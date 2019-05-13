Швеция: Аллсвенскан 2019

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2019
Норрчёпинг
1:2
Конец матча

Стадион: Зрители: 8752
Гётеборг
0'
0:1
10' Гол
Карлссон-Лагемюр Патрик
1:1
39' Гол
Герсон Ларс
64' Желтая карточка
Барни Юнес
1:2
83' Гол
Хараишвили Георгий
90' Желтая карточка
Нюман Кристоффер
90'+5
1
Петтерссон
Исак
25
Дагерстоль
Филип
6
Ларсен
Каспер
3
Лауритсен
Расмус
4
Герсон
Ларс
7
Франссон
Александер
21
Терн
Симон
8
Тораринссон
Гудмундур
10
Скрабб
Симон
11
Ларссон
Джордан
5
Нюман
Кристоффер
1
Анестис
Яннис
19
August
Erlingmark
26
Калисир
Андре
4
Carl
Starfelt
24
Sebastian
Ohlsson
I
28
Alhassan
Yusuf
10
Карлссон-Лагемюр
Патрик
20
Victor
Wernersson
14
Benjamin
Nygren
9
Robin
Soeder
22
Хараишвили
Георгий
Норрчёпинг
3-5-2
Гётеборг
3-4-3

Ход матча

10'
0:1
Карлссон-Лагемюр Патрик
(Benjamin Nygren)
39'
Герсон Ларс
(Скрабб Симон)
1:1
57'
 
Барни Юнес
Alhassan Yusuf
64'
 
Барни Юнес
68'
Хольмберг Карл
Ларссон Джордан
 
77'
 
Вибе Лассе
Robin Soeder
80'
Хакшабанович Сеад
Скрабб Симон
 
83'
1:2
Хараишвили Георгий
(Sebastian Ohlsson I)
88'
 
Эрикссон Себастьян I
Карлссон-Лагемюр Патрик
88'
Alexander Jakobsen
Герсон Ларс
 
90'
Нюман Кристоффер
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 5
  • 5 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 15
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 61 Владение мячом, % 39

Предыдущие игры

Норрчёпинг Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Эльфсборг 0:0 Норрчёпинг Норрчёпинг 1:1 Мальмё Юргорден 1:1 Норрчёпинг Норрчёпинг 4:3 Фалькенберг
Кальмар 2:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 0:0 АИК Хельсинборг 3:1 Норрчёпинг Норрчёпинг 0:3 Русенборг Норрчёпинг 3:1 Сарпсборг-08 Норрчёпинг 4:1 Мальмё Норрчёпинг 1:2 Йёнчёпинг Отвидаберг 0:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 1:1 АФК Эскильстуна Ассириска ИК 0:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 3:1 Вернаму Норрчёпинг 1:0 АФК Эскильстуна Норрчёпинг 1:1 Фаренсе Маттерсбург 1:4 Норрчёпинг Норрчёпинг 3:1 Эльфсборг Линчёпинг Сити 3:2 Норрчёпинг
Гётеборг Последние 20 матчей: +10 =2 -8
Сириус 2:4 Гётеборг Гётеборг 3:0 АИК Кальмар 1:1 Гётеборг Гётеборг 3:1 Хельсинборг
Юргорден 2:1 Гётеборг Гётеборг 3:0 Эльфсборг АФК Эскильстуна 3:1 Гётеборг Гётеборг 1:0 Эргрюте ФФ Гётеборг 0:2 Фалькенберг Эребру 3:3 Гётеборг Гётеборг 0:3 ГАИС Нючепинг 0:2 Гётеборг Гётеборг 0:1 Чуннам Гётеборг 2:1 Одд Гётеборг 2:0 Стабек Эребру 1:3 Гётеборг Гётеборг 0:3 Мальмё Юргорден 2:0 Гётеборг Гётеборг 1:2 Сундсвалль Броммапойкарна 0:2 Гётеборг

Последние игры между собой

Норрчёпинг: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 5
Гётеборг: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 8
Норрчёпинг 2:1 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 0:2 Норрчёпинг Аллсвенскан Гётеборг 4:1 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 2:0 Гётеборг Аллсвенскан
Гётеборг 1:2 Норрчёпинг Кубок Норрчёпинг 3:1 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 1:1 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 3:0 Гётеборг Суперкубок Норрчёпинг 2:2 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 0:0 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 3:0 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 2:2 Норрчёпинг Аллсвенскан Гётеборг 2:0 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 1:2 Гётеборг Аллсвенскан Норрчёпинг 0:0 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 1:2 Норрчёпинг Аллсвенскан Гётеборг 3:0 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 2:2 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 4:0 Норрчёпинг Аллсвенскан
Команда И В Н П Г О
1. Мальмё 8 5 2 1 16 - 8 17
2. Гётеборг 8 5 1 2 18 - 10 16
3. Хеккен 8 4 2 2 11 - 5 14
4. Хаммарбю 8 4 2 2 14 - 12 14
5. АИК 8 4 2 2 8 - 7 14
6. Эстерсунд 8 3 4 1 10 - 7 13
7. Юргорден 8 3 3 2 11 - 9 12
8. Эльфсборг 8 3 3 2 14 - 14 12
9. Кальмар 8 2 5 1 9 - 9 11
10. Сундсвалль 8 2 2 4 12 - 13 8
11. Хельсинборг 8 2 2 4 9 - 13 8
12. Эребру 8 2 2 4 10 - 15 8
13. Норрчёпинг 8 1 5 2 10 - 12 8
14. Сириус 8 2 1 5 10 - 15 7
15. АФК Эскильстуна 8 1 2 5 8 - 14 5
16. Фалькенберг 8 1 2 5 8 - 15 5
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    39'
    Г О О О О Л - Герсон Ларс бьет в цель!
  • Описание гола
    10'
    Г О О О О Л - Карлссон-Лагемюр Патрик бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Oestgoetaporten. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...