Норвегия: Первый дивизион 2019
Улленсакер-Киса
3:1
Конец матча
Стадион: Ессхейм Зрители: 994
Нутодден
1:0
17' ГолХансен Кристоффер
31' Желтая карточкаErland Hustad
2:0
46' ГолГрёдем Магнус
2:1
51' Гол в свои воротаСундли Мортен
60' Желтая карточкаMichael Ledger
3:1
67' ГолХансен Кристоффер
81' Желтая карточкаEric Bugale Kitolano
84' Вторая желтая карточкаErland Hustad
89' Желтая карточкаСундли Мортен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Торп МартинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Фредриксен Тронд
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Робсон ДжошЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Andre BakkeНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Espen VasbyВратарь
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Kenneth Dokken
Ход матча
17'
31'
46'
2:0
51'
2:1
60'
67'
84'
89'
Предыдущие игры
Улленсакер-Киса Последние 20 матчей: +7 =5 -8Ерв 2:0 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 3:2 Скейд Йёвик-Люн 2:3 Улленсакер-Киса Нест-Сотра 2:0 Улленсакер-Киса
Улленсакер-Киса 0:2 Конгсвингер Тромсдален 0:8 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 3:0 Согндаль Стрёммен 1:1 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 2:2 Стабек Сарпсборг-08 0:2 Улленсакер-Киса Волеренга 3:1 Улленсакер-Киса Согндаль 1:0 Улленсакер-Киса Хам-Кам 3:1 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 4:1 Ерв Викинг 1:0 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 1:1 Конгсвингер Улленсакер-Киса 2:2 Мьёндален Тромсдален 3:0 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 1:1 Осане Согндаль 1:2 Улленсакер-Киса
Нутодден Последние 20 матчей: +5 =4 -11Нутодден 1:2 Хам-Кам Тромсдален 0:2 Нутодден Донн 0:2 Нутодден Нутодден 0:1 Олесунн
Ерв 3:1 Нутодден Согндаль 4:1 Нутодден Нутодден 1:1 Скейд Конгсвингер 1:0 Нутодден Нутодден 1:3 Мьёндален Согндаль 0:1 Нутодден Нутодден 2:1 Флурё Левангер 0:3 Нутодден Нутодден 1:1 Стрёммен Нест-Сотра 1:0 Нутодден Нутодден 0:1 Хам-Кам Санднес 1:1 Нутодден Нутодден 1:2 Викинг Мьёндален 1:1 Нутодден Нутодден 0:1 Ерв Конгсвингер 2:0 Нутодден
Последние игры между собой
Улленсакер-Киса: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
Нутодден: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олесунн
|8
|7
|1
|0
|18 - 5
|22
|2.
|Саннефьёрд
|8
|5
|3
|0
|16 - 9
|18
|3.
|Старт
|8
|5
|1
|2
|14 - 9
|16
|4.
|Улленсакер-Киса
|8
|4
|1
|3
|18 - 10
|13
|5.
|КФУМ
|8
|4
|1
|3
|14 - 10
|13
|6.
|Рёуфосс
|8
|4
|1
|3
|12 - 13
|13
|7.
|Санднес
|8
|3
|3
|2
|15 - 12
|12
|8.
|Конгсвингер
|8
|3
|3
|2
|7 - 6
|12
|9.
|Хам-Кам
|8
|3
|2
|3
|8 - 8
|11
|10.
|Нест-Сотра
|8
|3
|1
|4
|8 - 7
|10
|11.
|Ерв
|7
|2
|3
|2
|9 - 11
|9
|12.
|Скейд
|8
|2
|2
|4
|11 - 12
|8
|13.
|Согндаль
|8
|2
|2
|4
|11 - 14
|8
|14.
|Нутодден
|8
|1
|1
|6
|7 - 15
|4
|15.
|Стрёммен
|8
|0
|4
|4
|3 - 10
|4
|16.
|Тромсдален
|7
|0
|1
|6
|6 - 26
|1
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