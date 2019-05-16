Норвегия: Первый дивизион 2019
1:0
6' ГолСкаанес Каспер
2:0
25' ГолСигурдарсон Арон
2:1
31' ГолDaniel Aase
2:2
38' ГолPeter Reinhardsen
63' Желтая карточкаTobias Christensen II
3:2
88' ГолСигурдарсон Арон
90' Желтая карточкаAremu Afeez
27
Eirik
Wichne
31
Лав
Дэмион
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Eirik WichneЗащитник
- Защитник
-
31 Лав ДэмионЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
-
18 Isaac Twum
-
-
-
-
Главный тренер: Johannes Thor Hardarson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Daniel AaseПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Анене ЧумаНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Tommy Runar
-
-
-
-
Главный тренер: Arne Sandstoe
Ход матча
6'
25'
31'
2:1
38'
88'
90'
Предыдущие игры
Старт Последние 20 матчей: +7 =3 -10Нест-Сотра 0:1 Старт Старт 4:0 Стрёммен Фрам Ларвик 1:0 Старт Старт 2:2 Саннефьёрд
Санднес 2:0 Старт Старт 2:1 Рёуфосс КФУМ 1:2 Старт Старт 0:1 Олесунн Стрёмсгодсет 1:1 Старт Будё-Глимт 1:0 Старт Хёугесунн 3:1 Старт Ерв 0:1 Старт Бранн 1:1 Старт Хёугесунн 3:1 Старт Старт 0:1 Русенборг Саннефьёрд 4:1 Старт Русенборг 2:1 Старт Старт 1:3 Мольде Тромсё 1:2 Старт Старт 1:0 Сарпсборг-08
Ерв Последние 20 матчей: +6 =7 -7Ерв 2:0 Улленсакер-Киса КФУМ 5:0 Ерв Флеккерёй 1:2 Ерв Конгсвингер 1:1 Ерв
Последние игры между собой
Старт: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 1
Ерв: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 5
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олесунн
|8
|7
|1
|0
|18 - 5
|22
|2.
|Саннефьёрд
|8
|5
|3
|0
|16 - 9
|18
|3.
|Старт
|8
|5
|1
|2
|14 - 9
|16
|4.
|Улленсакер-Киса
|8
|4
|1
|3
|18 - 10
|13
|5.
|КФУМ
|8
|4
|1
|3
|14 - 10
|13
|6.
|Рёуфосс
|8
|4
|1
|3
|12 - 13
|13
|7.
|Санднес
|8
|3
|3
|2
|15 - 12
|12
|8.
|Конгсвингер
|8
|3
|3
|2
|7 - 6
|12
|9.
|Хам-Кам
|8
|3
|2
|3
|8 - 8
|11
|10.
|Нест-Сотра
|8
|3
|1
|4
|8 - 7
|10
|11.
|Ерв
|7
|2
|3
|2
|9 - 11
|9
|12.
|Скейд
|8
|2
|2
|4
|11 - 12
|8
|13.
|Согндаль
|8
|2
|2
|4
|11 - 14
|8
|14.
|Нутодден
|8
|1
|1
|6
|7 - 15
|4
|15.
|Стрёммен
|8
|0
|4
|4
|3 - 10
|4
|16.
|Тромсдален
|7
|0
|1
|6
|6 - 26
|1
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