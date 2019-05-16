США: МЛС 2019
Торонто
0:0
Конец матча
Стадион: БМО Филд
Ди Си Юнайтед
61' Желтая карточкаСегура Улисес
82' Желтая карточкаМорроу Джастин
3
Мур
Дрю
23
Мавинга
Крис
96
Ауро
Альваро
18
Nick
DeLeon
24
Хемид
Билл
15
Бирнбом
Стив
16
Маккэн
Крис
30
Akeem
Ward
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
3 Мур ДрюЗащитник
-
23 Мавинга КрисЗащитник
-
96 Ауро АльвароПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Nick DeLeonПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Jay ChapmanПолузащитник
-
27 Liam FraserПолузащитник
-
91 Бойд ТерренсНападающий
-
Главный тренер: Вэнни Грег
- Основной состав
-
24 Хемид БиллВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Бирнбом СтивЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Маккэн КрисПолузащитник
-
30 Akeem WardПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Ben Olsen
Ход матча
61'
82'
Предыдущие игры
Торонто Последние 20 матчей: +8 =2 -10Торонто 1:2 Филадельфия Юнион Атланта Юнайтед 2:0 Торонто Орландо Сити 0:2 Торонто Торонто 1:2 Портленд Тимберс
Торонто 4:3 Миннесота Юнайтед Сиэтл Саундерс 3:2 Торонто Торонто 2:2 Чикаго Файр Торонто 4:0 Нью-Йорк Сити Торонто 3:2 Нью-Инглэнд Революшн Филадельфия Юнион 1:3 Торонто Торонто 1:1 Индепендьенте Ла-Чоррера Индепендьенте Ла-Чоррера 4:0 Торонто Торонто 4:1 Атланта Юнайтед Монреаль Импакт 2:0 Торонто Ди Си Юнайтед 1:0 Торонто Торонто 1:2 Ванкувер Уайткэпс Торонто 4:1 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Торонто Торонто 5:3 Лос-Анджелес Гэлакси Торонто 2:4 Лос-Анджелес
Ди Си Юнайтед Последние 20 матчей: +12 =4 -4Ди Си Юнайтед 1:0 Спортинг Канзас-Сити Ди Си Юнайтед 3:1 Коламбус Кру Миннесота Юнайтед 1:0 Ди Си Юнайтед Коламбус Кру 0:1 Ди Си Юнайтед
Ди Си Юнайтед 0:2 Нью-Йорк Сити Колорадо Рэпидс 2:3 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 0:0 Монреаль Импакт Ди Си Юнайтед 0:4 Лос-Анджелес Орландо Сити 1:2 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 5:0 Реал Солт-Лейк Нью-Йорк Сити 0:0 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 2:0 Атланта Юнайтед Ди Си Юнайтед 2:2 Коламбус Кру Чикаго Файр 0:0 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 3:1 Нью-Йорк Сити Ди Си Юнайтед 1:0 Торонто Ди Си Юнайтед 1:0 Даллас Ди Си Юнайтед 2:1 Чикаго Файр Ди Си Юнайтед 5:0 Монреаль Импакт Ди Си Юнайтед 3:3 Нью-Йорк Ред Буллз
Последние игры между собой
Торонто: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Ди Си Юнайтед: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Торонто 1:2 Ди Си Юнайтед МЛС Торонто 4:1 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 0:1 Торонто МЛС Торонто 0:0 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 1:2 Торонто МЛС Ди Си Юнайтед 3:0 Торонто МЛС Торонто 1:2 Ди Си Юнайтед МЛС Торонто 1:0 Ди Си Юнайтед МЛС Торонто 4:1 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 1:1 Торонто МЛС Ди Си Юнайтед 1:2 Торонто МЛС Торонто 0:1 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 3:1 Торонто МЛС Торонто 0:2 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 3:3 Торонто МЛС Торонто 0:3 Ди Си Юнайтед МЛС
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ди Си Юнайтед
|13
|7
|3
|3
|17 - 11
|24
|2.
|Филадельфия Юнион
|12
|7
|2
|3
|23 - 12
|23
|3.
|Атланта Юнайтед
|11
|6
|2
|3
|13 - 8
|20
|4.
|Монреаль Импакт
|13
|6
|2
|5
|15 - 19
|20
|5.
|Нью-Йорк Сити
|11
|4
|6
|1
|15 - 12
|18
|6.
|Торонто
|11
|5
|2
|4
|22 - 17
|17
|7.
|Чикаго Файр
|12
|4
|4
|4
|19 - 13
|16
|8.
|Коламбус Кру
|13
|5
|1
|7
|12 - 18
|16
|9.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|11
|4
|2
|5
|16 - 14
|14
|10.
|Орландо Сити
|12
|3
|3
|6
|14 - 19
|12
|11.
|Цинциннати
|12
|3
|2
|7
|10 - 18
|11
|12.
|Нью-Инглэнд Революшн
|13
|3
|2
|8
|14 - 31
|11
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|12
|8
|3
|1
|29 - 8
|27
|2.
|Сиэтл Саундерс
|12
|7
|4
|1
|22 - 14
|25
|3.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|12
|7
|1
|4
|18 - 16
|22
|4.
|Хьюстон Динамо
|10
|6
|2
|2
|18 - 11
|20
|5.
|Даллас
|11
|5
|2
|4
|16 - 14
|17
|6.
|Миннесота Юнайтед
|11
|4
|3
|4
|19 - 18
|15
|7.
|Реал Солт-Лейк
|11
|4
|1
|6
|15 - 20
|13
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|12
|3
|3
|6
|11 - 15
|12
|9.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|11
|3
|2
|6
|14 - 22
|11
|10.
|Портленд Тимберс
|11
|3
|2
|6
|14 - 22
|11
|11.
|Спортинг Канзас-Сити
|10
|2
|4
|4
|19 - 19
|10
|12.
|Колорадо Рэпидс
|11
|0
|2
|9
|16 - 30
|2
Загрузка...