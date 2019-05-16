Швеция: Аллсвенскан 2019

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  4. Аллсвенскан 2019
Эребру
1:2
Второй тайм: 69'

Стадион:
Норрчёпинг
0'
0:1
4' Гол
Франссон Александер
1:1
48' Гол
Страндберг Карлос
54' Желтая карточка
Франссон Александер
1:2
60' Гол
Хольмберг Карл
69'
1
Янссон
Оскар
2
Бьёрнквист
Даниэль
14
Michael
Almebaeck
4
Arvid
Brorsson
3
Kevin
Wright
12
Jake
Larsson
25
Герзич
Нордин
20
Filip
Rogic
7
Бертильссон
Юхан
9
Проделль
Виктор
99
Страндберг
Карлос
1
Петтерссон
Исак
25
Дагерстоль
Филип
6
Ларсен
Каспер
3
Лауритсен
Расмус
4
Герсон
Ларс
7
Франссон
Александер
21
Терн
Симон
8
Тораринссон
Гудмундур
10
Скрабб
Симон
19
Ларссон
Джордан
17
Хольмберг
Карл
Эребру
4-4-2
Норрчёпинг
3-5-2

Ход матча

4'
0:1
Франссон Александер
48'
Страндберг Карлос
1:1
54'
 
Франссон Александер
60'
1:2
Хольмберг Карл
(Ларсен Каспер)
63'
Гранлунд Альбин
Arvid Brorsson
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 7
  • 6 Удары в створ 15
  • 0 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 36 Владение мячом, % 64

Предыдущие игры

Эребру Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Сундсвалль 1:2 Эребру Эребру 2:3 Хаммарбю Эребру 1:1 Кальмар Эльфсборг 4:2 Эребру
Эребру 2:1 АИК АФК Эскильстуна 1:1 Эребру Эребру 0:3 Юргорден Фалькенберг 1:0 Эребру Эребру 1:0 Мариехамн Эльфсборг 2:0 Эребру Эребру 3:3 Гётеборг Нючепинг 1:0 Эребру Эребру 2:1 ГАИС Эребру 1:0 Дегерфорс Эребру 2:2 Пахтакор Копенгаген 0:0 Эребру Эребру 3:2 Сириус Эребру 4:2 Линчёпинг Сити Эребру 1:3 Гётеборг Норрчёпинг 3:2 Эребру
Норрчёпинг Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Норрчёпинг 1:2 Гётеборг Эльфсборг 0:0 Норрчёпинг Норрчёпинг 1:1 Мальмё Юргорден 1:1 Норрчёпинг
Норрчёпинг 4:3 Фалькенберг Кальмар 2:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 0:0 АИК Хельсинборг 3:1 Норрчёпинг Норрчёпинг 0:3 Русенборг Норрчёпинг 3:1 Сарпсборг-08 Норрчёпинг 4:1 Мальмё Норрчёпинг 1:2 Йёнчёпинг Отвидаберг 0:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 1:1 АФК Эскильстуна Ассириска ИК 0:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 3:1 Вернаму Норрчёпинг 1:0 АФК Эскильстуна Норрчёпинг 1:1 Фаренсе Маттерсбург 1:4 Норрчёпинг Норрчёпинг 3:1 Эльфсборг

Последние игры между собой

Эребру: победы: 4, ничьи: 8, поражения: 8
Норрчёпинг: победы: 8, ничьи: 8, поражения: 4
Норрчёпинг 3:2 Эребру Аллсвенскан Эребру 1:1 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 2:2 Эребру Кубок Норрчёпинг 2:0 Эребру Аллсвенскан
Эребру 4:2 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 3:1 Эребру Аллсвенскан Эребру 2:2 Норрчёпинг Аллсвенскан Эребру 1:3 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 1:1 Эребру Аллсвенскан Норрчёпинг 2:0 Эребру Аллсвенскан Эребру 2:2 Норрчёпинг Аллсвенскан Эребру 0:1 Норрчёпинг Аллсвенскан Эребру 1:1 Норрчёпинг Международные матчи (клубы) Норрчёпинг 3:0 Эребру Аллсвенскан Эребру 2:0 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 0:2 Эребру Аллсвенскан Норрчёпинг 0:2 Эребру Шведский кубок Эребру 2:2 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 0:0 Эребру Аллсвенскан Норрчёпинг 1:0 Эребру Товарищеские матчи
Команда И В Н П Г О
1. Мальмё 0:0 9 5 3 1 16 - 8 18
2. Гётеборг 0:0 9 5 2 2 18 - 10 17
3. Хеккен 9 5 2 2 12 - 5 17
4. Хаммарбю 9 5 2 2 18 - 12 17
5. АИК 9 5 2 2 11 - 8 17
6. Юргорден 9 4 3 2 14 - 9 15
7. Эльфсборг 9 4 3 2 15 - 14 15
8. Эстерсунд 9 3 4 2 10 - 11 13
9. Норрчёпинг 2:1 9 2 5 2 12 - 13 11
10. Кальмар 9 2 5 2 9 - 10 11
11. Сириус 9 3 1 5 11 - 15 10
12. Сундсвалль 9 2 2 5 12 - 14 8
13. Хельсинборг 9 2 2 5 10 - 16 8
14. Эребру 1:2 9 2 2 5 11 - 17 8
15. АФК Эскильстуна 9 1 2 6 8 - 15 5
16. Фалькенберг 9 1 2 6 8 - 18 5
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    4'
    Г О О О О Л - Франссон Александер бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Behrn Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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