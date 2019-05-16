Норвегия: Первый дивизион 2019
Нест-Сотра
1:0
Конец матча
Стадион: Ааготнес
Согндаль
1:0
7' ГолLee Rochester Soerensen
48' Желтая карточкаJonas Hestetun
55' Желтая карточкаSivert Heggheim Mannsverk
59' Желтая карточкаРосет Мартин-Уве
87' Желтая карточкаФей Рензе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
21 Mads SandeПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Steffen Landro
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Риндарёй УлеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бакке Эйрик
Ход матча
48'
59'
87'
Предыдущие игры
Нест-Сотра Последние 20 матчей: +8 =3 -9Нест-Сотра 0:1 Старт Саннефьёрд 2:1 Нест-Сотра IL Froeya 1:6 Нест-Сотра Нест-Сотра 2:0 Улленсакер-Киса
КФУМ 2:1 Нест-Сотра Нест-Сотра 2:0 Хам-Кам Санднес 0:0 Нест-Сотра Нест-Сотра 1:2 Рёуфосс Викинг 2:3 Нест-Сотра Хёугесунн 3:1 Нест-Сотра Бранн 2:1 Нест-Сотра Олесунн 1:0 Нест-Сотра Нест-Сотра 1:0 Осане Конгсвингер 2:2 Нест-Сотра Нест-Сотра 2:0 Тромсдален Санднес 1:1 Нест-Сотра Нест-Сотра 1:0 Нутодден Согндаль 1:0 Нест-Сотра Нест-Сотра 0:1 Флурё Левангер 0:1 Нест-Сотра
Согндаль Последние 20 матчей: +7 =4 -9Согндаль 4:2 КФУМ Хам-Кам 0:0 Согндаль Олесунн 3:1 Согндаль Стрюн 0:5 Согндаль
Согндаль 1:3 Рёуфосс Согндаль 4:1 Нутодден Улленсакер-Киса 3:0 Согндаль Согндаль 1:1 Санднес Бранн 3:0 Согндаль Согндаль 0:0 Кристиансунд Одд 0:0 Согндаль ЦСКА Москва 3:0 Согндаль Сарпсборг-08 3:2 Согндаль Олесунн 3:1 Согндаль Согндаль 1:0 Улленсакер-Киса Согндаль 0:1 Нутодден Тромсдален 0:3 Согндаль Согндаль 2:0 Олесунн Осане 1:2 Согндаль Санднес 1:0 Согндаль
Последние игры между собой
Нест-Сотра: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 4
Согндаль: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олесунн
|8
|7
|1
|0
|18 - 5
|22
|2.
|Саннефьёрд
|8
|5
|3
|0
|16 - 9
|18
|3.
|Старт
|8
|5
|1
|2
|14 - 9
|16
|4.
|Улленсакер-Киса
|8
|4
|1
|3
|18 - 10
|13
|5.
|КФУМ
|8
|4
|1
|3
|14 - 10
|13
|6.
|Рёуфосс
|8
|4
|1
|3
|12 - 13
|13
|7.
|Санднес
|8
|3
|3
|2
|15 - 12
|12
|8.
|Конгсвингер
|8
|3
|3
|2
|7 - 6
|12
|9.
|Хам-Кам
|8
|3
|2
|3
|8 - 8
|11
|10.
|Нест-Сотра
|8
|3
|1
|4
|8 - 7
|10
|11.
|Ерв
|7
|2
|3
|2
|9 - 11
|9
|12.
|Скейд
|8
|2
|2
|4
|11 - 12
|8
|13.
|Согндаль
|8
|2
|2
|4
|11 - 14
|8
|14.
|Нутодден
|8
|1
|1
|6
|7 - 15
|4
|15.
|Стрёммен
|8
|0
|4
|4
|3 - 10
|4
|16.
|Тромсдален
|7
|0
|1
|6
|6 - 26
|1
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