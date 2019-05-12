Россия: Кубок 2018-2019

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Ростов
 
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Локомотив Москва

Предыдущие игры

Ростов Последние 20 матчей: +5 =8 -7
Динамо Москва 0:0 Ростов Ростов 1:1 Краснодар Анжи 1:1 Ростов Ростов 1:2 Локомотив Москва
Оренбург 3:0 Ростов Ростов 2:1 Спартак Москва Уфа 1:0 Ростов Локомотив Москва 2:2 Ростов Ростов 2:1 Урал Рубин 0:2 Ростов Ростов 0:0 Арсенал Тула Енисей 1:1 Ростов Ростов 1:0 Краснодар Ростов 3:0 Вентспилс Ростов 1:1 Лиллестрём Волеренга 1:1 Ростов Эстерсунд 4:2 Ростов Ростов 0:5 Зенит Ростов 1:1 Локомотив Москва Спартак Москва 2:1 Ростов
Локомотив Москва Последние 20 матчей: +11 =6 -3
Локомотив Москва 4:0 Рубин Арсенал Тула 2:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 2:1 Енисей Ростов 1:2 Локомотив Москва
Локомотив Москва 1:1 ЦСКА Москва Ахмат 1:3 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:1 Зенит Локомотив Москва 2:2 Ростов Динамо Москва 0:1 Локомотив Москва Уфа 2:2 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Краснодар Анжи 0:2 Локомотив Москва Рубин 0:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 2:2 Крылья Советов Локомотив Москва 1:1 Мольде Локомотив Москва 1:0 Сарпсборг-08 Локомотив Москва 5:1 Викинг Локомотив Москва 3:1 Хёугесунн Краснодар 1:0 Локомотив Москва Спартак Москва 4:0 Локомотив Москва

Последние игры между собой

Ростов: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Локомотив Москва: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Ростов 1:2 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 2:2 Ростов Кубок Ростов 1:1 Локомотив Москва Кубок Матч Премьер Локомотив Москва 2:1 Ростов Премьер-лига
Локомотив Москва 1:0 Ростов Премьер-лига Ростов 0:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 0:0 Ростов Премьер-лига Ростов 1:0 Локомотив Москва Премьер-лига Ростов 2:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 0:2 Ростов Премьер-лига Ростов 0:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 2:1 Ростов Премьер-лига Ростов 2:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 5:0 Ростов Премьер-лига Локомотив Москва 3:1 Ростов Премьер-лига Ростов 0:0 Локомотив Москва Премьер-лига Ростов 0:3 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:1 Ростов Премьер-лига Ростов 1:2 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 0:1 Ростов Премьер-лига
1/8 финала
4 Локомотив Москва
1 Енисей
1 Рубин
0 Динамо Москва
1 Крылья Советов
2 Краснодар
3 Ростов
1 Зенит
1 Спартак Москва
0 Анжи
2 Урал
0 Нижний Новгород
1 Оренбург
0 Тюмень
0 Ахмат
2 Арсенал Тула
1/4 финала
2 Локомотив Москва
0 Рубин
2 Краснодар
3 Ростов
1 Спартак Москва
2 Урал
3 Оренбург
5 Арсенал Тула
1/2 финала
2 Локомотив Москва
2 Ростов
1 Урал
0 Арсенал Тула
Финал
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  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Ростов - Локомотив Москва

    До начала игры, которая состоится 15.05.2019, осталось 2 дня 19 часов 23 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Новости
    Прогнозы на матч Ростов - Локомотив Москва
    Ростов
    23.9% (17)
    Ничья
    40.8% (29)
    Локомотив Москва
    35.2% (25)
    1:1 Ничья
    39.4% (28)
    1:2 Локомотив Москва
    26.8% (19)
    2:1 Ростов
    14.1% (10)
    1:0 Ростов
    7% (5)
    0:1 Локомотив Москва
    4.2% (3)
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