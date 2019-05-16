Швеция: Аллсвенскан 2019
Эребру
1:2
Второй тайм: 69'
Стадион: Берн Арена
Норрчёпинг
0:1
4' ГолФранссон Александер
1:1
48' ГолСтрандберг Карлос
54' Желтая карточкаФранссон Александер
1:2
60' ГолХольмберг Карл
12
Jake
Larsson
20
Filip
Rogic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Jake LarssonПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Filip RogicПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
29 Michael OmohНападающий
-
-
21 Simon Amin
-
13 Rodin Deprem
-
-
-
Главный тренер: Axel Kjaell
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Терн СимонПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Скрабб СимонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Бинаку ЭгзонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Jens Gustafsson
Ход матча
4'
48'
60'
1:2
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 7
-
6 Удары в створ 15
-
0 Угловые 4
-
0 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
36 Владение мячом, % 64
Предыдущие игры
Эребру Последние 20 матчей: +7 =5 -8Сундсвалль 1:2 Эребру Эребру 2:3 Хаммарбю Эребру 1:1 Кальмар Эльфсборг 4:2 Эребру
Эребру 2:1 АИК АФК Эскильстуна 1:1 Эребру Эребру 0:3 Юргорден Фалькенберг 1:0 Эребру Эребру 1:0 Мариехамн Эльфсборг 2:0 Эребру Эребру 3:3 Гётеборг Нючепинг 1:0 Эребру Эребру 2:1 ГАИС Эребру 1:0 Дегерфорс Эребру 2:2 Пахтакор Копенгаген 0:0 Эребру Эребру 3:2 Сириус Эребру 4:2 Линчёпинг Сити Эребру 1:3 Гётеборг Норрчёпинг 3:2 Эребру
Норрчёпинг Последние 20 матчей: +9 =6 -5Норрчёпинг 1:2 Гётеборг Эльфсборг 0:0 Норрчёпинг Норрчёпинг 1:1 Мальмё Юргорден 1:1 Норрчёпинг
Норрчёпинг 4:3 Фалькенберг Кальмар 2:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 0:0 АИК Хельсинборг 3:1 Норрчёпинг Норрчёпинг 0:3 Русенборг Норрчёпинг 3:1 Сарпсборг-08 Норрчёпинг 4:1 Мальмё Норрчёпинг 1:2 Йёнчёпинг Отвидаберг 0:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 1:1 АФК Эскильстуна Ассириска ИК 0:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 3:1 Вернаму Норрчёпинг 1:0 АФК Эскильстуна Норрчёпинг 1:1 Фаренсе Маттерсбург 1:4 Норрчёпинг Норрчёпинг 3:1 Эльфсборг
Последние игры между собой
Эребру: победы: 4, ничьи: 8, поражения: 8
Норрчёпинг: победы: 8, ничьи: 8, поражения: 4
Эребру 4:2 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 3:1 Эребру Аллсвенскан Эребру 2:2 Норрчёпинг Аллсвенскан Эребру 1:3 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 1:1 Эребру Аллсвенскан Норрчёпинг 2:0 Эребру Аллсвенскан Эребру 2:2 Норрчёпинг Аллсвенскан Эребру 0:1 Норрчёпинг Аллсвенскан Эребру 1:1 Норрчёпинг Международные матчи (клубы) Норрчёпинг 3:0 Эребру Аллсвенскан Эребру 2:0 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 0:2 Эребру Аллсвенскан Норрчёпинг 0:2 Эребру Шведский кубок Эребру 2:2 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 0:0 Эребру Аллсвенскан Норрчёпинг 1:0 Эребру Товарищеские матчи
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|0:0
|9
|5
|3
|1
|16 - 8
|18
|2.
|Гётеборг
|0:0
|9
|5
|2
|2
|18 - 10
|17
|3.
|Хеккен
|9
|5
|2
|2
|12 - 5
|17
|4.
|Хаммарбю
|9
|5
|2
|2
|18 - 12
|17
|5.
|АИК
|9
|5
|2
|2
|11 - 8
|17
|6.
|Юргорден
|9
|4
|3
|2
|14 - 9
|15
|7.
|Эльфсборг
|9
|4
|3
|2
|15 - 14
|15
|8.
|Эстерсунд
|9
|3
|4
|2
|10 - 11
|13
|9.
|Норрчёпинг
|2:1
|9
|2
|5
|2
|12 - 13
|11
|10.
|Кальмар
|9
|2
|5
|2
|9 - 10
|11
|11.
|Сириус
|9
|3
|1
|5
|11 - 15
|10
|12.
|Сундсвалль
|9
|2
|2
|5
|12 - 14
|8
|13.
|Хельсинборг
|9
|2
|2
|5
|10 - 16
|8
|14.
|Эребру
|1:2
|9
|2
|2
|5
|11 - 17
|8
|15.
|АФК Эскильстуна
|9
|1
|2
|6
|8 - 15
|5
|16.
|Фалькенберг
|9
|1
|2
|6
|8 - 18
|5
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