Норвегия: Первый дивизион 2019

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Саннефьёрд
1:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 2792
Скейд
0'
17' Желтая карточка
Йонссон Видар
45' Желтая карточка
Харвард Сторбек
72' Желтая карточка
David Hickson Gyedu
1:0
83' Гол
Энгблом Понтус
90'+5
12
Вийтала
Валтер
19
Brice
Wembangomo
13
Хейбротен
Мариус
17
Валес
Марк
21
Край
Антон
18
Куртович
Виллиам
5
Вальес
Энрик
14
Младенович
Стефан
9
Харвард
Сторбек
23
Йонссон
Видар
15
Энгблом
Понтус
30
Idar
Nordby
Lysgaard
3
Stian
Pettersen
II
5
Tom
Even
Skogsrud
4
Kim
Eugen
Skogsrud
19
Ahmed
El-Amrani
7
Hassan
Mohamed
Yousef
6
Mohammed
Mahnin
16
Johannes
Andres
Nunez
Godoy
11
Будусон
Джонни
9
David
Tavakoli
8
Mustafa
Hassan
Ahmad
Саннефьёрд
4-2-3-1
Скейд
4-3-3

Ход матча

8'
 
Fredrik Tobias Berglie
Kim Eugen Skogsrud
17'
Йонссон Видар
 
45'
Харвард Сторбек
 
59'
Rufo Herraiz
Харвард Сторбек
 
66'
 
Mesut Can
Mustafa Hassan Ahmad
66'
 
David Hickson Gyedu
David Tavakoli
67'
Sander Moen Foss
Валес Марк
 
72'
 
David Hickson Gyedu
76'
Mohamed Ofkir
Младенович Стефан
 
83'
Энгблом Понтус
(Brice Wembangomo)
1:0

Предыдущие игры

Саннефьёрд Последние 20 матчей: +7 =9 -4
Санднес 2:4 Саннефьёрд Саннефьёрд 2:1 Нест-Сотра Тёнсберг 0:2 Саннефьёрд Старт 2:2 Саннефьёрд
Тромсдален 3:3 Саннефьёрд Саннефьёрд 1:1 Олесунн Рёуфосс 0:2 Саннефьёрд Саннефьёрд 1:0 КФУМ Мьёндален 2:1 Саннефьёрд Викинг 2:0 Саннефьёрд Саннефьёрд 1:3 Мольде Сарпсборг-08 1:1 Саннефьёрд Саннефьёрд 4:1 Старт Кристиансунд 3:2 Саннефьёрд Саннефьёрд 2:1 Стрёмсгодсет Русенборг 1:1 Саннефьёрд Саннефьёрд 1:1 Одд Бранн 1:1 Саннефьёрд Саннефьёрд 1:1 Будё-Глимт Стабек 3:3 Саннефьёрд
Скейд Последние 20 матчей: +12 =2 -6
Скейд 2:3 Рёуфосс Улленсакер-Киса 3:2 Скейд Ряди 0:9 Скейд Скейд 3:0 Тромсдален
Олесунн 4:2 Скейд Скейд 0:0 Ерв Нутодден 1:1 Скейд Скейд 1:0 Хам-Кам Мьёндален 3:1 Скейд Флеккерёй 2:5 Скейд Скейд 2:0 Брюне Скейд 1:0 Арендал Хёдд 2:1 Скейд Скейд 2:1 Браттвог Видар 0:4 Скейд Скейд 2:1 Эгерсунд Волеренга-2 2:3 Скейд Скейд 2:3 КФУМ Вард Хёугесунн 1:3 Скейд Скейд 3:1 Схьёрдал-Блинк

Последние игры между собой

Саннефьёрд: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Скейд: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Скейд 3:0 Саннефьёрд Кубок
Команда И В Н П Г О
1. Олесунн 8 7 1 0 18 - 5 22
2. Саннефьёрд 8 5 3 0 16 - 9 18
3. Старт 8 5 1 2 14 - 9 16
4. Улленсакер-Киса 8 4 1 3 18 - 10 13
5. КФУМ 8 4 1 3 14 - 10 13
6. Рёуфосс 8 4 1 3 12 - 13 13
7. Санднес 8 3 3 2 15 - 12 12
8. Конгсвингер 8 3 3 2 7 - 6 12
9. Хам-Кам 8 3 2 3 8 - 8 11
10. Нест-Сотра 8 3 1 4 8 - 7 10
11. Ерв 7 2 3 2 9 - 11 9
12. Скейд 8 2 2 4 11 - 12 8
13. Согндаль 8 2 2 4 11 - 14 8
14. Нутодден 8 1 1 6 7 - 15 4
15. Стрёммен 8 0 4 4 3 - 10 4
16. Тромсдален 7 0 1 6 6 - 26 1
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    45'
    Харвард Сторбек получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    17'
    Йонссон Видар получил желтую карточку от судьи
  • 8'
    Скейд делает замену. Kim Eugen Skogsrud уходит с поля, а Fredrik Tobias Berglie выходит на его замену.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Komplett.no Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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