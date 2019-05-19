Бразилия: Серия A 2019
Шапекоэнсе
1:0
Первый тайм: 21'
Форталеза
1:0
13' ГолRildo
98
Tiepo
22
Caique
3
Gum
83
Regis
20
Augusto
I
7
Rildo
77
Everaldo
I
12
Felipe
Alves
13
Gabriel
Dias
55
Juninho
V
- Основной состав
-
98 TiepoВратарь
-
22 CaiqueЗащитник
-
3 GumЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
83 RegisПолузащитник
-
20 Augusto IПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 RildoПолузащитник
-
77 Everaldo IНападающий
- Запасные игроки
-
95 Курзел ЭлиасВратарь
- Защитник
-
13 ЛоуренсиПолузащитник
-
18 AylonПолузащитник
-
27 Arthur VIII
-
-
-
-
-
85 Tharlis
-
34 Joilson
- Основной состав
-
12 Felipe AlvesВратарь
-
13 Gabriel DiasЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
55 Juninho VПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 CarlinhoЗащитник
-
11 OsvaldoПолузащитник
-
97 АндреПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Патрик IIНападающий
-
21 KiezaНападающий
- Нападающий
-
10 Dodô II
-
-
-
2 Tinga I
Ход матча
13'
1:0
Предыдущие игры
Шапекоэнсе Последние 20 матчей: +10 =3 -7Фламенго 2:1 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе Коринтианс 1:0 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 2:0 Интернасьональ
Коринтианс 2:0 Шапекоэнсе Аваи 1:1 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:0 Коринтианс Шапекоэнсе 1:0 Фигейренсе Крисьюма 0:2 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:2 Аваи Фигейренсе 3:3 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 2:0 Бруске Шапекоэнсе 3:2 Крисьюма Херсилиу Луж 2:3 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 0:0 Атлетико Тубарао Шапекоэнсе 1:2 Жоинвилль Крисьюма 0:1 Шапекоэнсе Миксто 1:2 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 2:1 Метрополитано Аваи 1:0 Шапекоэнсе
Форталеза Последние 20 матчей: +8 =5 -7Форталеза 0:0 Атлетико Паранаэнсе Форталеза 0:1 Сан-Паулу Форталеза 1:0 Санта-Круз Льянерос 1:0 Форталеза
Ботафого Рибейрао 1:0 Форталеза Барранкилья 2:0 Форталеза Форталеза 2:1 Атлетико Паранаэнсе Палмейрас 4:0 Форталеза Форталеза 0:2 Депортес Куиндио Форталеза 1:1 Льянерос Сеара 0:1 Форталеза ФК Атлетико 0:1 Форталеза Форталеза 2:0 Сеара Форталеза 0:0 Tigres FC Tigres FC 2:1 Форталеза Форталеза 4:0 Витория Валледупар 1:1 Форталеза Форталеза 1:0 Гуарани Собрал Форталеза 2:2 Орсомарсо Форталеза 1:0 Эй-Би-Си
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас
|5
|4
|1
|0
|12 - 1
|13
|2.
|Атлетико Минейро
|5
|4
|0
|1
|8 - 6
|12
|3.
|Сан-Паулу
|5
|3
|2
|0
|6 - 2
|11
|4.
|Сантос
|5
|3
|1
|1
|7 - 6
|10
|5.
|Ботафого Рибейрао
|0:0
|5
|3
|1
|1
|5 - 4
|10
|6.
|Коринтианс
|1:0
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|7.
|Атлетико Паранаэнсе
|0:1
|5
|2
|1
|2
|7 - 5
|7
|8.
|Фламенго
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|9.
|Шапекоэнсе
|1:0
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|10.
|Гойяс
|0:0
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|11.
|Байя
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|12.
|Интернасьональ
|0:0
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|13.
|Флуминенсе
|5
|2
|0
|3
|10 - 9
|6
|14.
|Крузейро
|5
|2
|0
|3
|6 - 11
|6
|15.
|Алагоано
|0:0
|5
|0
|4
|1
|1 - 5
|4
|16.
|Сеара
|4
|1
|0
|3
|6 - 5
|3
|17.
|Форталеза
|0:1
|5
|1
|0
|4
|2 - 8
|3
|18.
|Гремио
|4
|0
|2
|2
|6 - 8
|2
|19.
|Аваи
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|20.
|Васко да Гама
|4
|0
|1
|3
|3 - 10
|1
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