Швеция: Аллсвенскан 2019

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Сириус
0:1
Первый тайм: 12'

Стадион:
Хеккен
30
Альвбоге
Йон
3
Karl
Larsson
4
Сисей
Кебба
8
Бьоркстрём
Тим
17
Adam
Staahl
7
Niklas
Thor
10
Андерссон
Элиас
16
Axel
Bjoernstroem
15
Лундхольм
Сэм
23
Филип
Хагланд
9
Jonas
Lindberg
26
Абрахамссон
Петер
12
Godswill
Ekpolo
3
Хаммар
Юхан
4
Ояла
Юхани
28
Adam
Andersson
II
8
Фрайберг
Эрик
99
Ясин
Ахмед
6
Alexander
Faltsetas
7
Селик
Мерван
9
Еремеефф
Александер
10
Паулиньо
II
Сириус
3-4-3
Хеккен
4-3-3

Ход матча

8'
0:1
Еремеефф Александер
(Alexander Faltsetas)

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 32 Владение мячом, % 68

Предыдущие игры

Сириус Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Сириус 1:0 Сундсвалль Хаммарбю 2:0 Сириус Сириус 2:4 Гётеборг Сириус 2:4 Эльфсборг
Фалькенберг 0:0 Сириус Сириус 0:1 Мальмё АИК 2:1 Сириус Сириус 3:2 АФК Эскильстуна Кальмар 0:2 Сириус Сириус 1:1 Фрей Броммапойкарна 0:0 Сириус Сириус 4:2 Браге Эстерсунд 3:0 Сириус Сириус 1:2 Хальмстад Карлштад 1:2 Сириус Сириус 0:1 Чуннам Эребру 3:2 Сириус Юргорден 1:0 Сириус Сириус 1:1 Кальмар Хеккен 2:1 Сириус
Хеккен Последние 20 матчей: +14 =2 -4
Хеккен 1:0 Кальмар Эстерсунд 1:1 Хеккен Хеккен 1:0 Сундсвалль Хеккен 3:0 АФК Эскильстуна
АИК 1:0 Хеккен Хеккен 0:1 Юргорден Фалькенберг 0:3 Хеккен Хеккен 2:1 Хельсинборг Мальмё 1:1 Хеккен Хеккен 1:2 ГАИС Юргорден 2:3 Хеккен Хеккен 4:1 ГАИС Хеккен 1:0 Броммапойкарна Русенгор 0:4 Хеккен Хеккен 6:1 Браге Ubuntu Cape Town FC 1:2 Хеккен Кейптаун Сити 1:3 Хеккен Хеккен 0:2 Сарпсборг-08 Хеккен 2:1 Норрбю Хеккен 2:0 Дегерфорс

Последние игры между собой

Сириус: победы: 0, ничьи: 4, поражения: 3
Хеккен: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 0
Хеккен 2:1 Сириус Аллсвенскан Сириус 0:0 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 1:1 Сириус Товарищеские матчи Сириус 2:2 Хеккен Аллсвенскан
Хеккен 2:2 Сириус Аллсвенскан Хеккен 8:0 Сириус Суперэттан Сириус 0:2 Хеккен Суперэттан
Команда И В Н П Г О
1. Мальмё 0:0 10 5 4 1 16 - 8 19
2. Хеккен 0:0 10 5 3 2 12 - 5 18
3. Гётеборг 9 5 2 2 18 - 10 17
4. Хаммарбю 9 5 2 2 18 - 12 17
5. АИК 9 5 2 2 11 - 8 17
6. Юргорден 9 4 3 2 14 - 9 15
7. Эльфсборг 9 4 3 2 15 - 14 15
8. Эстерсунд 9 3 4 2 10 - 11 13
9. Кальмар 0:0 10 2 6 2 9 - 10 12
10. Норрчёпинг 9 2 5 2 12 - 13 11
11. Сириус 0:0 10 3 2 5 11 - 15 11
12. Хельсинборг 10 2 3 5 11 - 17 9
13. Сундсвалль 9 2 2 5 12 - 14 8
14. Эребру 9 2 2 5 11 - 17 8
15. АФК Эскильстуна 10 1 3 6 9 - 16 6
16. Фалькенберг 9 1 2 6 8 - 18 5
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Studenternas IP. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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