Норвегия: Типпелиген 2019
Русенборг
0:2
Конец матча
Стадион: Леркендаль Зрители: 17799
Хёугесунн
32' Желтая карточкаЛундему Мариус
0:1
45' ГолГринхейм Кристиан
0:2
59' ГолКнудсен Фредрик
62' Желтая карточкаДенич Джордже
88' Желтая карточкаЛейте Бруно
16
Ховланд
Эвен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Ховланд ЭвенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Эстбе АрилдВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
34 Ботхейм ЭрикНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Хорнеланд Эйрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Лейте БруноПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
-
-
-
Главный тренер: Йостейн Гриндхауг
Ход матча
32'
45'
59'
62'
88'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 2
-
18 Удары в створ 7
-
11 Угловые 3
-
2 Офсайды 2
-
17 Нарушения правил 17
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
65 Владение мячом, % 35
Предыдущие игры
Русенборг Последние 20 матчей: +6 =5 -9Лиллестрём 1:1 Русенборг Русенборг 1:0 Сарпсборг-08 Рёрвик 1:3 Русенборг Мольде 3:0 Русенборг
Русенборг 0:0 Стрёмсгодсет Стабек 3:1 Русенборг Русенборг 1:1 Одд Будё-Глимт 2:0 Русенборг Норрчёпинг 0:3 Русенборг Русенборг 0:1 Мольде Бранн 1:0 Русенборг Ранхейм 1:0 Русенборг Сундсвалль 1:5 Русенборг Орхус 3:2 Русенборг Русенборг 0:2 Славия Прага РБ Лейпциг 1:1 Русенборг Русенборг 4:1 Стрёмсгодсет Русенборг 0:1 Селтик Русенборг 1:1 Будё-Глимт Старт 0:1 Русенборг
Хёугесунн Последние 20 матчей: +9 =2 -9Хёугесунн 1:1 Будё-Глимт Хёугесунн 1:2 Мольде Окра 0:4 Хёугесунн Лиллестрём 1:0 Хёугесунн
Хёугесунн 3:0 Стабек Ранхейм 0:2 Хёугесунн Хёугесунн 1:1 Сарпсборг-08 Стрёмсгодсет 3:2 Хёугесунн Викинг 4:0 Хёугесунн Одд 4:0 Хёугесунн Хёугесунн 3:0 Санднес Бранн 3:0 Хёугесунн Хёугесунн 3:1 Старт Локомотив Москва 3:1 Хёугесунн Хёугесунн 3:1 Нест-Сотра Хёугесунн 3:1 Старт Мольде 2:0 Хёугесунн Хёугесунн 2:0 Ранхейм Сарпсборг-08 2:1 Хёугесунн Хёугесунн 2:0 Одд
Последние игры между собой
Русенборг: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Хёугесунн: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Русенборг 6:0 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 1:1 Русенборг Типпелиген Русенборг 4:3 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 0:6 Русенборг Типпелиген Русенборг 1:0 Хёугесунн Товарищеские матчи Хёугесунн 2:1 Русенборг Типпелиген Русенборг 5:3 Хёугесунн Типпелиген Русенборг 2:1 Хёугесунн Кубок НМ Русенборг 1:1 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 3:1 Русенборг Типпелиген Русенборг 5:2 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 0:1 Русенборг Типпелиген Хёугесунн 2:2 Русенборг Типпелиген Русенборг 0:1 Хёугесунн Типпелиген Русенборг 4:3 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 0:0 Русенборг Типпелиген
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Одд
|8
|6
|1
|1
|12 - 6
|19
|2.
|Мольде
|9
|6
|1
|2
|20 - 9
|19
|3.
|Будё-Глимт
|8
|5
|2
|1
|18 - 11
|17
|4.
|Кристиансунд
|9
|5
|1
|3
|11 - 10
|16
|5.
|Волеренга
|0:0
|9
|4
|3
|2
|15 - 10
|15
|6.
|Викинг
|8
|4
|2
|2
|12 - 8
|14
|7.
|Бранн
|9
|4
|2
|3
|12 - 11
|14
|8.
|Хёугесунн
|8
|3
|2
|3
|12 - 8
|11
|9.
|Мьёндален
|2:1
|8
|3
|2
|3
|12 - 13
|11
|10.
|Лиллестрём
|1:2
|8
|2
|2
|4
|6 - 12
|8
|11.
|Ранхейм
|8
|2
|1
|5
|9 - 14
|7
|12.
|Стабек
|8
|2
|1
|5
|6 - 13
|7
|13.
|Стрёмсгодсет
|0:0
|8
|1
|4
|3
|9 - 11
|7
|14.
|Сарпсборг-08
|8
|1
|4
|3
|6 - 8
|7
|15.
|Русенборг
|8
|1
|3
|4
|4 - 12
|6
|16.
|Тромсё
|8
|1
|1
|6
|7 - 15
|4
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