос 1:2 Алагоано Корурипе 2:6 Алагоано Алагоано 2:0 Сержипи Корурипе 1:1 Алагоано Алагоано 3:1 АСА Санта-Круз 1:1 Алагоано Алагоано 0:0 Клуб Регатас Бразил Алагоано 1:0 Ольходагуэнсе Алагоано 1:0 Сальгиеро Клуб Регатас Бразил 0:0 Алагоано Миксто 1:0 Алагоано Сампайо Корреа 0:3 Алагоано Алагоано 2:1 Муриси
Последние игры между собой
Аваи: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Алагоано: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|2.
|Сантос
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|3.
|Сан-Паулу
|1:0
|4
|3
|1
|0
|6 - 2
|10
|4.
|Атлетико Минейро
|4
|3
|0
|1
|6 - 5
|9
|5.
|Ботафого Рибейрао
|4
|3
|0
|1
|5 - 4
|9
|6.
|Атлетико Паранаэнсе
|1:0
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|7.
|Фламенго
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|8.
|Гойяс
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|9.
|Байя
|0:1
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|10.
|Интернасьональ
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|11.
|Крузейро
|4
|2
|0
|2
|5 - 7
|6
|12.
|Коринтианс
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|13.
|Шапекоэнсе
|4
|1
|1
|2
|4 - 4
|4
|14.
|Сеара
|4
|1
|0
|3
|6 - 5
|3
|15.
|Флуминенсе
|4
|1
|0
|3
|6 - 8
|3
|16.
|Форталеза
|0:1
|4
|1
|0
|3
|2 - 7
|3
|17.
|Алагоано
|0:0
|4
|0
|3
|1
|1 - 5
|3
|18.
|Гремио
|4
|0
|2
|2
|6 - 8
|2
|19.
|Аваи
|0:0
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|20.
|Васко да Гама
|4
|0
|1
|3
|3 - 10
|1
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