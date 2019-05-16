Норвегия: Типпелиген 2019
Волеренга
0:0
Первый тайм: 22'
Стадион: Intility Arena
Стрёмсгодсет
22
Несберг
Иван
26
Доннум
Арон
40
Эджук
Чидера
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Несберг ИванЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Доннум АронПолузащитник
- Полузащитник
-
40 Эджук ЧидераПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Хорн МайерПолузащитник
-
11 Финне БорПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Дейла Ронни
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Силла ЯкубаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Саетра Ларс
-
-
Главный тренер: Haakon Wibe-Lund
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
3 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
66 Владение мячом, % 34
Предыдущие игры
Волеренга Последние 20 матчей: +11 =5 -4Ранхейм 1:5 Волеренга Викинг 1:1 Волеренга Фааберг 0:3 Волеренга Волеренга 1:0 Одд
Бранн 1:1 Волеренга Волеренга 4:1 Тромсё Мольде 4:1 Волеренга Кристиансунд 2:0 Волеренга Волеренга 2:0 Мьёндален Волеренга 4:4 Лиллестрём Волеренга 1:1 Стрёмсгодсет Волеренга 2:0 Тромсё Волеренга 3:2 Будё-Глимт Волеренга 3:0 Нымме Калью Волеренга 2:1 Конгсвингер Волеренга 1:1 Ростов Волеренга 1:2 Динамо Киев Волеренга 0:2 Мьёндален Волеренга 3:1 Улленсакер-Киса Волеренга 4:1 Стрёммен
Стрёмсгодсет Последние 20 матчей: +5 =8 -7Стрёмсгодсет 0:0 Викинг Одд 2:1 Стрёмсгодсет Флинт 0:7 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 2:3 Кристиансунд
Русенборг 0:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 2:3 Мьёндален Бранн 1:1 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 3:2 Хёугесунн Стрёмсгодсет 1:1 Старт Волеренга 1:1 Стрёмсгодсет Сарпсборг-08 4:2 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 1:0 Стабек Ранхейм 0:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 0:5 Будё-Глимт Стрёмсгодсет 3:1 Хам-Кам Стрёмсгодсет 2:0 Гроруд Русенборг 4:1 Стрёмсгодсет Стабек 2:2 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 2:2 Лиллестрём Бранн 3:1 Стрёмсгодсет
Последние игры между собой
Волеренга: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 10
Стрёмсгодсет: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 4
Волеренга 1:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 2:0 Волеренга Кубок Волеренга 1:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 3:2 Волеренга Типпелиген Стрёмсгодсет 3:3 Волеренга Товарищеские матчи Стрёмсгодсет 2:2 Волеренга Типпелиген Волеренга 3:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Волеренга 3:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 3:0 Волеренга Товарищеские матчи Стрёмсгодсет 3:0 Волеренга Товарищеские матчи Стрёмсгодсет 0:2 Волеренга Типпелиген Волеренга 3:0 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 2:1 Волеренга Типпелиген Волеренга 0:3 Стрёмсгодсет Типпелиген Волеренга 1:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 3:2 Волеренга Типпелиген
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Одд
|8
|6
|1
|1
|12 - 6
|19
|2.
|Мольде
|9
|6
|1
|2
|20 - 9
|19
|3.
|Будё-Глимт
|8
|5
|2
|1
|18 - 11
|17
|4.
|Кристиансунд
|9
|5
|1
|3
|11 - 10
|16
|5.
|Волеренга
|0:0
|9
|4
|3
|2
|15 - 10
|15
|6.
|Викинг
|8
|4
|2
|2
|12 - 8
|14
|7.
|Бранн
|9
|4
|2
|3
|12 - 11
|14
|8.
|Хёугесунн
|8
|3
|2
|3
|12 - 8
|11
|9.
|Мьёндален
|2:1
|8
|3
|2
|3
|12 - 13
|11
|10.
|Лиллестрём
|1:2
|8
|2
|2
|4
|6 - 12
|8
|11.
|Ранхейм
|8
|2
|1
|5
|9 - 14
|7
|12.
|Стабек
|8
|2
|1
|5
|6 - 13
|7
|13.
|Стрёмсгодсет
|0:0
|8
|1
|4
|3
|9 - 11
|7
|14.
|Сарпсборг-08
|8
|1
|4
|3
|6 - 8
|7
|15.
|Русенборг
|8
|1
|3
|4
|4 - 12
|6
|16.
|Тромсё
|8
|1
|1
|6
|7 - 15
|4
Загрузка...