Норвегия: Типпелиген 2019

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  4. Типпелиген 2019
Кристиансунд
3:2
Конец матча

Стадион:
Мольде
0'
0:1
6' Гол
Квоеме Охи
18' Желтая карточка
Fredrik Sjoelstad
0:2
31' Гол в свои ворота
Bendik Bye
1:2
34' Гол
Bendik Bye
2:2
41' Гол
Christophe Psyche
49' Желтая карточка
Dan Peter Ulvestad
3:2
56' Гол
Каллудра Лиридон
65' Желтая карточка
Квоеме Охи
65' Желтая карточка
Bent Soermo
90'+7
1
Макдермот
Шон
19
Коли
Алиу
4
Christophe
Psyche
5
Dan
Peter
Ulvestad
3
Christoffer
Aasbak
21
Диоп
Амиду
23
Paal
Erik
Ulvestad
10
Каллудра
Лиридон
13
Bendik
Bye
11
Кастрати
Фламур
7
Torgil
Oewre
Gjertsen
1
Линде
Андреас
18
Харальдсейд
Кристоффер
5
Форрен
Вегард
4
Габриэльсен
Рубен
2
Martin
Bjoernbak
17
Эурснес
Фредрик
8
Fredrik
Sjoelstad
19
Хестад
Эйрик
11
Martin
Ellingsen
14
Кнутсон
Эрлинг
99
Квоеме
Охи
Кристиансунд
4-3-3
Мольде
4-2-3-1

Ход матча

6'
0:1
Квоеме Охи
(Эурснес Фредрик)
18'
 
Fredrik Sjoelstad
21'
 
Мострем Маттиас
Fredrik Sjoelstad
31'
0:2
Bendik Bye
34'
Bendik Bye
(Каллудра Лиридон)
1:2
40'
Bent Soermo
Christoffer Aasbak
 
41'
Christophe Psyche
(Torgil Oewre Gjertsen)
2:2
49'
Dan Peter Ulvestad
 
56'
Каллудра Лиридон
3:2
63'
 
Эйкрем Магнус
Кнутсон Эрлинг
63'
Thomas Amang
Кастрати Фламур
 
65'
 
Квоеме Охи
65'
Bent Soermo
 
75'
 
Джеймс Леке
Martin Ellingsen
85'
Haris Cirak
Каллудра Лиридон
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 6
  • 3 Угловые 5
  • 0 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 53 Владение мячом, % 47

Предыдущие игры

Кристиансунд Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Сарпсборг-08 0:1 Кристиансунд Кристиансунд 1:0 Тромсё Херд 0:1 Кристиансунд Стрёмсгодсет 2:3 Кристиансунд
Кристиансунд 0:0 Ранхейм Одд 2:0 Кристиансунд Бранн 2:1 Кристиансунд Кристиансунд 2:0 Волеренга Викинг 2:0 Кристиансунд Кристиансунд 1:0 Олесунн Динамо-Брест 0:0 Кристиансунд Согндаль 0:0 Кристиансунд Лиллестрём 1:3 Кристиансунд Кристиансунд 0:0 Хёдд Кристиансунд 1:3 Бранн Ранхейм 2:3 Кристиансунд Мольде 2:2 Кристиансунд Кристиансунд 1:0 Юргорден Лиллестрём 2:0 Кристиансунд Кристиансунд 3:1 Бранн
Мольде Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Мольде 1:0 Мьёндален Хёугесунн 1:2 Мольде Эйде-Омень 0:5 Мольде Мольде 3:0 Русенборг
Лиллестрём 0:2 Мольде Будё-Глимт 3:2 Мольде Мольде 4:1 Волеренга Мольде 3:0 Стабек Сарпсборг-08 1:1 Мольде Мольде 4:1 Эстерсунд Русенборг 0:1 Мольде Лиллестрём 1:1 Мольде Мольде 1:2 Вентспилс Локомотив Москва 1:1 Мольде Мольде 3:1 Нымме Калью Олесунн 0:2 Мольде Мольде 2:2 Кристиансунд Нордшелланн 1:1 Мольде ЦСКА Москва 2:1 Мольде Саннефьёрд 1:3 Мольде

Последние игры между собой

Кристиансунд: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 10
Мольде: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 5
Мольде 2:2 Кристиансунд Товарищеские матчи Мольде 3:2 Кристиансунд Типпелиген Кристиансунд 1:0 Мольде Типпелиген Мольде 1:0 Кристиансунд Товарищеские матчи
Мольде 0:1 Кристиансунд Типпелиген Мольде 2:1 Кристиансунд Кубок Кристиансунд 2:3 Мольде Товарищеские матчи Кристиансунд 0:1 Мольде Типпелиген Кристиансунд 1:1 Мольде Товарищеские матчи Кристиансунд 1:4 Мольде Товарищеские матчи Кристиансунд 1:0 Мольде Товарищеские матчи Мольде 2:1 Кристиансунд Товарищеские матчи Мольде 1:1 Кристиансунд Товарищеские матчи Кристиансунд 5:0 Мольде Товарищеские матчи Кристиансунд 2:1 Мольде Товарищеские матчи Кристиансунд 3:4 Мольде Товарищеские матчи Кристиансунд 0:1 Мольде Товарищеские матчи Мольде 2:1 Кристиансунд Кубок НМ
Команда И В Н П Г О
1. Одд 8 6 1 1 12 - 6 19
2. Мольде 9 6 1 2 20 - 9 19
3. Будё-Глимт 8 5 2 1 18 - 11 17
4. Кристиансунд 9 5 1 3 11 - 10 16
5. Волеренга 0:0 9 4 3 2 15 - 10 15
6. Викинг 8 4 2 2 12 - 8 14
7. Бранн 9 4 2 3 12 - 11 14
8. Хёугесунн 8 3 2 3 12 - 8 11
9. Мьёндален 2:1 8 3 2 3 12 - 13 11
10. Лиллестрём 1:2 8 2 2 4 6 - 12 8
11. Ранхейм 8 2 1 5 9 - 14 7
12. Стабек 8 2 1 5 6 - 13 7
13. Стрёмсгодсет 0:0 8 1 4 3 9 - 11 7
14. Сарпсборг-08 8 1 4 3 6 - 8 7
15. Русенборг 8 1 3 4 4 - 12 6
16. Тромсё 8 1 1 6 7 - 15 4
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kristiansund Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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