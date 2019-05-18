Словакия: Суперлига. Группа А 2018-2019
0:1
13' ГолШкварка Михал
0:2
32' ГолШкварка Михал
0:3
37' ГолLukas Janosik
1:3
40' ГолШпехар Дино
44
Сус
Мартин
17
Мених
Йозеф
14
Adam
Morong
25
Шпехар
Дино
22
Alex
Ivan
91
Лачны
Милош
- Основной состав
- Вратарь
-
44 Сус МартинЗащитник
-
17 Мених ЙозефЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Adam MorongПолузащитник
-
25 Шпехар ДиноПолузащитник
-
22 Alex IvanПолузащитник
-
91 Лачны МилошНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Хиллер КатонНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Karel Stromsik
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Filip BalajНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Голубек ЯкубНападающий
-
-
28 Benson Anang
-
21 Jan Bernat
-
Главный тренер: Jaroslav Kentos
Ход матча
13'
0:1
32'
0:2
37'
0:3
40'
1:3
Предыдущие игры
Середь Последние 20 матчей: +7 =4 -9ДАК 3:4 Середь Середь 2:2 Земплин Ружомберок 1:0 Середь Жилина 1:2 Середь
Середь 0:5 ДАК Середь 0:1 Ружомберок Земплин 2:0 Середь Середь 1:4 Слован Братислава Середь 3:1 Спартак Трнава Нитра 0:2 Середь Середь 0:1 Слован Братислава Земплин 1:0 Середь Середь 0:1 ДАК Подбрезова 1:1 Середь Середь 1:1 Жилина Злате Моравце 0:1 Середь Жилина 3:1 Середь Середь 3:1 Тренчин Сеница 0:0 Середь Середь 3:1 Ружомберок
Жилина Последние 20 матчей: +6 =5 -9Слован Братислава 6:2 Жилина Жилина 1:2 ДАК Спартак Трнава 3:3 Жилина Земплин 2:1 Жилина
Жилина 1:2 Середь Земплин 0:2 Жилина Жилина 0:3 Слован Братислава ДАК 1:0 Жилина Жилина 1:1 Земплин Ружомберок 1:1 Жилина Жилина 4:0 Земплин Жилина 4:1 Скалица Подбрезова 0:2 Жилина Жилина 2:1 Злате Моравце Сеница 0:1 Жилина Жилина 1:1 Спартак Трнава Крылья Советов 1:0 Жилина Слован Братислава 5:2 Жилина Жилина 2:2 ДАК Середь 1:1 Жилина
Последние игры между собой
Середь: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
Жилина: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
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