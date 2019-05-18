Австрия: Бундеслига. Борьба за выживание 2018-2019

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Альтах
1:0
Перерыв

Стадион:
Хартберг
0'
1:0
13' Гол
Шрайнер Эммануэль
45' Желтая карточка
Michael Huber
1
Кобрас
Мартин
28
Андерсон
Оливейра
23
Цех
Бенедикт
18
Цвишенбруггер
Ян
19
Карич
Эмир
4
Samuel
Gouet
11
Майлингер
Марко
21
Писингер
Симон
30
Manfred
Fischer
16
Шрайнер
Эммануэль
37
Бериша
Мергим
1
Rene
Swete
19
Блауэнштайнер
Микаэль
4
Michael
Huber
31
Thomas
Rotter
7
Siegfred
Rasswalder
23
Кайнц
Тобиас
5
Florian
Sittsam
28
Juergen
Heil
14
Florian
Flecker
24
Тадич
Дарио
9
Реп
Райко
Альтах
4-1-4-1
Хартберг
4-3-3

Ход матча

13'
Шрайнер Эммануэль
(Бериша Мергим)
1:0
25'
 
Zakaria Sanogo
Кайнц Тобиас
45'
 
Michael Huber

Предыдущие игры

Альтах Последние 20 матчей: +6 =9 -5
Альтах 2:2 Адмира Маттерсбург 0:0 Альтах Альтах 1:4 Ваккер Инсбрук Ваккер Инсбрук 0:4 Альтах
Альтах 2:2 Рапид Вена Хартберг 0:1 Альтах Адмира 1:1 Альтах Альтах 2:1 Маттерсбург Альтах 1:2 ЛАСК Аустрия Вена 1:3 Альтах Альтах 0:1 Адмира Вольфсбергер 0:0 Альтах Альтах 2:4 Балинген Альтах 2:2 Ваккер-2 Инсбрук Ред Булл Зальцбург 0:0 Альтах Альтах 1:1 Ваттенс Санкт-Галлен 4:2 Альтах Альтах 2:0 Вадуц Альтах 4:4 Ройтлинген Альтах 6:1 Хартберг
Хартберг Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Хартберг 2:1 Маттерсбург Ваккер Инсбрук 1:0 Хартберг Рапид Вена 3:4 Хартберг Хартберг 2:4 Рапид Вена
Адмира 2:1 Хартберг Хартберг 0:1 Альтах Маттерсбург 3:0 Хартберг Хартберг 0:2 Ваккер Инсбрук Хартберг 2:2 Хорн Рапид Вена 2:2 Хартберг Хартберг 1:1 Вольфсбергер Аустрия Вена 4:2 Хартберг Хартберг 1:1 Санкт-Пёльтен Рапид Вена 5:2 Хартберг Хартберг 1:3 АФК Эскильстуна Хартберг 3:2 Капфенберг Хартберг 1:2 Лафниц Хартберг 3:3 Винер Нойштадт Хартберг 7:2 Глайсдорф SC Furstenfeld 1:6 Хартберг

Последние игры между собой

Альтах: победы: 15, ничьи: 3, поражения: 2
Хартберг: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 15
Хартберг 0:1 Альтах Бундеслига Альтах 6:1 Хартберг Бундеслига Хартберг 2:1 Альтах Бундеслига Альтах 3:0 Хартберг Эрсте Лига
Хартберг 2:2 Альтах Эрсте Лига Альтах 3:0 Хартберг Эрсте Лига Хартберг 0:4 Альтах Эрсте Лига Хартберг 1:2 Альтах Эрсте Лига Альтах 2:0 Хартберг Эрсте Лига Хартберг 0:0 Альтах Эрсте Лига Альтах 4:1 Хартберг Эрсте Лига Альтах 1:0 Хартберг Эрсте Лига Хартберг 0:2 Альтах Эрсте Лига Альтах 4:2 Хартберг Эрсте Лига Хартберг 0:4 Альтах Эрсте Лига Альтах 1:2 Хартберг Эрсте Лига Хартберг 1:2 Альтах Эрсте Лига Хартберг 0:2 Альтах Эрсте Лига Альтах 4:0 Хартберг Эрсте Лига Хартберг 1:1 Альтах Эрсте Лига
Команда И В Н П Г О
1. Рапид Вена 0:1 9 6 1 2 21 - 13 32
2. Маттерсбург 1:0 9 4 2 3 13 - 8 28
3. Альтах 1:0 9 4 4 1 14 - 10 25
4. Адмира 2:0 9 3 3 3 14 - 15 22
5. Хартберг 0:1 9 2 0 7 9 - 18 19
6. Ваккер Инсбрук 0:2 9 3 0 6 9 - 16 17
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cashpoint Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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