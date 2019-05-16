Швеция: Аллсвенскан 2019
Гётеборг
0:0
Второй тайм: 62'
Стадион: Гамла Уллеви
Мальмё
33' Желтая карточкаИнносент Бонке
29
Вибе
Лассе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Вибе ЛассеНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Emil Holm
-
-
-
31 Tom Amos
-
Главный тренер: Poya Asbaghi
- Основной состав
-
27 Далин ЮханВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Галль РоменЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Ракип ЭрдальПолузащитник
-
37 Прица ТимНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Уве Рослер
Ход матча
33'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 4
-
1 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 1
-
53 Владение мячом, % 47
Предыдущие игры
Гётеборг Последние 20 матчей: +10 =2 -8Норрчёпинг 1:2 Гётеборг Сириус 2:4 Гётеборг Гётеборг 3:0 АИК Кальмар 1:1 Гётеборг
Гётеборг 3:1 Хельсинборг Юргорден 2:1 Гётеборг Гётеборг 3:0 Эльфсборг АФК Эскильстуна 3:1 Гётеборг Гётеборг 1:0 Эргрюте ФФ Гётеборг 0:2 Фалькенберг Эребру 3:3 Гётеборг Гётеборг 0:3 ГАИС Нючепинг 0:2 Гётеборг Гётеборг 0:1 Чуннам Гётеборг 2:1 Одд Гётеборг 2:0 Стабек Эребру 1:3 Гётеборг Гётеборг 0:3 Мальмё Юргорден 2:0 Гётеборг Гётеборг 1:2 Сундсвалль
Мальмё Последние 20 матчей: +11 =3 -6Мальмё 4:1 Эльфсборг Фалькенберг 1:2 Мальмё Норрчёпинг 1:1 Мальмё Мальмё 4:1 Хаммарбю
Сириус 0:1 Мальмё Мальмё 2:0 Эстерсунд Сундсвалль 3:1 Мальмё Мальмё 1:1 Хеккен АЗ Алкмаар 0:1 Мальмё Норрчёпинг 4:1 Мальмё Мальмё 2:1 Кальмар Brentford U23 3:4 Мальмё Мальмё 2:0 Фалькенберг Эстер 2:1 Мальмё Челси 3:0 Мальмё Мальмё 3:2 Дегерфорс Мальмё 1:2 Челси Мальмё 0:0 Динамо Киев Краснодар 2:0 Мальмё Люнгбю 1:5 Мальмё
Последние игры между собой
Гётеборг: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 11
Мальмё: победы: 11, ничьи: 6, поражения: 3
Гётеборг 1:1 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 3:1 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 0:3 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 2:1 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 0:1 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 2:2 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 0:3 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 3:2 Гётеборг Суперкубок Мальмё 3:1 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 1:1 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 1:2 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 2:2 Мальмё Аллсвенскан Гётеборг 0:0 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 0:2 Гётеборг Аллсвенскан Мальмё 2:1 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 0:2 Мальмё Аллсвенскан
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|0:0
|9
|5
|3
|1
|16 - 8
|18
|2.
|Гётеборг
|0:0
|9
|5
|2
|2
|18 - 10
|17
|3.
|Хеккен
|9
|5
|2
|2
|12 - 5
|17
|4.
|Хаммарбю
|9
|5
|2
|2
|18 - 12
|17
|5.
|АИК
|9
|5
|2
|2
|11 - 8
|17
|6.
|Юргорден
|9
|4
|3
|2
|14 - 9
|15
|7.
|Эльфсборг
|9
|4
|3
|2
|15 - 14
|15
|8.
|Эстерсунд
|9
|3
|4
|2
|10 - 11
|13
|9.
|Норрчёпинг
|2:1
|9
|2
|5
|2
|12 - 13
|11
|10.
|Кальмар
|9
|2
|5
|2
|9 - 10
|11
|11.
|Сириус
|9
|3
|1
|5
|11 - 15
|10
|12.
|Сундсвалль
|9
|2
|2
|5
|12 - 14
|8
|13.
|Хельсинборг
|9
|2
|2
|5
|10 - 16
|8
|14.
|Эребру
|1:2
|9
|2
|2
|5
|11 - 17
|8
|15.
|АФК Эскильстуна
|9
|1
|2
|6
|8 - 15
|5
|16.
|Фалькенберг
|9
|1
|2
|6
|8 - 18
|5
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