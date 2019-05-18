Словакия: Суперлига. Группа А 2018-2019

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Ружомберок
1:0
Перерыв

Стадион:
ДАК
0'
1:0
6' Гол
Мустеданагич Зинедин
28' Желтая карточка
Блэкмэн Сезар
33
Мацик
Матуш
19
Чурма
Матей
3
Масло
Ян
2
Кружляк
Доминик
16
Michal
Jonec
6
Кесе
Кристи
8
Такач
Далибор
20
Костадинов
Тихомир
32
Мустеданагич
Зинедин
7
Гал-Андрезли
Петер
15
Герец
Штефан
36
Едличка
Мартин
26
Kristian
Kostrna
37
Шатка
Любомир
6
Souleymane
Kone
31
Дэвис
Эрик
4
Ронен
Коннор
20
Вида
Мате
13
Кальмар
Жолт
82
Блэкмэн
Сезар
10
Вида
Кристофер
29
Marko
Divkovic
Ружомберок
4-2-3-1
ДАК
4-3-2-1

Ход матча

6'
Мустеданагич Зинедин
1:0
26'
 
Беленький Станислав
Вида Мате
28'
 
Блэкмэн Сезар

Предыдущие игры

Ружомберок Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Земплин 0:3 Ружомберок Ружомберок 3:2 Слован Братислава Ружомберок 1:0 Середь Слован Братислава 3:2 Ружомберок
Ружомберок 1:0 Земплин Середь 0:1 Ружомберок Ружомберок 1:1 Жилина ДАК 1:1 Ружомберок Нитра 0:0 Ружомберок Ружомберок 0:0 Земплин Подбрезова 0:1 Ружомберок Ружомберок 4:0 Злате Моравце Сеница 1:1 Ружомберок Ружомберок 3:1 Спартак Трнава Слован Братислава 1:1 Ружомберок Ружомберок 0:1 ДАК Жилина 3:0 Ружомберок Ружомберок 1:0 Тренчин Середь 3:1 Ружомберок Ружомберок 3:1 Нитра
ДАК Последние 20 матчей: +11 =4 -5
ДАК 3:4 Середь Жилина 1:2 ДАК ДАК 1:0 Слован Братислава Земплин 0:2 ДАК
Середь 0:5 ДАК ДАК 1:0 Жилина Слован Братислава 3:1 ДАК ДАК 1:1 Ружомберок Злате Моравце 1:2 ДАК ДАК 1:0 Сеница Спартак Трнава 3:1 ДАК ДАК 0:1 Слован Братислава ДАК 3:0 Маттерсбург Эсбьерг 0:0 ДАК Середь 0:1 ДАК Жилина 2:2 ДАК ДАК 0:0 Тренчин Ружомберок 0:1 ДАК ДАК 1:0 Нитра Земплин 2:1 ДАК

Последние игры между собой

Ружомберок: победы: 7, ничьи: 9, поражения: 4
ДАК: победы: 4, ничьи: 9, поражения: 7
ДАК 1:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 0:1 ДАК Суперлига ДАК 2:2 Ружомберок Суперлига Ружомберок 0:4 ДАК Суперлига
ДАК 3:0 Ружомберок Суперлига Ружомберок 1:1 ДАК Суперлига ДАК 1:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 2:0 ДАК Суперлига ДАК 1:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 2:2 ДАК Суперлига Ружомберок 3:0 ДАК Суперлига ДАК 1:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 1:0 ДАК Суперлига Ружомберок 2:1 ДАК Суперлига Ружомберок 2:1 ДАК Суперлига ДАК 1:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 1:1 ДАК Суперлига Ружомберок 2:1 ДАК Суперлига ДАК 2:0 Ружомберок Суперлига Ружомберок 2:0 ДАК Суперлига
Команда И В Н П Г О
1. Слован Братислава 1:2 9 6 0 3 26 - 13 76
2. ДАК 0:1 9 5 1 3 16 - 10 60
3. Ружомберок 1:0 9 6 2 1 14 - 7 56
4. Жилина 3:1 9 2 1 6 13 - 18 51
5. Земплин 2:1 9 3 1 5 9 - 18 42
6. Середь 1:3 9 2 1 6 10 - 22 38
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadium MFK Ruzomberok. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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