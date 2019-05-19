Дания: Суперлига Дании. Чемпионская группа 2018-2019
Эсбьерг
2:0
Второй тайм: 54'
Стадион: Блю-Уотер Арена
Копенгаген
1:0
9' ГолТигадауини Аднане
18' Желтая карточкаТомсен Николай
2:0
31' ГолТигадауини Аднане
19
Вавро
Денис
29
Сков
Роберт
14
Н'Дойе
Даме
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Бринч ЙеппеЗащитник
-
21 Бринк МаркНападающий
-
-
29 Noah Nurmi
-
-
-
-
Главный тренер: John Lammers
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
19 Вавро ДенисЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Сков РобертПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Н'Дойе ДамеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Винд ЖонасНападающий
- Нападающий
-
37 Ahmed Daghim
-
Главный тренер: Столе Сольбаккен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
9'
18'
31'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
2 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 2
-
2 Угловые 2
-
5 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
40 Владение мячом, % 60
Предыдущие игры
Эсбьерг Последние 20 матчей: +8 =5 -7Оденсе 4:1 Эсбьерг Эсбьерг 0:0 Нордшелланн Брондбю 0:1 Эсбьерг Эсбьерг 0:0 Оденсе
Эсбьерг 1:0 Брондбю Нордшелланн 1:2 Эсбьерг Эсбьерг 2:2 Митьюлланд Копенгаген 1:0 Эсбьерг Эсбьерг 2:1 Вайле Сённерйюск 3:1 Эсбьерг Эсбьерг 1:0 Хорсенс Оденсе 2:2 Эсбьерг Хобро 2:0 Эсбьерг Эсбьерг 2:1 Брондбю Орхус 2:0 Эсбьерг Рад Белград 1:3 Эсбьерг Эсбьерг 0:0 ДАК Эсбьерг 1:1 Коллинг Эсбьерг 1:2 Сённерйюск Эсбьерг 3:0 Нордшелланн
Копенгаген Последние 20 матчей: +15 =4 -1Митьюлланд 4:0 Копенгаген Копенгаген 3:2 Брондбю Копенгаген 4:0 Оденсе Нордшелланн 0:3 Копенгаген
Копенгаген 3:0 Митьюлланд Брондбю 1:2 Копенгаген Оденсе 0:1 Копенгаген Копенгаген 1:0 Эсбьерг Хельсинборг 2:2 Копенгаген Копенгаген 3:1 Хобро Нордшелланн 2:2 Копенгаген Копенгаген 2:0 Вайле Копенгаген 1:1 Вендсиссель Раннерс 0:2 Копенгаген Копенгаген 6:1 Оденсе Копенгаген 2:0 Нью-Йорк Сити Копенгаген 0:0 Эребру Астана 0:4 Копенгаген Копенгаген 1:0 Роскилле Сённерйюск 0:3 Копенгаген
Последние игры между собой
Эсбьерг: победы: 1, ничьи: 5, поражения: 14
Копенгаген: победы: 14, ничьи: 5, поражения: 1
Эсбьерг 0:4 Копенгаген Суперлига Дании Эсбьерг 1:4 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 2:1 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 1:2 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 2:1 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 0:1 Копенгаген Кубок Копенгаген 1:1 Эсбьерг Кубок Эсбьерг 0:1 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 2:1 Эсбьерг Суперлига Дании Копенгаген 2:2 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 1:1 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 1:1 Эсбьерг Суперлига Дании Копенгаген 0:2 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 2:2 Копенгаген Суперлига Дании Эсбьерг 1:2 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 5:1 Эсбьерг Товарищеские матчи
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Копенгаген
|0:2
|9
|7
|0
|2
|17 - 9
|82
|2.
|Митьюлланд
|8
|3
|2
|3
|12 - 11
|71
|3.
|Эсбьерг
|2:0
|9
|4
|3
|2
|9 - 8
|53
|4.
|Оденсе
|9
|2
|4
|3
|13 - 15
|52
|5.
|Брондбю
|8
|2
|2
|4
|10 - 11
|46
|6.
|Нордшелланн
|9
|0
|5
|4
|7 - 14
|41
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