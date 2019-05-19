Дания: Суперлига Дании. Чемпионская группа 2018-2019

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Дания
  4. Суперлига Дании. Чемпионская группа 2018-2019
Эсбьерг
2:0
Второй тайм: 54'

Стадион:
Копенгаген
0'
1:0
9' Гол
Тигадауини Аднане
18' Желтая карточка
Томсен Николай
2:0
31' Гол
Тигадауини Аднане
54'
16
Jeppe
Hoejbjerg
40
Daniel
Anyembe
8
Остин
Родольф
5
Халсти
Маркус
14
Лауридсен
Йеспер
38
Jacob
Lungi
Soerensen
6
Парунашвили
Лаша
7
Кауко
Йони
26
Кристенсен
Матиас
23
Яковенко
Юрий
11
Тигадауини
Аднане
31
Ибсен
Фредерик
2
Варела
Гильермо
19
Вавро
Денис
5
Бьеллан
Андреас
3
Бенгтссон
Пьер
29
Сков
Роберт
10
Зека
Родригес
8
Томсен
Николай
7
Фишер
Виктор
14
Н'Дойе
Даме
40
Mohamed
Daramy
Эсбьерг
4-3-3
Копенгаген
4-4-2

Ход матча

9'
Тигадауини Аднане
(Jacob Lungi Soerensen)
1:0
18'
 
Томсен Николай
31'
Тигадауини Аднане
(Daniel Anyembe)
2:0
46'
 
Винд Жонас
Томсен Николай

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 2
  • 5 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 40 Владение мячом, % 60

Предыдущие игры

Эсбьерг Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Оденсе 4:1 Эсбьерг Эсбьерг 0:0 Нордшелланн Брондбю 0:1 Эсбьерг Эсбьерг 0:0 Оденсе
Эсбьерг 1:0 Брондбю Нордшелланн 1:2 Эсбьерг Эсбьерг 2:2 Митьюлланд Копенгаген 1:0 Эсбьерг Эсбьерг 2:1 Вайле Сённерйюск 3:1 Эсбьерг Эсбьерг 1:0 Хорсенс Оденсе 2:2 Эсбьерг Хобро 2:0 Эсбьерг Эсбьерг 2:1 Брондбю Орхус 2:0 Эсбьерг Рад Белград 1:3 Эсбьерг Эсбьерг 0:0 ДАК Эсбьерг 1:1 Коллинг Эсбьерг 1:2 Сённерйюск Эсбьерг 3:0 Нордшелланн
Копенгаген Последние 20 матчей: +15 =4 -1
Митьюлланд 4:0 Копенгаген Копенгаген 3:2 Брондбю Копенгаген 4:0 Оденсе Нордшелланн 0:3 Копенгаген
Копенгаген 3:0 Митьюлланд Брондбю 1:2 Копенгаген Оденсе 0:1 Копенгаген Копенгаген 1:0 Эсбьерг Хельсинборг 2:2 Копенгаген Копенгаген 3:1 Хобро Нордшелланн 2:2 Копенгаген Копенгаген 2:0 Вайле Копенгаген 1:1 Вендсиссель Раннерс 0:2 Копенгаген Копенгаген 6:1 Оденсе Копенгаген 2:0 Нью-Йорк Сити Копенгаген 0:0 Эребру Астана 0:4 Копенгаген Копенгаген 1:0 Роскилле Сённерйюск 0:3 Копенгаген

Последние игры между собой

Эсбьерг: победы: 1, ничьи: 5, поражения: 14
Копенгаген: победы: 14, ничьи: 5, поражения: 1
Копенгаген 1:0 Эсбьерг Суперлига Дании Копенгаген 3:0 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 0:2 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 2:0 Эсбьерг Суперлига Дании
Эсбьерг 0:4 Копенгаген Суперлига Дании Эсбьерг 1:4 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 2:1 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 1:2 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 2:1 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 0:1 Копенгаген Кубок Копенгаген 1:1 Эсбьерг Кубок Эсбьерг 0:1 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 2:1 Эсбьерг Суперлига Дании Копенгаген 2:2 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 1:1 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 1:1 Эсбьерг Суперлига Дании Копенгаген 0:2 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 2:2 Копенгаген Суперлига Дании Эсбьерг 1:2 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 5:1 Эсбьерг Товарищеские матчи
Команда И В Н П Г О
1. Копенгаген 0:2 9 7 0 2 17 - 9 82
2. Митьюлланд 8 3 2 3 12 - 11 71
3. Эсбьерг 2:0 9 4 3 2 9 - 8 53
4. Оденсе 9 2 4 3 13 - 15 52
5. Брондбю 8 2 2 4 10 - 11 46
6. Нордшелланн 9 0 5 4 7 - 14 41
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Blue Water Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...