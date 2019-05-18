Словакия: Суперлига. Группа Б 2018-2019
Тренчин
2:0
Перерыв
Стадион: На Сихоти
Железярне Подбрезова
1:0
5' ПенальтиСлеегерс Джои
2:0
45' ПенальтиЧатакович Хамза
45' Желтая карточкаJakub Kiwior
46
Milan
Corryn
15
Rene
Paraj
20
Samuel
Datko
22
Filip
Halgos
17
David
Lesko
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
46 Milan CorrynНападающий
- Запасные игроки
-
35 Лачко АдамЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Emeka Umeh
-
-
-
Главный тренер: Vladimir Cifranic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Rene ParajПолузащитник
-
20 Samuel DatkoПолузащитник
-
22 Filip HalgosПолузащитник
- Полузащитник
-
17 David LeskoНападающий
- Запасные игроки
-
24 Jozef SpyrkaПолузащитник
-
25 Jakub WiezikНападающий
-
11 Daniel Pavuk
-
-
-
-
-
Главный тренер: Vladimir Vesely
Ход матча
5'
1:0
45'
2:0
45'
Предыдущие игры
Тренчин Последние 20 матчей: +2 =5 -13Злате Моравце 2:1 Тренчин Тренчин 1:4 Нитра Сеница 4:0 Тренчин Железярне Подбрезова 0:0 Тренчин
Тренчин 1:0 Злате Моравце Тренчин 2:3 Сеница Нитра 2:2 Тренчин Тренчин 0:1 Спартак Трнава Земплин 4:2 Тренчин Тренчин 1:1 Подбрезова Злате Моравце 3:1 Тренчин Тренчин 3:0 Сеница Аустрия Вена 2:2 Тренчин Спартак Трнава 3:1 Тренчин Тренчин 0:3 Слован Братислава ДАК 0:0 Тренчин Тренчин 0:2 Жилина Середь 3:1 Тренчин Ружомберок 1:0 Тренчин Скалица 2:1 Тренчин
Железярне Подбрезова Последние 13 матчей: +3 =6 -4Спартак Трнава 3:1 Железярне Подбрезова Железярне Подбрезова 0:1 Злате Моравце Нитра 2:2 Железярне Подбрезова Железярне Подбрезова 0:0 Тренчин
Железярне Подбрезова 0:0 Спартак Трнава Злате Моравце 2:1 Железярне Подбрезова Сеница 0:0 Железярне Подбрезова Железярне Подбрезова 1:1 Нитра Нитра 1:3 Железярне Подбрезова Железярне Подбрезова 1:0 Злате Моравце Земплин 1:0 Железярне Подбрезова Татран Прешов 1:1 Железярне Подбрезова Железярне Подбрезова 1:0 Нитра
Последние игры между собой
Тренчин: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Железярне Подбрезова: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сеница
|2:0
|9
|7
|1
|1
|21 - 8
|37
|2.
|Спартак Трнава
|0:0
|9
|2
|4
|3
|6 - 7
|35
|3.
|Нитра
|0:0
|9
|1
|6
|2
|15 - 16
|35
|4.
|Злате Моравце
|0:2
|9
|5
|2
|2
|12 - 10
|31
|5.
|Тренчин
|1:0
|9
|2
|2
|5
|8 - 16
|30
|6.
|Железярне Подбрезова
|0:1
|9
|0
|5
|4
|5 - 10
|26
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