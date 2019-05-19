Швеция: Суперэттан 2019
17
Jasin
Khayat
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Jasin KhayatПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
19 Edafe EgbediПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Kim SkoglundЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Зе ВиторНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Предыдущие игры
Норрбю Последние 20 матчей: +5 =8 -7Дегерфорс 0:0 Норрбю Браге 0:0 Норрбю Норрбю 2:0 Броммапойкарна Эстер 0:1 Норрбю
Норрбю 1:7 Йёнчёпинг Треллеборг 1:1 Норрбю Норрбю 2:1 Мьельбю Эргрюте ФФ 1:1 Норрбю Йёнчёпинг 1:0 Норрбю Норрбю 1:1 АИК Эргрюте ФФ 2:0 Норрбю Мьёндален 3:3 Норрбю Хеккен 2:1 Норрбю Норрбю 3:2 Хеккен Йёнчёпинг 0:0 Норрбю Норрбю 2:2 Фалькенберг Гефле 3:1 Норрбю Норрбю 0:1 Эргрюте Варберг БоИС 4:0 Норрбю Норрбю 3:2 Хальмстад
Фрей Последние 20 матчей: +6 =8 -6Фрей 1:1 Броммапойкарна ГАИС 0:1 Фрей Фрей 3:3 Треллеборг Йёнчёпинг 1:1 Фрей
Фрей 3:2 Эстер Эргрюте ФФ 2:0 Фрей Фрей 0:3 Сюрианска Браге 2:0 Фрей Сириус 1:1 Фрей Фрей 7:0 Хесслехольм ИФ Эльфсборг 1:1 Фрей Юргорден 2:1 Фрей Фрей 1:3 Хаммарбю Фрей 1:0 Вернаму АФК Эскильстуна 2:2 Фрей Фрей 2:2 Дегерфорс Варберг БоИС 1:2 Фрей Фрей 1:1 Йёнчёпинг Ландскруна 3:4 Фрей Хельсинборг 1:0 Фрей
Последние игры между собой
Норрбю: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 0
Фрей: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 3
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Варберг БоИС
|9
|8
|1
|0
|20 - 5
|25
|2.
|Мьельбю
|8
|5
|0
|3
|11 - 9
|15
|3.
|Браге
|8
|4
|2
|2
|12 - 5
|14
|4.
|Дегерфорс
|8
|4
|2
|2
|12 - 8
|14
|5.
|Норрбю
|0:0
|9
|3
|5
|1
|8 - 10
|14
|6.
|Эргрюте ФФ
|0:0
|9
|3
|4
|2
|11 - 9
|13
|7.
|ГАИС
|8
|3
|3
|2
|8 - 9
|12
|8.
|Йёнчёпинг
|8
|3
|2
|3
|13 - 7
|11
|9.
|Вестерос СК
|8
|2
|4
|2
|7 - 6
|10
|10.
|Фрей
|0:0
|9
|2
|4
|3
|9 - 14
|10
|11.
|Треллеборг
|0:0
|9
|1
|5
|3
|10 - 12
|8
|12.
|Броммапойкарна
|8
|2
|1
|5
|11 - 14
|7
|13.
|Далкурд
|8
|2
|1
|5
|7 - 14
|7
|14.
|Эстер
|8
|1
|4
|3
|5 - 8
|7
|15.
|Хальмстад
|9
|2
|1
|6
|7 - 13
|7
|16.
|Сюрианска
|8
|1
|3
|4
|9 - 17
|6
Загрузка...