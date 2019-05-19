Швеция: Суперэттан 2019

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2019
Треллеборг
1:0
Первый тайм: 15'
Эргрюте ФФ
0'
1:0
13' Гол
Salif Joensson
15'
1
Ларсен
Андреас
II
19
Вестерлунн
Никлас
23
Андерссон
Хуго
17
Isak
Joensson
5
Anton
Tideman
20
Felix
Hoerberg
26
Haris
Brkic
3
Sebastian
Ohlsson
II
11
Перри
Небию
10
Zoran
Jovanovic
6
Salif
Joensson
1
Андерссон
Фредрик
29
Danny
Ervik
23
David
Engstroem
6
Hannes
Sahlin-Gustavsson
22
Filip
Almstroem-Taehti
9
Simon
Nilsson
15
Oliver
Stanisic
8
Jakob
Lindstroem
2
Joel
Eduardo
Qviberg
96
Алиев
Алибек
11
Gustav
Ludwigson
Треллеборг
4-4-2
Эргрюте ФФ
3-5-2

Ход матча

13'
Salif Joensson
1:0

Предыдущие игры

Треллеборг Последние 20 матчей: +1 =6 -13
Мьельбю 2:1 Треллеборг Треллеборг 0:1 Хальмстад Фрей 3:3 Треллеборг Треллеборг 2:0 Далкурд
Вестерос СК 0:0 Треллеборг Треллеборг 1:1 Норрбю Варберг БоИС 3:1 Треллеборг Треллеборг 2:2 ГАИС Эльфсборг 2:1 Треллеборг Кальмар 1:0 Треллеборг Хельсинборг 3:1 Треллеборг Броммапойкарна 3:0 Треллеборг Треллеборг 0:1 Эстерсунд Кальмар 2:1 Треллеборг Треллеборг 2:2 Эльфсборг Треллеборг 1:2 Сириус Гётеборг 2:2 Треллеборг Эребру 4:0 Треллеборг Треллеборг 0:1 Далкурд Треллеборг 0:3 Юргорден
Эргрюте ФФ Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Эргрюте ФФ 1:1 Варберг БоИС Эргрюте ФФ 1:1 Йёнчёпинг Мьельбю 2:1 Эргрюте ФФ Эргрюте ФФ 0:2 Вестерос СК
Дегерфорс 1:2 Эргрюте ФФ Эргрюте ФФ 2:0 Фрей Хальмстад 1:3 Эргрюте ФФ Эргрюте ФФ 1:1 Норрбю Гётеборг 1:0 Эргрюте ФФ Эргрюте ФФ 1:2 Йёнчёпинг Эргрюте ФФ 2:0 Норрбю Эргрюте ФФ 2:0 Фалькенберг Эргрюте ФФ 1:2 Норрбю ГАИС 4:4 Эргрюте ФФ Эргрюте ФФ 1:1 Фалькенберг Браге 3:1 Эргрюте ФФ Эргрюте ФФ 4:0 Вернаму Хельсинборг 2:0 Эргрюте ФФ Эргрюте ФФ 3:1 Гефле Дегерфорс 0:1 Эргрюте ФФ
Команда И В Н П Г О
1. Варберг БоИС 9 8 1 0 20 - 5 25
2. Мьельбю 8 5 0 3 11 - 9 15
3. Браге 8 4 2 2 12 - 5 14
4. Дегерфорс 8 4 2 2 12 - 8 14
5. Норрбю 0:0 9 3 5 1 8 - 10 14
6. Эргрюте ФФ 0:0 9 3 4 2 11 - 9 13
7. ГАИС 8 3 3 2 8 - 9 12
8. Йёнчёпинг 8 3 2 3 13 - 7 11
9. Вестерос СК 8 2 4 2 7 - 6 10
10. Фрей 0:0 9 2 4 3 9 - 14 10
11. Треллеборг 0:0 9 1 5 3 10 - 12 8
12. Броммапойкарна 8 2 1 5 11 - 14 7
13. Далкурд 8 2 1 5 7 - 14 7
14. Эстер 8 1 4 3 5 - 8 7
15. Хальмстад 9 2 1 6 7 - 13 7
16. Сюрианска 8 1 3 4 9 - 17 6
  • Первый тайм
  • Описание гола
    13'
    Г О О О О Л - Салиф Йонссон бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Загрузка...