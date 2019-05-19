США: МЛС 2019

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Миннесота Юнайтед
1:0
Конец матча

Стадион:
Коламбус Кру
0'
52' Желтая карточка
Brent Kallman
62' Желтая карточка
Гузман Давид II
63' Желтая карточка
Miguel Ibarra I
1:0
70' Гол
Ethan Finlay
90'+4
1
Манноне
Вито
19
Метанир
Ромен
14
Brent
Kallman
15
Боксолл
Михаэл
7
Kevin
Molino
25
Кинтеро
Карлос
6
Алонсо
Освальдо
8
Грегуш
Ян
10
Miguel
Ibarra
I
13
Ethan
Finlay
9
Angelo
Rodriguez
24
Jon
Kempin
3
Уильямс
Джош
4
Менса
Джонатан
22
Гастон
Сауро
16
Hector
Jimenez
9
Гузман
Давид
II
6
Трапп
Уилл
18
Robson
XIV
10
Фредерико
Хигайн
29
Аккам
Давид
11
Зарде
Гьяси
Миннесота Юнайтед
3-5-2
Коламбус Кру
4-2-3-1

Ход матча

52'
Brent Kallman
 
62'
 
Гузман Давид II
63'
Miguel Ibarra I
 
70'
Ethan Finlay
(Brent Kallman)
1:0

Предыдущие игры

Миннесота Юнайтед Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Чикаго Файр 2:0 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 1:1 Сиэтл Саундерс Миннесота Юнайтед 1:0 Ди Си Юнайтед Миннесота Юнайтед 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси
Торонто 4:3 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 3:3 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Миннесота Юнайтед Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Миннесота Юнайтед Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Миннесота Юнайтед Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:3 Миннесота Юнайтед Ванкувер Уайткэпс 2:3 Миннесота Юнайтед Коламбус Кру 3:2 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси Миннесота Юнайтед 0:2 Колорадо Рэпидс Филадельфия Юнион 5:1 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 2:1 Нью-Йорк Сити Миннесота Юнайтед 3:2 Портленд Тимберс Реал Солт-Лейк 1:1 Миннесота Юнайтед Ди Си Юнайтед 2:1 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 2:0 Миннесота Юнайтед
Коламбус Кру Последние 20 матчей: +8 =2 -10
Коламбус Кру 0:3 Лос-Анджелес Коламбус Кру 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси Ди Си Юнайтед 3:1 Коламбус Кру Хьюстон Динамо 2:0 Коламбус Кру
Коламбус Кру 0:1 Ди Си Юнайтед Коламбус Кру 1:3 Портленд Тимберс Монреаль Импакт 1:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 1:0 Нью-Инглэнд Революшн Коламбус Кру 2:0 Атланта Юнайтед Филадельфия Юнион 3:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 1:0 Даллас Нью-Инглэнд Революшн 0:2 Коламбус Кру Коламбус Кру 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 3:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз Ди Си Юнайтед 2:2 Коламбус Кру Коламбус Кру 3:2 Миннесота Юнайтед Орландо Сити 2:1 Коламбус Кру Монреаль Импакт 3:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 0:0 Филадельфия Юнион

Последние игры между собой

Миннесота Юнайтед: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Коламбус Кру: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Коламбус Кру 3:2 Миннесота Юнайтед МЛС Миннесота Юнайтед 0:1 Коламбус Кру МЛС

Восточная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Ди Си Юнайтед 1:0 14 8 3 3 18 - 11 27
2. Филадельфия Юнион 13 7 3 3 23 - 12 24
3. Монреаль Импакт 14 6 3 5 15 - 19 21
4. Атланта Юнайтед 11 6 2 3 13 - 8 20
5. Нью-Йорк Сити 11 4 6 1 15 - 12 18
6. Торонто 12 5 2 5 22 - 20 17
7. Чикаго Файр 13 4 4 5 20 - 17 16
8. Коламбус Кру 14 5 1 8 12 - 19 16
9. Нью-Йорк Ред Буллз 11 4 2 5 16 - 14 14
10. Орландо Сити 12 3 3 6 14 - 19 12
11. Нью-Инглэнд Революшн 14 3 3 8 14 - 31 12
12. Цинциннати 12 3 2 7 10 - 18 11

Западная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 13 9 3 1 31 - 8 30
2. Сиэтл Саундерс 13 7 5 1 22 - 14 26
3. Лос-Анджелес Гэлакси 12 7 1 4 18 - 16 22
4. Хьюстон Динамо 0:1 11 6 2 3 18 - 12 20
5. Миннесота Юнайтед 12 5 3 4 20 - 18 18
6. Даллас 12 5 2 5 16 - 16 17
7. Реал Солт-Лейк 12 5 1 6 18 - 20 16
8. Сан-Хосе Эрткуэйкс 12 4 2 6 18 - 23 14
9. Спортинг Канзас-Сити 1:0 11 3 4 4 20 - 19 13
10. Ванкувер Уайткэпс 0:1 13 3 3 7 11 - 16 12
11. Портленд Тимберс 11 3 2 6 14 - 22 11
12. Колорадо Рэпидс 11 0 2 9 16 - 30 2
  • Второй тайм
  • Свисток
    90'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Описание гола
    70'
    Г О О О О Л - Ethan Finlay бьет в цель!
  • Желтая карточка
    63'
    Miguel Ibarra получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    62'
    Гузман Давид II получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    52'
    Brent Kallman получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Field. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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