США: МЛС 2019

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Хьюстон Динамо
1:1
Конец матча

Стадион:
Портленд Тимберс
0'
1:0
41' Гол
Mauro Manotas
42' Желтая карточка
Самбрано Ренсо
47' Желтая карточка
Фигероа Мэйнор
1:1
78' Гол
Фернандес Брайан
79' Желтая карточка
Бланко Себастьян
90'+7
23
Joe
Willis
20
ДеЛаГарза
Эй
Джей
6
Струна
Альяж
15
Фигероа
Мэйнор
7
Бизли
Дамаркус
22
Matias
Vera
27
Гарсия
Оскар
IV
17
Элис
Альберт
10
Мартинес
Томас
8
Memo
Rodriguez
9
Mauro
Manotas
1
Jeff
Attinella
2
Морейра
Хорхе
18
Julio
Cascante
25
Туилома
Билл
4
Вильяфана
Хорхе
11
Поло Энди
22
Паредес
Кристиан
40
Самбрано
Ренсо
10
Бланко
Себастьян
8
Валери
Диего
17
Jeremy
Ebobisse
Хьюстон Динамо
4-2-3-1
Портленд Тимберс
4-4-2

Ход матча

33'
 
Флорес Андрес II
Паредес Кристиан
41'
Mauro Manotas
(Элис Альберт)
1:0
42'
 
Самбрано Ренсо
47'
Фигероа Мэйнор
 
65'
 
Фернандес Брайан
Поло Энди
77'
Макнамара Томас
Мартинес Томас
 
77'
 
Tomas Conechny
Jeremy Ebobisse
78'
1:1
Фернандес Брайан
(Бланко Себастьян)
79'
 
Бланко Себастьян
82'
Киото Роммель
Memo Rodriguez
 

Предыдущие игры

Хьюстон Динамо Последние 20 матчей: +11 =2 -7
Сиэтл Саундерс 1:0 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:1 Даллас Хьюстон Динамо 2:0 Коламбус Кру Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Хьюстон Динамо
Хьюстон Динамо 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Колорадо Рэпидс 1:4 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 3:2 Ванкувер Уайткэпс Тигрес 1:0 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:1 Монреаль Импакт Хьюстон Динамо 0:2 Тигрес Хьюстон Динамо 1:1 Реал Солт-Лейк Хьюстон Динамо 2:1 Гуастатоя Гуастатоя 0:1 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:3 Сиэтл Саундерс Лос-Анджелес 4:2 Хьюстон Динамо Сиэтл Саундерс 4:1 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 3:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Хьюстон Динамо 3:0 Филадельфия Юнион Орландо Сити 0:0 Хьюстон Динамо
Портленд Тимберс Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Ванкувер Уайткэпс 1:0 Портленд Тимберс Реал Солт-Лейк 1:2 Портленд Тимберс Торонто 1:2 Портленд Тимберс Коламбус Кру 1:3 Портленд Тимберс
Даллас 2:1 Портленд Тимберс Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Портленд Тимберс Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Портленд Тимберс Цинциннати 3:0 Портленд Тимберс Лос-Анджелес 4:1 Портленд Тимберс Колорадо Рэпидс 3:3 Портленд Тимберс Атланта Юнайтед 2:0 Портленд Тимберс Спортинг Канзас-Сити 2:3 Портленд Тимберс Портленд Тимберс 0:0 Спортинг Канзас-Сити Сиэтл Саундерс 3:2 Портленд Тимберс Портленд Тимберс 2:1 Сиэтл Саундерс Даллас 1:2 Портленд Тимберс Ванкувер Уайткэпс 2:1 Портленд Тимберс Портленд Тимберс 3:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 1:4 Портленд Тимберс Портленд Тимберс 0:0 Даллас

Последние игры между собой

Хьюстон Динамо: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 5
Портленд Тимберс: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 6
Хьюстон Динамо 4:1 Портленд Тимберс МЛС Портленд Тимберс 2:1 Хьюстон Динамо МЛС Портленд Тимберс 1:2 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 0:0 Портленд Тимберс МЛС
Хьюстон Динамо 2:2 Портленд Тимберс МЛС Портленд Тимберс 4:2 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 3:1 Портленд Тимберс МЛС Портленд Тимберс 3:2 Хьюстон Динамо МЛС Портленд Тимберс 2:2 Хьюстон Динамо МЛС Портленд Тимберс 2:0 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 3:1 Портленд Тимберс МЛС Хьюстон Динамо 1:1 Портленд Тимберс МЛС Портленд Тимберс 2:0 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 0:0 Портленд Тимберс МЛС Портленд Тимберс 0:2 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 2:1 Портленд Тимберс МЛС

Восточная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Ди Си Юнайтед 13 7 3 3 17 - 11 24
2. Филадельфия Юнион 12 7 2 3 23 - 12 23
3. Атланта Юнайтед 11 6 2 3 13 - 8 20
4. Монреаль Импакт 13 6 2 5 15 - 19 20
5. Нью-Йорк Сити 11 4 6 1 15 - 12 18
6. Торонто 11 5 2 4 22 - 17 17
7. Чикаго Файр 12 4 4 4 19 - 13 16
8. Коламбус Кру 13 5 1 7 12 - 18 16
9. Нью-Йорк Ред Буллз 11 4 2 5 16 - 14 14
10. Орландо Сити 12 3 3 6 14 - 19 12
11. Цинциннати 12 3 2 7 10 - 18 11
12. Нью-Инглэнд Революшн 13 3 2 8 14 - 31 11

Западная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 12 8 3 1 29 - 8 27
2. Сиэтл Саундерс 12 7 4 1 22 - 14 25
3. Лос-Анджелес Гэлакси 12 7 1 4 18 - 16 22
4. Хьюстон Динамо 10 6 2 2 18 - 11 20
5. Даллас 11 5 2 4 16 - 14 17
6. Миннесота Юнайтед 11 4 3 4 19 - 18 15
7. Реал Солт-Лейк 11 4 1 6 15 - 20 13
8. Ванкувер Уайткэпс 12 3 3 6 11 - 15 12
9. Сан-Хосе Эрткуэйкс 11 3 2 6 14 - 22 11
10. Портленд Тимберс 11 3 2 6 14 - 22 11
11. Спортинг Канзас-Сити 10 2 4 4 19 - 19 10
12. Колорадо Рэпидс 11 0 2 9 16 - 30 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BBVA Compass Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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