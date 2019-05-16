Норвегия: Первый дивизион 2019
Олесунн
5:0
Конец матча
Стадион: Колор Лайн Зрители: 4503
Тромсдален
1:0
9' ГолPape Habib Gueye
2:0
37' ГолOddbjoern Lie
59' Желтая карточкаТрандарсон Арон-Элис
65' Желтая карточкаAndreas Arntzen
71' Вторая желтая карточкаAndreas Arntzen
3:0
72' ПенальтиФридьонссон Хольмберт
4:0
81' ГолФридьонссон Хольмберт
5:0
90' ГолPape Habib Gueye
17
Фет
Сондре
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Фет СондреПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Tega GeorgeПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Lars Bohinen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
-
Главный тренер: Jonathan Hill
Ход матча
9'
1:0
37'
2:0
65'
71'
72'
81'
90'
Предыдущие игры
Олесунн Последние 20 матчей: +11 =3 -6Стрёммен 1:2 Олесунн Олесунн 3:1 Согндаль Бергсёй 0:3 Олесунн Нутодден 0:1 Олесунн
Олесунн 4:2 Скейд Саннефьёрд 1:1 Олесунн Олесунн 1:0 Конгсвингер Старт 0:1 Олесунн Кристиансунд 1:0 Олесунн Олесунн 2:2 Викинг Будё-Глимт 3:0 Олесунн Олесунн 0:2 Мольде Олесунн 1:1 Стабек Стабек 1:0 Олесунн Олесунн 3:1 Согндаль Олесунн 1:0 Нест-Сотра Стрёммен 0:1 Олесунн Олесунн 4:0 Левангер Согндаль 2:0 Олесунн Олесунн 1:3 Викинг
Тромсдален Последние 20 матчей: +5 =4 -11Конгсвингер 3:2 Тромсдален Тромсдален 0:2 Нутодден Шервёй 0:6 Тромсдален Скейд 3:0 Тромсдален
Тромсдален 3:3 Саннефьёрд Тромсдален 0:8 Улленсакер-Киса Хам-Кам 2:1 Тромсдален Тромсё 1:2 Тромсдален Будё-Глимт 3:0 Тромсдален Ерв 0:1 Тромсдален Тромсдален 0:3 Согндаль Нест-Сотра 2:0 Тромсдален Тромсдален 0:2 Хам-Кам Викинг 2:4 Тромсдален Тромсдален 3:0 Улленсакер-Киса Конгсвингер 1:1 Тромсдален Тромсдален 0:2 Мьёндален Тромсдален 2:2 Санднес Осане 3:1 Тромсдален Тромсдален 2:2 Олесунн
Последние игры между собой
Олесунн: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Тромсдален: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олесунн
|8
|7
|1
|0
|18 - 5
|22
|2.
|Саннефьёрд
|8
|5
|3
|0
|16 - 9
|18
|3.
|Старт
|8
|5
|1
|2
|14 - 9
|16
|4.
|Улленсакер-Киса
|8
|4
|1
|3
|18 - 10
|13
|5.
|КФУМ
|8
|4
|1
|3
|14 - 10
|13
|6.
|Рёуфосс
|8
|4
|1
|3
|12 - 13
|13
|7.
|Санднес
|8
|3
|3
|2
|15 - 12
|12
|8.
|Конгсвингер
|8
|3
|3
|2
|7 - 6
|12
|9.
|Хам-Кам
|8
|3
|2
|3
|8 - 8
|11
|10.
|Нест-Сотра
|8
|3
|1
|4
|8 - 7
|10
|11.
|Ерв
|7
|2
|3
|2
|9 - 11
|9
|12.
|Скейд
|8
|2
|2
|4
|11 - 12
|8
|13.
|Согндаль
|8
|2
|2
|4
|11 - 14
|8
|14.
|Нутодден
|8
|1
|1
|6
|7 - 15
|4
|15.
|Стрёммен
|8
|0
|4
|4
|3 - 10
|4
|16.
|Тромсдален
|7
|0
|1
|6
|6 - 26
|1
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