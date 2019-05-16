Норвегия: Типпелиген 2019

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  4. Типпелиген 2019
Тромсё
1:2
Конец матча

Стадион: Зрители: 4368
Будё-Глимт
0'
1:0
9' Гол
Пиринен Юха
18' Желтая карточка
Vegard Leikvoll Moberg
20' Желтая карточка
Onni Valakari
31' Желтая карточка
Sigurd Groenli
1:1
69' Пенальти
Amor Layoni
81' Желтая карточка
Frederik Andre Bjoerkan
87' Желтая карточка
Бакенга Мушага
1:2
90' Гол
Haakon Evjen
90' Желтая карточка
Рейтан Эрленд Даль
90'+4
1
Gudmund
Taksdal
Kongshavn
19
Marcus
Holmgren
Pedersen
5
Anders
Jenssen
3
Антонсен
Кент-Аре
6
Пиринен
Юха
15
Андерсен
Магнус
18
Onni
Valakari
7
Педерсен
Мортен-Гамст
16
Sigurd
Groenli
30
Эспейор
Рунар
11
Тейлор
Роберт
1
Рикардо
II
29
Рейтан
Эрленд
Даль
2
Marius
Lode
4
Берган
Вегар
24
Frederik
Andre
Bjoerkan
6
Vegard
Leikvoll
Moberg
7
Patrick
Berg
26
Haakon
Evjen
10
Philip
Zinckernagel
21
Geir
Andre
Herrem
20
Amor
Layoni
Тромсё
4-3-3
Будё-Глимт
4-3-3

Ход матча

9'
Пиринен Юха
(Marcus Holmgren Pedersen)
1:0
18'
 
Vegard Leikvoll Moberg
20'
Onni Valakari
 
31'
Sigurd Groenli
 
46'
 
Ulrik Saltnes
Берган Вегар
57'
Lasse Nilsen
Sigurd Groenli
 
69'
1:1
Amor Layoni
75'
 
Конрадсен Мортен
Philip Zinckernagel
75'
Кьяергор Оливер
Тейлор Роберт
 
81'
 
Frederik Andre Bjoerkan
85'
 
Jens Hauge
Vegard Leikvoll Moberg
85'
Бакенга Мушага
Эспейор Рунар
 
87'
Бакенга Мушага
 
90'
1:2
Haakon Evjen
(Jens Hauge)
90'
 
Рейтан Эрленд Даль

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 7
  • 6 Удары в створ 8
  • 5 Угловые 6
  • 0 Офсайды 3
  • 16 Нарушения правил 9
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 39 Владение мячом, % 61

Предыдущие игры

Тромсё Последние 20 матчей: +6 =2 -12
Тромсё 1:2 Одд Кристиансунд 1:0 Тромсё Норилд 1:8 Тромсё Тромсё 1:2 Бранн
Мьёндален 1:1 Тромсё Волеренга 4:1 Тромсё Тромсё 0:2 Викинг Ранхейм 1:2 Тромсё Тромсё 2:4 Будё-Глимт Тромсё 0:0 Мьёльнер Мьёндален 5:1 Тромсё Волеренга 2:0 Тромсё Тромсё 1:2 Тромсдален Стабек 2:1 Тромсё Тромсё 3:0 Альта Тромсё 3:2 Слован Братислава Рубин 0:1 Тромсё Тромсё 0:2 Сарпсборг-08 Ранхейм 1:2 Тромсё Тромсё 2:4 Мольде
Будё-Глимт Последние 20 матчей: +13 =5 -2
Хёугесунн 1:1 Будё-Глимт Будё-Глимт 4:0 Лиллестрём Aaga FC 0:8 Будё-Глимт Стабек 2:0 Будё-Глимт
Будё-Глимт 1:1 Сарпсборг-08 Будё-Глимт 3:2 Мольде Мьёндален 4:5 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:0 Русенборг Тромсё 2:4 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:0 Бранн Будё-Глимт 1:0 Старт Волеренга 3:2 Будё-Глимт Будё-Глимт 3:0 Олесунн Стрёмсгодсет 0:5 Будё-Глимт Будё-Глимт 3:0 Тромсдален Будё-Глимт 9:0 Мьёльнер Будё-Глимт 7:0 Юнкерен Русенборг 1:1 Будё-Глимт Будё-Глимт 1:1 Волеренга Лиллестрём 1:1 Будё-Глимт

Последние игры между собой

Тромсё: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 7
Будё-Глимт: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 7
Тромсё 2:4 Будё-Глимт Товарищеские матчи Тромсё 1:2 Будё-Глимт Типпелиген Будё-Глимт 0:1 Тромсё Типпелиген Будё-Глимт 4:1 Тромсё Товарищеские матчи
Тромсё 3:3 Будё-Глимт Товарищеские матчи Будё-Глимт 0:3 Тромсё Типпелиген Тромсё 1:2 Будё-Глимт Типпелиген Будё-Глимт 0:1 Тромсё Товарищеские матчи Тромсё 3:1 Будё-Глимт Типпелиген Будё-Глимт 1:0 Тромсё Типпелиген Тромсё 2:0 Будё-Глимт Товарищеские матчи Тромсё 2:0 Будё-Глимт Товарищеские матчи Тромсё 1:2 Будё-Глимт Кубок НМ Тромсё 0:3 Будё-Глимт Товарищеские матчи Тромсё 1:0 Будё-Глимт Кубок НМ
Команда И В Н П Г О
1. Одд 8 6 1 1 12 - 6 19
2. Мольде 9 6 1 2 20 - 9 19
3. Будё-Глимт 8 5 2 1 18 - 11 17
4. Кристиансунд 9 5 1 3 11 - 10 16
5. Волеренга 0:0 9 4 3 2 15 - 10 15
6. Викинг 8 4 2 2 12 - 8 14
7. Бранн 9 4 2 3 12 - 11 14
8. Хёугесунн 8 3 2 3 12 - 8 11
9. Мьёндален 2:1 8 3 2 3 12 - 13 11
10. Лиллестрём 1:2 8 2 2 4 6 - 12 8
11. Ранхейм 8 2 1 5 9 - 14 7
12. Стабек 8 2 1 5 6 - 13 7
13. Стрёмсгодсет 0:0 8 1 4 3 9 - 11 7
14. Сарпсборг-08 8 1 4 3 6 - 8 7
15. Русенборг 8 1 3 4 4 - 12 6
16. Тромсё 8 1 1 6 7 - 15 4
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    31'
    Sigurd Groenli получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    20'
    Onni Valakari получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    18'
    Вегард Леикволл Моберг получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    9'
    Г О О О О Л - Пиринен Юха бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Alfheim Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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