Китай: Суперлига 2019

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Китай
  4. Суперлига 2019
Хэнань Цзянье
0:1
Конец матча

Стадион:
Шанхай СИПГ
0'
22' Желтая карточка
Хуань Фу
0:1
33' Гол
Элкесон Кардосо
50' Желтая карточка
Оскар дос Сантос
90' Желтая карточка
Шангуань Ван
90'+4
17
Yan
Wu
25
Hao
Chen
III
26
Шангуань
Ван
4
Xuan
Han
27
Yao
Lu
18
Guoyuan
Yang
8
Чоу
Тим
30
Jinbao
Zhong
13
Abduwal
Ablet
14
Охандза-Зоа
Франк
10
Бассогог
Кристиан
1
Цзюнь-Лин
Янь
28
Guan
He
23
Хуань
Фу
21
Хай
Юй
4
Шэньчао
Ван
25
Ахмедов
Одил
15
Chuangyi
Lin
8
Оскар
дос
Сантос
2
Wei
Zhang
I
19
Jinghang
Hu
9
Элкесон
Кардосо
Хэнань Цзянье
3-5-2
Шанхай СИПГ
3-5-2

Ход матча

3'
Zhuoyi Feng
Guoyuan Yang
 
22'
 
Хуань Фу
33'
0:1
Элкесон Кардосо
(Jinghang Hu)
46'
 
Binbin Chen
Хуань Фу
50'
 
Оскар дос Сантос
60'
 
Ли Шенглонг
Jinghang Hu
61'
Суй Донглу
Abduwal Ablet
 
74'
Changjie Du
Jinbao Zhong
 
88'
 
Wenjie Lei
Binbin Chen
90'
Шангуань Ван
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 4
  • 7 Угловые 4
  • 0 Офсайды 1
  • 19 Нарушения правил 15
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 50 Владение мячом, % 50

Предыдущие игры

Хэнань Цзянье Последние 20 матчей: +8 =2 -10
Хэбей Форчун 2:3 Хэнань Цзянье Пекин Женьхе 1:2 Хэнань Цзянье Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 2:1 Цзянсу Сунин
Хэнань Цзянье 2:3 Тянцзинь Тэда Бэйцзин Гоань 2:1 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 1:2 Шанхай Шэньхуа Шаньдун Лунэн 2:2 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 1:1 Далянь Ифан Уфа 2:1 Хэнань Цзянье Эстерсунд 1:0 Хэнань Цзянье Цзянсу Сунин 4:0 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 4:0 Гуйчжоу Чжичэн Шанхай Шэньхуа 0:2 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 2:0 Бэйцзин Гоань Хэнань Цзянье 2:0 Гуанчжоу Фули Пекин Женьхе 1:0 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 2:0 Хэбей Форчун Хэнань Цзянье 1:4 Шаньдун Лунэн Чуньцинь Лифан 1:0 Хэнань Цзянье
Шанхай СИПГ Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Шанхай СИПГ 2:1 Шаньдун Лунэн Кавасаки Фронтале 2:2 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 2:0 Гуанчжоу Фули Ухань Чжоэр 1:3 Шанхай СИПГ
Тянцзинь Тэда 0:2 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 2:2 Сидней Тянцзинь Цюаньцзянь 0:0 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 2:1 Ухань Чжоэр Сидней 3:3 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 2:3 Чуньцинь Лифан Хэбей Форчун 1:2 Шанхай СИПГ Ульсан 1:0 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 3:2 Цзянсу Сунин Шанхай СИПГ 1:0 Кавасаки Фронтале Шанхай Шэньхуа 0:4 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 2:0 Бэйцзин Гоань Шанхай СИПГ 2:2 Митьюлланд Тяньцзинь Цюаньцзянь 3:2 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 2:1 Пекин Женьхе Гуанчжоу Эвергранд 4:5 Шанхай СИПГ

Последние игры между собой

Хэнань Цзянье: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 7
Шанхай СИПГ: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 2
Шанхай СИПГ 2:1 Хэнань Цзянье Суперлига Хэнань Цзянье 1:2 Шанхай СИПГ Суперлига Хэнань Цзянье 2:4 Шанхай СИПГ Суперлига Шанхай СИПГ 4:1 Хэнань Цзянье Суперлига
Шанхай СИПГ 5:0 Хэнань Цзянье Суперлига Хэнань Цзянье 1:0 Шанхай СИПГ Суперлига Хэнань Цзянье 2:2 Шанхай СИПГ Суперлига Шанхай СИПГ 3:0 Хэнань Цзянье Суперлига Шанхай СИПГ 1:0 Хэнань Цзянье Суперлига Хэнань Цзянье 1:0 Шанхай СИПГ Суперлига
Команда И В Н П Г О
1. Бэйцзин Гоань 10 10 0 0 22 - 3 30
2. Шанхай СИПГ 10 8 1 1 20 - 8 25
3. Гуанчжоу Эвергранд 10 7 1 2 16 - 8 22
4. Шаньдун Лунэн 10 5 2 3 18 - 11 17
5. Чуньцинь Лифан 9 4 3 2 14 - 14 15
6. Цзянсу Сунин 9 4 2 3 18 - 15 14
7. Тянцзинь Тэда 9 3 3 3 14 - 15 12
8. Хэнань Цзянье 9 3 2 4 14 - 15 11
9. Шеньчжень 9 3 2 4 11 - 15 11
10. Гуанчжоу Фули 9 3 2 4 16 - 21 11
11. Ухань Чжоэр 9 2 2 5 9 - 14 8
12. Шанхай Шэньхуа 10 2 2 6 15 - 20 8
13. Далянь Ифан 9 1 4 4 10 - 15 7
14. Тянцзинь Цюаньцзянь 10 1 4 5 12 - 19 7
15. Хэбей Форчун 9 1 2 6 8 - 15 5
16. Пекин Женьхе 9 1 2 6 7 - 16 5
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Zhengzhou Hanghai Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...