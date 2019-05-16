Норвегия: Первый дивизион 2019

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  4. Первый дивизион 2019
Хам-Кам
2:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 2678
Конгсвингер
0'
1:0
45' Гол
Kristian Loenstad Onsrud
54' Желтая карточка
Феро Одмар
56' Желтая карточка
Marlinho
2:0
80' Гол
Ole Erik Midtskogen
90'+6
12
Яросиньски
Лукаш
14
Steffen
Skogvang
Pedersen
13
Ruben
Alegre
Guerro
5
Феро
Одмар
3
Benjamin
Blinderen
Gleditsch
6
Йонсен
Ларс-Гуннар
8
Markus
Solbakken
17
Simen
Bolkan
Nordli
22
Kristian
Loenstad
Onsrud
10
Emil
Sildnes
18
Менди
Жан
30
Аамада
Али
2
Fredrik
Mani
Paalerud
3
Скагестад
Эдвард
5
Christian
Roeer
25
Боянг
Сулайман
11
Simon
Marklund
16
Harald
Holter
23
Martin
Tangen
Vinjor
29
Mathias
Berg
Gjerstroem
14
Markus
Aanesland
15
Marlinho
Хам-Кам
4-2-3-1
Конгсвингер
4-4-2

Ход матча

45'
Kristian Loenstad Onsrud
1:0
46'
 
Яласто Вилле
Fredrik Mani Paalerud
54'
Феро Одмар
 
56'
 
Marlinho
63'
Petter Olsen
Simen Bolkan Nordli
 
65'
 
Dong-Wan Gang
Mathias Berg Gjerstroem
75'
 
Lucas Morais
Marlinho
76'
Ole Erik Midtskogen
Менди Жан
 
80'
Ole Erik Midtskogen
(Petter Olsen)
2:0
83'
Charles Ezeh
Kristian Loenstad Onsrud
 

Предыдущие игры

Хам-Кам Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Нутодден 1:2 Хам-Кам Хам-Кам 0:0 Согндаль Хам-Кам 2:3 Санднес Оттестад 0:1 Хам-Кам
Стрёммен 0:0 Хам-Кам Нест-Сотра 2:0 Хам-Кам Хам-Кам 2:1 Тромсдален Скейд 1:0 Хам-Кам Лиллестрём 2:0 Хам-Кам Стрёмсгодсет 3:1 Хам-Кам Хам-Кам 1:3 Стабек Хам-Кам 3:1 Улленсакер-Киса Санднес 1:3 Хам-Кам Хам-Кам 1:3 Мьёндален Тромсдален 0:2 Хам-Кам Хам-Кам 1:3 Олесунн Нутодден 0:1 Хам-Кам Хам-Кам 2:2 Левангер Стрёммен 3:2 Хам-Кам Хам-Кам 2:1 Осане
Конгсвингер Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Конгсвингер 3:2 Тромсдален Рёуфосс 0:0 Конгсвингер Нюбергсунд 1:3 Конгсвингер Конгсвингер 1:1 Ерв
Улленсакер-Киса 0:2 Конгсвингер Конгсвингер 0:0 КФУМ Олесунн 1:0 Конгсвингер Конгсвингер 1:0 Нутодден Сарпсборг-08 5:0 Конгсвингер Лиллестрём 2:1 Конгсвингер Волеренга 2:1 Конгсвингер Викинг 3:1 Конгсвингер Конгсвингер 2:2 Нест-Сотра Ерв 1:2 Конгсвингер Улленсакер-Киса 1:1 Конгсвингер Конгсвингер 7:2 Осане Мьёндален 2:0 Конгсвингер Конгсвингер 1:1 Тромсдален Олесунн 2:1 Конгсвингер Конгсвингер 1:3 Согндаль

Последние игры между собой

Хам-Кам: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 5
Конгсвингер: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 3
Хам-Кам 3:1 Конгсвингер Первый дивизион Конгсвингер 2:1 Хам-Кам Первый дивизион Конгсвингер 3:0 Хам-Кам Второй дивизион Хам-Кам 3:4 Конгсвингер Второй дивизион
Конгсвингер 3:0 Хам-Кам Первый дивизион Хам-Кам 1:1 Конгсвингер Первый дивизион Конгсвингер 0:1 Хам-Кам Кубок НМ Хам-Кам 0:5 Конгсвингер Первый дивизион Конгсвингер 0:3 Хам-Кам Первый дивизион
Команда И В Н П Г О
1. Олесунн 8 7 1 0 18 - 5 22
2. Саннефьёрд 8 5 3 0 16 - 9 18
3. Старт 8 5 1 2 14 - 9 16
4. Улленсакер-Киса 8 4 1 3 18 - 10 13
5. КФУМ 8 4 1 3 14 - 10 13
6. Рёуфосс 8 4 1 3 12 - 13 13
7. Санднес 8 3 3 2 15 - 12 12
8. Конгсвингер 8 3 3 2 7 - 6 12
9. Хам-Кам 8 3 2 3 8 - 8 11
10. Нест-Сотра 8 3 1 4 8 - 7 10
11. Ерв 7 2 3 2 9 - 11 9
12. Скейд 8 2 2 4 11 - 12 8
13. Согндаль 8 2 2 4 11 - 14 8
14. Нутодден 8 1 1 6 7 - 15 4
15. Стрёммен 8 0 4 4 3 - 10 4
16. Тромсдален 7 0 1 6 6 - 26 1
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Kristian Loenstad Onsrud бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Briskeby. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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