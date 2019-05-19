Бразилия: Серия A 2019

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Сан-Паулу
0:0
Второй тайм: 62'
Байя
0'
34' Желтая карточка
Douglas Gomes
38' Желтая карточка
Луан Мишель
51' Желтая карточка
Gregore
62'
23
Tiago
Luis
Volpi
25
Хадсон
Родригес
3
Bruno
VI
43
Walce
6
Рейналдо
Мануэл
28
Че
Че
14
Lizeiro
39
Antony
15
Эрнанес
Лима
7
Пато
Алешандре
1
Douglas
Friedrich
22
Esekel
Kriado
II
14
Эрнандо
28
Lucas
Fonseca
6
Moises
VII
17
Elton
I
26
Gregore
18
Douglas
Gomes
98
Artur
Guimaraes
7
Jose
Elber
9
Gilberto
IV
Сан-Паулу
4-2-3-1
Байя
4-3-3

Ход матча

13'
Луан Мишель
Lizeiro
 
34'
 
Douglas Gomes
38'
Луан Мишель
 
46'
Helio Junio
Пато Алешандре
 
51'
 
Gregore

Предыдущие игры

Сан-Паулу Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Форталеза 0:1 Сан-Паулу Сан-Паулу 1:1 Фламенго Гойяс 1:2 Сан-Паулу Сан-Паулу 2:0 Ботафого Рибейрао
Коринтианс 2:1 Сан-Паулу Сан-Паулу 0:0 Коринтианс Палмейрас 0:0 Сан-Паулу Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Итуано 0:1 Сан-Паулу Сан-Паулу 2:1 Итуано Сан-Каэтано 1:1 Сан-Паулу Сан-Паулу 0:1 Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Ферровиария Брагантино 0:2 Сан-Паулу Сан-Паулу 0:0 Ред Булл Кампинас Коринтианс 2:1 Сан-Паулу Сан-Паулу 0:0 Тальерес Кордоба Понте-Прета 1:0 Сан-Паулу Тальерес Кордоба 2:0 Сан-Паулу Сан-Паулу 1:0 Сан-Бенту
Байя Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Атлетико Паранаэнсе 1:0 Байя Байя 1:0 Аваи Ботафого Рибейрао 3:2 Байя Байя 3:2 Коринтианс
Лондрина ЭК 2:1 Байя Байя 1:0 Баия де Фейра Байя 4:0 Лондрина ЭК Баия де Фейра 1:1 Байя Байя 1:0 Клуб Регатас Бразил Клуб Регатас Бразил 1:1 Байя Сампайо Корреа 1:0 Байя Atletico Alagoinhas 0:2 Байя Байя 3:0 Сальгиеро Байя 3:0 Atletico Alagoinhas Жекие 0:5 Байя Байя 0:1 Сержипи Байя 0:0 Витория Санта-Крус РН 0:1 Байя Альтос 0:5 Байя Жакуипенсе 1:0 Байя

Последние игры между собой

Сан-Паулу: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 2
Байя: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 2
Сан-Паулу 1:0 Байя Серия A Байя 2:2 Сан-Паулу Серия A Сан-Паулу 1:1 Байя Серия A Байя 2:1 Сан-Паулу Серия A
Байя 4:3 Сан-Паулу Серия A Сан-Паулу 3:0 Байя Серия A
Команда И В Н П Г О
1. Палмейрас 5 4 1 0 12 - 1 13
2. Атлетико Минейро 5 4 0 1 8 - 6 12
3. Сан-Паулу 0:0 5 3 2 0 6 - 2 11
4. Сантос 5 3 1 1 7 - 6 10
5. Ботафого Рибейрао 4 3 0 1 5 - 4 9
6. Атлетико Паранаэнсе 4 2 1 1 7 - 4 7
7. Фламенго 5 2 1 2 8 - 7 7
8. Байя 0:0 5 2 1 2 6 - 6 7
9. Гойяс 4 2 0 2 5 - 5 6
10. Интернасьональ 4 2 0 2 5 - 5 6
11. Флуминенсе 5 2 0 3 10 - 9 6
12. Крузейро 5 2 0 3 6 - 11 6
13. Коринтианс 4 1 2 1 4 - 4 5
14. Шапекоэнсе 4 1 1 2 4 - 4 4
15. Сеара 4 1 0 3 6 - 5 3
16. Форталеза 4 1 0 3 2 - 7 3
17. Алагоано 4 0 3 1 1 - 5 3
18. Гремио 4 0 2 2 6 - 8 2
19. Аваи 4 0 2 2 2 - 4 2
20. Васко да Гама 4 0 1 3 3 - 10 1
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    51'
    Gregore получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • 46'
    Сан-Паулу делает замену. Пато Алешандре уходит с поля, а Helio Junio выходит на его замену.
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    38'
    Луан Мишель получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    34'
    Douglas Augusto получил желтую карточку от судьи
  • 13'
    Сан-Паулу делает замену. Lizeiro уходит с поля, а Луан Мишель выходит на его замену.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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