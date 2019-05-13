Норвегия: Типпелиген 2019
Стрёмсгодсет
0:0
Конец матча
Стадион: Мариенлист Зрители: 4576
Викинг
82' Желтая карточкаКейта Мохаммед
86' Желтая карточкаЭустбё Ивен
88' Желтая карточкаВильсвик Ларс-Кристофер
29
Силла
Якуба
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Силла ЯкубаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
39 Саетра Ларс
-
Главный тренер: Bjoern Petter Ingebretsen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Usmani SaleНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Бярне Бернтсен
Ход матча
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 3
-
8 Угловые 9
-
0 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
56 Владение мячом, % 44
Предыдущие игры
Стрёмсгодсет Последние 20 матчей: +6 =7 -7Одд 2:1 Стрёмсгодсет Флинт 0:7 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 2:3 Кристиансунд Русенборг 0:0 Стрёмсгодсет
Стрёмсгодсет 2:3 Мьёндален Бранн 1:1 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 3:2 Хёугесунн Стрёмсгодсет 1:1 Старт Волеренга 1:1 Стрёмсгодсет Сарпсборг-08 4:2 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 1:0 Стабек Ранхейм 0:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 0:5 Будё-Глимт Стрёмсгодсет 3:1 Хам-Кам Стрёмсгодсет 2:0 Гроруд Русенборг 4:1 Стрёмсгодсет Стабек 2:2 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 2:2 Лиллестрём Бранн 3:1 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 3:0 Лиллестрём
Викинг Последние 20 матчей: +12 =3 -5Викинг 1:1 Волеренга Фрёйланд 1:3 Викинг Ранхейм 5:2 Викинг Одд 1:0 Викинг
Викинг 2:1 Бранн Тромсё 0:2 Викинг Викинг 2:0 Кристиансунд Викинг 4:0 Хёугесунн Викинг 4:0 Эгерсунд Динамо-Брест 2:1 Викинг Олесунн 2:2 Викинг Одд 1:1 Викинг Локомотив Москва 5:1 Викинг Викинг 2:0 Саннефьёрд Викинг 5:1 Санднес Викинг 2:3 Нест-Сотра Викинг 8:1 Сула Викинг 3:1 Конгсвингер Мьёндален 2:4 Викинг Викинг 1:0 Улленсакер-Киса
Последние игры между собой
Стрёмсгодсет: победы: 12, ничьи: 5, поражения: 3
Викинг: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 12
Викинг 1:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 4:1 Викинг Типпелиген Стрёмсгодсет 2:1 Викинг Типпелиген Викинг 0:0 Стрёмсгодсет Типпелиген Викинг 1:0 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 3:1 Викинг Типпелиген Викинг 3:2 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 1:0 Викинг Типпелиген Стрёмсгодсет 2:2 Викинг Типпелиген Викинг 0:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Викинг 3:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 2:1 Викинг Типпелиген Стрёмсгодсет 2:1 Викинг Типпелиген Викинг 1:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Викинг 0:2 Стрёмсгодсет Товарищеские матчи Стрёмсгодсет 3:2 Викинг Типпелиген
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|8
|6
|1
|1
|18 - 6
|19
|2.
|Одд
|7
|5
|1
|1
|11 - 6
|16
|3.
|Будё-Глимт
|7
|4
|2
|1
|16 - 10
|14
|4.
|Волеренга
|8
|4
|2
|2
|15 - 10
|14
|5.
|Кристиансунд
|8
|4
|1
|3
|8 - 8
|13
|6.
|Викинг
|7
|3
|2
|2
|9 - 8
|11
|7.
|Бранн
|8
|3
|2
|3
|10 - 10
|11
|8.
|Хёугесунн
|7
|2
|2
|3
|10 - 8
|8
|9.
|Мьёндален
|7
|2
|2
|3
|10 - 12
|8
|10.
|Лиллестрём
|7
|2
|2
|3
|5 - 10
|8
|11.
|Стабек
|7
|2
|1
|4
|6 - 10
|7
|12.
|Ранхейм
|7
|2
|1
|4
|9 - 13
|7
|13.
|Сарпсборг-08
|7
|1
|4
|2
|5 - 6
|7
|14.
|Стрёмсгодсет
|7
|1
|3
|3
|9 - 11
|6
|15.
|Русенборг
|7
|1
|3
|3
|4 - 10
|6
|16.
|Тромсё
|7
|1
|1
|5
|6 - 13
|4
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