США: МЛС 2019
Реал Солт-Лейк
2:0
Перерыв
Стадион: Рио Тинто
Торонто
1:0
14' ГолКрейлах Дамир
25' Желтая карточкаNick Besler
2:0
28' ГолСауседо Себастьян
44' Желтая карточкаМорган Эштон
18
Римандо
Ник
15
Глэд
Джастин
14
Онуоха
Недум
13
Nick
Besler
17
Corey
Baird
3
Мур
Дрю
96
Ауро
Альваро
- Основной состав
-
18 Римандо НикВратарь
- Защитник
-
15 Глэд ДжастинЗащитник
-
14 Онуоха НедумЗащитник
- Защитник
-
13 Nick BeslerПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Corey BairdПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Луис ЭвертонПолузащитник
-
50 Джонсон СэмНападающий
-
10 Плата ЖоаоНападающий
-
12 Леннон Брукс
-
Главный тренер: Петке Майк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
3 Мур ДрюЗащитник
- Защитник
-
96 Ауро АльвароПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Jay ChapmanПолузащитник
-
18 Nick DeLeonПолузащитник
-
27 Liam FraserПолузащитник
- Нападающий
-
91 Бойд ТерренсНападающий
-
Главный тренер: Вэнни Грег
Ход матча
14'
1:0
25'
28'
2:0
44'
Предыдущие игры
Реал Солт-Лейк Последние 20 матчей: +6 =4 -10Колорадо Рэпидс 2:3 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 1:2 Портленд Тимберс Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Реал Солт-Лейк Цинциннати 0:3 Реал Солт-Лейк
Реал Солт-Лейк 2:1 Орландо Сити Сиэтл Саундерс 1:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 2:4 Даллас Лос-Анджелес 2:1 Реал Солт-Лейк Ди Си Юнайтед 5:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 1:0 Ванкувер Уайткэпс Хьюстон Динамо 1:1 Реал Солт-Лейк Спортинг Канзас-Сити 4:2 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 1:1 Спортинг Канзас-Сити Лос-Анджелес 2:3 Реал Солт-Лейк Портленд Тимберс 3:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 4:1 Нью-Инглэнд Революшн Реал Солт-Лейк 1:4 Портленд Тимберс Спортинг Канзас-Сити 1:1 Реал Солт-Лейк Атланта Юнайтед 2:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 1:1 Миннесота Юнайтед
Торонто Последние 20 матчей: +8 =3 -9Торонто 0:0 Ди Си Юнайтед Торонто 1:2 Филадельфия Юнион Атланта Юнайтед 2:0 Торонто Орландо Сити 0:2 Торонто
Торонто 1:2 Портленд Тимберс Торонто 4:3 Миннесота Юнайтед Сиэтл Саундерс 3:2 Торонто Торонто 2:2 Чикаго Файр Торонто 4:0 Нью-Йорк Сити Торонто 3:2 Нью-Инглэнд Революшн Филадельфия Юнион 1:3 Торонто Торонто 1:1 Индепендьенте Ла-Чоррера Индепендьенте Ла-Чоррера 4:0 Торонто Торонто 4:1 Атланта Юнайтед Монреаль Импакт 2:0 Торонто Ди Си Юнайтед 1:0 Торонто Торонто 1:2 Ванкувер Уайткэпс Торонто 4:1 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Торонто Торонто 5:3 Лос-Анджелес Гэлакси
Последние игры между собой
Реал Солт-Лейк: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 5
Торонто: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 9
Реал Солт-Лейк 3:0 Торонто МЛС Торонто 0:1 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 3:2 Торонто МЛС Торонто 1:0 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 3:1 Торонто МЛС Торонто 1:1 Реал Солт-Лейк КОНКАКАФ Реал Солт-Лейк 4:1 Торонто КОНКАКАФ Торонто 0:0 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 2:1 Торонто МЛС Торонто 1:0 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 3:0 Торонто МЛС Реал Солт-Лейк 2:1 Торонто МЛС Торонто 1:0 Реал Солт-Лейк МЛС
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ди Си Юнайтед
|13
|7
|3
|3
|17 - 11
|24
|2.
|Филадельфия Юнион
|12
|7
|2
|3
|23 - 12
|23
|3.
|Монреаль Импакт
|14
|6
|3
|5
|15 - 19
|21
|4.
|Атланта Юнайтед
|11
|6
|2
|3
|13 - 8
|20
|5.
|Нью-Йорк Сити
|11
|4
|6
|1
|15 - 12
|18
|6.
|Торонто
|0:2
|12
|5
|2
|5
|22 - 19
|17
|7.
|Чикаго Файр
|12
|4
|4
|4
|19 - 13
|16
|8.
|Коламбус Кру
|13
|5
|1
|7
|12 - 18
|16
|9.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|11
|4
|2
|5
|16 - 14
|14
|10.
|Орландо Сити
|12
|3
|3
|6
|14 - 19
|12
|11.
|Нью-Инглэнд Революшн
|14
|3
|3
|8
|14 - 31
|12
|12.
|Цинциннати
|12
|3
|2
|7
|10 - 18
|11
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|13
|9
|3
|1
|31 - 8
|30
|2.
|Сиэтл Саундерс
|12
|7
|4
|1
|22 - 14
|25
|3.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|12
|7
|1
|4
|18 - 16
|22
|4.
|Хьюстон Динамо
|10
|6
|2
|2
|18 - 11
|20
|5.
|Даллас
|12
|5
|2
|5
|16 - 16
|17
|6.
|Реал Солт-Лейк
|2:0
|12
|5
|1
|6
|17 - 20
|16
|7.
|Миннесота Юнайтед
|11
|4
|3
|4
|19 - 18
|15
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|12
|3
|3
|6
|11 - 15
|12
|9.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|11
|3
|2
|6
|14 - 22
|11
|10.
|Портленд Тимберс
|11
|3
|2
|6
|14 - 22
|11
|11.
|Спортинг Канзас-Сити
|10
|2
|4
|4
|19 - 19
|10
|12.
|Колорадо Рэпидс
|11
|0
|2
|9
|16 - 30
|2
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