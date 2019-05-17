Дания: Кубок 2018-2019
Брондбю
1:1
Первый тайм: 28'
Стадион: Телья Паркен
Митьюлланд
0:1
6' ГолХансен Киан
1:1
21' ГолКайзер Доминик
14
Менса
Кевин
10
Мукхтар
Хани
11
Уре
Микаэль
24
Тюкосен
Мадс
33
Онуачу
Пол
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Менса КевинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Мукхтар ХаниПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Уре МикаэльНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Martin Retov
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Тюкосен МадсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
33 Онуачу ПолНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
56 Довбик АртёмНападающий
- Нападающий
-
11 Мабиль АверНападающий
-
38 Frank Onyeka
-
Главный тренер: Kenneth Andersen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
6'
0:1
21'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
1 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 1
-
2 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
48 Владение мячом, % 52
Предыдущие игры
Брондбю Последние 20 матчей: +9 =4 -7Брондбю 2:0 Нордшелланн Копенгаген 3:2 Брондбю Брондбю 0:1 Эсбьерг Митьюлланд 1:2 Брондбю
Эсбьерг 1:0 Брондбю Брондбю 1:2 Копенгаген Нордшелланн 1:1 Брондбю Брондбю 1:0 Ольборг Брондбю 2:2 Оденсе Хорсенс 1:3 Брондбю Брондбю 3:3 Ольборг Оденсе 2:0 Брондбю Вендсиссель 0:2 Брондбю Брондбю 2:1 Раннерс Эсбьерг 2:1 Брондбю Нордшелланн 3:3 Брондбю Брондбю 3:1 Погонь Щецин Брондбю 1:0 Пахтакор Брондбю 5:1 Локомотив Ташкент Брондбю 1:3 Роскилле
Митьюлланд Последние 20 матчей: +12 =4 -4Митьюлланд 4:0 Копенгаген Оденсе 3:1 Митьюлланд Нордшелланн 1:2 Митьюлланд Митьюлланд 1:2 Брондбю
Копенгаген 3:0 Митьюлланд Митьюлланд 2:0 Оденсе Эсбьерг 2:2 Митьюлланд Митьюлланд 4:0 Оденсе Митьюлланд 0:0 Нордшелланн Митьюлланд 2:1 Сённерйюск Коллинг 0:2 Митьюлланд Хобро 1:2 Митьюлланд Митьюлланд 3:3 Нордшелланн Орхус 1:2 Митьюлланд Митьюлланд 2:1 Ольборг Вендсиссель 0:1 Митьюлланд Шанхай СИПГ 2:2 Митьюлланд Астана 2:4 Митьюлланд Гамбург 5:3 Митьюлланд Митьюлланд 4:1 Фредерисия
Последние игры между собой
Брондбю: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Митьюлланд: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Брондбю 3:1 Митьюлланд Кубок Митьюлланд 2:3 Брондбю Суперлига Дании Митьюлланд 0:1 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 4:0 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 4:2 Брондбю Суперлига Дании Митьюлланд 1:2 Брондбю Кубок Брондбю 3:2 Митьюлланд Суперлига Дании Брондбю 2:1 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 3:3 Брондбю Суперлига Дании Митьюлланд 2:0 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 2:1 Митьюлланд Суперлига Дании Брондбю 0:0 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 2:3 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 1:1 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 3:1 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 3:1 Митьюлланд Суперлига Дании
1/8 финала
1/4 финала
Финал
0 Брондбю
0 Митьюлланд
- 1:1 БРО-МИТ
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