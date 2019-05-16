Норвегия: Первый дивизион 2019

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Рёуфосс
2:5
Конец матча

Стадион: Зрители: 1305
Санднес
0'
1:0
16' Гол
Mikkel Maigaard
1:1
49' Гол
Хейккиля Тапио
1:2
57' Гол
Daniel Edvardsen
1:3
61' Гол
Угвуаду Оньекачи
79' Желтая карточка
Oscar Johannes Loeken
1:4
85' Гол
Akinsola Akinyemi
2:4
89' Гол
Ikhsan Fandi Ahmad
2:5
90' Гол
Adrian Berntsen
90'+6
1
Ole
Kristian
Gjefle
Lauvli
6
Snorre
Nilsen
17
Salomon
Owusu
19
Parfait
Bizoza
4
Stian
Simenstad
11
Mikkel
Maigaard
7
Emile
Dadjo
8
Matias
Belli
Moldskred
10
Ryan
Doghman
9
Anton
Henningsson
I
14
Oscar
Johannes
Loeken
1
Сальгрен
Саку-Пекка
5
Daniel
Edvardsen
16
Хейккиля
Тапио
14
Akinsola
Akinyemi
17
Ingvald
Halgunset
8
Лаасконен
Йоханнес
4
Axel
Kryger
7
Simon
Colina
9
Угвуаду
Оньекачи
30
Kent
Haavard
Eriksen
15
Vegard
Oestraat
Erlien
Рёуфосс
4-3-3
Санднес
4-3-3

Ход матча

16'
Mikkel Maigaard
(Matias Belli Moldskred)
1:0
49'
1:1
Хейккиля Тапио
55'
Ikhsan Fandi Ahmad
Anton Henningsson I
 
57'
1:2
Daniel Edvardsen
61'
1:3
Угвуаду Оньекачи
(Simon Colina)
71'
 
Christian Landu Landu
Лаасконен Йоханнес
73'
Расе Эдвард
Matias Belli Moldskred
 
77'
Gard Simenstad
Ryan Doghman
 
79'
Oscar Johannes Loeken
 
85'
1:4
Akinsola Akinyemi
(Ingvald Halgunset)
89'
Ikhsan Fandi Ahmad
2:4
90'
 
Adrian Berntsen
Simon Colina
90'
2:5
Adrian Berntsen

Предыдущие игры

Рёуфосс Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Скейд 2:3 Рёуфосс Рёуфосс 0:0 Конгсвингер Тотен 2:5 Рёуфосс Согндаль 1:3 Рёуфосс
Рёуфосс 1:0 Стрёммен Старт 2:1 Рёуфосс Рёуфосс 0:2 Саннефьёрд Нест-Сотра 1:2 Рёуфосс Одд 5:1 Рёуфосс Рёуфосс 1:3 Мьёндален Берум 3:2 Рёуфосс Рёуфосс 3:2 Фрам Ларвик Оддс Баллклубб-2 2:3 Рёуфосс Рёуфосс 6:1 Хёнефосс Мьёльнер 2:0 Рёуфосс Рёуфосс 3:1 Фредрикстад Мосс 2:2 Рёуфосс Рёуфосс 3:3 Аскер Альта 1:2 Рёуфосс Рёуфосс 4:0 Гроруд
Санднес Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Санднес 2:4 Саннефьёрд Хам-Кам 2:3 Санднес Мадла 0:2 Санднес Санднес 2:3 КФУМ
Санднес 2:0 Старт Стрёммен 0:0 Санднес Санднес 0:0 Нест-Сотра Согндаль 1:1 Санднес Хёугесунн 3:0 Санднес Викинг 5:1 Санднес Левангер 3:4 Санднес Санднес 1:3 Хам-Кам Стрёммен 2:1 Санднес Санднес 1:1 Нест-Сотра Санднес 1:0 Согндаль Осане 0:2 Санднес Санднес 1:1 Нутодден Флурё 1:3 Санднес Тромсдален 2:2 Санднес Санднес 3:0 Викинг

Последние игры между собой

Рёуфосс: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Санднес: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Санднес 3:0 Рёуфосс Первый дивизион Рёуфосс 1:2 Санднес Первый дивизион
Команда И В Н П Г О
1. Олесунн 8 7 1 0 18 - 5 22
2. Саннефьёрд 8 5 3 0 16 - 9 18
3. Старт 8 5 1 2 14 - 9 16
4. Улленсакер-Киса 8 4 1 3 18 - 10 13
5. КФУМ 8 4 1 3 14 - 10 13
6. Рёуфосс 8 4 1 3 12 - 13 13
7. Санднес 8 3 3 2 15 - 12 12
8. Конгсвингер 8 3 3 2 7 - 6 12
9. Хам-Кам 8 3 2 3 8 - 8 11
10. Нест-Сотра 8 3 1 4 8 - 7 10
11. Ерв 7 2 3 2 9 - 11 9
12. Скейд 8 2 2 4 11 - 12 8
13. Согндаль 8 2 2 4 11 - 14 8
14. Нутодден 8 1 1 6 7 - 15 4
15. Стрёммен 8 0 4 4 3 - 10 4
16. Тромсдален 7 0 1 6 6 - 26 1
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    16'
    Г О О О О Л - Mikkel Maigaard бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на NAMMO Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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