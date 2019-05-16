Норвегия: Типпелиген 2019

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Мьёндален
2:2
Второй тайм: 81'

Стадион:
Лиллестрём
0'
1:0
33' Гол
Sondre Solholm Johansen
2:0
45' Гол
Tonny Brochmann
58' Желтая карточка
Sondre Solholm Johansen
2:1
59' Гол
Tobias Sahlquist
62' Желтая карточка
Брустад Фредрик
2:2
78' Гол
Ольсен Томас
81'
32
Mathias
Eriksen
II
20
Латифу
Аким
2
Quint
Jansen
23
Sondre
Solholm
Johansen
6
Joachim
Solberg
Olsen
7
Tonny
Brochmann
11
Christian
Gauseth
33
Stian
Semb
Aasmundsen
8
Брустад
Фредрик
10
Оксеан
Оливье
9
Sondre
Liseth
1
Марко
Марич
II
4
Tobias
Sahlquist
5
Simen
Rafn
19
Sheriff
Sinyan
27
Josef
Brian
Baccay
33
Aleksander
Melgalvis
21
Alex
Dyer
23
Daniel
A.
Pedersen
15
Erik
Naesbak
Brenden
7
Густавссон
Даниэль
10
Ольсен
Томас
Мьёндален
4-3-3
Лиллестрём
4-4-1-1

Ход матча

33'
Sondre Solholm Johansen
(Joachim Solberg Olsen)
1:0
45'
Tonny Brochmann
(Брустад Фредрик)
2:0
46'
 
Крогстад Фредрик
Erik Naesbak Brenden
46'
 
Kristoffer Oedemarksbakken
Alex Dyer
46'
 
Смарасон Арнор
Густавссон Даниэль
58'
Sondre Solholm Johansen
 
59'
2:1
Tobias Sahlquist
(Смарасон Арнор)
62'
Брустад Фредрик
 
66'
William Saelid Sell
Брустад Фредрик
 
78'
2:2
Ольсен Томас
(Aleksander Melgalvis)

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 4
  • 7 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 3
  • 52 Владение мячом, % 48

Предыдущие игры

Мьёндален Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Мольде 1:0 Мьёндален Мьёндален 1:0 Стабек Хёнефосс 0:2 Мьёндален Сарпсборг-08 1:1 Мьёндален
Мьёндален 1:1 Тромсё Стрёмсгодсет 2:3 Мьёндален Мьёндален 4:5 Будё-Глимт Волеренга 2:0 Мьёндален Мьёндален 0:1 Стабек Мьёндален 5:1 Тромсё Мьёндален 3:1 Скейд Мьёндален 2:1 Саннефьёрд Одд 1:0 Мьёндален Мьёндален 3:3 Норрбю Волеренга 0:2 Мьёндален Мьёндален 2:2 Фредрикстад Нутодден 1:3 Мьёндален Рёуфосс 1:3 Мьёндален Флурё 0:2 Мьёндален Мьёндален 2:4 Викинг
Лиллестрём Последние 20 матчей: +7 =8 -5
Лиллестрём 1:1 Русенборг Будё-Глимт 4:0 Лиллестрём Йеллеросен 1:3 Лиллестрём Лиллестрём 1:0 Хёугесунн
Лиллестрём 0:2 Мольде Сарпсборг-08 1:0 Лиллестрём Лиллестрём 2:1 Ранхейм Стабек 1:1 Лиллестрём Волеренга 4:4 Лиллестрём Лиллестрём 2:0 Хам-Кам Лиллестрём 1:1 Мольде Лиллестрём 1:3 Кристиансунд Хельсинборг 2:1 Лиллестрём Лиллестрём 2:1 Конгсвингер Ростов 1:1 Лиллестрём Юргорден 1:1 Лиллестрём Лиллестрём 2:0 Юнгшиле Лиллестрём 2:0 Кристиансунд Стрёмсгодсет 2:2 Лиллестрём Лиллестрём 1:1 Будё-Глимт

Последние игры между собой

Мьёндален: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 4
Лиллестрём: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 1
Мьёндален 2:0 Лиллестрём Товарищеские матчи Мьёндален 1:2 Лиллестрём Товарищеские матчи Лиллестрём 3:0 Мьёндален Типпелиген Мьёндален 1:4 Лиллестрём Типпелиген
Мьёндален 1:2 Лиллестрём Товарищеские матчи
Команда И В Н П Г О
1. Одд 8 6 1 1 12 - 6 19
2. Мольде 9 6 1 2 20 - 9 19
3. Будё-Глимт 8 5 2 1 18 - 11 17
4. Кристиансунд 9 5 1 3 11 - 10 16
5. Волеренга 0:0 9 4 3 2 15 - 10 15
6. Викинг 8 4 2 2 12 - 8 14
7. Бранн 9 4 2 3 12 - 11 14
8. Хёугесунн 8 3 2 3 12 - 8 11
9. Мьёндален 2:1 8 3 2 3 12 - 13 11
10. Лиллестрём 1:2 8 2 2 4 6 - 12 8
11. Ранхейм 8 2 1 5 9 - 14 7
12. Стабек 8 2 1 5 6 - 13 7
13. Стрёмсгодсет 0:0 8 1 4 3 9 - 11 7
14. Сарпсборг-08 8 1 4 3 6 - 8 7
15. Русенборг 8 1 3 4 4 - 12 6
16. Тромсё 8 1 1 6 7 - 15 4
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Тонни Брохманн бьет в цель!
  • Описание гола
    33'
    Г О О О О Л - Sondre Solholm Johansen бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Consto Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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