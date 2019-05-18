Швеция: Аллсвенскан 2019

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2019
АФК Эскильстуна
1:1
Второй тайм: 90+'

Стадион:
Хельсинборг
0'
0:1
53' Гол
Бьярнасон Андри-Рунар
58' Желтая карточка
Перссон Юхан
1:1
86' Гол
Gustav Jarl
90'+3
91
Левченко
Игорь
19
Felix
Michel
6
Бьоркман
Йеспер
15
Jose
Leon
2
Adnan
Kojic
21
Раскай
Анель
13
Wilhelm
Loeper
3
Kadir
Hodzic
5
Gustav
Jarl
16
Samuel
Nnamani
10
Ferid
Ali
25
Kalle
Joelsson
57
Marcus
Holgersson
3
Ливерстам
Фредрик
21
Charlie
Weberg
11
Эрикссон
Адам
5
Перссон
Юхан
6
Андреас
Ландгрен
8
Mamudu
Moro
9
Rasmus
Joensson
15
Max
Svensson
99
Бьярнасон
Андри-Рунар
АФК Эскильстуна
3-4-3
Хельсинборг
4-2-3-1

Ход матча

53'
0:1
Бьярнасон Андри-Рунар
58'
 
Перссон Юхан
60'
Ismet Lushaku
Wilhelm Loeper
 
68'
 
Carl Thulin
Перссон Юхан
68'
Daniel Miljanovic
Ferid Ali
 
73'
Бобко Иван
Felix Michel
 
86'
Gustav Jarl
(Adnan Kojic)
1:1
87'
 
Бойсен Давид
Max Svensson

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 6
  • 3 Угловые 5
  • 2 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 2
  • 64 Владение мячом, % 36

Предыдущие игры

АФК Эскильстуна Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Эльфсборг 1:0 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 0:0 Фалькенберг АИК 2:1 АФК Эскильстуна Хеккен 3:0 АФК Эскильстуна
АФК Эскильстуна 0:1 Эстерсунд Хаммарбю 3:1 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 1:1 Эребру Сириус 3:2 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 3:1 Гётеборг АФК Эскильстуна 3:2 Юргорден АИК 1:1 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 2:1 Хальмстад Норрчёпинг 1:1 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 4:0 Вернаму Ассириска ИК 0:4 АФК Эскильстуна Норрчёпинг 1:0 АФК Эскильстуна Хартберг 1:3 АФК Эскильстуна Вестерос СК 2:1 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 5:0 Сюрианска Броммапойкарна 1:2 АФК Эскильстуна
Хельсинборг Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Хельсинборг 1:3 АИК Кальмар 1:0 Хельсинборг Хельсинборг 1:1 Юргорден Эстерсунд 3:0 Хельсинборг
Хельсинборг 1:1 Сундсвалль Гётеборг 3:1 Хельсинборг Хельсинборг 2:1 Хаммарбю Хеккен 2:1 Хельсинборг Хельсинборг 3:1 Норрчёпинг Хельсинборг 2:2 Копенгаген Хельсинборг 3:0 Вернаму Мутье 0:2 Хельсинборг Хельсинборг 2:1 Лиллестрём Кальмар 1:1 Хельсинборг Хельсинборг 3:1 Треллеборг Хельсинборг 2:0 Эстер Оденсе 2:2 Хельсинборг Хельсинборг 1:1 Хельсингёр Хельсинборг 3:1 Варберг БоИС Вернаму 1:0 Хельсинборг

Последние игры между собой

АФК Эскильстуна: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Хельсинборг: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
АФК Эскильстуна 0:0 Хельсинборг Суперэттан Хельсинборг 0:2 АФК Эскильстуна Суперэттан
Команда И В Н П Г О
1. Мальмё 9 5 3 1 16 - 8 18
2. Гётеборг 9 5 2 2 18 - 10 17
3. Хеккен 9 5 2 2 12 - 5 17
4. Хаммарбю 9 5 2 2 18 - 12 17
5. АИК 9 5 2 2 11 - 8 17
6. Юргорден 9 4 3 2 14 - 9 15
7. Эльфсборг 9 4 3 2 15 - 14 15
8. Эстерсунд 9 3 4 2 10 - 11 13
9. Норрчёпинг 9 2 5 2 12 - 13 11
10. Кальмар 9 2 5 2 9 - 10 11
11. Сириус 9 3 1 5 11 - 15 10
12. Хельсинборг 1:1 10 2 3 5 11 - 17 9
13. Сундсвалль 9 2 2 5 12 - 14 8
14. Эребру 9 2 2 5 11 - 17 8
15. АФК Эскильстуна 1:1 10 1 3 6 9 - 16 6
16. Фалькенберг 9 1 2 6 8 - 18 5
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tunavallen. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...