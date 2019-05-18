Швеция: Аллсвенскан 2019
АФК Эскильстуна
1:1
Второй тайм: 90+'
Стадион: Тунаваллен
Хельсинборг
0:1
53' ГолБьярнасон Андри-Рунар
58' Желтая карточкаПерссон Юхан
1:1
86' ГолGustav Jarl
19
Felix
Michel
15
Jose
Leon
21
Раскай
Анель
10
Ferid
Ali
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Felix MichelЗащитник
- Защитник
-
15 Jose LeonЗащитник
- Полузащитник
-
21 Раскай АнельПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Ferid AliНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Nemanja Miljanovic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Max SvenssonПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
69 Бойсен ДавидНападающий
-
-
-
-
36 Noel Mbo
-
23 Carl Thulin
-
Главный тренер: Per-Ola Ljung
Ход матча
53'
58'
86'
1:1
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 6
-
3 Угловые 5
-
2 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 2
-
64 Владение мячом, % 36
Предыдущие игры
АФК Эскильстуна Последние 20 матчей: +9 =3 -8Эльфсборг 1:0 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 0:0 Фалькенберг АИК 2:1 АФК Эскильстуна Хеккен 3:0 АФК Эскильстуна
АФК Эскильстуна 0:1 Эстерсунд Хаммарбю 3:1 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 1:1 Эребру Сириус 3:2 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 3:1 Гётеборг АФК Эскильстуна 3:2 Юргорден АИК 1:1 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 2:1 Хальмстад Норрчёпинг 1:1 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 4:0 Вернаму Ассириска ИК 0:4 АФК Эскильстуна Норрчёпинг 1:0 АФК Эскильстуна Хартберг 1:3 АФК Эскильстуна Вестерос СК 2:1 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 5:0 Сюрианска Броммапойкарна 1:2 АФК Эскильстуна
Хельсинборг Последние 20 матчей: +8 =6 -6Хельсинборг 1:3 АИК Кальмар 1:0 Хельсинборг Хельсинборг 1:1 Юргорден Эстерсунд 3:0 Хельсинборг
Хельсинборг 1:1 Сундсвалль Гётеборг 3:1 Хельсинборг Хельсинборг 2:1 Хаммарбю Хеккен 2:1 Хельсинборг Хельсинборг 3:1 Норрчёпинг Хельсинборг 2:2 Копенгаген Хельсинборг 3:0 Вернаму Мутье 0:2 Хельсинборг Хельсинборг 2:1 Лиллестрём Кальмар 1:1 Хельсинборг Хельсинборг 3:1 Треллеборг Хельсинборг 2:0 Эстер Оденсе 2:2 Хельсинборг Хельсинборг 1:1 Хельсингёр Хельсинборг 3:1 Варберг БоИС Вернаму 1:0 Хельсинборг
Последние игры между собой
АФК Эскильстуна: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Хельсинборг: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|9
|5
|3
|1
|16 - 8
|18
|2.
|Гётеборг
|9
|5
|2
|2
|18 - 10
|17
|3.
|Хеккен
|9
|5
|2
|2
|12 - 5
|17
|4.
|Хаммарбю
|9
|5
|2
|2
|18 - 12
|17
|5.
|АИК
|9
|5
|2
|2
|11 - 8
|17
|6.
|Юргорден
|9
|4
|3
|2
|14 - 9
|15
|7.
|Эльфсборг
|9
|4
|3
|2
|15 - 14
|15
|8.
|Эстерсунд
|9
|3
|4
|2
|10 - 11
|13
|9.
|Норрчёпинг
|9
|2
|5
|2
|12 - 13
|11
|10.
|Кальмар
|9
|2
|5
|2
|9 - 10
|11
|11.
|Сириус
|9
|3
|1
|5
|11 - 15
|10
|12.
|Хельсинборг
|1:1
|10
|2
|3
|5
|11 - 17
|9
|13.
|Сундсвалль
|9
|2
|2
|5
|12 - 14
|8
|14.
|Эребру
|9
|2
|2
|5
|11 - 17
|8
|15.
|АФК Эскильстуна
|1:1
|10
|1
|3
|6
|9 - 16
|6
|16.
|Фалькенберг
|9
|1
|2
|6
|8 - 18
|5
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