Румыния: Лига 1. Группа А 2018-2019

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  4. Лига 1. Группа А 2018-2019
Астра
0:0
Первый тайм: 7'

Стадион:
Сепси
0' 7'
1
Лазар
Давид
19
Бутян
Михай
6
Бейян
Флориан
21
Эрико
Да
Силва
3
Радунович
Ристо
8
Ciprian
Biceanu
24
Мрзляк
Филип
95
Мойсе
Ромарио
11
Георге
Валентин
7
Алибек
Денис
96
Балауре
Сильвиу
33
Roland
Niczuly
2
Gabriel
Moura
16
Рудоль
Себастьян
5
Igor
Jovanovic
96
Florin
Stefan
27
Nicolae
Carnat
77
Велев
Стефан
14
Карницкий
Александр
20
Омар
Абуд
10
Тандия
Ибраима
99
Andrei
Sintean
Астра
Сепси

Предыдущие игры

Астра Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Вииторул Констанца 3:0 Астра Астра 1:5 ЧФР Клуж Стяуа 1:0 Астра Астра 2:2 ЧФР Клуж
Астра 0:1 Университатя Крайова Сепси 0:1 Астра Астра 1:4 Вииторул Констанца ЧФР Клуж 1:3 Астра ЧФР Клуж 1:0 Астра Астра 0:2 Стяуа Университатя Крайова 1:0 Астра Университатя Крайова 1:2 Астра Дунэря Кэлэраши 1:2 Астра Астра 1:0 Германнштадт ЧФР Клуж 1:1 Астра Астра 3:0 Вииторул Констанца Газ Метан Mедиаш 1:1 Астра Оренбург 3:2 Астра Янг Бойз 1:1 Астра Астра 4:1 Динамо Бухарест
Сепси Последние 20 матчей: +4 =2 -14
Сепси 1:5 Стяуа Вииторул Констанца 3:1 Сепси Университатя Крайова 1:0 Сепси Сепси 0:1 ЧФР Клуж
Сепси 0:1 Астра Стяуа 2:0 Сепси Сепси 0:0 Вииторул Констанца Сепси 0:1 Университатя Крайова ЧФР Клуж 3:1 Сепси ЧФР Клуж 1:0 Сепси Сепси 0:1 ЧФР Клуж Сепси 0:0 Вииторул Констанца Газ Метан Mедиаш 0:1 Сепси Сепси 0:1 Динамо Бухарест Волунтари 4:2 Сепси Сивасспор 2:1 Сепси Сепси 3:0 Конкордия Кьяжна Дунэря Кэлэраши 0:3 Сепси Сепси 0:1 Ботошани Сепси 4:2 Стяуа

Последние игры между собой

Астра: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
Сепси: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
Сепси 0:1 Астра Лига 1 Сепси 1:0 Астра Первая лига Астра 1:1 Сепси Первая лига Сепси 0:0 Астра Лига 1
Астра 1:0 Сепси Лига 1
Команда И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 10 7 2 1 15 - 4 50
2. Стяуа 10 7 2 1 18 - 6 48
3. Вииторул Констанца 10 6 2 2 18 - 10 39
4. Университатя Крайова 10 4 1 5 8 - 10 36
5. Астра 9 1 0 8 3 - 18 24
6. Сепси 9 0 1 8 3 - 17 20
  • Первый тайм
  • 6'
    Астра контролирует мяч.
  • 6'
    Сепси контролирует мяч.
  • 6'
    Астра контролирует мяч.
  • 6'
    Омар Абуд пробует нанести удар издали, но Лазар Давид держит все под контролем
  • 6'
    Сепси начинает контратаку
  • 6'
    Gabriel Moura выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 6'
    Мрзляк Филип делает длинную передачу вперед
  • 5'
    Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
  • 4'
    Астра контролирует мяч.
  • 4'
    Сепси контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    4'
    Судья сигнализирует, что Andrei Sintean из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Бейян Флориан
  • 3'
    Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Астра вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 2'
    Сепси контролирует мяч.
  • 2'
    Радунович Ристо из команды Астра направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 2'
    Астра контролирует мяч.
  • 2'
    Астра вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Сепси контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    1'
    Судья сигнализирует, что Радунович Ристо из команды Астра поставил подножку. Пострадал Тандия Ибраима
  • 1'
    Сепси контролирует мяч.
  • 1'
    Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Сепси начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul M. Anastasovici. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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