Швеция: Аллсвенскан 2019
Норрчёпинг
1:2
Конец матча
Стадион: Oestgoetaporten Зрители: 8752
Гётеборг
0:1
10' ГолКарлссон-Лагемюр Патрик
1:1
39' ГолГерсон Ларс
64' Желтая карточкаБарни Юнес
1:2
83' ГолХараишвили Георгий
90' Желтая карточкаНюман Кристоффер
21
Терн
Симон
10
Скрабб
Симон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Терн СимонПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Скрабб СимонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Jens Gustafsson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
29 Вибе ЛассеПолузащитник
- Полузащитник
-
31 Tom Amos
-
-
-
23 Emil Holm
-
Главный тренер: Poya Asbaghi
Ход матча
10'
39'
1:1
64'
83'
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 5
-
5 Удары в створ 3
-
6 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 15
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
61 Владение мячом, % 39
Предыдущие игры
Норрчёпинг Последние 20 матчей: +9 =6 -5Эльфсборг 0:0 Норрчёпинг Норрчёпинг 1:1 Мальмё Юргорден 1:1 Норрчёпинг Норрчёпинг 4:3 Фалькенберг
Кальмар 2:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 0:0 АИК Хельсинборг 3:1 Норрчёпинг Норрчёпинг 0:3 Русенборг Норрчёпинг 3:1 Сарпсборг-08 Норрчёпинг 4:1 Мальмё Норрчёпинг 1:2 Йёнчёпинг Отвидаберг 0:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 1:1 АФК Эскильстуна Ассириска ИК 0:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 3:1 Вернаму Норрчёпинг 1:0 АФК Эскильстуна Норрчёпинг 1:1 Фаренсе Маттерсбург 1:4 Норрчёпинг Норрчёпинг 3:1 Эльфсборг Линчёпинг Сити 3:2 Норрчёпинг
Гётеборг Последние 20 матчей: +10 =2 -8Сириус 2:4 Гётеборг Гётеборг 3:0 АИК Кальмар 1:1 Гётеборг Гётеборг 3:1 Хельсинборг
Юргорден 2:1 Гётеборг Гётеборг 3:0 Эльфсборг АФК Эскильстуна 3:1 Гётеборг Гётеборг 1:0 Эргрюте ФФ Гётеборг 0:2 Фалькенберг Эребру 3:3 Гётеборг Гётеборг 0:3 ГАИС Нючепинг 0:2 Гётеборг Гётеборг 0:1 Чуннам Гётеборг 2:1 Одд Гётеборг 2:0 Стабек Эребру 1:3 Гётеборг Гётеборг 0:3 Мальмё Юргорден 2:0 Гётеборг Гётеборг 1:2 Сундсвалль Броммапойкарна 0:2 Гётеборг
Последние игры между собой
Норрчёпинг: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 5
Гётеборг: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 8
Гётеборг 1:2 Норрчёпинг Кубок Норрчёпинг 3:1 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 1:1 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 3:0 Гётеборг Суперкубок Норрчёпинг 2:2 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 0:0 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 3:0 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 2:2 Норрчёпинг Аллсвенскан Гётеборг 2:0 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 1:2 Гётеборг Аллсвенскан Норрчёпинг 0:0 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 1:2 Норрчёпинг Аллсвенскан Гётеборг 3:0 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 2:2 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 4:0 Норрчёпинг Аллсвенскан
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|8
|5
|2
|1
|16 - 8
|17
|2.
|Гётеборг
|8
|5
|1
|2
|18 - 10
|16
|3.
|Хеккен
|8
|4
|2
|2
|11 - 5
|14
|4.
|Хаммарбю
|8
|4
|2
|2
|14 - 12
|14
|5.
|АИК
|8
|4
|2
|2
|8 - 7
|14
|6.
|Эстерсунд
|8
|3
|4
|1
|10 - 7
|13
|7.
|Юргорден
|8
|3
|3
|2
|11 - 9
|12
|8.
|Эльфсборг
|8
|3
|3
|2
|14 - 14
|12
|9.
|Кальмар
|8
|2
|5
|1
|9 - 9
|11
|10.
|Сундсвалль
|8
|2
|2
|4
|12 - 13
|8
|11.
|Хельсинборг
|8
|2
|2
|4
|9 - 13
|8
|12.
|Эребру
|8
|2
|2
|4
|10 - 15
|8
|13.
|Норрчёпинг
|8
|1
|5
|2
|10 - 12
|8
|14.
|Сириус
|8
|2
|1
|5
|10 - 15
|7
|15.
|АФК Эскильстуна
|8
|1
|2
|5
|8 - 14
|5
|16.
|Фалькенберг
|8
|1
|2
|5
|8 - 15
|5
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