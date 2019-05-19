Бразилия: Серия A 2019

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Шапекоэнсе
1:0
Первый тайм: 21'
Форталеза
0'
1:0
13' Гол
Rildo
21'
98
Tiepo
22
Caique
3
Gum
33
Rafael
Pereira
I
6
Bruno
Pacheco
III
83
Regis
20
Augusto
I
8
Marcio
Araujo
86
Соуза
Сантос
Эликарлос
7
Rildo
77
Everaldo
I
12
Felipe
Alves
13
Gabriel
Dias
3
Juan
Quintero
II
4
Роджер
де
Карвальо
6
Bruno
Melo
7
Эдинью
Арналду
55
Juninho
V
15
Фелипе
Мартинс
17
Марсиньо
Силва
9
Junior
Santos
99
Веллингтон
Паулиста
Шапекоэнсе
4-5-1
Форталеза
4-4-2

Ход матча

13'
Rildo
(Everaldo I)
1:0

Предыдущие игры

Шапекоэнсе Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Фламенго 2:1 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе Коринтианс 1:0 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 2:0 Интернасьональ
Коринтианс 2:0 Шапекоэнсе Аваи 1:1 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:0 Коринтианс Шапекоэнсе 1:0 Фигейренсе Крисьюма 0:2 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:2 Аваи Фигейренсе 3:3 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 2:0 Бруске Шапекоэнсе 3:2 Крисьюма Херсилиу Луж 2:3 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 0:0 Атлетико Тубарао Шапекоэнсе 1:2 Жоинвилль Крисьюма 0:1 Шапекоэнсе Миксто 1:2 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 2:1 Метрополитано Аваи 1:0 Шапекоэнсе
Форталеза Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Форталеза 0:0 Атлетико Паранаэнсе Форталеза 0:1 Сан-Паулу Форталеза 1:0 Санта-Круз Льянерос 1:0 Форталеза
Ботафого Рибейрао 1:0 Форталеза Барранкилья 2:0 Форталеза Форталеза 2:1 Атлетико Паранаэнсе Палмейрас 4:0 Форталеза Форталеза 0:2 Депортес Куиндио Форталеза 1:1 Льянерос Сеара 0:1 Форталеза ФК Атлетико 0:1 Форталеза Форталеза 2:0 Сеара Форталеза 0:0 Tigres FC Tigres FC 2:1 Форталеза Форталеза 4:0 Витория Валледупар 1:1 Форталеза Форталеза 1:0 Гуарани Собрал Форталеза 2:2 Орсомарсо Форталеза 1:0 Эй-Би-Си
Команда И В Н П Г О
1. Палмейрас 5 4 1 0 12 - 1 13
2. Атлетико Минейро 5 4 0 1 8 - 6 12
3. Сан-Паулу 5 3 2 0 6 - 2 11
4. Сантос 5 3 1 1 7 - 6 10
5. Ботафого Рибейрао 0:0 5 3 1 1 5 - 4 10
6. Коринтианс 1:0 5 2 2 1 5 - 4 8
7. Атлетико Паранаэнсе 0:1 5 2 1 2 7 - 5 7
8. Фламенго 5 2 1 2 8 - 7 7
9. Шапекоэнсе 1:0 5 2 1 2 5 - 4 7
10. Гойяс 0:0 5 2 1 2 5 - 5 7
11. Байя 5 2 1 2 6 - 6 7
12. Интернасьональ 0:0 5 2 1 2 5 - 5 7
13. Флуминенсе 5 2 0 3 10 - 9 6
14. Крузейро 5 2 0 3 6 - 11 6
15. Алагоано 0:0 5 0 4 1 1 - 5 4
16. Сеара 4 1 0 3 6 - 5 3
17. Форталеза 0:1 5 1 0 4 2 - 8 3
18. Гремио 4 0 2 2 6 - 8 2
19. Аваи 4 0 2 2 2 - 4 2
20. Васко да Гама 4 0 1 3 3 - 10 1
  • Первый тайм
  • Описание гола
    13'
    Г О О О О Л - Rildo бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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