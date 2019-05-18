Австрия: Бундеслига. Борьба за выживание 2018-2019
Альтах
1:0
Перерыв
Стадион: Кэшпойнт Арена
Хартберг
1:0
13' ГолШрайнер Эммануэль
45' Желтая карточкаMichael Huber
23
Цех
Бенедикт
19
Карич
Эмир
23
Кайнц
Тобиас
28
Juergen
Heil
24
Тадич
Дарио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Цех БенедиктЗащитник
- Защитник
-
19 Карич ЭмирЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Губари ШеркоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Brian Mwila
-
Главный тренер: Пастор Алекс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Кайнц ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Juergen HeilПолузащитник
- Нападающий
-
24 Тадич ДариоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Markus Schopp
Ход матча
13'
45'
Предыдущие игры
Альтах Последние 20 матчей: +6 =9 -5Альтах 2:2 Адмира Маттерсбург 0:0 Альтах Альтах 1:4 Ваккер Инсбрук Ваккер Инсбрук 0:4 Альтах
Альтах 2:2 Рапид Вена Хартберг 0:1 Альтах Адмира 1:1 Альтах Альтах 2:1 Маттерсбург Альтах 1:2 ЛАСК Аустрия Вена 1:3 Альтах Альтах 0:1 Адмира Вольфсбергер 0:0 Альтах Альтах 2:4 Балинген Альтах 2:2 Ваккер-2 Инсбрук Ред Булл Зальцбург 0:0 Альтах Альтах 1:1 Ваттенс Санкт-Галлен 4:2 Альтах Альтах 2:0 Вадуц Альтах 4:4 Ройтлинген Альтах 6:1 Хартберг
Хартберг Последние 20 матчей: +5 =5 -10Хартберг 2:1 Маттерсбург Ваккер Инсбрук 1:0 Хартберг Рапид Вена 3:4 Хартберг Хартберг 2:4 Рапид Вена
Адмира 2:1 Хартберг Хартберг 0:1 Альтах Маттерсбург 3:0 Хартберг Хартберг 0:2 Ваккер Инсбрук Хартберг 2:2 Хорн Рапид Вена 2:2 Хартберг Хартберг 1:1 Вольфсбергер Аустрия Вена 4:2 Хартберг Хартберг 1:1 Санкт-Пёльтен Рапид Вена 5:2 Хартберг Хартберг 1:3 АФК Эскильстуна Хартберг 3:2 Капфенберг Хартберг 1:2 Лафниц Хартберг 3:3 Винер Нойштадт Хартберг 7:2 Глайсдорф SC Furstenfeld 1:6 Хартберг
Последние игры между собой
Альтах: победы: 15, ничьи: 3, поражения: 2
Хартберг: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 15
Хартберг 2:2 Альтах Эрсте Лига Альтах 3:0 Хартберг Эрсте Лига Хартберг 0:4 Альтах Эрсте Лига Хартберг 1:2 Альтах Эрсте Лига Альтах 2:0 Хартберг Эрсте Лига Хартберг 0:0 Альтах Эрсте Лига Альтах 4:1 Хартберг Эрсте Лига Альтах 1:0 Хартберг Эрсте Лига Хартберг 0:2 Альтах Эрсте Лига Альтах 4:2 Хартберг Эрсте Лига Хартберг 0:4 Альтах Эрсте Лига Альтах 1:2 Хартберг Эрсте Лига Хартберг 1:2 Альтах Эрсте Лига Хартберг 0:2 Альтах Эрсте Лига Альтах 4:0 Хартберг Эрсте Лига Хартберг 1:1 Альтах Эрсте Лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рапид Вена
|0:1
|9
|6
|1
|2
|21 - 13
|32
|2.
|Маттерсбург
|1:0
|9
|4
|2
|3
|13 - 8
|28
|3.
|Альтах
|1:0
|9
|4
|4
|1
|14 - 10
|25
|4.
|Адмира
|2:0
|9
|3
|3
|3
|14 - 15
|22
|5.
|Хартберг
|0:1
|9
|2
|0
|7
|9 - 18
|19
|6.
|Ваккер Инсбрук
|0:2
|9
|3
|0
|6
|9 - 16
|17
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