Бразилия: Серия A 2019
34' Желтая карточкаDouglas Gomes
38' Желтая карточкаЛуан Мишель
51' Желтая карточкаGregore
3
Bruno
VI
43
Walce
28
Че
Че
14
Lizeiro
39
Antony
15
Эрнанес
Лима
14
Эрнандо
17
Elton
I
26
Gregore
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
3 Bruno VIЗащитник
-
43 WalceЗащитник
- Защитник
-
28 Че ЧеПолузащитник
-
14 LizeiroПолузащитник
-
39 AntonyПолузащитник
-
15 Эрнанес ЛимаПолузащитник
- Нападающий
- Полузащитник
- Запасные игроки
-
12 Витор БуэноПолузащитник
-
13 Луан МишельПолузащитник
- Полузащитник
-
-
22 Ewerthon VI
-
26 Igor Gomes
-
11 Helio Junio
-
-
16 Leo XV
-
1 Jean V
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 ЭрнандоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Elton IПолузащитник
-
26 GregoreПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Виктор ПаулоЗащитник
- Защитник
-
71 Иаго ЛопесЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
12 ClaytinhoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Рожерио ЖозеНападающий
-
20 ФернандаоНападающий
-
-
Ход матча
13'
34'
38'
51'
Предыдущие игры
Сан-Паулу Последние 20 матчей: +8 =7 -5Форталеза 0:1 Сан-Паулу Сан-Паулу 1:1 Фламенго Гойяс 1:2 Сан-Паулу Сан-Паулу 2:0 Ботафого Рибейрао
Коринтианс 2:1 Сан-Паулу Сан-Паулу 0:0 Коринтианс Палмейрас 0:0 Сан-Паулу Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Итуано 0:1 Сан-Паулу Сан-Паулу 2:1 Итуано Сан-Каэтано 1:1 Сан-Паулу Сан-Паулу 0:1 Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Ферровиария Брагантино 0:2 Сан-Паулу Сан-Паулу 0:0 Ред Булл Кампинас Коринтианс 2:1 Сан-Паулу Сан-Паулу 0:0 Тальерес Кордоба Понте-Прета 1:0 Сан-Паулу Тальерес Кордоба 2:0 Сан-Паулу Сан-Паулу 1:0 Сан-Бенту
Байя Последние 20 матчей: +11 =3 -6Атлетико Паранаэнсе 1:0 Байя Байя 1:0 Аваи Ботафого Рибейрао 3:2 Байя Байя 3:2 Коринтианс
Лондрина ЭК 2:1 Байя Байя 1:0 Баия де Фейра Байя 4:0 Лондрина ЭК Баия де Фейра 1:1 Байя Байя 1:0 Клуб Регатас Бразил Клуб Регатас Бразил 1:1 Байя Сампайо Корреа 1:0 Байя Atletico Alagoinhas 0:2 Байя Байя 3:0 Сальгиеро Байя 3:0 Atletico Alagoinhas Жекие 0:5 Байя Байя 0:1 Сержипи Байя 0:0 Витория Санта-Крус РН 0:1 Байя Альтос 0:5 Байя Жакуипенсе 1:0 Байя
Последние игры между собой
Сан-Паулу: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 2
Байя: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас
|5
|4
|1
|0
|12 - 1
|13
|2.
|Атлетико Минейро
|5
|4
|0
|1
|8 - 6
|12
|3.
|Сан-Паулу
|0:0
|5
|3
|2
|0
|6 - 2
|11
|4.
|Сантос
|5
|3
|1
|1
|7 - 6
|10
|5.
|Ботафого Рибейрао
|4
|3
|0
|1
|5 - 4
|9
|6.
|Атлетико Паранаэнсе
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|7.
|Фламенго
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|8.
|Байя
|0:0
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|9.
|Гойяс
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|10.
|Интернасьональ
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|11.
|Флуминенсе
|5
|2
|0
|3
|10 - 9
|6
|12.
|Крузейро
|5
|2
|0
|3
|6 - 11
|6
|13.
|Коринтианс
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|14.
|Шапекоэнсе
|4
|1
|1
|2
|4 - 4
|4
|15.
|Сеара
|4
|1
|0
|3
|6 - 5
|3
|16.
|Форталеза
|4
|1
|0
|3
|2 - 7
|3
|17.
|Алагоано
|4
|0
|3
|1
|1 - 5
|3
|18.
|Гремио
|4
|0
|2
|2
|6 - 8
|2
|19.
|Аваи
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|20.
|Васко да Гама
|4
|0
|1
|3
|3 - 10
|1
Загрузка...