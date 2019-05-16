Норвегия: Первый дивизион 2019

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Старт
3:2
Конец матча

Стадион: Зрители: 7150
Ерв
0'
1:0
6' Гол
Скаанес Каспер
2:0
25' Гол
Сигурдарсон Арон
2:1
31' Гол
Daniel Aase
2:2
38' Гол
Peter Reinhardsen
63' Желтая карточка
Tobias Christensen II
3:2
88' Гол
Сигурдарсон Арон
90' Желтая карточка
Aremu Afeez
90'+6
1
Доймеланд
Йонас
27
Eirik
Wichne
3
Espen
Hammer
Berger
31
Лав
Дэмион
15
Henrik
Robstad
23
Erlend
Segberg
4
Aremu
Afeez
19
Скаанес
Каспер
10
Tobias
Christensen
II
11
Сигурдарсон
Арон
20
Mathias
Bringaker
1
Benjamin
Boujar
4
Espen
Knudsen
7
Simon
Andreas
Larsen
I
5
Peter
Reinhardsen
2
Torje
Wichne
11
Daniel
Aase
6
Вихманн
Матиас
8
Thomas
Zernichow
19
Kristoffer
Toennessen
23
Ole
Marius
Haabestad
27
Анене
Чума
Старт
4-2-3-1
Ерв
3-5-2

Ход матча

6'
Скаанес Каспер
(Сигурдарсон Арон)
1:0
25'
Сигурдарсон Арон
(Mathias Bringaker)
2:0
31'
2:1
Daniel Aase
38'
2:2
Peter Reinhardsen
(Вихманн Матиас)
46'
Isaac Twum
Eirik Wichne
 
46'
 
Martin Hoel Andersen
Torje Wichne
63'
Tobias Christensen II
 
64'
 
Luke Ferreira
Ole Marius Haabestad
76'
 
Haakon Suggelia
Daniel Aase
79'
Финнбогасон Кристьян Флоки
Mathias Bringaker
 
88'
Сигурдарсон Арон
(Henrik Robstad)
3:2
90'
Aremu Afeez
 
90'
Adnan Hadzic III
Tobias Christensen II
 

Предыдущие игры

Старт Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Нест-Сотра 0:1 Старт Старт 4:0 Стрёммен Фрам Ларвик 1:0 Старт Старт 2:2 Саннефьёрд
Санднес 2:0 Старт Старт 2:1 Рёуфосс КФУМ 1:2 Старт Старт 0:1 Олесунн Стрёмсгодсет 1:1 Старт Будё-Глимт 1:0 Старт Хёугесунн 3:1 Старт Ерв 0:1 Старт Бранн 1:1 Старт Хёугесунн 3:1 Старт Старт 0:1 Русенборг Саннефьёрд 4:1 Старт Русенборг 2:1 Старт Старт 1:3 Мольде Тромсё 1:2 Старт Старт 1:0 Сарпсборг-08
Ерв Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Ерв 2:0 Улленсакер-Киса КФУМ 5:0 Ерв Флеккерёй 1:2 Ерв Конгсвингер 1:1 Ерв
Ерв 3:1 Нутодден Скейд 0:0 Ерв Ерв 1:1 Стрёммен Ерв 0:1 Старт Ерв 0:1 Тромсдален Улленсакер-Киса 4:1 Ерв Ерв 1:2 Конгсвингер Мьёндален 1:1 Ерв Ерв 0:0 Левангер Олесунн 1:1 Ерв Ерв 1:0 Стрёммен Осане 2:0 Ерв Ерв 1:0 Флурё Ерв 0:3 Олесунн Нутодден 0:1 Ерв Ерв 1:1 Санднес

Последние игры между собой

Старт: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 1
Ерв: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 5
Ерв 0:1 Старт Товарищеские матчи Ерв 1:3 Старт Первый дивизион Старт 3:2 Ерв Первый дивизион Старт 1:1 Ерв Товарищеские матчи
Старт 3:1 Ерв Типпелиген (Квалификация) Ерв 1:1 Старт Типпелиген (Квалификация) Старт 0:1 Ерв Товарищеские матчи Ерв 1:2 Старт Кубок НМ
Команда И В Н П Г О
1. Олесунн 8 7 1 0 18 - 5 22
2. Саннефьёрд 8 5 3 0 16 - 9 18
3. Старт 8 5 1 2 14 - 9 16
4. Улленсакер-Киса 8 4 1 3 18 - 10 13
5. КФУМ 8 4 1 3 14 - 10 13
6. Рёуфосс 8 4 1 3 12 - 13 13
7. Санднес 8 3 3 2 15 - 12 12
8. Конгсвингер 8 3 3 2 7 - 6 12
9. Хам-Кам 8 3 2 3 8 - 8 11
10. Нест-Сотра 8 3 1 4 8 - 7 10
11. Ерв 7 2 3 2 9 - 11 9
12. Скейд 8 2 2 4 11 - 12 8
13. Согндаль 8 2 2 4 11 - 14 8
14. Нутодден 8 1 1 6 7 - 15 4
15. Стрёммен 8 0 4 4 3 - 10 4
16. Тромсдален 7 0 1 6 6 - 26 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Soer Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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