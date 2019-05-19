Швеция: Суперэттан 2019
Треллеборг
1:0
Первый тайм: 15'
Эргрюте ФФ
1:0
13' ГолSalif Joensson
26
Haris
Brkic
11
Перри
Небию
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Haris BrkicПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Перри НебиюПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Patrick Winqvist
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Danny ErvikЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
96 Алиев АлибекНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Лукич СтоянВратарь
- Защитник
-
20 Веде КаллеПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Ход матча
13'
1:0
Предыдущие игры
Треллеборг Последние 20 матчей: +1 =6 -13Мьельбю 2:1 Треллеборг Треллеборг 0:1 Хальмстад Фрей 3:3 Треллеборг Треллеборг 2:0 Далкурд
Вестерос СК 0:0 Треллеборг Треллеборг 1:1 Норрбю Варберг БоИС 3:1 Треллеборг Треллеборг 2:2 ГАИС Эльфсборг 2:1 Треллеборг Кальмар 1:0 Треллеборг Хельсинборг 3:1 Треллеборг Броммапойкарна 3:0 Треллеборг Треллеборг 0:1 Эстерсунд Кальмар 2:1 Треллеборг Треллеборг 2:2 Эльфсборг Треллеборг 1:2 Сириус Гётеборг 2:2 Треллеборг Эребру 4:0 Треллеборг Треллеборг 0:1 Далкурд Треллеборг 0:3 Юргорден
Эргрюте ФФ Последние 20 матчей: +8 =5 -7Эргрюте ФФ 1:1 Варберг БоИС Эргрюте ФФ 1:1 Йёнчёпинг Мьельбю 2:1 Эргрюте ФФ Эргрюте ФФ 0:2 Вестерос СК
Дегерфорс 1:2 Эргрюте ФФ Эргрюте ФФ 2:0 Фрей Хальмстад 1:3 Эргрюте ФФ Эргрюте ФФ 1:1 Норрбю Гётеборг 1:0 Эргрюте ФФ Эргрюте ФФ 1:2 Йёнчёпинг Эргрюте ФФ 2:0 Норрбю Эргрюте ФФ 2:0 Фалькенберг Эргрюте ФФ 1:2 Норрбю ГАИС 4:4 Эргрюте ФФ Эргрюте ФФ 1:1 Фалькенберг Браге 3:1 Эргрюте ФФ Эргрюте ФФ 4:0 Вернаму Хельсинборг 2:0 Эргрюте ФФ Эргрюте ФФ 3:1 Гефле Дегерфорс 0:1 Эргрюте ФФ
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Варберг БоИС
|9
|8
|1
|0
|20 - 5
|25
|2.
|Мьельбю
|8
|5
|0
|3
|11 - 9
|15
|3.
|Браге
|8
|4
|2
|2
|12 - 5
|14
|4.
|Дегерфорс
|8
|4
|2
|2
|12 - 8
|14
|5.
|Норрбю
|0:0
|9
|3
|5
|1
|8 - 10
|14
|6.
|Эргрюте ФФ
|0:0
|9
|3
|4
|2
|11 - 9
|13
|7.
|ГАИС
|8
|3
|3
|2
|8 - 9
|12
|8.
|Йёнчёпинг
|8
|3
|2
|3
|13 - 7
|11
|9.
|Вестерос СК
|8
|2
|4
|2
|7 - 6
|10
|10.
|Фрей
|0:0
|9
|2
|4
|3
|9 - 14
|10
|11.
|Треллеборг
|0:0
|9
|1
|5
|3
|10 - 12
|8
|12.
|Броммапойкарна
|8
|2
|1
|5
|11 - 14
|7
|13.
|Далкурд
|8
|2
|1
|5
|7 - 14
|7
|14.
|Эстер
|8
|1
|4
|3
|5 - 8
|7
|15.
|Хальмстад
|9
|2
|1
|6
|7 - 13
|7
|16.
|Сюрианска
|8
|1
|3
|4
|9 - 17
|6
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