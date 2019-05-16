США: МЛС 2019
Хьюстон Динамо
1:1
Конец матча
Стадион: ББВА Компасс
Портленд Тимберс
1:0
41' ГолMauro Manotas
42' Желтая карточкаСамбрано Ренсо
47' Желтая карточкаФигероа Мэйнор
1:1
78' ГолФернандес Брайан
79' Желтая карточкаБланко Себастьян
23
Joe
Willis
22
Matias
Vera
17
Элис
Альберт
25
Туилома
Билл
11
Поло Энди
- Основной состав
-
23 Joe WillisВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Matias VeraПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Элис АльбертПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Серен ДарвинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Wilmer Cabrera
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Туилома БиллЗащитник
- Защитник
-
11 Поло ЭндиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Steve ClarkВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Мелано ЛукасНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Giovanni Savarese
Ход матча
41'
1:0
42'
47'
78'
79'
Предыдущие игры
Хьюстон Динамо Последние 20 матчей: +11 =2 -7Сиэтл Саундерс 1:0 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:1 Даллас Хьюстон Динамо 2:0 Коламбус Кру Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Хьюстон Динамо
Хьюстон Динамо 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Колорадо Рэпидс 1:4 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 3:2 Ванкувер Уайткэпс Тигрес 1:0 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:1 Монреаль Импакт Хьюстон Динамо 0:2 Тигрес Хьюстон Динамо 1:1 Реал Солт-Лейк Хьюстон Динамо 2:1 Гуастатоя Гуастатоя 0:1 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:3 Сиэтл Саундерс Лос-Анджелес 4:2 Хьюстон Динамо Сиэтл Саундерс 4:1 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 3:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Хьюстон Динамо 3:0 Филадельфия Юнион Орландо Сити 0:0 Хьюстон Динамо
Портленд Тимберс Последние 20 матчей: +9 =3 -8Ванкувер Уайткэпс 1:0 Портленд Тимберс Реал Солт-Лейк 1:2 Портленд Тимберс Торонто 1:2 Портленд Тимберс Коламбус Кру 1:3 Портленд Тимберс
Даллас 2:1 Портленд Тимберс Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Портленд Тимберс Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Портленд Тимберс Цинциннати 3:0 Портленд Тимберс Лос-Анджелес 4:1 Портленд Тимберс Колорадо Рэпидс 3:3 Портленд Тимберс Атланта Юнайтед 2:0 Портленд Тимберс Спортинг Канзас-Сити 2:3 Портленд Тимберс Портленд Тимберс 0:0 Спортинг Канзас-Сити Сиэтл Саундерс 3:2 Портленд Тимберс Портленд Тимберс 2:1 Сиэтл Саундерс Даллас 1:2 Портленд Тимберс Ванкувер Уайткэпс 2:1 Портленд Тимберс Портленд Тимберс 3:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 1:4 Портленд Тимберс Портленд Тимберс 0:0 Даллас
Последние игры между собой
Хьюстон Динамо: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 5
Портленд Тимберс: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 6
Хьюстон Динамо 2:2 Портленд Тимберс МЛС Портленд Тимберс 4:2 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 3:1 Портленд Тимберс МЛС Портленд Тимберс 3:2 Хьюстон Динамо МЛС Портленд Тимберс 2:2 Хьюстон Динамо МЛС Портленд Тимберс 2:0 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 3:1 Портленд Тимберс МЛС Хьюстон Динамо 1:1 Портленд Тимберс МЛС Портленд Тимберс 2:0 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 0:0 Портленд Тимберс МЛС Портленд Тимберс 0:2 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 2:1 Портленд Тимберс МЛС
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ди Си Юнайтед
|13
|7
|3
|3
|17 - 11
|24
|2.
|Филадельфия Юнион
|12
|7
|2
|3
|23 - 12
|23
|3.
|Атланта Юнайтед
|11
|6
|2
|3
|13 - 8
|20
|4.
|Монреаль Импакт
|13
|6
|2
|5
|15 - 19
|20
|5.
|Нью-Йорк Сити
|11
|4
|6
|1
|15 - 12
|18
|6.
|Торонто
|11
|5
|2
|4
|22 - 17
|17
|7.
|Чикаго Файр
|12
|4
|4
|4
|19 - 13
|16
|8.
|Коламбус Кру
|13
|5
|1
|7
|12 - 18
|16
|9.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|11
|4
|2
|5
|16 - 14
|14
|10.
|Орландо Сити
|12
|3
|3
|6
|14 - 19
|12
|11.
|Цинциннати
|12
|3
|2
|7
|10 - 18
|11
|12.
|Нью-Инглэнд Революшн
|13
|3
|2
|8
|14 - 31
|11
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|12
|8
|3
|1
|29 - 8
|27
|2.
|Сиэтл Саундерс
|12
|7
|4
|1
|22 - 14
|25
|3.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|12
|7
|1
|4
|18 - 16
|22
|4.
|Хьюстон Динамо
|10
|6
|2
|2
|18 - 11
|20
|5.
|Даллас
|11
|5
|2
|4
|16 - 14
|17
|6.
|Миннесота Юнайтед
|11
|4
|3
|4
|19 - 18
|15
|7.
|Реал Солт-Лейк
|11
|4
|1
|6
|15 - 20
|13
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|12
|3
|3
|6
|11 - 15
|12
|9.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|11
|3
|2
|6
|14 - 22
|11
|10.
|Портленд Тимберс
|11
|3
|2
|6
|14 - 22
|11
|11.
|Спортинг Канзас-Сити
|10
|2
|4
|4
|19 - 19
|10
|12.
|Колорадо Рэпидс
|11
|0
|2
|9
|16 - 30
|2
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