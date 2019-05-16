Швеция: Аллсвенскан 2019

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  4. Аллсвенскан 2019
Гётеборг
0:0
Второй тайм: 62'

Стадион:
Мальмё
0'
33' Желтая карточка
Инносент Бонке
62'
1
Анестис
Яннис
24
Sebastian
Ohlsson
I
4
Carl
Starfelt
26
Калисир
Андре
20
Victor
Wernersson
19
August
Erlingmark
28
Alhassan
Yusuf
14
Benjamin
Nygren
10
Карлссон-Лагемюр
Патрик
22
Хараишвили
Георгий
29
Вибе
Лассе
27
Далин
Юхан
26
Виннхейм
Андреас
6
Левицки
Оскар
17
Бенгтссон
Расмус
4
Сафари
Беранг
8
Траустасон
Арнор
2
Ларссон
Эрик
20
Инносент
Бонке
5
Рикс
Сёрен
11
Молинс
Гильермо
9
Розенберг
Маркус
Гётеборг
4-2-3-1
Мальмё
4-4-2

Ход матча

33'
 
Инносент Бонке
46'
 
Галль Ромен
Траустасон Арнор
60'
Robin Soeder
Вибе Лассе
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 4
  • 1 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 1
  • 53 Владение мячом, % 47

Предыдущие игры

Гётеборг Последние 20 матчей: +10 =2 -8
Норрчёпинг 1:2 Гётеборг Сириус 2:4 Гётеборг Гётеборг 3:0 АИК Кальмар 1:1 Гётеборг
Гётеборг 3:1 Хельсинборг Юргорден 2:1 Гётеборг Гётеборг 3:0 Эльфсборг АФК Эскильстуна 3:1 Гётеборг Гётеборг 1:0 Эргрюте ФФ Гётеборг 0:2 Фалькенберг Эребру 3:3 Гётеборг Гётеборг 0:3 ГАИС Нючепинг 0:2 Гётеборг Гётеборг 0:1 Чуннам Гётеборг 2:1 Одд Гётеборг 2:0 Стабек Эребру 1:3 Гётеборг Гётеборг 0:3 Мальмё Юргорден 2:0 Гётеборг Гётеборг 1:2 Сундсвалль
Мальмё Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Мальмё 4:1 Эльфсборг Фалькенберг 1:2 Мальмё Норрчёпинг 1:1 Мальмё Мальмё 4:1 Хаммарбю
Сириус 0:1 Мальмё Мальмё 2:0 Эстерсунд Сундсвалль 3:1 Мальмё Мальмё 1:1 Хеккен АЗ Алкмаар 0:1 Мальмё Норрчёпинг 4:1 Мальмё Мальмё 2:1 Кальмар Brentford U23 3:4 Мальмё Мальмё 2:0 Фалькенберг Эстер 2:1 Мальмё Челси 3:0 Мальмё Мальмё 3:2 Дегерфорс Мальмё 1:2 Челси Мальмё 0:0 Динамо Киев Краснодар 2:0 Мальмё Люнгбю 1:5 Мальмё

Последние игры между собой

Гётеборг: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 11
Мальмё: победы: 11, ничьи: 6, поражения: 3
Гётеборг 0:3 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 1:2 Гётеборг Аллсвенскан Мальмё 1:0 Гётеборг Кубок Мальмё 2:2 Гётеборг Аллсвенскан
Гётеборг 1:1 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 3:1 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 0:3 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 2:1 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 0:1 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 2:2 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 0:3 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 3:2 Гётеборг Суперкубок Мальмё 3:1 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 1:1 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 1:2 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 2:2 Мальмё Аллсвенскан Гётеборг 0:0 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 0:2 Гётеборг Аллсвенскан Мальмё 2:1 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 0:2 Мальмё Аллсвенскан
Команда И В Н П Г О
1. Мальмё 0:0 9 5 3 1 16 - 8 18
2. Гётеборг 0:0 9 5 2 2 18 - 10 17
3. Хеккен 9 5 2 2 12 - 5 17
4. Хаммарбю 9 5 2 2 18 - 12 17
5. АИК 9 5 2 2 11 - 8 17
6. Юргорден 9 4 3 2 14 - 9 15
7. Эльфсборг 9 4 3 2 15 - 14 15
8. Эстерсунд 9 3 4 2 10 - 11 13
9. Норрчёпинг 2:1 9 2 5 2 12 - 13 11
10. Кальмар 9 2 5 2 9 - 10 11
11. Сириус 9 3 1 5 11 - 15 10
12. Сундсвалль 9 2 2 5 12 - 14 8
13. Хельсинборг 9 2 2 5 10 - 16 8
14. Эребру 1:2 9 2 2 5 11 - 17 8
15. АФК Эскильстуна 9 1 2 6 8 - 15 5
16. Фалькенберг 9 1 2 6 8 - 18 5
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gamla Ullevi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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