Норвегия: Типпелиген 2019
Одд
1:0
Конец матча
Стадион: Скагерак Арена Зрители: 6289
Ранхейм
10' Желтая карточкаMichael Karlsen
33' Желтая карточкаРегиниуссен Мадс
36' Желтая карточкаСемб-Берге Фредрик
1:0
78' ГолРашани Эльбасан
82' Желтая карточкаЛеуритсен Тобиас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Egil SelvikВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Даг-Эйлев Фагермо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Erik ToenneНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Magnus LenesВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Svein Maalen
Ход матча
10'
33'
78'
1:0
82'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 1
-
16 Удары в створ 6
-
3 Угловые 6
-
0 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
55 Владение мячом, % 45
Предыдущие игры
Одд Последние 20 матчей: +11 =3 -6Тромсё 1:2 Одд Одд 2:1 Стрёмсгодсет IF Storm 2:7 Одд Волеренга 1:0 Одд
Ранхейм Последние 20 матчей: +8 =3 -9Ранхейм 1:5 Волеренга Бранн 0:1 Ранхейм Колстад 1:3 Ранхейм Ранхейм 5:2 Викинг
Кристиансунд 0:0 Ранхейм Ранхейм 0:2 Хёугесунн Лиллестрём 2:1 Ранхейм Ранхейм 1:2 Тромсё Ранхейм 1:1 Сундсвалль Ранхейм 2:1 Левангер Ранхейм 1:0 Русенборг Вентспилс 3:1 Ранхейм Ранхейм 0:0 Стрёмсгодсет Ранхейм 4:1 Бюосен Ранхейм 2:3 Кристиансунд Ранхейм 6:1 Колстад Ранхейм 4:0 Схьёрдал-Блинк Ранхейм 0:2 Эстерсунд Волеренга 2:1 Ранхейм Ранхейм 1:2 Тромсё
Последние игры между собой
Одд: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Ранхейм: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Одд
|8
|6
|1
|1
|12 - 6
|19
|2.
|Мольде
|9
|6
|1
|2
|20 - 9
|19
|3.
|Будё-Глимт
|8
|5
|2
|1
|18 - 11
|17
|4.
|Кристиансунд
|9
|5
|1
|3
|11 - 10
|16
|5.
|Волеренга
|0:0
|9
|4
|3
|2
|15 - 10
|15
|6.
|Викинг
|8
|4
|2
|2
|12 - 8
|14
|7.
|Бранн
|9
|4
|2
|3
|12 - 11
|14
|8.
|Хёугесунн
|8
|3
|2
|3
|12 - 8
|11
|9.
|Мьёндален
|2:1
|8
|3
|2
|3
|12 - 13
|11
|10.
|Лиллестрём
|1:2
|8
|2
|2
|4
|6 - 12
|8
|11.
|Ранхейм
|8
|2
|1
|5
|9 - 14
|7
|12.
|Стабек
|8
|2
|1
|5
|6 - 13
|7
|13.
|Стрёмсгодсет
|0:0
|8
|1
|4
|3
|9 - 11
|7
|14.
|Сарпсборг-08
|8
|1
|4
|3
|6 - 8
|7
|15.
|Русенборг
|8
|1
|3
|4
|4 - 12
|6
|16.
|Тромсё
|8
|1
|1
|6
|7 - 15
|4
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