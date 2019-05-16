Швеция: Суперэттан 2019
1:0
6' ГолSimon Alexandersson
1:1
11' ГолAnton Lundin
1:2
21' ГолChristian Kouakou III
30' Желтая карточкаEmil Berger
1:3
43' ГолСеллин Роббин
51' Желтая карточкаBesard Sabovic
64' Желтая карточкаAnton Lundin
11
Сисей
Йозеф
80
Арин
Франк
10
Ahmed
Awad
- Основной состав
- Вратарь
-
11 Сисей ЙозефЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
80 Арин ФранкПолузащитник
-
10 Ahmed AwadНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Filip AngerВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Adil Kizil
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Anton LundinПолузащитник
-
23 Oscar LundinПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
16 Andre Kamp
-
-
Ход матча
6'
11'
21'
30'
43'
51'
64'
Предыдущие игры
Далкурд Последние 20 матчей: +7 =3 -10Варберг БоИС 2:0 Далкурд Далкурд 4:1 Сюрианска Треллеборг 2:0 Далкурд Далкурд 2:1 Мьельбю
Йёнчёпинг 1:0 Далкурд Далкурд 0:4 Броммапойкарна Эстер 0:0 Далкурд Хаммарбю 3:1 Далкурд Далкурд 1:0 Варберг БоИС Эскильсминне 0:2 Далкурд Сундсвалль 0:1 Далкурд Далкурд 1:2 Юргорден Эльфсборг 0:0 Далкурд Далкурд 0:5 Хеккен Далкурд 1:0 Эребру Эстерсунд 3:0 Далкурд Далкурд 0:4 АИК Треллеборг 0:1 Далкурд Далкурд 0:2 Норрчёпинг Кальмар 0:0 Далкурд
Браге Последние 20 матчей: +6 =4 -10Браге 0:0 Норрбю Дегерфорс 1:0 Браге Браге 1:2 Варберг БоИС ГАИС 0:3 Браге
Браге 2:0 Хальмстад Вестерос СК 1:1 Браге Браге 2:0 Фрей Сириус 4:2 Браге Браге 4:2 Русенгор Броммапойкарна 4:2 Браге Хеккен 6:1 Браге Браге 1:1 Дегерфорс Варберг БоИС 1:2 Браге Хальмстад 1:0 Браге Браге 3:2 Йёнчёпинг Браге 0:0 АФК Эскильстуна Фалькенберг 3:2 Браге Эргрюте 4:1 Браге Хельсинборг 4:1 Браге Браге 2:3 Норрбю
Последние игры между собой
Далкурд: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Браге: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Варберг БоИС
|8
|7
|1
|0
|19 - 5
|22
|2.
|Мьельбю
|8
|5
|0
|3
|11 - 9
|15
|3.
|Браге
|3:1
|8
|4
|2
|2
|12 - 5
|14
|4.
|Дегерфорс
|0:0
|8
|4
|2
|2
|12 - 8
|14
|5.
|Норрбю
|0:0
|8
|3
|4
|1
|8 - 10
|13
|6.
|Эргрюте ФФ
|8
|3
|3
|2
|11 - 9
|12
|7.
|ГАИС
|8
|3
|3
|2
|8 - 9
|12
|8.
|Йёнчёпинг
|2:0
|8
|3
|2
|3
|13 - 7
|11
|9.
|Вестерос СК
|0:0
|8
|2
|4
|2
|7 - 6
|10
|10.
|Фрей
|8
|2
|3
|3
|9 - 14
|9
|11.
|Броммапойкарна
|8
|2
|1
|5
|11 - 14
|7
|12.
|Хальмстад
|8
|2
|1
|5
|7 - 12
|7
|13.
|Далкурд
|1:3
|8
|2
|1
|5
|7 - 14
|7
|14.
|Треллеборг
|8
|1
|4
|3
|10 - 12
|7
|15.
|Эстер
|0:2
|8
|1
|4
|3
|5 - 8
|7
|16.
|Сюрианска
|0:0
|8
|1
|3
|4
|9 - 17
|6
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