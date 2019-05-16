Норвегия: Типпелиген 2019
Тромсё
1:2
Конец матча
Стадион: Альфхейм Зрители: 4368
Будё-Глимт
1:0
9' ГолПиринен Юха
18' Желтая карточкаVegard Leikvoll Moberg
20' Желтая карточкаOnni Valakari
31' Желтая карточкаSigurd Groenli
1:1
69' ПенальтиAmor Layoni
81' Желтая карточкаFrederik Andre Bjoerkan
87' Желтая карточкаБакенга Мушага
1:2
90' ГолHaakon Evjen
90' Желтая карточкаРейтан Эрленд Даль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Lasse NilsenЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Simo Valakari
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Haakon EvjenПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Amor LayoniНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Исидоро ХосеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Jens HaugeНападающий
-
Главный тренер: Kjetil Knutsen
Ход матча
9'
20'
31'
69'
1:1
87'
90'
1:2
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 7
-
6 Удары в створ 8
-
5 Угловые 6
-
0 Офсайды 3
-
16 Нарушения правил 9
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
39 Владение мячом, % 61
Предыдущие игры
Тромсё Последние 20 матчей: +6 =2 -12Тромсё 1:2 Одд Кристиансунд 1:0 Тромсё Норилд 1:8 Тромсё Тромсё 1:2 Бранн
Мьёндален 1:1 Тромсё Волеренга 4:1 Тромсё Тромсё 0:2 Викинг Ранхейм 1:2 Тромсё Тромсё 2:4 Будё-Глимт Тромсё 0:0 Мьёльнер Мьёндален 5:1 Тромсё Волеренга 2:0 Тромсё Тромсё 1:2 Тромсдален Стабек 2:1 Тромсё Тромсё 3:0 Альта Тромсё 3:2 Слован Братислава Рубин 0:1 Тромсё Тромсё 0:2 Сарпсборг-08 Ранхейм 1:2 Тромсё Тромсё 2:4 Мольде
Будё-Глимт Последние 20 матчей: +13 =5 -2Хёугесунн 1:1 Будё-Глимт Будё-Глимт 4:0 Лиллестрём Aaga FC 0:8 Будё-Глимт Стабек 2:0 Будё-Глимт
Будё-Глимт 1:1 Сарпсборг-08 Будё-Глимт 3:2 Мольде Мьёндален 4:5 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:0 Русенборг Тромсё 2:4 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:0 Бранн Будё-Глимт 1:0 Старт Волеренга 3:2 Будё-Глимт Будё-Глимт 3:0 Олесунн Стрёмсгодсет 0:5 Будё-Глимт Будё-Глимт 3:0 Тромсдален Будё-Глимт 9:0 Мьёльнер Будё-Глимт 7:0 Юнкерен Русенборг 1:1 Будё-Глимт Будё-Глимт 1:1 Волеренга Лиллестрём 1:1 Будё-Глимт
Последние игры между собой
Тромсё: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 7
Будё-Глимт: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 7
Тромсё 3:3 Будё-Глимт Товарищеские матчи Будё-Глимт 0:3 Тромсё Типпелиген Тромсё 1:2 Будё-Глимт Типпелиген Будё-Глимт 0:1 Тромсё Товарищеские матчи Тромсё 3:1 Будё-Глимт Типпелиген Будё-Глимт 1:0 Тромсё Типпелиген Тромсё 2:0 Будё-Глимт Товарищеские матчи Тромсё 2:0 Будё-Глимт Товарищеские матчи Тромсё 1:2 Будё-Глимт Кубок НМ Тромсё 0:3 Будё-Глимт Товарищеские матчи Тромсё 1:0 Будё-Глимт Кубок НМ
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Одд
|8
|6
|1
|1
|12 - 6
|19
|2.
|Мольде
|9
|6
|1
|2
|20 - 9
|19
|3.
|Будё-Глимт
|8
|5
|2
|1
|18 - 11
|17
|4.
|Кристиансунд
|9
|5
|1
|3
|11 - 10
|16
|5.
|Волеренга
|0:0
|9
|4
|3
|2
|15 - 10
|15
|6.
|Викинг
|8
|4
|2
|2
|12 - 8
|14
|7.
|Бранн
|9
|4
|2
|3
|12 - 11
|14
|8.
|Хёугесунн
|8
|3
|2
|3
|12 - 8
|11
|9.
|Мьёндален
|2:1
|8
|3
|2
|3
|12 - 13
|11
|10.
|Лиллестрём
|1:2
|8
|2
|2
|4
|6 - 12
|8
|11.
|Ранхейм
|8
|2
|1
|5
|9 - 14
|7
|12.
|Стабек
|8
|2
|1
|5
|6 - 13
|7
|13.
|Стрёмсгодсет
|0:0
|8
|1
|4
|3
|9 - 11
|7
|14.
|Сарпсборг-08
|8
|1
|4
|3
|6 - 8
|7
|15.
|Русенборг
|8
|1
|3
|4
|4 - 12
|6
|16.
|Тромсё
|8
|1
|1
|6
|7 - 15
|4
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