Норвегия: Первый дивизион 2019

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Олесунн
5:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 4503
Тромсдален
0'
1:0
9' Гол
Pape Habib Gueye
2:0
37' Гол
Oddbjoern Lie
59' Желтая карточка
Трандарсон Арон-Элис
65' Желтая карточка
Andreas Arntzen
71' Вторая желтая карточка
Andreas Arntzen
3:0
72' Пенальти
Фридьонссон Хольмберт
4:0
81' Гол
Фридьонссон Хольмберт
5:0
90' Гол
Pape Habib Gueye
90'+4
1
Ли
Андреас
4
Гроннер
Йонас
3
Гретарссон
Даниэль
5
Oddbjoern
Lie
16
Joergen
Hatlehol
11
Трандарсон
Арон-Элис
30
Узочакву
Арнест
9
Niklas
Fernando
Nygaard
Castro
17
Фет
Сондре
10
Фридьонссон
Хольмберт
14
Pape
Habib
Gueye
12
Teodor
Nilsen
3
Andreas
Arntzen
4
Thomas
Braaten
18
Henrik
Breimyr
11
Haavard
Lysvoll
15
Sander
Ringberg
8
Бендиксен
Томас
9
Tomas
Kristoffersen
71
Lars
Henrik
Andreassen
7
Haakon
Kjaeve
10
Люсволл
Вегард
Олесунн
3-5-2
Тромсдален
4-5-1

Ход матча

9'
Pape Habib Gueye
(Фет Сондре)
1:0
37'
Oddbjoern Lie
2:0
46'
Erikson Lima
Фет Сондре
 
59'
Трандарсон Арон-Элис
 
65'
 
Andreas Arntzen
65'
Ларсен Петер-Орри
Niklas Fernando Nygaard Castro
 
71'
 
Andreas Arntzen
72'
Фридьонссон Хольмберт
3:0
75'
Staale Steen Saethre
Joergen Hatlehol
 
80'
 
Gabriel Andersen
Sander Ringberg
81'
Фридьонссон Хольмберт
4:0
88'
 
Sebastian Tounekti
Lars Henrik Andreassen
90'
Pape Habib Gueye
(Гроннер Йонас)
5:0

Предыдущие игры

Олесунн Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Стрёммен 1:2 Олесунн Олесунн 3:1 Согндаль Бергсёй 0:3 Олесунн Нутодден 0:1 Олесунн
Олесунн 4:2 Скейд Саннефьёрд 1:1 Олесунн Олесунн 1:0 Конгсвингер Старт 0:1 Олесунн Кристиансунд 1:0 Олесунн Олесунн 2:2 Викинг Будё-Глимт 3:0 Олесунн Олесунн 0:2 Мольде Олесунн 1:1 Стабек Стабек 1:0 Олесунн Олесунн 3:1 Согндаль Олесунн 1:0 Нест-Сотра Стрёммен 0:1 Олесунн Олесунн 4:0 Левангер Согндаль 2:0 Олесунн Олесунн 1:3 Викинг
Тромсдален Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Конгсвингер 3:2 Тромсдален Тромсдален 0:2 Нутодден Шервёй 0:6 Тромсдален Скейд 3:0 Тромсдален
Тромсдален 3:3 Саннефьёрд Тромсдален 0:8 Улленсакер-Киса Хам-Кам 2:1 Тромсдален Тромсё 1:2 Тромсдален Будё-Глимт 3:0 Тромсдален Ерв 0:1 Тромсдален Тромсдален 0:3 Согндаль Нест-Сотра 2:0 Тромсдален Тромсдален 0:2 Хам-Кам Викинг 2:4 Тромсдален Тромсдален 3:0 Улленсакер-Киса Конгсвингер 1:1 Тромсдален Тромсдален 0:2 Мьёндален Тромсдален 2:2 Санднес Осане 3:1 Тромсдален Тромсдален 2:2 Олесунн

Последние игры между собой

Олесунн: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Тромсдален: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Тромсдален 2:2 Олесунн Первый дивизион Олесунн 4:0 Тромсдален Первый дивизион
Команда И В Н П Г О
1. Олесунн 8 7 1 0 18 - 5 22
2. Саннефьёрд 8 5 3 0 16 - 9 18
3. Старт 8 5 1 2 14 - 9 16
4. Улленсакер-Киса 8 4 1 3 18 - 10 13
5. КФУМ 8 4 1 3 14 - 10 13
6. Рёуфосс 8 4 1 3 12 - 13 13
7. Санднес 8 3 3 2 15 - 12 12
8. Конгсвингер 8 3 3 2 7 - 6 12
9. Хам-Кам 8 3 2 3 8 - 8 11
10. Нест-Сотра 8 3 1 4 8 - 7 10
11. Ерв 7 2 3 2 9 - 11 9
12. Скейд 8 2 2 4 11 - 12 8
13. Согндаль 8 2 2 4 11 - 14 8
14. Нутодден 8 1 1 6 7 - 15 4
15. Стрёммен 8 0 4 4 3 - 10 4
16. Тромсдален 7 0 1 6 6 - 26 1
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    37'
    Г О О О О Л - Оддбьорн Лие бьет в цель!
  • Описание гола
    9'
    Г О О О О Л - Pape Habib Gueye бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Color Line Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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