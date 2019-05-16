Норвегия: Типпелиген 2019
Мьёндален
2:2
Второй тайм: 81'
Стадион: Consto Arena
Лиллестрём
1:0
33' ГолSondre Solholm Johansen
2:0
45' ГолTonny Brochmann
58' Желтая карточкаSondre Solholm Johansen
2:1
59' ГолTobias Sahlquist
62' Желтая карточкаБрустад Фредрик
2:2
78' ГолОльсен Томас
20
Латифу
Аким
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Латифу АкимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Vegard Hansen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Alex DyerПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ольсен ТомасНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Киппе ФродеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Moses Ebiye
-
Главный тренер: Йорген Леннартсон
Ход матча
33'
45'
59'
62'
78'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 4
-
7 Удары в створ 2
-
6 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 3
-
52 Владение мячом, % 48
Предыдущие игры
Мьёндален Последние 20 матчей: +10 =4 -6Мольде 1:0 Мьёндален Мьёндален 1:0 Стабек Хёнефосс 0:2 Мьёндален Сарпсборг-08 1:1 Мьёндален
Мьёндален 1:1 Тромсё Стрёмсгодсет 2:3 Мьёндален Мьёндален 4:5 Будё-Глимт Волеренга 2:0 Мьёндален Мьёндален 0:1 Стабек Мьёндален 5:1 Тромсё Мьёндален 3:1 Скейд Мьёндален 2:1 Саннефьёрд Одд 1:0 Мьёндален Мьёндален 3:3 Норрбю Волеренга 0:2 Мьёндален Мьёндален 2:2 Фредрикстад Нутодден 1:3 Мьёндален Рёуфосс 1:3 Мьёндален Флурё 0:2 Мьёндален Мьёндален 2:4 Викинг
Лиллестрём Последние 20 матчей: +7 =8 -5Лиллестрём 1:1 Русенборг Будё-Глимт 4:0 Лиллестрём Йеллеросен 1:3 Лиллестрём Лиллестрём 1:0 Хёугесунн
Лиллестрём 0:2 Мольде Сарпсборг-08 1:0 Лиллестрём Лиллестрём 2:1 Ранхейм Стабек 1:1 Лиллестрём Волеренга 4:4 Лиллестрём Лиллестрём 2:0 Хам-Кам Лиллестрём 1:1 Мольде Лиллестрём 1:3 Кристиансунд Хельсинборг 2:1 Лиллестрём Лиллестрём 2:1 Конгсвингер Ростов 1:1 Лиллестрём Юргорден 1:1 Лиллестрём Лиллестрём 2:0 Юнгшиле Лиллестрём 2:0 Кристиансунд Стрёмсгодсет 2:2 Лиллестрём Лиллестрём 1:1 Будё-Глимт
Последние игры между собой
Мьёндален: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 4
Лиллестрём: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Одд
|8
|6
|1
|1
|12 - 6
|19
|2.
|Мольде
|9
|6
|1
|2
|20 - 9
|19
|3.
|Будё-Глимт
|8
|5
|2
|1
|18 - 11
|17
|4.
|Кристиансунд
|9
|5
|1
|3
|11 - 10
|16
|5.
|Волеренга
|0:0
|9
|4
|3
|2
|15 - 10
|15
|6.
|Викинг
|8
|4
|2
|2
|12 - 8
|14
|7.
|Бранн
|9
|4
|2
|3
|12 - 11
|14
|8.
|Хёугесунн
|8
|3
|2
|3
|12 - 8
|11
|9.
|Мьёндален
|2:1
|8
|3
|2
|3
|12 - 13
|11
|10.
|Лиллестрём
|1:2
|8
|2
|2
|4
|6 - 12
|8
|11.
|Ранхейм
|8
|2
|1
|5
|9 - 14
|7
|12.
|Стабек
|8
|2
|1
|5
|6 - 13
|7
|13.
|Стрёмсгодсет
|0:0
|8
|1
|4
|3
|9 - 11
|7
|14.
|Сарпсборг-08
|8
|1
|4
|3
|6 - 8
|7
|15.
|Русенборг
|8
|1
|3
|4
|4 - 12
|6
|16.
|Тромсё
|8
|1
|1
|6
|7 - 15
|4
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