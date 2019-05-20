Румыния: Лига 1. Группа А 2018-2019
Астра
0:0
Первый тайм: 7'
Стадион: Марин Анастасовичи
Сепси
19
Бутян
Михай
24
Мрзляк
Филип
77
Велев
Стефан
20
Омар
Абуд
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Бутян МихайЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Мрзляк ФилипПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
88 Бег ЖюльенПолузащитник
-
90 Vahid HamboНападающий
-
27 Radu Crisan
-
-
-
Главный тренер: Constantin Enache
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
77 Велев СтефанПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Омар АбудПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
90 Виера УсманЗащитник
- Полузащитник
-
24 Istvan FulopПолузащитник
-
-
21 Yasin Hamed
-
-
Главный тренер: Marin Barbu
Предыдущие игры
Астра Последние 20 матчей: +7 =4 -9Вииторул Констанца 3:0 Астра Астра 1:5 ЧФР Клуж Стяуа 1:0 Астра Астра 2:2 ЧФР Клуж
Астра 0:1 Университатя Крайова Сепси 0:1 Астра Астра 1:4 Вииторул Констанца ЧФР Клуж 1:3 Астра ЧФР Клуж 1:0 Астра Астра 0:2 Стяуа Университатя Крайова 1:0 Астра Университатя Крайова 1:2 Астра Дунэря Кэлэраши 1:2 Астра Астра 1:0 Германнштадт ЧФР Клуж 1:1 Астра Астра 3:0 Вииторул Констанца Газ Метан Mедиаш 1:1 Астра Оренбург 3:2 Астра Янг Бойз 1:1 Астра Астра 4:1 Динамо Бухарест
Сепси Последние 20 матчей: +4 =2 -14Сепси 1:5 Стяуа Вииторул Констанца 3:1 Сепси Университатя Крайова 1:0 Сепси Сепси 0:1 ЧФР Клуж
Сепси 0:1 Астра Стяуа 2:0 Сепси Сепси 0:0 Вииторул Констанца Сепси 0:1 Университатя Крайова ЧФР Клуж 3:1 Сепси ЧФР Клуж 1:0 Сепси Сепси 0:1 ЧФР Клуж Сепси 0:0 Вииторул Констанца Газ Метан Mедиаш 0:1 Сепси Сепси 0:1 Динамо Бухарест Волунтари 4:2 Сепси Сивасспор 2:1 Сепси Сепси 3:0 Конкордия Кьяжна Дунэря Кэлэраши 0:3 Сепси Сепси 0:1 Ботошани Сепси 4:2 Стяуа
Последние игры между собой
Астра: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
Сепси: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|10
|7
|2
|1
|15 - 4
|50
|2.
|Стяуа
|10
|7
|2
|1
|18 - 6
|48
|3.
|Вииторул Констанца
|10
|6
|2
|2
|18 - 10
|39
|4.
|Университатя Крайова
|10
|4
|1
|5
|8 - 10
|36
|5.
|Астра
|9
|1
|0
|8
|3 - 18
|24
|6.
|Сепси
|9
|0
|1
|8
|3 - 17
|20
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