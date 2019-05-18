Словакия: Суперлига. Группа Б 2018-2019

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Тренчин
2:0
Перерыв

Стадион:
Железярне Подбрезова
0'
1:0
5' Пенальти
Слеегерс Джои
2:0
45' Пенальти
Чатакович Хамза
45' Желтая карточка
Jakub Kiwior
24
Шемринец
Игор
22
Adrian
Slavik
37
Клешчик
Петер
6
Шулек
Мартин
2
Сковайса
Лукаш
18
Philippe
Van
Arnhem
9
Паур
Якуб
4
Зубайру
Абдул
11
Слеегерс
Джои
7
Чатакович
Хамза
46
Milan
Corryn
72
Вантруба
Мартин
26
Michal
Obrocnik
29
Marek
Kristian
Bartos
3
Jakub
Kiwior
2
Вязанко
Мирослав
4
Оравец
Матей
15
Rene
Paraj
20
Samuel
Datko
22
Filip
Halgos
13
Филип
Хлоховски
17
David
Lesko
Тренчин
4-1-2-3
Железярне Подбрезова
4-2-3-1

Ход матча

5'
Слеегерс Джои
1:0
23'
 
Jakub Wiezik
Michal Obrocnik
27'
Mohammed Lamine
Паур Якуб
 
45'
Чатакович Хамза
2:0
45'
 
Jakub Kiwior

Предыдущие игры

Тренчин Последние 20 матчей: +2 =5 -13
Злате Моравце 2:1 Тренчин Тренчин 1:4 Нитра Сеница 4:0 Тренчин Железярне Подбрезова 0:0 Тренчин
Тренчин 1:0 Злате Моравце Тренчин 2:3 Сеница Нитра 2:2 Тренчин Тренчин 0:1 Спартак Трнава Земплин 4:2 Тренчин Тренчин 1:1 Подбрезова Злате Моравце 3:1 Тренчин Тренчин 3:0 Сеница Аустрия Вена 2:2 Тренчин Спартак Трнава 3:1 Тренчин Тренчин 0:3 Слован Братислава ДАК 0:0 Тренчин Тренчин 0:2 Жилина Середь 3:1 Тренчин Ружомберок 1:0 Тренчин Скалица 2:1 Тренчин
Железярне Подбрезова Последние 13 матчей: +3 =6 -4
Спартак Трнава 3:1 Железярне Подбрезова Железярне Подбрезова 0:1 Злате Моравце Нитра 2:2 Железярне Подбрезова Железярне Подбрезова 0:0 Тренчин
Железярне Подбрезова 0:0 Спартак Трнава Злате Моравце 2:1 Железярне Подбрезова Сеница 0:0 Железярне Подбрезова Железярне Подбрезова 1:1 Нитра Нитра 1:3 Железярне Подбрезова Железярне Подбрезова 1:0 Злате Моравце Земплин 1:0 Железярне Подбрезова Татран Прешов 1:1 Железярне Подбрезова Железярне Подбрезова 1:0 Нитра

Последние игры между собой

Тренчин: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Железярне Подбрезова: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Железярне Подбрезова 0:0 Тренчин Суперлига
Команда И В Н П Г О
1. Сеница 2:0 9 7 1 1 21 - 8 37
2. Спартак Трнава 0:0 9 2 4 3 6 - 7 35
3. Нитра 0:0 9 1 6 2 15 - 16 35
4. Злате Моравце 0:2 9 5 2 2 12 - 10 31
5. Тренчин 1:0 9 2 2 5 8 - 16 30
6. Железярне Подбрезова 0:1 9 0 5 4 5 - 10 26
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion na Sihoti. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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