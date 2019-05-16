США: МЛС 2019

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Торонто
0:0
Конец матча

Стадион:
Ди Си Юнайтед
0'
61' Желтая карточка
Сегура Улисес
82' Желтая карточка
Морроу Джастин
90'+5
16
Вестберг
Квентин
15
Завалета
Эрик
3
Мур
Дрю
23
Мавинга
Крис
96
Ауро
Альваро
8
Дельгадо
Марко
4
Брэдли
Майкл
21
Осорио
Джонатан
18
Nick
DeLeon
10
Посуэло
Алехандро
7
Хэмилтон
Джордан
24
Хемид
Билл
13
Брийян
Фредерик
20
Jalen
Robinson
15
Бирнбом
Стив
8
Сегура
Улисес
21
Christopher
Durkin
4
Каноуз
Расселл
16
Маккэн
Крис
30
Akeem
Ward
25
Амариква
Квинси
18
Штибер
Золтан
Торонто
3-5-1-1
Ди Си Юнайтед
3-5-2

Ход матча

46'
Морроу Джастин
Nick DeLeon
 
48'
 
Руни Уэйн
Амариква Квинси
48'
 
Luciano Acosta
Akeem Ward
61'
 
Сегура Улисес
62'
 
Арриола Пол
Маккэн Крис
72'
Jay Chapman
Завалета Эрик
 
80'
Бойд Терренс
Осорио Джонатан
 
82'
Морроу Джастин
 

Предыдущие игры

Торонто Последние 20 матчей: +8 =2 -10
Торонто 1:2 Филадельфия Юнион Атланта Юнайтед 2:0 Торонто Орландо Сити 0:2 Торонто Торонто 1:2 Портленд Тимберс
Торонто 4:3 Миннесота Юнайтед Сиэтл Саундерс 3:2 Торонто Торонто 2:2 Чикаго Файр Торонто 4:0 Нью-Йорк Сити Торонто 3:2 Нью-Инглэнд Революшн Филадельфия Юнион 1:3 Торонто Торонто 1:1 Индепендьенте Ла-Чоррера Индепендьенте Ла-Чоррера 4:0 Торонто Торонто 4:1 Атланта Юнайтед Монреаль Импакт 2:0 Торонто Ди Си Юнайтед 1:0 Торонто Торонто 1:2 Ванкувер Уайткэпс Торонто 4:1 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Торонто Торонто 5:3 Лос-Анджелес Гэлакси Торонто 2:4 Лос-Анджелес
Ди Си Юнайтед Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Ди Си Юнайтед 1:0 Спортинг Канзас-Сити Ди Си Юнайтед 3:1 Коламбус Кру Миннесота Юнайтед 1:0 Ди Си Юнайтед Коламбус Кру 0:1 Ди Си Юнайтед
Ди Си Юнайтед 0:2 Нью-Йорк Сити Колорадо Рэпидс 2:3 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 0:0 Монреаль Импакт Ди Си Юнайтед 0:4 Лос-Анджелес Орландо Сити 1:2 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 5:0 Реал Солт-Лейк Нью-Йорк Сити 0:0 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 2:0 Атланта Юнайтед Ди Си Юнайтед 2:2 Коламбус Кру Чикаго Файр 0:0 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 3:1 Нью-Йорк Сити Ди Си Юнайтед 1:0 Торонто Ди Си Юнайтед 1:0 Даллас Ди Си Юнайтед 2:1 Чикаго Файр Ди Си Юнайтед 5:0 Монреаль Импакт Ди Си Юнайтед 3:3 Нью-Йорк Ред Буллз

Последние игры между собой

Торонто: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Ди Си Юнайтед: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Ди Си Юнайтед 1:0 Торонто МЛС Торонто 4:4 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 1:1 Торонто МЛС Торонто 2:0 Ди Си Юнайтед МЛС
Торонто 1:2 Ди Си Юнайтед МЛС Торонто 4:1 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 0:1 Торонто МЛС Торонто 0:0 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 1:2 Торонто МЛС Ди Си Юнайтед 3:0 Торонто МЛС Торонто 1:2 Ди Си Юнайтед МЛС Торонто 1:0 Ди Си Юнайтед МЛС Торонто 4:1 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 1:1 Торонто МЛС Ди Си Юнайтед 1:2 Торонто МЛС Торонто 0:1 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 3:1 Торонто МЛС Торонто 0:2 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 3:3 Торонто МЛС Торонто 0:3 Ди Си Юнайтед МЛС

Восточная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Ди Си Юнайтед 13 7 3 3 17 - 11 24
2. Филадельфия Юнион 12 7 2 3 23 - 12 23
3. Атланта Юнайтед 11 6 2 3 13 - 8 20
4. Монреаль Импакт 13 6 2 5 15 - 19 20
5. Нью-Йорк Сити 11 4 6 1 15 - 12 18
6. Торонто 11 5 2 4 22 - 17 17
7. Чикаго Файр 12 4 4 4 19 - 13 16
8. Коламбус Кру 13 5 1 7 12 - 18 16
9. Нью-Йорк Ред Буллз 11 4 2 5 16 - 14 14
10. Орландо Сити 12 3 3 6 14 - 19 12
11. Цинциннати 12 3 2 7 10 - 18 11
12. Нью-Инглэнд Революшн 13 3 2 8 14 - 31 11

Западная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 12 8 3 1 29 - 8 27
2. Сиэтл Саундерс 12 7 4 1 22 - 14 25
3. Лос-Анджелес Гэлакси 12 7 1 4 18 - 16 22
4. Хьюстон Динамо 10 6 2 2 18 - 11 20
5. Даллас 11 5 2 4 16 - 14 17
6. Миннесота Юнайтед 11 4 3 4 19 - 18 15
7. Реал Солт-Лейк 11 4 1 6 15 - 20 13
8. Ванкувер Уайткэпс 12 3 3 6 11 - 15 12
9. Сан-Хосе Эрткуэйкс 11 3 2 6 14 - 22 11
10. Портленд Тимберс 11 3 2 6 14 - 22 11
11. Спортинг Канзас-Сити 10 2 4 4 19 - 19 10
12. Колорадо Рэпидс 11 0 2 9 16 - 30 2
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BMO Field. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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