Норвегия: Типпелиген 2019

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  4. Типпелиген 2019
Одд
1:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 6289
Ранхейм
0'
10' Желтая карточка
Michael Karlsen
33' Желтая карточка
Региниуссен Мадс
36' Желтая карточка
Семб-Берге Фредрик
1:0
78' Гол
Рашани Эльбасан
82' Желтая карточка
Леуритсен Тобиас
90'+4
1
Россбах
Сондре
2
Рууд
Эспен
3
Семб-Берге
Фредрик
21
Хаген
Стеффен
5
Риса
Бирк
6
Хофф
Вебьёрн
7
Олдруп-Йенсен
Фредрик
17
Markus
Andre
Kaasa
11
Рашани
Эльбасан
22
Борвен
Торгейр
10
Свеннсен
Сандер
1
Even
Barli
5
Oeyvind
Alseth
3
Daniel
Kvande
4
Фуру
Ивар
24
Aleksander
Foosnaes
6
Magnus
Blakstad
11
Eirik
Valla
Doennem
7
Региниуссен
Мадс
15
Erik
Toenne
9
Michael
Karlsen
16
Скарсем
Олаус
Одд
4-3-3
Ранхейм
4-3-3

Ход матча

10'
 
Michael Karlsen
33'
 
Региниуссен Мадс
36'
Семб-Берге Фредрик
 
46'
Joshua Kitolano
Markus Andre Kaasa
 
46'
 
Ivar Solli Roenning
Michael Karlsen
75'
 
Adria Mateo Lopez
Magnus Blakstad
77'
Леуритсен Тобиас
Олдруп-Йенсен Фредрик
 
78'
Рашани Эльбасан
(Рууд Эспен)
1:0
82'
Леуритсен Тобиас
 
83'
Сёдлунн Андре
Свеннсен Сандер
 
89'
 
Erlend Soerhoey
Aleksander Foosnaes

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 16 Удары в створ 6
  • 3 Угловые 6
  • 0 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 55 Владение мячом, % 45

Предыдущие игры

Одд Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Тромсё 1:2 Одд Одд 2:1 Стрёмсгодсет IF Storm 2:7 Одд Волеренга 1:0 Одд
Одд 1:0 Викинг Одд 2:0 Кристиансунд Русенборг 1:1 Одд Одд 3:2 Бранн Ольборг 0:2 Одд Одд 4:0 Хёугесунн Одд 1:2 Стабек Одд 1:1 Викинг Одд 1:0 Мьёндален Одд 3:0 Ваттенс Одд 0:0 Согндаль ЦСКА Москва 3:0 Одд Одд 5:1 Рёуфосс Гётеборг 2:1 Одд Бранн 1:0 Одд Одд 0:3 Стабек
Ранхейм Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Ранхейм 1:5 Волеренга Бранн 0:1 Ранхейм Колстад 1:3 Ранхейм Ранхейм 5:2 Викинг
Кристиансунд 0:0 Ранхейм Ранхейм 0:2 Хёугесунн Лиллестрём 2:1 Ранхейм Ранхейм 1:2 Тромсё Ранхейм 1:1 Сундсвалль Ранхейм 2:1 Левангер Ранхейм 1:0 Русенборг Вентспилс 3:1 Ранхейм Ранхейм 0:0 Стрёмсгодсет Ранхейм 4:1 Бюосен Ранхейм 2:3 Кристиансунд Ранхейм 6:1 Колстад Ранхейм 4:0 Схьёрдал-Блинк Ранхейм 0:2 Эстерсунд Волеренга 2:1 Ранхейм Ранхейм 1:2 Тромсё

Последние игры между собой

Одд: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Ранхейм: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Одд 2:0 Ранхейм Типпелиген Ранхейм 3:1 Одд Типпелиген
Команда И В Н П Г О
1. Одд 8 6 1 1 12 - 6 19
2. Мольде 9 6 1 2 20 - 9 19
3. Будё-Глимт 8 5 2 1 18 - 11 17
4. Кристиансунд 9 5 1 3 11 - 10 16
5. Волеренга 0:0 9 4 3 2 15 - 10 15
6. Викинг 8 4 2 2 12 - 8 14
7. Бранн 9 4 2 3 12 - 11 14
8. Хёугесунн 8 3 2 3 12 - 8 11
9. Мьёндален 2:1 8 3 2 3 12 - 13 11
10. Лиллестрём 1:2 8 2 2 4 6 - 12 8
11. Ранхейм 8 2 1 5 9 - 14 7
12. Стабек 8 2 1 5 6 - 13 7
13. Стрёмсгодсет 0:0 8 1 4 3 9 - 11 7
14. Сарпсборг-08 8 1 4 3 6 - 8 7
15. Русенборг 8 1 3 4 4 - 12 6
16. Тромсё 8 1 1 6 7 - 15 4
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Skagerak Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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