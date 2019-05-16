Норвегия: Типпелиген 2019

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  4. Типпелиген 2019
Русенборг
0:2
Конец матча

Стадион: Зрители: 17799
Хёугесунн
0'
32' Желтая карточка
Лундему Мариус
0:1
45' Гол
Гринхейм Кристиан
0:2
59' Гол
Кнудсен Фредрик
62' Желтая карточка
Денич Джордже
88' Желтая карточка
Лейте Бруно
90'+6
1
Хансен
Андре
11
Де
Ланлай
Янн-Эрик
16
Ховланд
Эвен
4
Региниуссен
Торе
3
Мелинг
Биргер
7
Йенсен
Майк
25
Лундему
Мариус
5
Денич
Джордже
10
Хелланн
Поль-Андре
14
Содерлунд
Александер
28
Адегбенро
Самуэль
12
Сандвик
Хельге
19
Деслер
Миккел
5
Хансен
Беньямин
4
Кнудсен
Фредрик
22
Стёлос
Александер
23
Thore
Pedersen
8
Тронстад
Сондре
16
Лейте
Бруно
11
Самуэльсен
Мартин
7
Гринхейм
Кристиан
17
Ibrahima
Wadji
Русенборг
4-3-3
Хёугесунн
4-4-1-1

Ход матча

32'
Лундему Мариус
 
45'
0:1
Гринхейм Кристиан
(Стёлос Александер)
46'
Gjermund Aasen
Адегбенро Самуэль
 
59'
0:2
Кнудсен Фредрик
(Стёлос Александер)
62'
Денич Джордже
 
65'
Сейде Эмиль Конрадсен
Денич Джордже
 
73'
 
Kristoffer Velde
Самуэльсен Мартин
75'
 
Ibrahima Kone
Лейте Бруно
77'
Валсвик Густав
Лундему Мариус
 
81'
 
Бергквист Даг
Ibrahima Wadji
88'
 
Лейте Бруно

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 2
  • 18 Удары в створ 7
  • 11 Угловые 3
  • 2 Офсайды 2
  • 17 Нарушения правил 17
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 65 Владение мячом, % 35

Предыдущие игры

Русенборг Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Лиллестрём 1:1 Русенборг Русенборг 1:0 Сарпсборг-08 Рёрвик 1:3 Русенборг Мольде 3:0 Русенборг
Русенборг 0:0 Стрёмсгодсет Стабек 3:1 Русенборг Русенборг 1:1 Одд Будё-Глимт 2:0 Русенборг Норрчёпинг 0:3 Русенборг Русенборг 0:1 Мольде Бранн 1:0 Русенборг Ранхейм 1:0 Русенборг Сундсвалль 1:5 Русенборг Орхус 3:2 Русенборг Русенборг 0:2 Славия Прага РБ Лейпциг 1:1 Русенборг Русенборг 4:1 Стрёмсгодсет Русенборг 0:1 Селтик Русенборг 1:1 Будё-Глимт Старт 0:1 Русенборг
Хёугесунн Последние 20 матчей: +9 =2 -9
Хёугесунн 1:1 Будё-Глимт Хёугесунн 1:2 Мольде Окра 0:4 Хёугесунн Лиллестрём 1:0 Хёугесунн
Хёугесунн 3:0 Стабек Ранхейм 0:2 Хёугесунн Хёугесунн 1:1 Сарпсборг-08 Стрёмсгодсет 3:2 Хёугесунн Викинг 4:0 Хёугесунн Одд 4:0 Хёугесунн Хёугесунн 3:0 Санднес Бранн 3:0 Хёугесунн Хёугесунн 3:1 Старт Локомотив Москва 3:1 Хёугесунн Хёугесунн 3:1 Нест-Сотра Хёугесунн 3:1 Старт Мольде 2:0 Хёугесунн Хёугесунн 2:0 Ранхейм Сарпсборг-08 2:1 Хёугесунн Хёугесунн 2:0 Одд

Последние игры между собой

Русенборг: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Хёугесунн: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Русенборг 1:0 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 1:2 Русенборг Типпелиген Русенборг 0:1 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 1:0 Русенборг Типпелиген
Русенборг 6:0 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 1:1 Русенборг Типпелиген Русенборг 4:3 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 0:6 Русенборг Типпелиген Русенборг 1:0 Хёугесунн Товарищеские матчи Хёугесунн 2:1 Русенборг Типпелиген Русенборг 5:3 Хёугесунн Типпелиген Русенборг 2:1 Хёугесунн Кубок НМ Русенборг 1:1 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 3:1 Русенборг Типпелиген Русенборг 5:2 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 0:1 Русенборг Типпелиген Хёугесунн 2:2 Русенборг Типпелиген Русенборг 0:1 Хёугесунн Типпелиген Русенборг 4:3 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 0:0 Русенборг Типпелиген
Команда И В Н П Г О
1. Одд 8 6 1 1 12 - 6 19
2. Мольде 9 6 1 2 20 - 9 19
3. Будё-Глимт 8 5 2 1 18 - 11 17
4. Кристиансунд 9 5 1 3 11 - 10 16
5. Волеренга 0:0 9 4 3 2 15 - 10 15
6. Викинг 8 4 2 2 12 - 8 14
7. Бранн 9 4 2 3 12 - 11 14
8. Хёугесунн 8 3 2 3 12 - 8 11
9. Мьёндален 2:1 8 3 2 3 12 - 13 11
10. Лиллестрём 1:2 8 2 2 4 6 - 12 8
11. Ранхейм 8 2 1 5 9 - 14 7
12. Стабек 8 2 1 5 6 - 13 7
13. Стрёмсгодсет 0:0 8 1 4 3 9 - 11 7
14. Сарпсборг-08 8 1 4 3 6 - 8 7
15. Русенборг 8 1 3 4 4 - 12 6
16. Тромсё 8 1 1 6 7 - 15 4
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Гринхейм Кристиан бьет в цель!
  • Желтая карточка
    32'
    Лундему Мариус получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Lerkendal Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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