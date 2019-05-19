Швеция: Аллсвенскан 2019
Сириус
0:1
Первый тайм: 12'
Стадион: Студентернас
Хеккен
0:1
8' ГолЕремеефф Александер
30
Альвбоге
Йон
17
Adam
Staahl
- Основной состав
-
30 Альвбоге ЙонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Adam StaahlПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Разак АбдулПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Ian SireliusПолузащитник
-
20 Sherko FaiqiНападающий
-
-
Главный тренер: Рюдстрём Хенрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
99 Ясин АхмедПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Паулиньо IIНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Аркивуо КариЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Andreas Alm
Ход матча
8'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
32 Владение мячом, % 68
Предыдущие игры
Сириус Последние 20 матчей: +5 =4 -11Сириус 1:0 Сундсвалль Хаммарбю 2:0 Сириус Сириус 2:4 Гётеборг Сириус 2:4 Эльфсборг
Фалькенберг 0:0 Сириус Сириус 0:1 Мальмё АИК 2:1 Сириус Сириус 3:2 АФК Эскильстуна Кальмар 0:2 Сириус Сириус 1:1 Фрей Броммапойкарна 0:0 Сириус Сириус 4:2 Браге Эстерсунд 3:0 Сириус Сириус 1:2 Хальмстад Карлштад 1:2 Сириус Сириус 0:1 Чуннам Эребру 3:2 Сириус Юргорден 1:0 Сириус Сириус 1:1 Кальмар Хеккен 2:1 Сириус
Хеккен Последние 20 матчей: +14 =2 -4Хеккен 1:0 Кальмар Эстерсунд 1:1 Хеккен Хеккен 1:0 Сундсвалль Хеккен 3:0 АФК Эскильстуна
АИК 1:0 Хеккен Хеккен 0:1 Юргорден Фалькенберг 0:3 Хеккен Хеккен 2:1 Хельсинборг Мальмё 1:1 Хеккен Хеккен 1:2 ГАИС Юргорден 2:3 Хеккен Хеккен 4:1 ГАИС Хеккен 1:0 Броммапойкарна Русенгор 0:4 Хеккен Хеккен 6:1 Браге Ubuntu Cape Town FC 1:2 Хеккен Кейптаун Сити 1:3 Хеккен Хеккен 0:2 Сарпсборг-08 Хеккен 2:1 Норрбю Хеккен 2:0 Дегерфорс
Последние игры между собой
Сириус: победы: 0, ничьи: 4, поражения: 3
Хеккен: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|0:0
|10
|5
|4
|1
|16 - 8
|19
|2.
|Хеккен
|0:0
|10
|5
|3
|2
|12 - 5
|18
|3.
|Гётеборг
|9
|5
|2
|2
|18 - 10
|17
|4.
|Хаммарбю
|9
|5
|2
|2
|18 - 12
|17
|5.
|АИК
|9
|5
|2
|2
|11 - 8
|17
|6.
|Юргорден
|9
|4
|3
|2
|14 - 9
|15
|7.
|Эльфсборг
|9
|4
|3
|2
|15 - 14
|15
|8.
|Эстерсунд
|9
|3
|4
|2
|10 - 11
|13
|9.
|Кальмар
|0:0
|10
|2
|6
|2
|9 - 10
|12
|10.
|Норрчёпинг
|9
|2
|5
|2
|12 - 13
|11
|11.
|Сириус
|0:0
|10
|3
|2
|5
|11 - 15
|11
|12.
|Хельсинборг
|10
|2
|3
|5
|11 - 17
|9
|13.
|Сундсвалль
|9
|2
|2
|5
|12 - 14
|8
|14.
|Эребру
|9
|2
|2
|5
|11 - 17
|8
|15.
|АФК Эскильстуна
|10
|1
|3
|6
|9 - 16
|6
|16.
|Фалькенберг
|9
|1
|2
|6
|8 - 18
|5
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