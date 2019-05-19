Швеция: Суперэттан 2019

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Норрбю
0:0
Первый тайм: 12'
Фрей
0' 12'
1
Mergim
Krasniqi
4
Didric
Andersson
15
Nino
Osmanagic
16
Alexander
Salo
11
Alen
Krasnici
10
Abdelrahman
Saidi
13
Robin
Stroemberg
8
Nicklas
Savolainen
17
Jasin
Khayat
12
Richard
Yarsuvat
14
Рексхепи
Дардан
1
Jonas
Olsson
XI
20
Melvin
Frithzell
6
Pedro
Ribeiro
I
21
Kim
Skoglund
8
Mattias
Bouvin
7
Слипер
Даниэль
5
Albin
Hultin
4
Hjalmar
Ekdal
2
Marcus
Degerlund
15
Amadeus
Soegaard
11
Зе
Витор
Норрбю
3-5-2
Фрей
4-5-1

Предыдущие игры

Норрбю Последние 20 матчей: +5 =8 -7
Дегерфорс 0:0 Норрбю Браге 0:0 Норрбю Норрбю 2:0 Броммапойкарна Эстер 0:1 Норрбю
Норрбю 1:7 Йёнчёпинг Треллеборг 1:1 Норрбю Норрбю 2:1 Мьельбю Эргрюте ФФ 1:1 Норрбю Йёнчёпинг 1:0 Норрбю Норрбю 1:1 АИК Эргрюте ФФ 2:0 Норрбю Мьёндален 3:3 Норрбю Хеккен 2:1 Норрбю Норрбю 3:2 Хеккен Йёнчёпинг 0:0 Норрбю Норрбю 2:2 Фалькенберг Гефле 3:1 Норрбю Норрбю 0:1 Эргрюте Варберг БоИС 4:0 Норрбю Норрбю 3:2 Хальмстад
Фрей Последние 20 матчей: +6 =8 -6
Фрей 1:1 Броммапойкарна ГАИС 0:1 Фрей Фрей 3:3 Треллеборг Йёнчёпинг 1:1 Фрей
Фрей 3:2 Эстер Эргрюте ФФ 2:0 Фрей Фрей 0:3 Сюрианска Браге 2:0 Фрей Сириус 1:1 Фрей Фрей 7:0 Хесслехольм ИФ Эльфсборг 1:1 Фрей Юргорден 2:1 Фрей Фрей 1:3 Хаммарбю Фрей 1:0 Вернаму АФК Эскильстуна 2:2 Фрей Фрей 2:2 Дегерфорс Варберг БоИС 1:2 Фрей Фрей 1:1 Йёнчёпинг Ландскруна 3:4 Фрей Хельсинборг 1:0 Фрей

Последние игры между собой

Норрбю: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 0
Фрей: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 3
Норрбю 3:2 Фрей Суперэттан Фрей 2:2 Норрбю Суперэттан Фрей 1:2 Норрбю Суперэттан Норрбю 3:0 Фрей Суперэттан
Команда И В Н П Г О
1. Варберг БоИС 9 8 1 0 20 - 5 25
2. Мьельбю 8 5 0 3 11 - 9 15
3. Браге 8 4 2 2 12 - 5 14
4. Дегерфорс 8 4 2 2 12 - 8 14
5. Норрбю 0:0 9 3 5 1 8 - 10 14
6. Эргрюте ФФ 0:0 9 3 4 2 11 - 9 13
7. ГАИС 8 3 3 2 8 - 9 12
8. Йёнчёпинг 8 3 2 3 13 - 7 11
9. Вестерос СК 8 2 4 2 7 - 6 10
10. Фрей 0:0 9 2 4 3 9 - 14 10
11. Треллеборг 0:0 9 1 5 3 10 - 12 8
12. Броммапойкарна 8 2 1 5 11 - 14 7
13. Далкурд 8 2 1 5 7 - 14 7
14. Эстер 8 1 4 3 5 - 8 7
15. Хальмстад 9 2 1 6 7 - 13 7
16. Сюрианска 8 1 3 4 9 - 17 6
  • Первый тайм
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    Судья начинает матч
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