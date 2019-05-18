Словакия: Суперлига. Группа А 2018-2019
Ружомберок
1:0
Перерыв
Стадион: Ружомберок
ДАК
1:0
6' ГолМустеданагич Зинедин
28' Желтая карточкаБлэкмэн Сезар
33
Мацик
Матуш
19
Чурма
Матей
3
Масло
Ян
16
Michal
Jonec
15
Герец
Штефан
31
Дэвис
Эрик
20
Вида
Мате
13
Кальмар
Жолт
- Основной состав
-
33 Мацик МатушВратарь
-
19 Чурма МатейЗащитник
-
3 Масло ЯнЗащитник
- Защитник
-
16 Michal JonecЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Герец ШтефанНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
11 Кочан МатейПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Adam Brenkus
-
-
-
14 Tomas Bobcek
-
Главный тренер: Голубек Давид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Дэвис ЭрикЗащитник
- Полузащитник
-
20 Вида МатеПолузащитник
-
13 Кальмар ЖолтПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Хибалла Петер
Ход матча
6'
28'
Предыдущие игры
Ружомберок Последние 20 матчей: +10 =6 -4Земплин 0:3 Ружомберок Ружомберок 3:2 Слован Братислава Ружомберок 1:0 Середь Слован Братислава 3:2 Ружомберок
Ружомберок 1:0 Земплин Середь 0:1 Ружомберок Ружомберок 1:1 Жилина ДАК 1:1 Ружомберок Нитра 0:0 Ружомберок Ружомберок 0:0 Земплин Подбрезова 0:1 Ружомберок Ружомберок 4:0 Злате Моравце Сеница 1:1 Ружомберок Ружомберок 3:1 Спартак Трнава Слован Братислава 1:1 Ружомберок Ружомберок 0:1 ДАК Жилина 3:0 Ружомберок Ружомберок 1:0 Тренчин Середь 3:1 Ружомберок Ружомберок 3:1 Нитра
ДАК Последние 20 матчей: +11 =4 -5ДАК 3:4 Середь Жилина 1:2 ДАК ДАК 1:0 Слован Братислава Земплин 0:2 ДАК
Последние игры между собой
Ружомберок: победы: 7, ничьи: 9, поражения: 4
ДАК: победы: 4, ничьи: 9, поражения: 7
ДАК 3:0 Ружомберок Суперлига Ружомберок 1:1 ДАК Суперлига ДАК 1:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 2:0 ДАК Суперлига ДАК 1:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 2:2 ДАК Суперлига Ружомберок 3:0 ДАК Суперлига ДАК 1:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 1:0 ДАК Суперлига Ружомберок 2:1 ДАК Суперлига Ружомберок 2:1 ДАК Суперлига ДАК 1:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 1:1 ДАК Суперлига Ружомберок 2:1 ДАК Суперлига ДАК 2:0 Ружомберок Суперлига Ружомберок 2:0 ДАК Суперлига
Загрузка...