Швеция: Суперэттан 2019
15
Axel
Lindahl
12
Erik
Lindell
21
Rasmus
Alm
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Axel LindahlПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Erik LindellПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
21 Rasmus AlmНападающий
- Запасные игроки
-
25 Мишкич ДариоВратарь
- Нападающий
-
23 Emil Porten
-
-
-
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Jasin KhayatЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
19 Edafe EgbediПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Ход матча
Предыдущие игры
Дегерфорс Последние 20 матчей: +6 =4 -10Броммапойкарна 2:3 Дегерфорс Дегерфорс 1:0 Браге Мьельбю 1:0 Дегерфорс Дегерфорс 1:2 Эргрюте ФФ
Эстер 1:1 Дегерфорс Дегерфорс 2:1 Йёнчёпинг Сюрианска 1:4 Дегерфорс Дегерфорс 1:3 Эстер Фалькенберг 2:1 Дегерфорс Мальмё 3:2 Дегерфорс Эребру 1:0 Дегерфорс Хеккен 2:0 Дегерфорс Браге 1:1 Дегерфорс Дегерфорс 4:0 Гефле Фрей 2:2 Дегерфорс Дегерфорс 1:3 Эстер Эргрюте 2:0 Дегерфорс Дегерфорс 0:1 Варберг БоИС Дегерфорс 1:1 ГАИС Вернаму 1:2 Дегерфорс
Норрбю Последние 20 матчей: +6 =7 -7Браге 0:0 Норрбю Норрбю 2:0 Броммапойкарна Эстер 0:1 Норрбю Норрбю 1:7 Йёнчёпинг
Треллеборг 1:1 Норрбю Норрбю 2:1 Мьельбю Эргрюте ФФ 1:1 Норрбю Йёнчёпинг 1:0 Норрбю Норрбю 1:1 АИК Эргрюте ФФ 2:0 Норрбю Мьёндален 3:3 Норрбю Хеккен 2:1 Норрбю Норрбю 3:2 Хеккен Йёнчёпинг 0:0 Норрбю Норрбю 2:2 Фалькенберг Гефле 3:1 Норрбю Норрбю 0:1 Эргрюте Варберг БоИС 4:0 Норрбю Норрбю 3:2 Хальмстад Норрбю 2:1 Вернаму
Последние игры между собой
Дегерфорс: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
Норрбю: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Варберг БоИС
|8
|7
|1
|0
|19 - 5
|22
|2.
|Мьельбю
|8
|5
|0
|3
|11 - 9
|15
|3.
|Браге
|3:1
|8
|4
|2
|2
|12 - 5
|14
|4.
|Дегерфорс
|0:0
|8
|4
|2
|2
|12 - 8
|14
|5.
|Норрбю
|0:0
|8
|3
|4
|1
|8 - 10
|13
|6.
|Эргрюте ФФ
|8
|3
|3
|2
|11 - 9
|12
|7.
|ГАИС
|8
|3
|3
|2
|8 - 9
|12
|8.
|Йёнчёпинг
|2:0
|8
|3
|2
|3
|13 - 7
|11
|9.
|Вестерос СК
|0:0
|8
|2
|4
|2
|7 - 6
|10
|10.
|Фрей
|8
|2
|3
|3
|9 - 14
|9
|11.
|Броммапойкарна
|8
|2
|1
|5
|11 - 14
|7
|12.
|Хальмстад
|8
|2
|1
|5
|7 - 12
|7
|13.
|Далкурд
|1:3
|8
|2
|1
|5
|7 - 14
|7
|14.
|Треллеборг
|8
|1
|4
|3
|10 - 12
|7
|15.
|Эстер
|0:2
|8
|1
|4
|3
|5 - 8
|7
|16.
|Сюрианска
|0:0
|8
|1
|3
|4
|9 - 17
|6
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