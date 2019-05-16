Норвегия: Типпелиген 2019

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  4. Типпелиген 2019
Волеренга
0:0
Первый тайм: 22'

Стадион:
Стрёмсгодсет
0' 22'
21
Adam
Larsen
II
5
Эфрайн
Хуарес
3
Бьердаль
Йохан-Ледре
4
Натьон
Йонатан
22
Несберг
Иван
6
Шала
Херолинд
8
Леквен
Магнус
26
Доннум
Арон
10
Вильяльмссон
Маттиас
40
Эджук
Чидера
9
Fitim
Azemi
1
Ресхольт-Мюра
Вильяр
2
Хамуд
Мунир
5
Jakob
Glesnes
25
Ринстад
Стиан
26
Вильсвик
Ларс-Кристофер
29
Силла
Якуба
23
Спельманн
Мартин
7
Стенгель
Херман
6
Хаугер
Хеннинг
90
Пеллегрино
Амаль
30
Абделлауйе
Мостафа
Волеренга
4-2-3-1
Стрёмсгодсет
4-1-4-1

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 66 Владение мячом, % 34

Предыдущие игры

Волеренга Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Ранхейм 1:5 Волеренга Викинг 1:1 Волеренга Фааберг 0:3 Волеренга Волеренга 1:0 Одд
Бранн 1:1 Волеренга Волеренга 4:1 Тромсё Мольде 4:1 Волеренга Кристиансунд 2:0 Волеренга Волеренга 2:0 Мьёндален Волеренга 4:4 Лиллестрём Волеренга 1:1 Стрёмсгодсет Волеренга 2:0 Тромсё Волеренга 3:2 Будё-Глимт Волеренга 3:0 Нымме Калью Волеренга 2:1 Конгсвингер Волеренга 1:1 Ростов Волеренга 1:2 Динамо Киев Волеренга 0:2 Мьёндален Волеренга 3:1 Улленсакер-Киса Волеренга 4:1 Стрёммен
Стрёмсгодсет Последние 20 матчей: +5 =8 -7
Стрёмсгодсет 0:0 Викинг Одд 2:1 Стрёмсгодсет Флинт 0:7 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 2:3 Кристиансунд
Русенборг 0:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 2:3 Мьёндален Бранн 1:1 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 3:2 Хёугесунн Стрёмсгодсет 1:1 Старт Волеренга 1:1 Стрёмсгодсет Сарпсборг-08 4:2 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 1:0 Стабек Ранхейм 0:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 0:5 Будё-Глимт Стрёмсгодсет 3:1 Хам-Кам Стрёмсгодсет 2:0 Гроруд Русенборг 4:1 Стрёмсгодсет Стабек 2:2 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 2:2 Лиллестрём Бранн 3:1 Стрёмсгодсет

Последние игры между собой

Волеренга: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 10
Стрёмсгодсет: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 4
Волеренга 1:1 Стрёмсгодсет Товарищеские матчи Стрёмсгодсет 2:0 Волеренга Типпелиген Волеренга 1:4 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 2:0 Волеренга Типпелиген
Волеренга 1:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 2:0 Волеренга Кубок Волеренга 1:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 3:2 Волеренга Типпелиген Стрёмсгодсет 3:3 Волеренга Товарищеские матчи Стрёмсгодсет 2:2 Волеренга Типпелиген Волеренга 3:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Волеренга 3:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 3:0 Волеренга Товарищеские матчи Стрёмсгодсет 3:0 Волеренга Товарищеские матчи Стрёмсгодсет 0:2 Волеренга Типпелиген Волеренга 3:0 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 2:1 Волеренга Типпелиген Волеренга 0:3 Стрёмсгодсет Типпелиген Волеренга 1:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 3:2 Волеренга Типпелиген
Команда И В Н П Г О
1. Одд 8 6 1 1 12 - 6 19
2. Мольде 9 6 1 2 20 - 9 19
3. Будё-Глимт 8 5 2 1 18 - 11 17
4. Кристиансунд 9 5 1 3 11 - 10 16
5. Волеренга 0:0 9 4 3 2 15 - 10 15
6. Викинг 8 4 2 2 12 - 8 14
7. Бранн 9 4 2 3 12 - 11 14
8. Хёугесунн 8 3 2 3 12 - 8 11
9. Мьёндален 2:1 8 3 2 3 12 - 13 11
10. Лиллестрём 1:2 8 2 2 4 6 - 12 8
11. Ранхейм 8 2 1 5 9 - 14 7
12. Стабек 8 2 1 5 6 - 13 7
13. Стрёмсгодсет 0:0 8 1 4 3 9 - 11 7
14. Сарпсборг-08 8 1 4 3 6 - 8 7
15. Русенборг 8 1 3 4 4 - 12 6
16. Тромсё 8 1 1 6 7 - 15 4
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Intility Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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