Румыния: Лига 1. Группа Б 2018-2019
Конкордия Кьяжна
0:0
Перерыв
Стадион: Конкордия
Динамо Бухарест
41' Желтая карточкаRicardo Grigore
30
Мейра
Жоау
96
Andrei
Radu
88
Мусса
Софьен
22
Nivaldo
III
21
Дюссо
Дамьен
88
Зенке
Симон
10
Нистор
Дан
70
Джаади
Реда
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
30 Мейра ЖоауЗащитник
- Защитник
-
96 Andrei RaduЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
88 Мусса СофьенНападающий
-
22 Nivaldo IIIНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
91 Илоки ЖюльПолузащитник
- Нападающий
-
40 Andrei Paliu
-
-
-
Главный тренер: Adrian Falub
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Дюссо ДамьенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
88 Зенке СимонПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Нистор ДанПолузащитник
-
70 Джаади РедаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Mircea Rednic
Ход матча
41'
Предыдущие игры
Конкордия Кьяжна Последние 20 матчей: +1 =5 -14Волунтари 2:1 Конкордия Кьяжна Германнштадт 1:0 Конкордия Кьяжна Конкордия Кьяжна 2:2 Ботошани Конкордия Кьяжна 0:2 Газ Метан Mедиаш
CSM Politehnica Iasi 1:1 Конкордия Кьяжна Конкордия Кьяжна 3:0 Дунэря Кэлэраши Динамо Бухарест 3:2 Конкордия Кьяжна Конкордия Кьяжна 1:2 Волунтари Конкордия Кьяжна 2:2 Германнштадт Ботошани 0:0 Конкордия Кьяжна Динамо Бухарест 2:1 Конкордия Кьяжна Конкордия Кьяжна 1:3 Волунтари Конкордия Кьяжна 0:0 Стяуа Дунэря Кэлэраши 2:1 Конкордия Кьяжна Конкордия Кьяжна 0:1 Ботошани Сепси 3:0 Конкордия Кьяжна Конкордия Кьяжна 3:6 КСМ Студенцеск Астра 3:1 Конкордия Кьяжна Конкордия Кьяжна 1:3 Университатя Крайова Германнштадт 2:1 Конкордия Кьяжна
Динамо Бухарест Последние 20 матчей: +11 =3 -6Германнштадт 0:0 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 2:0 Газ Метан Mедиаш Дунэря Кэлэраши 1:0 Динамо Бухарест Волунтари 1:2 Динамо Бухарест
Динамо Бухарест 1:0 Ботошани CSM Politehnica Iasi 0:1 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 3:2 Конкордия Кьяжна Динамо Бухарест 2:0 Германнштадт Газ Метан Mедиаш 2:1 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 2:0 Дунэря Кэлэраши Динамо Бухарест 2:1 Конкордия Кьяжна Дунэря Кэлэраши 0:0 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 1:2 Ботошани Сепси 0:1 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 3:0 CSM Politehnica Iasi Динамо Бухарест 0:2 Динамо Москва Сьон 3:0 Динамо Бухарест Астра 4:1 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 3:0 Университатя Крайова Германнштадт 1:1 Динамо Бухарест
Последние игры между собой
Конкордия Кьяжна: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 8
Динамо Бухарест: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 5
Динамо Бухарест 3:1 Конкордия Кьяжна Лига 1 Конкордия Кьяжна 3:4 Динамо Бухарест Лига 1 Динамо Бухарест 2:3 Конкордия Кьяжна Лига 1 Конкордия Кьяжна 2:1 Динамо Бухарест Первая лига Динамо Бухарест 0:1 Конкордия Кьяжна Первая лига Динамо Бухарест 1:1 Конкордия Кьяжна Кубок лиги Конкордия Кьяжна 3:0 Динамо Бухарест Кубок лиги Динамо Бухарест 4:0 Конкордия Кьяжна Первая лига Конкордия Кьяжна 1:3 Динамо Бухарест Первая лига Динамо Бухарест 0:3 Конкордия Кьяжна Первая лига Динамо Бухарест 2:0 Конкордия Кьяжна Дивизион А
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Газ Метан Mедиаш
|11
|7
|2
|2
|17 - 8
|39
|2.
|Динамо Бухарест
|0:0
|11
|7
|2
|2
|14 - 6
|39
|3.
|Ботошани
|11
|5
|2
|4
|13 - 9
|35
|4.
|CSM Politehnica Iasi
|11
|3
|4
|4
|11 - 12
|30
|5.
|Волунтари
|10
|4
|3
|3
|12 - 11
|26
|6.
|Германнштадт
|11
|1
|5
|5
|6 - 14
|24
|7.
|Дунэря Кэлэраши
|10
|2
|3
|5
|5 - 15
|21
|8.
|Конкордия Кьяжна
|0:0
|11
|1
|5
|5
|12 - 15
|17
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