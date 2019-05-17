Китай: Суперлига 2019

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Бэйцзин Гоань
2:1
Конец матча

Стадион:
Тянцзинь Цюаньцзянь
0'
1:0
38' Гол
Дабао Юй
40' Желтая карточка
Dalun Zheng
53' Желтая карточка
Йеннарис Никлас
2:0
72' Гол
Йеннарис Никлас
2:1
89' Гол
Xu Yang I
90'+5
14
Dehai
Zou
27
Gang
Wang
19
Дабао
Юй
2
Ким
Мин-Чжэ
4
Ли
Лэй
23
Йеннарис
Никлас
6
Чи
Чжунго
5
Аугусто
Ренато
21
Виера
Хонатан
10
Сичжэ
Чжан
9
Юйнин
Чжан
22
Jingqi
Fang
18
Cheng
Zhang
6
Shuai
Pei
21
Вон
Гвон
Ген
25
Haolun
Mi
2
Wei
Wu
III
38
Кэ
Сунь
11
Renato
III
9
Xu
Yang
I
16
Dalun
Zheng
7
Alan
VI
Бэйцзин Гоань
4-3-1-2
Тянцзинь Цюаньцзянь
4-2-3-1

Ход матча

38'
Дабао Юй
(Сичжэ Чжан)
1:0
40'
 
Dalun Zheng
46'
Ziming Wang
Сичжэ Чжан
 
53'
Йеннарис Никлас
 
58'
 
Junsheng Yao
Cheng Zhang
72'
Йеннарис Никлас
(Виера Хонатан)
2:0
82'
 
Jiabao Wen
Кэ Сунь
89'
2:1
Xu Yang I
(Renato III)
89'
 
Junjie Wen
Haolun Mi
90'
Сетер Йон-Хоу
Юйнин Чжан
 
90'
Пен Лю
Виера Хонатан
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 10 Удары по воротам 1
  • 8 Удары в створ 4
  • 11 Угловые 3
  • 2 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 63 Владение мячом, % 37

Предыдущие игры

Бэйцзин Гоань Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Бэйцзин Гоань 3:0 Шеньчжень Бэйцзин Гоань 0:1 Чонбук Моторс Гуанчжоу Эвергранд 0:1 Бэйцзин Гоань Хэйлунцзян Лава Спринг 0:1 Бэйцзин Гоань
Бэйцзин Гоань 4:1 Далянь Ифан Бэйцзин Гоань 2:0 Бурирам Юнайтед Хэбей Форчун 0:1 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 2:1 Хэнань Цзянье Бурирам Юнайтед 1:3 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 3:0 Цзянсу Сунин Пекин Женьхе 0:1 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 0:0 Урава Редс Чуньцинь Лифан 0:4 Бэйцзин Гоань Чонбук Моторс 3:1 Бэйцзин Гоань Ухань Чжоэр 0:1 Бэйцзин Гоань Шанхай СИПГ 2:0 Бэйцзин Гоань Ред Булл Зальцбург 2:0 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 1:1 Маттерсбург Шаньдун Лунэн 2:2 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 1:1 Шаньдун Лунэн
Тянцзинь Цюаньцзянь Последние 17 матчей: +4 =7 -6
Тянцзинь Цюаньцзянь 1:2 Гуанчжоу Фули Тянцзинь Цюаньцзянь 3:3 Чуньцинь Лифан Тянцзинь Цюаньцзянь 2:2 Шицзячжуан Шанхай Шэньхуа 2:3 Тянцзинь Цюаньцзянь
Тянцзинь Цюаньцзянь 0:0 Шанхай СИПГ Тянцзинь Тэда 1:1 Тянцзинь Цюаньцзянь Тянцзинь Цюаньцзянь 0:0 Хэбей Форчун Тянцзинь Цюаньцзянь 2:4 Шаньдун Лунэн Шеньчжень 2:1 Тянцзинь Цюаньцзянь Гуанчжоу Эвергранд 3:0 Тянцзинь Цюаньцзянь Тянцзинь Цюаньцзянь 2:1 Шанхай Шэньхуа Гуанчжоу Эвергранд 2:2 Тянцзинь Цюаньцзянь Тянцзинь Цюаньцзянь 1:1 Шаньдун Лунэн Тянцзинь Цюаньцзянь 0:0 Гуанчжоу Эвергранд Чуньцинь Лифан 0:1 Тянцзинь Цюаньцзянь Тянцзинь Цюаньцзянь 2:2 Цзянсу Сунин Тянцзинь Цюаньцзянь 0:3 Хэбей Форчун
Команда И В Н П Г О
1. Бэйцзин Гоань 10 10 0 0 22 - 3 30
2. Шанхай СИПГ 10 8 1 1 20 - 8 25
3. Гуанчжоу Эвергранд 10 7 1 2 16 - 8 22
4. Шаньдун Лунэн 10 5 2 3 18 - 11 17
5. Чуньцинь Лифан 9 4 3 2 14 - 14 15
6. Цзянсу Сунин 9 4 2 3 18 - 15 14
7. Тянцзинь Тэда 9 3 3 3 14 - 15 12
8. Хэнань Цзянье 9 3 2 4 14 - 15 11
9. Шеньчжень 9 3 2 4 11 - 15 11
10. Гуанчжоу Фули 9 3 2 4 16 - 21 11
11. Ухань Чжоэр 9 2 2 5 9 - 14 8
12. Шанхай Шэньхуа 10 2 2 6 15 - 20 8
13. Далянь Ифан 9 1 4 4 10 - 15 7
14. Тянцзинь Цюаньцзянь 10 1 4 5 12 - 19 7
15. Хэбей Форчун 9 1 2 6 8 - 15 5
16. Пекин Женьхе 9 1 2 6 7 - 16 5
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Workers Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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