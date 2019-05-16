Норвегия: Первый дивизион 2019

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2019
Улленсакер-Киса
3:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 994
Нутодден
0'
1:0
17' Гол
Хансен Кристоффер
31' Желтая карточка
Erland Hustad
2:0
46' Гол
Грёдем Магнус
2:1
51' Гол в свои ворота
Сундли Мортен
60' Желтая карточка
Michael Ledger
3:1
67' Гол
Хансен Кристоффер
81' Желтая карточка
Eric Bugale Kitolano
84' Вторая желтая карточка
Erland Hustad
89' Желтая карточка
Сундли Мортен
90'+5
31
Stefan
Hagerup
9
Ole
Kristian
Langaas
17
Lars
Mogstad
Ranger
20
Сундли
Мортен
3
Vegard
Kongsro
8
Sverre
Oekland
11
Christian
Aas
6
Eric
Bugale
Kitolano
7
Грёдем
Магнус
10
Martin
Troeen
19
Хансен
Кристоффер
1
Jonathan
Johansson
18
Робсон
Джош
4
Martin
Strange
6
Michael
Ledger
3
Даль
Кристиан
21
Kjetil
Holand
Toesse
8
Henrik
Gustavsen
23
Gaston
Salasiwa
22
Andre
Bakke
27
Erland
Hustad
9
Martin
Brekke
Улленсакер-Киса
4-3-3
Нутодден
4-3-3

Ход матча

17'
Хансен Кристоффер
1:0
31'
 
Erland Hustad
35'
 
Sebastian Hansen III
Kjetil Holand Toesse
46'
Грёдем Магнус
2:0
51'
2:1
Сундли Мортен
60'
 
Michael Ledger
62'
 
Мидтгарден Эрик
Andre Bakke
67'
Хансен Кристоффер
3:1
67'
Ciise Abshir
Vegard Kongsro
 
67'
Торп Мартин
Sverre Oekland
 
71'
Ole Andreas Nesset
Martin Troeen
 
72'
 
Morten Renaa Olsen
Робсон Джош
81'
Eric Bugale Kitolano
 
84'
 
Erland Hustad
89'
Сундли Мортен
 

Предыдущие игры

Улленсакер-Киса Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Ерв 2:0 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 3:2 Скейд Йёвик-Люн 2:3 Улленсакер-Киса Нест-Сотра 2:0 Улленсакер-Киса
Улленсакер-Киса 0:2 Конгсвингер Тромсдален 0:8 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 3:0 Согндаль Стрёммен 1:1 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 2:2 Стабек Сарпсборг-08 0:2 Улленсакер-Киса Волеренга 3:1 Улленсакер-Киса Согндаль 1:0 Улленсакер-Киса Хам-Кам 3:1 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 4:1 Ерв Викинг 1:0 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 1:1 Конгсвингер Улленсакер-Киса 2:2 Мьёндален Тромсдален 3:0 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 1:1 Осане Согндаль 1:2 Улленсакер-Киса
Нутодден Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Нутодден 1:2 Хам-Кам Тромсдален 0:2 Нутодден Донн 0:2 Нутодден Нутодден 0:1 Олесунн
Ерв 3:1 Нутодден Согндаль 4:1 Нутодден Нутодден 1:1 Скейд Конгсвингер 1:0 Нутодден Нутодден 1:3 Мьёндален Согндаль 0:1 Нутодден Нутодден 2:1 Флурё Левангер 0:3 Нутодден Нутодден 1:1 Стрёммен Нест-Сотра 1:0 Нутодден Нутодден 0:1 Хам-Кам Санднес 1:1 Нутодден Нутодден 1:2 Викинг Мьёндален 1:1 Нутодден Нутодден 0:1 Ерв Конгсвингер 2:0 Нутодден

Последние игры между собой

Улленсакер-Киса: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
Нутодден: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
Нутодден 5:3 Улленсакер-Киса Первый дивизион Улленсакер-Киса 1:2 Нутодден Первый дивизион Нутодден 1:2 Улленсакер-Киса Первый дивизион Улленсакер-Киса 2:0 Нутодден Адекколига
Команда И В Н П Г О
1. Олесунн 8 7 1 0 18 - 5 22
2. Саннефьёрд 8 5 3 0 16 - 9 18
3. Старт 8 5 1 2 14 - 9 16
4. Улленсакер-Киса 8 4 1 3 18 - 10 13
5. КФУМ 8 4 1 3 14 - 10 13
6. Рёуфосс 8 4 1 3 12 - 13 13
7. Санднес 8 3 3 2 15 - 12 12
8. Конгсвингер 8 3 3 2 7 - 6 12
9. Хам-Кам 8 3 2 3 8 - 8 11
10. Нест-Сотра 8 3 1 4 8 - 7 10
11. Ерв 7 2 3 2 9 - 11 9
12. Скейд 8 2 2 4 11 - 12 8
13. Согндаль 8 2 2 4 11 - 14 8
14. Нутодден 8 1 1 6 7 - 15 4
15. Стрёммен 8 0 4 4 3 - 10 4
16. Тромсдален 7 0 1 6 6 - 26 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jessheim Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...