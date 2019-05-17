Дания: Кубок 2018-2019

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Брондбю
1:1
Первый тайм: 28'

Стадион:
Митьюлланд
0'
0:1
6' Гол
Хансен Киан
1:1
21' Гол
Кайзер Доминик
28'
1
Швебе
Марвин
14
Менса
Кевин
6
Херманнссон
Хьёртур
23
Араюури
Паулус
3
Юнг
Антони
22
Радошевич
Йосип
7
Кайзер
Доминик
10
Мукхтар
Хани
27
Хедлунд
Симон
20
Вильчек
Камиль
11
Уре
Микаэль
1
Хансен
Йеспер
2
Хансен
Киан
28
Святченко
Эрик
14
Шольц
Александр
24
Тюкосен
Мадс
7
Поульсен
Якоб
3
Спарв
Тим
5
Хенде
Марк-Даль
10
Evander
Ferreira
33
Онуачу
Пол
88
Викхейм
Густав
Брондбю
4-1-2-1-2
Митьюлланд
3-4-3

Ход матча

6'
0:1
Хансен Киан
21'
Кайзер Доминик
(Вильчек Камиль)
1:1

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 48 Владение мячом, % 52

Предыдущие игры

Брондбю Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Брондбю 2:0 Нордшелланн Копенгаген 3:2 Брондбю Брондбю 0:1 Эсбьерг Митьюлланд 1:2 Брондбю
Эсбьерг 1:0 Брондбю Брондбю 1:2 Копенгаген Нордшелланн 1:1 Брондбю Брондбю 1:0 Ольборг Брондбю 2:2 Оденсе Хорсенс 1:3 Брондбю Брондбю 3:3 Ольборг Оденсе 2:0 Брондбю Вендсиссель 0:2 Брондбю Брондбю 2:1 Раннерс Эсбьерг 2:1 Брондбю Нордшелланн 3:3 Брондбю Брондбю 3:1 Погонь Щецин Брондбю 1:0 Пахтакор Брондбю 5:1 Локомотив Ташкент Брондбю 1:3 Роскилле
Митьюлланд Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Митьюлланд 4:0 Копенгаген Оденсе 3:1 Митьюлланд Нордшелланн 1:2 Митьюлланд Митьюлланд 1:2 Брондбю
Копенгаген 3:0 Митьюлланд Митьюлланд 2:0 Оденсе Эсбьерг 2:2 Митьюлланд Митьюлланд 4:0 Оденсе Митьюлланд 0:0 Нордшелланн Митьюлланд 2:1 Сённерйюск Коллинг 0:2 Митьюлланд Хобро 1:2 Митьюлланд Митьюлланд 3:3 Нордшелланн Орхус 1:2 Митьюлланд Митьюлланд 2:1 Ольборг Вендсиссель 0:1 Митьюлланд Шанхай СИПГ 2:2 Митьюлланд Астана 2:4 Митьюлланд Гамбург 5:3 Митьюлланд Митьюлланд 4:1 Фредерисия

Последние игры между собой

Брондбю: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Митьюлланд: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Митьюлланд 1:2 Брондбю Суперлига Дании Митьюлланд 3:2 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 2:2 Митьюлланд Суперлига Дании Брондбю 0:1 Митьюлланд Суперлига Дании
Брондбю 3:1 Митьюлланд Кубок Митьюлланд 2:3 Брондбю Суперлига Дании Митьюлланд 0:1 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 4:0 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 4:2 Брондбю Суперлига Дании Митьюлланд 1:2 Брондбю Кубок Брондбю 3:2 Митьюлланд Суперлига Дании Брондбю 2:1 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 3:3 Брондбю Суперлига Дании Митьюлланд 2:0 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 2:1 Митьюлланд Суперлига Дании Брондбю 0:0 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 2:3 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 1:1 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 3:1 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 3:1 Митьюлланд Суперлига Дании
1/8 финала
0 Нордшелланн
1 Вендсиссель
1 Мариенлюст
4 Брондбю
2 Нествед
1 Орхус
1 Ольборг
0 Хорсенс
3 Коллинг
1 Вайле
2 Митьюлланд
0 Копенгаген
2 Хобро
4 Оденсе
1 Сённерйюск
2 Эсбьерг
1/4 финала
0 Вендсиссель
2 Брондбю
1 Нествед
3 Ольборг
0 Коллинг
2 Митьюлланд
5 Оденсе
4 Эсбьерг
1/2 финала
1 Брондбю
0 Ольборг
4 Митьюлланд
0 Оденсе
Финал
0 Брондбю
0 Митьюлланд
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Telia Parken. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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