Швеция: Суперэттан 2019

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Далкурд
1:3
Второй тайм: 69'
Браге
0'
1:0
6' Гол
Simon Alexandersson
1:1
11' Гол
Anton Lundin
1:2
21' Гол
Christian Kouakou III
30' Желтая карточка
Emil Berger
1:3
43' Гол
Селлин Роббин
51' Желтая карточка
Besard Sabovic
64' Желтая карточка
Anton Lundin
69'
1
Андерссон
Андреас
11
Сисей
Йозеф
6
Robin
Tranberg
4
Диллан
Исмаил
16
Торбьорнссон
Маркус
25
Malkolm
Moenza
24
Besard
Sabovic
8
Emil
Berger
80
Арин
Франк
10
Ahmed
Awad
9
Simon
Alexandersson
88
Петер
Росендаль
13
Понтус
Хиндрикес
4
Mattias
Liljestrand
5
Carlos
García
IV
6
Benjamin
Hjertstrand
11
Anton
Lundin
23
Oscar
Lundin
8
Seth
Hellberg
7
Селлин
Роббин
9
Christian
Kouakou
III
22
Kristian
Andersen
Далкурд
5-3-2
Браге
4-4-2

Ход матча

6'
Simon Alexandersson
(Ahmed Awad)
1:0
11'
1:1
Anton Lundin
(Benjamin Hjertstrand)
21'
1:2
Christian Kouakou III
(Kristian Andersen)
30'
Emil Berger
 
43'
1:3
Селлин Роббин
(Понтус Хиндрикес)
51'
Besard Sabovic
 
64'
 
Anton Lundin

Предыдущие игры

Далкурд Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Варберг БоИС 2:0 Далкурд Далкурд 4:1 Сюрианска Треллеборг 2:0 Далкурд Далкурд 2:1 Мьельбю
Йёнчёпинг 1:0 Далкурд Далкурд 0:4 Броммапойкарна Эстер 0:0 Далкурд Хаммарбю 3:1 Далкурд Далкурд 1:0 Варберг БоИС Эскильсминне 0:2 Далкурд Сундсвалль 0:1 Далкурд Далкурд 1:2 Юргорден Эльфсборг 0:0 Далкурд Далкурд 0:5 Хеккен Далкурд 1:0 Эребру Эстерсунд 3:0 Далкурд Далкурд 0:4 АИК Треллеборг 0:1 Далкурд Далкурд 0:2 Норрчёпинг Кальмар 0:0 Далкурд
Браге Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Браге 0:0 Норрбю Дегерфорс 1:0 Браге Браге 1:2 Варберг БоИС ГАИС 0:3 Браге
Браге 2:0 Хальмстад Вестерос СК 1:1 Браге Браге 2:0 Фрей Сириус 4:2 Браге Браге 4:2 Русенгор Броммапойкарна 4:2 Браге Хеккен 6:1 Браге Браге 1:1 Дегерфорс Варберг БоИС 1:2 Браге Хальмстад 1:0 Браге Браге 3:2 Йёнчёпинг Браге 0:0 АФК Эскильстуна Фалькенберг 3:2 Браге Эргрюте 4:1 Браге Хельсинборг 4:1 Браге Браге 2:3 Норрбю

Последние игры между собой

Далкурд: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Браге: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Браге 1:4 Далкурд Первый дивизион Далкурд 2:1 Браге Первый дивизион
Команда И В Н П Г О
1. Варберг БоИС 8 7 1 0 19 - 5 22
2. Мьельбю 8 5 0 3 11 - 9 15
3. Браге 3:1 8 4 2 2 12 - 5 14
4. Дегерфорс 0:0 8 4 2 2 12 - 8 14
5. Норрбю 0:0 8 3 4 1 8 - 10 13
6. Эргрюте ФФ 8 3 3 2 11 - 9 12
7. ГАИС 8 3 3 2 8 - 9 12
8. Йёнчёпинг 2:0 8 3 2 3 13 - 7 11
9. Вестерос СК 0:0 8 2 4 2 7 - 6 10
10. Фрей 8 2 3 3 9 - 14 9
11. Броммапойкарна 8 2 1 5 11 - 14 7
12. Хальмстад 8 2 1 5 7 - 12 7
13. Далкурд 1:3 8 2 1 5 7 - 14 7
14. Треллеборг 8 1 4 3 10 - 12 7
15. Эстер 0:2 8 1 4 3 5 - 8 7
16. Сюрианска 0:0 8 1 3 4 9 - 17 6
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    64'
    Anton Lundin получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    51'
    Besard Sabovic получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    43'
    Г О О О О Л - Селлин Роббин бьет в цель!
  • Желтая карточка
    30'
    Эмиль Бергер получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    21'
    Г О О О О Л - Christian Kouakou бьет в цель!
  • Описание гола
    11'
    Г О О О О Л - Anton Lundin бьет в цель!
  • Описание гола
    6'
    Г О О О О Л - Simon Alexandersson бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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