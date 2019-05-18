США: МЛС 2019

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Реал Солт-Лейк
2:0
Перерыв

Стадион:
Торонто
0'
1:0
14' Гол
Крейлах Дамир
25' Желтая карточка
Nick Besler
2:0
28' Гол
Сауседо Себастьян
44' Желтая карточка
Морган Эштон
18
Римандо
Ник
22
Aaron
Herrera
15
Глэд
Джастин
14
Онуоха
Недум
4
Donny
Toia
13
Nick
Besler
8
Крейлах
Дамир
17
Corey
Baird
11
Руснак
Альберт
23
Сауседо
Себастьян
7
Саварино
Джефферсон
16
Вестберг
Квентин
15
Завалета
Эрик
3
Мур
Дрю
5
Морган
Эштон
96
Ауро
Альваро
8
Дельгадо
Марко
4
Брэдли
Майкл
21
Осорио
Джонатан
2
Морроу
Джастин
10
Посуэло
Алехандро
7
Хэмилтон
Джордан
Реал Солт-Лейк
4-2-3-1
Торонто
3-5-1-1

Ход матча

14'
Крейлах Дамир
1:0
25'
Nick Besler
 
28'
Сауседо Себастьян
(Donny Toia)
2:0
44'
 
Морган Эштон

Предыдущие игры

Реал Солт-Лейк Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Колорадо Рэпидс 2:3 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 1:2 Портленд Тимберс Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Реал Солт-Лейк Цинциннати 0:3 Реал Солт-Лейк
Реал Солт-Лейк 2:1 Орландо Сити Сиэтл Саундерс 1:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 2:4 Даллас Лос-Анджелес 2:1 Реал Солт-Лейк Ди Си Юнайтед 5:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 1:0 Ванкувер Уайткэпс Хьюстон Динамо 1:1 Реал Солт-Лейк Спортинг Канзас-Сити 4:2 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 1:1 Спортинг Канзас-Сити Лос-Анджелес 2:3 Реал Солт-Лейк Портленд Тимберс 3:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 4:1 Нью-Инглэнд Революшн Реал Солт-Лейк 1:4 Портленд Тимберс Спортинг Канзас-Сити 1:1 Реал Солт-Лейк Атланта Юнайтед 2:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 1:1 Миннесота Юнайтед
Торонто Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Торонто 0:0 Ди Си Юнайтед Торонто 1:2 Филадельфия Юнион Атланта Юнайтед 2:0 Торонто Орландо Сити 0:2 Торонто
Торонто 1:2 Портленд Тимберс Торонто 4:3 Миннесота Юнайтед Сиэтл Саундерс 3:2 Торонто Торонто 2:2 Чикаго Файр Торонто 4:0 Нью-Йорк Сити Торонто 3:2 Нью-Инглэнд Революшн Филадельфия Юнион 1:3 Торонто Торонто 1:1 Индепендьенте Ла-Чоррера Индепендьенте Ла-Чоррера 4:0 Торонто Торонто 4:1 Атланта Юнайтед Монреаль Импакт 2:0 Торонто Ди Си Юнайтед 1:0 Торонто Торонто 1:2 Ванкувер Уайткэпс Торонто 4:1 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Торонто Торонто 5:3 Лос-Анджелес Гэлакси

Последние игры между собой

Реал Солт-Лейк: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 5
Торонто: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 9
Торонто 3:1 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 0:0 Торонто МЛС Торонто 1:0 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 2:1 Торонто МЛС
Реал Солт-Лейк 3:0 Торонто МЛС Торонто 0:1 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 3:2 Торонто МЛС Торонто 1:0 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 3:1 Торонто МЛС Торонто 1:1 Реал Солт-Лейк КОНКАКАФ Реал Солт-Лейк 4:1 Торонто КОНКАКАФ Торонто 0:0 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 2:1 Торонто МЛС Торонто 1:0 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 3:0 Торонто МЛС Реал Солт-Лейк 2:1 Торонто МЛС Торонто 1:0 Реал Солт-Лейк МЛС

Восточная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Ди Си Юнайтед 13 7 3 3 17 - 11 24
2. Филадельфия Юнион 12 7 2 3 23 - 12 23
3. Монреаль Импакт 14 6 3 5 15 - 19 21
4. Атланта Юнайтед 11 6 2 3 13 - 8 20
5. Нью-Йорк Сити 11 4 6 1 15 - 12 18
6. Торонто 0:2 12 5 2 5 22 - 19 17
7. Чикаго Файр 12 4 4 4 19 - 13 16
8. Коламбус Кру 13 5 1 7 12 - 18 16
9. Нью-Йорк Ред Буллз 11 4 2 5 16 - 14 14
10. Орландо Сити 12 3 3 6 14 - 19 12
11. Нью-Инглэнд Революшн 14 3 3 8 14 - 31 12
12. Цинциннати 12 3 2 7 10 - 18 11

Западная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 13 9 3 1 31 - 8 30
2. Сиэтл Саундерс 12 7 4 1 22 - 14 25
3. Лос-Анджелес Гэлакси 12 7 1 4 18 - 16 22
4. Хьюстон Динамо 10 6 2 2 18 - 11 20
5. Даллас 12 5 2 5 16 - 16 17
6. Реал Солт-Лейк 2:0 12 5 1 6 17 - 20 16
7. Миннесота Юнайтед 11 4 3 4 19 - 18 15
8. Ванкувер Уайткэпс 12 3 3 6 11 - 15 12
9. Сан-Хосе Эрткуэйкс 11 3 2 6 14 - 22 11
10. Портленд Тимберс 11 3 2 6 14 - 22 11
11. Спортинг Канзас-Сити 10 2 4 4 19 - 19 10
12. Колорадо Рэпидс 11 0 2 9 16 - 30 2
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    44'
    Морган Эштон получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    28'
    Г О О О О Л - Сауседо Себастьян бьет в цель!
  • Желтая карточка
    25'
    Nick Besler получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - Крейлах Дамир бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Rio Tinto Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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