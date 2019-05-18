Словакия: Суперлига. Группа А 2018-2019

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Словакия
  4. Суперлига. Группа А 2018-2019
Середь
1:3
Первый тайм: 45+'

Стадион:
Жилина
0'
0:1
13' Гол
Шкварка Михал
0:2
32' Гол
Шкварка Михал
0:3
37' Гол
Lukas Janosik
1:3
40' Гол
Шпехар Дино
45'+1
1
Pavol
Penksa
44
Сус
Мартин
17
Мених
Йозеф
21
Tidiane
Djibi
Ba
4
Гучко
Томаш
19
Denis
Ventura
8
Rudolf
Bilas
14
Adam
Morong
25
Шпехар
Дино
22
Alex
Ivan
91
Лачны
Милош
30
Голец
Доминик
15
Kristian
Vallo
3
Кралик
Мартин
2
Luka
Lochoshvili
6
Слука
Бранислав
17
Martin
Gambos
9
Ivan
Santiago
Diaz
20
Шкварка
Михал
8
Lukas
Janosik
10
Filip
Balaj
27
Мигалик
Ярослав
Середь
4-2-3-1
Жилина
3-5-2

Ход матча

13'
0:1
Шкварка Михал
32'
0:2
Шкварка Михал
37'
0:3
Lukas Janosik
40'
Шпехар Дино
1:3

Предыдущие игры

Середь Последние 20 матчей: +7 =4 -9
ДАК 3:4 Середь Середь 2:2 Земплин Ружомберок 1:0 Середь Жилина 1:2 Середь
Середь 0:5 ДАК Середь 0:1 Ружомберок Земплин 2:0 Середь Середь 1:4 Слован Братислава Середь 3:1 Спартак Трнава Нитра 0:2 Середь Середь 0:1 Слован Братислава Земплин 1:0 Середь Середь 0:1 ДАК Подбрезова 1:1 Середь Середь 1:1 Жилина Злате Моравце 0:1 Середь Жилина 3:1 Середь Середь 3:1 Тренчин Сеница 0:0 Середь Середь 3:1 Ружомберок
Жилина Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Слован Братислава 6:2 Жилина Жилина 1:2 ДАК Спартак Трнава 3:3 Жилина Земплин 2:1 Жилина
Жилина 1:2 Середь Земплин 0:2 Жилина Жилина 0:3 Слован Братислава ДАК 1:0 Жилина Жилина 1:1 Земплин Ружомберок 1:1 Жилина Жилина 4:0 Земплин Жилина 4:1 Скалица Подбрезова 0:2 Жилина Жилина 2:1 Злате Моравце Сеница 0:1 Жилина Жилина 1:1 Спартак Трнава Крылья Советов 1:0 Жилина Слован Братислава 5:2 Жилина Жилина 2:2 ДАК Середь 1:1 Жилина

Последние игры между собой

Середь: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
Жилина: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
Жилина 1:2 Середь Суперлига Середь 1:1 Жилина Суперлига Жилина 3:1 Середь Кубок Жилина 2:1 Середь Суперлига
Середь 1:1 Жилина Кубок
Команда И В Н П Г О
1. Слован Братислава 1:2 9 6 0 3 26 - 13 76
2. ДАК 0:1 9 5 1 3 16 - 10 60
3. Ружомберок 1:0 9 6 2 1 14 - 7 56
4. Жилина 3:1 9 2 1 6 13 - 18 51
5. Земплин 2:1 9 3 1 5 9 - 18 42
6. Середь 1:3 9 2 1 6 10 - 22 38
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadium Myjava. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...