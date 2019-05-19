США: МЛС 2019
Миннесота Юнайтед
1:0
Конец матча
Стадион: Allianz Field
Коламбус Кру
52' Желтая карточкаBrent Kallman
62' Желтая карточкаГузман Давид II
63' Желтая карточкаMiguel Ibarra I
1:0
70' ГолEthan Finlay
13
Ethan
Finlay
24
Jon
Kempin
22
Гастон
Сауро
18
Robson
XIV
29
Аккам
Давид
11
Зарде
Гьяси
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Ethan FinlayНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
99 Abu Danladi
-
-
Главный тренер: Adrian Heath
- Основной состав
-
24 Jon KempinВратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Гастон СауроЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Robson XIVПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Аккам ДавидПолузащитник
-
11 Зарде ГьясиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Нападающий
-
28 Niko Hansen
-
-
-
-
-
Главный тренер: Caleb Porter
Ход матча
52'
62'
63'
70'
1:0
Предыдущие игры
Миннесота Юнайтед Последние 20 матчей: +6 =4 -10Чикаго Файр 2:0 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 1:1 Сиэтл Саундерс Миннесота Юнайтед 1:0 Ди Си Юнайтед Миннесота Юнайтед 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси
Торонто 4:3 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 3:3 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Миннесота Юнайтед Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Миннесота Юнайтед Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Миннесота Юнайтед Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:3 Миннесота Юнайтед Ванкувер Уайткэпс 2:3 Миннесота Юнайтед Коламбус Кру 3:2 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси Миннесота Юнайтед 0:2 Колорадо Рэпидс Филадельфия Юнион 5:1 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 2:1 Нью-Йорк Сити Миннесота Юнайтед 3:2 Портленд Тимберс Реал Солт-Лейк 1:1 Миннесота Юнайтед Ди Си Юнайтед 2:1 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 2:0 Миннесота Юнайтед
Коламбус Кру Последние 20 матчей: +8 =2 -10Коламбус Кру 0:3 Лос-Анджелес Коламбус Кру 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси Ди Си Юнайтед 3:1 Коламбус Кру Хьюстон Динамо 2:0 Коламбус Кру
Коламбус Кру 0:1 Ди Си Юнайтед Коламбус Кру 1:3 Портленд Тимберс Монреаль Импакт 1:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 1:0 Нью-Инглэнд Революшн Коламбус Кру 2:0 Атланта Юнайтед Филадельфия Юнион 3:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 1:0 Даллас Нью-Инглэнд Революшн 0:2 Коламбус Кру Коламбус Кру 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 3:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз Ди Си Юнайтед 2:2 Коламбус Кру Коламбус Кру 3:2 Миннесота Юнайтед Орландо Сити 2:1 Коламбус Кру Монреаль Импакт 3:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 0:0 Филадельфия Юнион
Последние игры между собой
Миннесота Юнайтед: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Коламбус Кру: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ди Си Юнайтед
|1:0
|14
|8
|3
|3
|18 - 11
|27
|2.
|Филадельфия Юнион
|13
|7
|3
|3
|23 - 12
|24
|3.
|Монреаль Импакт
|14
|6
|3
|5
|15 - 19
|21
|4.
|Атланта Юнайтед
|11
|6
|2
|3
|13 - 8
|20
|5.
|Нью-Йорк Сити
|11
|4
|6
|1
|15 - 12
|18
|6.
|Торонто
|12
|5
|2
|5
|22 - 20
|17
|7.
|Чикаго Файр
|13
|4
|4
|5
|20 - 17
|16
|8.
|Коламбус Кру
|14
|5
|1
|8
|12 - 19
|16
|9.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|11
|4
|2
|5
|16 - 14
|14
|10.
|Орландо Сити
|12
|3
|3
|6
|14 - 19
|12
|11.
|Нью-Инглэнд Революшн
|14
|3
|3
|8
|14 - 31
|12
|12.
|Цинциннати
|12
|3
|2
|7
|10 - 18
|11
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|13
|9
|3
|1
|31 - 8
|30
|2.
|Сиэтл Саундерс
|13
|7
|5
|1
|22 - 14
|26
|3.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|12
|7
|1
|4
|18 - 16
|22
|4.
|Хьюстон Динамо
|0:1
|11
|6
|2
|3
|18 - 12
|20
|5.
|Миннесота Юнайтед
|12
|5
|3
|4
|20 - 18
|18
|6.
|Даллас
|12
|5
|2
|5
|16 - 16
|17
|7.
|Реал Солт-Лейк
|12
|5
|1
|6
|18 - 20
|16
|8.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|12
|4
|2
|6
|18 - 23
|14
|9.
|Спортинг Канзас-Сити
|1:0
|11
|3
|4
|4
|20 - 19
|13
|10.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:1
|13
|3
|3
|7
|11 - 16
|12
|11.
|Портленд Тимберс
|11
|3
|2
|6
|14 - 22
|11
|12.
|Колорадо Рэпидс
|11
|0
|2
|9
|16 - 30
|2
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