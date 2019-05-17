Китай: Суперлига 2019
Хэнань Цзянье
0:1
Конец матча
Стадион: Женжу Ханггай
Шанхай СИПГ
22' Желтая карточкаХуань Фу
0:1
33' ГолЭлкесон Кардосо
50' Желтая карточкаОскар дос Сантос
90' Желтая карточкаШангуань Ван
17
Yan
Wu
25
Hao
Chen
III
26
Шангуань
Ван
4
Xuan
Han
27
Yao
Lu
18
Guoyuan
Yang
8
Чоу
Тим
30
Jinbao
Zhong
28
Guan
He
23
Хуань
Фу
21
Хай
Юй
25
Ахмедов
Одил
15
Chuangyi
Lin
19
Jinghang
Hu
- Основной состав
-
17 Yan WuВратарь
-
25 Hao Chen IIIЗащитник
-
26 Шангуань ВанЗащитник
-
4 Xuan HanЗащитник
-
27 Yao LuПолузащитник
-
18 Guoyuan YangПолузащитник
-
8 Чоу ТимПолузащитник
-
30 Jinbao ZhongПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Guoming WangВратарь
-
21 Суй ДонглуЗащитник
-
22 Wei LongЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Ма Ксянгью
-
Главный тренер: Baoshan Wang
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Guan HeЗащитник
-
23 Хуань ФуЗащитник
-
21 Хай ЮйЗащитник
- Полузащитник
-
25 Ахмедов ОдилПолузащитник
-
15 Chuangyi LinПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Jinghang HuНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
34 Wei ChenВратарь
-
18 И ЧжанПолузащитник
-
14 Ли ШенглонгНападающий
-
37 Binbin Chen
-
36 Hao Yu
-
-
24 Wenjie Lei
-
Главный тренер: Перейра Витор
Ход матча
22'
33'
0:1
46'
50'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
2 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 4
-
7 Угловые 4
-
0 Офсайды 1
-
19 Нарушения правил 15
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
50 Владение мячом, % 50
Предыдущие игры
Хэнань Цзянье Последние 20 матчей: +8 =2 -10Хэбей Форчун 2:3 Хэнань Цзянье Пекин Женьхе 1:2 Хэнань Цзянье Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 2:1 Цзянсу Сунин
Хэнань Цзянье 2:3 Тянцзинь Тэда Бэйцзин Гоань 2:1 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 1:2 Шанхай Шэньхуа Шаньдун Лунэн 2:2 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 1:1 Далянь Ифан Уфа 2:1 Хэнань Цзянье Эстерсунд 1:0 Хэнань Цзянье Цзянсу Сунин 4:0 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 4:0 Гуйчжоу Чжичэн Шанхай Шэньхуа 0:2 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 2:0 Бэйцзин Гоань Хэнань Цзянье 2:0 Гуанчжоу Фули Пекин Женьхе 1:0 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 2:0 Хэбей Форчун Хэнань Цзянье 1:4 Шаньдун Лунэн Чуньцинь Лифан 1:0 Хэнань Цзянье
Шанхай СИПГ Последние 20 матчей: +12 =5 -3Шанхай СИПГ 2:1 Шаньдун Лунэн Кавасаки Фронтале 2:2 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 2:0 Гуанчжоу Фули Ухань Чжоэр 1:3 Шанхай СИПГ
Тянцзинь Тэда 0:2 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 2:2 Сидней Тянцзинь Цюаньцзянь 0:0 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 2:1 Ухань Чжоэр Сидней 3:3 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 2:3 Чуньцинь Лифан Хэбей Форчун 1:2 Шанхай СИПГ Ульсан 1:0 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 3:2 Цзянсу Сунин Шанхай СИПГ 1:0 Кавасаки Фронтале Шанхай Шэньхуа 0:4 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 2:0 Бэйцзин Гоань Шанхай СИПГ 2:2 Митьюлланд Тяньцзинь Цюаньцзянь 3:2 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 2:1 Пекин Женьхе Гуанчжоу Эвергранд 4:5 Шанхай СИПГ
Последние игры между собой
Хэнань Цзянье: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 7
Шанхай СИПГ: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бэйцзин Гоань
|10
|10
|0
|0
|22 - 3
|30
|2.
|Шанхай СИПГ
|10
|8
|1
|1
|20 - 8
|25
|3.
|Гуанчжоу Эвергранд
|10
|7
|1
|2
|16 - 8
|22
|4.
|Шаньдун Лунэн
|10
|5
|2
|3
|18 - 11
|17
|5.
|Чуньцинь Лифан
|9
|4
|3
|2
|14 - 14
|15
|6.
|Цзянсу Сунин
|9
|4
|2
|3
|18 - 15
|14
|7.
|Тянцзинь Тэда
|9
|3
|3
|3
|14 - 15
|12
|8.
|Хэнань Цзянье
|9
|3
|2
|4
|14 - 15
|11
|9.
|Шеньчжень
|9
|3
|2
|4
|11 - 15
|11
|10.
|Гуанчжоу Фули
|9
|3
|2
|4
|16 - 21
|11
|11.
|Ухань Чжоэр
|9
|2
|2
|5
|9 - 14
|8
|12.
|Шанхай Шэньхуа
|10
|2
|2
|6
|15 - 20
|8
|13.
|Далянь Ифан
|9
|1
|4
|4
|10 - 15
|7
|14.
|Тянцзинь Цюаньцзянь
|10
|1
|4
|5
|12 - 19
|7
|15.
|Хэбей Форчун
|9
|1
|2
|6
|8 - 15
|5
|16.
|Пекин Женьхе
|9
|1
|2
|6
|7 - 16
|5
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