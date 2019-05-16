Швеция: Суперэттан 2019

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Дегерфорс
0:0
Второй тайм: 68'
Норрбю
0' 68'
1
Ismael
Diawara
4
Daniel
Janevski
5
Oliver
Ekroth
20
Викторссон
Кристоффер
15
Axel
Lindahl
2
Gustav
Granath
11
Гравиус
Христос
12
Erik
Lindell
6
Jacob
Ortmark
9
Erik
Bjoerndahl
21
Rasmus
Alm
1
Mergim
Krasniqi
4
Didric
Andersson
2
Abbas
Mohamad
17
Jasin
Khayat
11
Alen
Krasnici
15
Nino
Osmanagic
13
Robin
Stroemberg
8
Nicklas
Savolainen
10
Abdelrahman
Saidi
14
Рексхепи
Дардан
12
Richard
Yarsuvat
Дегерфорс
3-4-3
Норрбю
3-5-2

Ход матча

59'
 
Dijan Vukojevic
Рексхепи Дардан
62'
Viktor Goetesson
Jacob Ortmark
 

Предыдущие игры

Дегерфорс Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Броммапойкарна 2:3 Дегерфорс Дегерфорс 1:0 Браге Мьельбю 1:0 Дегерфорс Дегерфорс 1:2 Эргрюте ФФ
Эстер 1:1 Дегерфорс Дегерфорс 2:1 Йёнчёпинг Сюрианска 1:4 Дегерфорс Дегерфорс 1:3 Эстер Фалькенберг 2:1 Дегерфорс Мальмё 3:2 Дегерфорс Эребру 1:0 Дегерфорс Хеккен 2:0 Дегерфорс Браге 1:1 Дегерфорс Дегерфорс 4:0 Гефле Фрей 2:2 Дегерфорс Дегерфорс 1:3 Эстер Эргрюте 2:0 Дегерфорс Дегерфорс 0:1 Варберг БоИС Дегерфорс 1:1 ГАИС Вернаму 1:2 Дегерфорс
Норрбю Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Браге 0:0 Норрбю Норрбю 2:0 Броммапойкарна Эстер 0:1 Норрбю Норрбю 1:7 Йёнчёпинг
Треллеборг 1:1 Норрбю Норрбю 2:1 Мьельбю Эргрюте ФФ 1:1 Норрбю Йёнчёпинг 1:0 Норрбю Норрбю 1:1 АИК Эргрюте ФФ 2:0 Норрбю Мьёндален 3:3 Норрбю Хеккен 2:1 Норрбю Норрбю 3:2 Хеккен Йёнчёпинг 0:0 Норрбю Норрбю 2:2 Фалькенберг Гефле 3:1 Норрбю Норрбю 0:1 Эргрюте Варберг БоИС 4:0 Норрбю Норрбю 3:2 Хальмстад Норрбю 2:1 Вернаму

Последние игры между собой

Дегерфорс: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
Норрбю: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
Дегерфорс 2:1 Норрбю Суперэттан Норрбю 1:3 Дегерфорс Суперэттан Норрбю 2:0 Дегерфорс Суперэттан Дегерфорс 2:0 Норрбю Суперэттан
Команда И В Н П Г О
1. Варберг БоИС 8 7 1 0 19 - 5 22
2. Мьельбю 8 5 0 3 11 - 9 15
3. Браге 3:1 8 4 2 2 12 - 5 14
4. Дегерфорс 0:0 8 4 2 2 12 - 8 14
5. Норрбю 0:0 8 3 4 1 8 - 10 13
6. Эргрюте ФФ 8 3 3 2 11 - 9 12
7. ГАИС 8 3 3 2 8 - 9 12
8. Йёнчёпинг 2:0 8 3 2 3 13 - 7 11
9. Вестерос СК 0:0 8 2 4 2 7 - 6 10
10. Фрей 8 2 3 3 9 - 14 9
11. Броммапойкарна 8 2 1 5 11 - 14 7
12. Хальмстад 8 2 1 5 7 - 12 7
13. Далкурд 1:3 8 2 1 5 7 - 14 7
14. Треллеборг 8 1 4 3 10 - 12 7
15. Эстер 0:2 8 1 4 3 5 - 8 7
16. Сюрианска 0:0 8 1 3 4 9 - 17 6
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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