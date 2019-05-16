Норвегия: Первый дивизион 2019
Саннефьёрд
1:0
Конец матча
Стадион: Комплетт.но Арена Зрители: 2792
Скейд
17' Желтая карточкаЙонссон Видар
45' Желтая карточкаХарвард Сторбек
72' Желтая карточкаDavid Hickson Gyedu
1:0
83' ГолЭнгблом Понтус
17
Валес
Марк
21
Край
Антон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Валес МаркЗащитник
-
21 Край АнтонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Rufo HerraizПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Sander Risan
-
-
Главный тренер: Marti Cifuentes
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Emil FiskvikВратарь
- Полузащитник
-
10 Mesut CanНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Том Нордли
Ход матча
17'
45'
83'
Предыдущие игры
Саннефьёрд Последние 20 матчей: +7 =9 -4Санднес 2:4 Саннефьёрд Саннефьёрд 2:1 Нест-Сотра Тёнсберг 0:2 Саннефьёрд Старт 2:2 Саннефьёрд
Тромсдален 3:3 Саннефьёрд Саннефьёрд 1:1 Олесунн Рёуфосс 0:2 Саннефьёрд Саннефьёрд 1:0 КФУМ Мьёндален 2:1 Саннефьёрд Викинг 2:0 Саннефьёрд Саннефьёрд 1:3 Мольде Сарпсборг-08 1:1 Саннефьёрд Саннефьёрд 4:1 Старт Кристиансунд 3:2 Саннефьёрд Саннефьёрд 2:1 Стрёмсгодсет Русенборг 1:1 Саннефьёрд Саннефьёрд 1:1 Одд Бранн 1:1 Саннефьёрд Саннефьёрд 1:1 Будё-Глимт Стабек 3:3 Саннефьёрд
Скейд Последние 20 матчей: +12 =2 -6Скейд 2:3 Рёуфосс Улленсакер-Киса 3:2 Скейд Ряди 0:9 Скейд Скейд 3:0 Тромсдален
Последние игры между собой
Саннефьёрд: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Скейд: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олесунн
|8
|7
|1
|0
|18 - 5
|22
|2.
|Саннефьёрд
|8
|5
|3
|0
|16 - 9
|18
|3.
|Старт
|8
|5
|1
|2
|14 - 9
|16
|4.
|Улленсакер-Киса
|8
|4
|1
|3
|18 - 10
|13
|5.
|КФУМ
|8
|4
|1
|3
|14 - 10
|13
|6.
|Рёуфосс
|8
|4
|1
|3
|12 - 13
|13
|7.
|Санднес
|8
|3
|3
|2
|15 - 12
|12
|8.
|Конгсвингер
|8
|3
|3
|2
|7 - 6
|12
|9.
|Хам-Кам
|8
|3
|2
|3
|8 - 8
|11
|10.
|Нест-Сотра
|8
|3
|1
|4
|8 - 7
|10
|11.
|Ерв
|7
|2
|3
|2
|9 - 11
|9
|12.
|Скейд
|8
|2
|2
|4
|11 - 12
|8
|13.
|Согндаль
|8
|2
|2
|4
|11 - 14
|8
|14.
|Нутодден
|8
|1
|1
|6
|7 - 15
|4
|15.
|Стрёммен
|8
|0
|4
|4
|3 - 10
|4
|16.
|Тромсдален
|7
|0
|1
|6
|6 - 26
|1
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