Румыния: Лига 1. Группа Б 2018-2019

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  4. Лига 1. Группа Б 2018-2019
Конкордия Кьяжна
0:0
Перерыв

Стадион:
Динамо Бухарест
0'
41' Желтая карточка
Ricardo Grigore
99
Рымничану
Виктор
20
Бэрбояну
Штефан
30
Мейра
Жоау
23
Бентаиба
Кадамуро
96
Andrei
Radu
8
Razvan
Gradinaru
44
Ропотан
Адриан
7
Иванович
Петре
10
Thaer
Fayed
Bawab
88
Мусса
Софьен
22
Nivaldo
III
35
Манданда
Парфе
21
Дюссо
Дамьен
2
Климавичюс
Линас
13
Denis
Ciobotariu
27
Ricardo
Grigore
88
Зенке
Симон
17
Н'Диайе
Мамату
10
Нистор
Дан
70
Джаади
Реда
19
Daniel
Popa
III
43
Монтини
Маттиа
Конкордия Кьяжна
Динамо Бухарест

Ход матча

41'
 
Ricardo Grigore

Предыдущие игры

Конкордия Кьяжна Последние 20 матчей: +1 =5 -14
Волунтари 2:1 Конкордия Кьяжна Германнштадт 1:0 Конкордия Кьяжна Конкордия Кьяжна 2:2 Ботошани Конкордия Кьяжна 0:2 Газ Метан Mедиаш
CSM Politehnica Iasi 1:1 Конкордия Кьяжна Конкордия Кьяжна 3:0 Дунэря Кэлэраши Динамо Бухарест 3:2 Конкордия Кьяжна Конкордия Кьяжна 1:2 Волунтари Конкордия Кьяжна 2:2 Германнштадт Ботошани 0:0 Конкордия Кьяжна Динамо Бухарест 2:1 Конкордия Кьяжна Конкордия Кьяжна 1:3 Волунтари Конкордия Кьяжна 0:0 Стяуа Дунэря Кэлэраши 2:1 Конкордия Кьяжна Конкордия Кьяжна 0:1 Ботошани Сепси 3:0 Конкордия Кьяжна Конкордия Кьяжна 3:6 КСМ Студенцеск Астра 3:1 Конкордия Кьяжна Конкордия Кьяжна 1:3 Университатя Крайова Германнштадт 2:1 Конкордия Кьяжна
Динамо Бухарест Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Германнштадт 0:0 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 2:0 Газ Метан Mедиаш Дунэря Кэлэраши 1:0 Динамо Бухарест Волунтари 1:2 Динамо Бухарест
Динамо Бухарест 1:0 Ботошани CSM Politehnica Iasi 0:1 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 3:2 Конкордия Кьяжна Динамо Бухарест 2:0 Германнштадт Газ Метан Mедиаш 2:1 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 2:0 Дунэря Кэлэраши Динамо Бухарест 2:1 Конкордия Кьяжна Дунэря Кэлэраши 0:0 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 1:2 Ботошани Сепси 0:1 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 3:0 CSM Politehnica Iasi Динамо Бухарест 0:2 Динамо Москва Сьон 3:0 Динамо Бухарест Астра 4:1 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 3:0 Университатя Крайова Германнштадт 1:1 Динамо Бухарест

Последние игры между собой

Конкордия Кьяжна: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 8
Динамо Бухарест: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 5
Динамо Бухарест 3:2 Конкордия Кьяжна Лига 1 Динамо Бухарест 2:1 Конкордия Кьяжна Первая лига Конкордия Кьяжна 0:0 Динамо Бухарест Первая лига Конкордия Кьяжна 0:4 Динамо Бухарест Лига 1
Динамо Бухарест 3:1 Конкордия Кьяжна Лига 1 Конкордия Кьяжна 3:4 Динамо Бухарест Лига 1 Динамо Бухарест 2:3 Конкордия Кьяжна Лига 1 Конкордия Кьяжна 2:1 Динамо Бухарест Первая лига Динамо Бухарест 0:1 Конкордия Кьяжна Первая лига Динамо Бухарест 1:1 Конкордия Кьяжна Кубок лиги Конкордия Кьяжна 3:0 Динамо Бухарест Кубок лиги Динамо Бухарест 4:0 Конкордия Кьяжна Первая лига Конкордия Кьяжна 1:3 Динамо Бухарест Первая лига Динамо Бухарест 0:3 Конкордия Кьяжна Первая лига Динамо Бухарест 2:0 Конкордия Кьяжна Дивизион А
Команда И В Н П Г О
1. Газ Метан Mедиаш 11 7 2 2 17 - 8 39
2. Динамо Бухарест 0:0 11 7 2 2 14 - 6 39
3. Ботошани 11 5 2 4 13 - 9 35
4. CSM Politehnica Iasi 11 3 4 4 11 - 12 30
5. Волунтари 10 4 3 3 12 - 11 26
6. Германнштадт 11 1 5 5 6 - 14 24
7. Дунэря Кэлэраши 10 2 3 5 5 - 15 21
8. Конкордия Кьяжна 0:0 11 1 5 5 12 - 15 17
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Concordia. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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