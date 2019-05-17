Китай: Суперлига 2019
Бэйцзин Гоань
2:1
Конец матча
Стадион: Воркерс
Тянцзинь Цюаньцзянь
1:0
38' ГолДабао Юй
40' Желтая карточкаDalun Zheng
53' Желтая карточкаЙеннарис Никлас
2:0
72' ГолЙеннарис Никлас
2:1
89' ГолXu Yang I
14
Dehai
Zou
27
Gang
Wang
19
Дабао
Юй
4
Ли
Лэй
10
Сичжэ
Чжан
22
Jingqi
Fang
18
Cheng
Zhang
21
Вон
Гвон
Ген
25
Haolun
Mi
38
Кэ
Сунь
11
Renato
III
16
Dalun
Zheng
7
Alan
VI
- Основной состав
-
14 Dehai ZouВратарь
-
27 Gang WangЗащитник
-
19 Дабао ЮйЗащитник
- Защитник
-
4 Ли ЛэйЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Сичжэ ЧжанНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Го ЦюаньбоВратарь
-
30 Тэнлун ЛэйЗащитник
-
3 Юй ЯнЗащитник
-
26 Пен ЛюПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Лю Хуань
-
20 Ziming Wang
-
Главный тренер: Шмидт Роджер
- Основной состав
-
22 Jingqi FangВратарь
-
18 Cheng ZhangЗащитник
- Защитник
-
21 Вон Гвон ГенЗащитник
-
25 Haolun MiЗащитник
- Полузащитник
-
38 Кэ СуньПолузащитник
-
11 Renato IIIПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Dalun ZhengПолузащитник
-
7 Alan VIНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
26 Ляо ЛишэнПолузащитник
-
35 Zhen Ma
-
15 Jiabao Wen
-
31 Junjie Wen
-
-
-
Главный тренер: Xiangfu Shen
Ход матча
38'
1:0
40'
53'
72'
2:0
82'
89'
2:1
89'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
10 Удары по воротам 1
-
8 Удары в створ 4
-
11 Угловые 3
-
2 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
63 Владение мячом, % 37
Предыдущие игры
Бэйцзин Гоань Последние 20 матчей: +13 =3 -4Бэйцзин Гоань 3:0 Шеньчжень Бэйцзин Гоань 0:1 Чонбук Моторс Гуанчжоу Эвергранд 0:1 Бэйцзин Гоань Хэйлунцзян Лава Спринг 0:1 Бэйцзин Гоань
Бэйцзин Гоань 4:1 Далянь Ифан Бэйцзин Гоань 2:0 Бурирам Юнайтед Хэбей Форчун 0:1 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 2:1 Хэнань Цзянье Бурирам Юнайтед 1:3 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 3:0 Цзянсу Сунин Пекин Женьхе 0:1 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 0:0 Урава Редс Чуньцинь Лифан 0:4 Бэйцзин Гоань Чонбук Моторс 3:1 Бэйцзин Гоань Ухань Чжоэр 0:1 Бэйцзин Гоань Шанхай СИПГ 2:0 Бэйцзин Гоань Ред Булл Зальцбург 2:0 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 1:1 Маттерсбург Шаньдун Лунэн 2:2 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 1:1 Шаньдун Лунэн
Тянцзинь Цюаньцзянь Последние 17 матчей: +4 =7 -6Тянцзинь Цюаньцзянь 1:2 Гуанчжоу Фули Тянцзинь Цюаньцзянь 3:3 Чуньцинь Лифан Тянцзинь Цюаньцзянь 2:2 Шицзячжуан Шанхай Шэньхуа 2:3 Тянцзинь Цюаньцзянь
Тянцзинь Цюаньцзянь 0:0 Шанхай СИПГ Тянцзинь Тэда 1:1 Тянцзинь Цюаньцзянь Тянцзинь Цюаньцзянь 0:0 Хэбей Форчун Тянцзинь Цюаньцзянь 2:4 Шаньдун Лунэн Шеньчжень 2:1 Тянцзинь Цюаньцзянь Гуанчжоу Эвергранд 3:0 Тянцзинь Цюаньцзянь Тянцзинь Цюаньцзянь 2:1 Шанхай Шэньхуа Гуанчжоу Эвергранд 2:2 Тянцзинь Цюаньцзянь Тянцзинь Цюаньцзянь 1:1 Шаньдун Лунэн Тянцзинь Цюаньцзянь 0:0 Гуанчжоу Эвергранд Чуньцинь Лифан 0:1 Тянцзинь Цюаньцзянь Тянцзинь Цюаньцзянь 2:2 Цзянсу Сунин Тянцзинь Цюаньцзянь 0:3 Хэбей Форчун
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бэйцзин Гоань
|10
|10
|0
|0
|22 - 3
|30
|2.
|Шанхай СИПГ
|10
|8
|1
|1
|20 - 8
|25
|3.
|Гуанчжоу Эвергранд
|10
|7
|1
|2
|16 - 8
|22
|4.
|Шаньдун Лунэн
|10
|5
|2
|3
|18 - 11
|17
|5.
|Чуньцинь Лифан
|9
|4
|3
|2
|14 - 14
|15
|6.
|Цзянсу Сунин
|9
|4
|2
|3
|18 - 15
|14
|7.
|Тянцзинь Тэда
|9
|3
|3
|3
|14 - 15
|12
|8.
|Хэнань Цзянье
|9
|3
|2
|4
|14 - 15
|11
|9.
|Шеньчжень
|9
|3
|2
|4
|11 - 15
|11
|10.
|Гуанчжоу Фули
|9
|3
|2
|4
|16 - 21
|11
|11.
|Ухань Чжоэр
|9
|2
|2
|5
|9 - 14
|8
|12.
|Шанхай Шэньхуа
|10
|2
|2
|6
|15 - 20
|8
|13.
|Далянь Ифан
|9
|1
|4
|4
|10 - 15
|7
|14.
|Тянцзинь Цюаньцзянь
|10
|1
|4
|5
|12 - 19
|7
|15.
|Хэбей Форчун
|9
|1
|2
|6
|8 - 15
|5
|16.
|Пекин Женьхе
|9
|1
|2
|6
|7 - 16
|5
Загрузка...