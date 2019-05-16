Норвегия: Первый дивизион 2019

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Нест-Сотра
1:0
Конец матча

Стадион:
Согндаль
0'
1:0
7' Гол
Lee Rochester Soerensen
48' Желтая карточка
Jonas Hestetun
55' Желтая карточка
Sivert Heggheim Mannsverk
59' Желтая карточка
Росет Мартин-Уве
87' Желтая карточка
Фей Рензе
90'+6
1
Фей
Рензе
5
Bjarte
Haugsdal
3
Daniel
Arrocha
26
Izuchukwu
Anthony
14
Thor
Kristian
Oekland
4
Jonas
Hestetun
7
Jo
Sondre
Aas
29
Kristoffer
Nesse
Stephensen
6
Peter
Soerensen
Nergaard
9
Lee
Rochester
Soerensen
10
Alexander
Dang
1
Дингеланд
Матиас
22
Хельгесен
Эйвинн
16
Росет
Мартин-Уве
3
Стейринг
Пер-Магнус
14
Риндарёй
Уле
8
Биркелунд
Ейрик
7
Шульц
Эрик
5
Фредриксен
Ульрик
23
Sivert
Heggheim
Mannsverk
25
Alioune
Ndour
11
Martin
Ramsland
Нест-Сотра
3-5-2
Согндаль
4-5-1

Ход матча

7'
Lee Rochester Soerensen
(Kristoffer Nesse Stephensen)
1:0
48'
Jonas Hestetun
 
55'
 
Sivert Heggheim Mannsverk
57'
 
Эрнеманн Стеффен
Биркелунд Ейрик
59'
 
Росет Мартин-Уве
67'
 
Хеуген Сигурд
Alioune Ndour
67'
 
Солтведт Йоахим
Хельгесен Эйвинн
80'
Erlend Hellevik Larsen
Thor Kristian Oekland
 
87'
Фей Рензе
 
88'
Marcus Mehnert
Lee Rochester Soerensen
 
90'
Mads Sande
Jonas Hestetun
 

Предыдущие игры

Нест-Сотра Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Нест-Сотра 0:1 Старт Саннефьёрд 2:1 Нест-Сотра IL Froeya 1:6 Нест-Сотра Нест-Сотра 2:0 Улленсакер-Киса
КФУМ 2:1 Нест-Сотра Нест-Сотра 2:0 Хам-Кам Санднес 0:0 Нест-Сотра Нест-Сотра 1:2 Рёуфосс Викинг 2:3 Нест-Сотра Хёугесунн 3:1 Нест-Сотра Бранн 2:1 Нест-Сотра Олесунн 1:0 Нест-Сотра Нест-Сотра 1:0 Осане Конгсвингер 2:2 Нест-Сотра Нест-Сотра 2:0 Тромсдален Санднес 1:1 Нест-Сотра Нест-Сотра 1:0 Нутодден Согндаль 1:0 Нест-Сотра Нест-Сотра 0:1 Флурё Левангер 0:1 Нест-Сотра
Согндаль Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Согндаль 4:2 КФУМ Хам-Кам 0:0 Согндаль Олесунн 3:1 Согндаль Стрюн 0:5 Согндаль
Согндаль 1:3 Рёуфосс Согндаль 4:1 Нутодден Улленсакер-Киса 3:0 Согндаль Согндаль 1:1 Санднес Бранн 3:0 Согндаль Согндаль 0:0 Кристиансунд Одд 0:0 Согндаль ЦСКА Москва 3:0 Согндаль Сарпсборг-08 3:2 Согндаль Олесунн 3:1 Согндаль Согндаль 1:0 Улленсакер-Киса Согндаль 0:1 Нутодден Тромсдален 0:3 Согндаль Согндаль 2:0 Олесунн Осане 1:2 Согндаль Санднес 1:0 Согндаль

Последние игры между собой

Нест-Сотра: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 4
Согндаль: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 1
Согндаль 1:0 Нест-Сотра Первый дивизион Нест-Сотра 0:1 Согндаль Первый дивизион Нест-Сотра 1:0 Согндаль Кубок Согндаль 3:0 Нест-Сотра Первый дивизион
Нест-Сотра 1:2 Согндаль Первый дивизион
Команда И В Н П Г О
1. Олесунн 8 7 1 0 18 - 5 22
2. Саннефьёрд 8 5 3 0 16 - 9 18
3. Старт 8 5 1 2 14 - 9 16
4. Улленсакер-Киса 8 4 1 3 18 - 10 13
5. КФУМ 8 4 1 3 14 - 10 13
6. Рёуфосс 8 4 1 3 12 - 13 13
7. Санднес 8 3 3 2 15 - 12 12
8. Конгсвингер 8 3 3 2 7 - 6 12
9. Хам-Кам 8 3 2 3 8 - 8 11
10. Нест-Сотра 8 3 1 4 8 - 7 10
11. Ерв 7 2 3 2 9 - 11 9
12. Скейд 8 2 2 4 11 - 12 8
13. Согндаль 8 2 2 4 11 - 14 8
14. Нутодден 8 1 1 6 7 - 15 4
15. Стрёммен 8 0 4 4 3 - 10 4
16. Тромсдален 7 0 1 6 6 - 26 1
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    7'
    Г О О О О Л - Ли Рочестер Сёренсен бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aagotnes Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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