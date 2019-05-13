Норвегия: Типпелиген 2019

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  4. Типпелиген 2019
Стрёмсгодсет
0:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 4576
Викинг
0'
82' Желтая карточка
Кейта Мохаммед
86' Желтая карточка
Эустбё Ивен
88' Желтая карточка
Вильсвик Ларс-Кристофер
90'+4
1
Ресхольт-Мюра
Вильяр
26
Вильсвик
Ларс-Кристофер
5
Jakob
Glesnes
2
Хамуд
Мунир
25
Ринстад
Стиан
23
Спельманн
Мартин
29
Силла
Якуба
8
Johan
Hove
7
Стенгель
Херман
30
Абделлауйе
Мостафа
90
Пеллегрино
Амаль
1
Эустбё
Ивен
18
Sondre
Bjoershol
3
Viljar
Vevatne
4
Tord
Johnsen
Salte
30
Adrian
Pereira
28
Kristian
Thorstvedt
27
Фридйонссон
Самуэль
14
Даниэльсен
Андре
9
Торстейнбё
Фредерик
25
Usmani
Sale
20
Ylldren
Ibrahimaj
Стрёмсгодсет
4-4-2
Викинг
4-3-3

Ход матча

20'
 
Бютюки Зюмер
Торстейнбё Фредерик
66'
 
Трипич Златко
Ylldren Ibrahimaj
76'
 
Хёйланд Томми
Usmani Sale
78'
Педерсен Маркус
Абделлауйе Мостафа
 
79'
Хаугер Хеннинг
Johan Hove
 
79'
Кейта Мохаммед
Спельманн Мартин
 
82'
Кейта Мохаммед
 
86'
 
Эустбё Ивен
88'
Вильсвик Ларс-Кристофер
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 3
  • 8 Угловые 9
  • 0 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 56 Владение мячом, % 44

Предыдущие игры

Стрёмсгодсет Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Одд 2:1 Стрёмсгодсет Флинт 0:7 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 2:3 Кристиансунд Русенборг 0:0 Стрёмсгодсет
Стрёмсгодсет 2:3 Мьёндален Бранн 1:1 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 3:2 Хёугесунн Стрёмсгодсет 1:1 Старт Волеренга 1:1 Стрёмсгодсет Сарпсборг-08 4:2 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 1:0 Стабек Ранхейм 0:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 0:5 Будё-Глимт Стрёмсгодсет 3:1 Хам-Кам Стрёмсгодсет 2:0 Гроруд Русенборг 4:1 Стрёмсгодсет Стабек 2:2 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 2:2 Лиллестрём Бранн 3:1 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 3:0 Лиллестрём
Викинг Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Викинг 1:1 Волеренга Фрёйланд 1:3 Викинг Ранхейм 5:2 Викинг Одд 1:0 Викинг
Викинг 2:1 Бранн Тромсё 0:2 Викинг Викинг 2:0 Кристиансунд Викинг 4:0 Хёугесунн Викинг 4:0 Эгерсунд Динамо-Брест 2:1 Викинг Олесунн 2:2 Викинг Одд 1:1 Викинг Локомотив Москва 5:1 Викинг Викинг 2:0 Саннефьёрд Викинг 5:1 Санднес Викинг 2:3 Нест-Сотра Викинг 8:1 Сула Викинг 3:1 Конгсвингер Мьёндален 2:4 Викинг Викинг 1:0 Улленсакер-Киса

Последние игры между собой

Стрёмсгодсет: победы: 12, ничьи: 5, поражения: 3
Викинг: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 12
Викинг 0:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 4:2 Викинг Типпелиген Стрёмсгодсет 1:1 Викинг Типпелиген Викинг 0:1 Стрёмсгодсет Типпелиген
Викинг 1:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 4:1 Викинг Типпелиген Стрёмсгодсет 2:1 Викинг Типпелиген Викинг 0:0 Стрёмсгодсет Типпелиген Викинг 1:0 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 3:1 Викинг Типпелиген Викинг 3:2 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 1:0 Викинг Типпелиген Стрёмсгодсет 2:2 Викинг Типпелиген Викинг 0:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Викинг 3:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 2:1 Викинг Типпелиген Стрёмсгодсет 2:1 Викинг Типпелиген Викинг 1:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Викинг 0:2 Стрёмсгодсет Товарищеские матчи Стрёмсгодсет 3:2 Викинг Типпелиген
Команда И В Н П Г О
1. Мольде 8 6 1 1 18 - 6 19
2. Одд 7 5 1 1 11 - 6 16
3. Будё-Глимт 7 4 2 1 16 - 10 14
4. Волеренга 8 4 2 2 15 - 10 14
5. Кристиансунд 8 4 1 3 8 - 8 13
6. Викинг 7 3 2 2 9 - 8 11
7. Бранн 8 3 2 3 10 - 10 11
8. Хёугесунн 7 2 2 3 10 - 8 8
9. Мьёндален 7 2 2 3 10 - 12 8
10. Лиллестрём 7 2 2 3 5 - 10 8
11. Стабек 7 2 1 4 6 - 10 7
12. Ранхейм 7 2 1 4 9 - 13 7
13. Сарпсборг-08 7 1 4 2 5 - 6 7
14. Стрёмсгодсет 7 1 3 3 9 - 11 6
15. Русенборг 7 1 3 3 4 - 10 6
16. Тромсё 7 1 1 5 6 - 13 4
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Marienlyst Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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